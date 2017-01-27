Противотанковая пушка Pak 35/36: теневой символ блицкрига

Расчет немецкой 37-мм противотанковой пушки PaK 35/36 на улице Харькова, waralbum.ru

Немецкий артиллерийский расчет 37-мм противотанковой пушки PaK 35/36, буксируемый автомобилем Horch Kfz.15, waralbum.ru

Расчет немецких артиллеристов ведет огонь из 37-мм противотанковой пушки PaK 35/36, waralbum.ru

Немецкие пехотинцы и артиллеристы с 37-мм противотанковой пушкой PaK 35/36 следуют по улице советского города, waralbum.ru

Источники информации:

http://ww2tanki.ru/artilleriya-vtoroj-mirovoj-vojny/artillery-germaniya/pta-germanija/3-7-cm-pak

http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=286

http://don1942.ru/vooruzhenie/item/nem-37mm

Материалы из открытых источников

3,7 cm Pak 35/36 — немецкая 37-мм противотанковая пушка образца 1935/1936 годов. На момент начала Второй мировой войны данное орудие являлось основным противотанковым средством вермахта. Впервые немцы испытали данное орудие во время гражданской войны в Испании. Использование данной пушки против легкобронированных танков республиканцев было очень успешным, что лишь подтолкнуло многие страны к разработке новых танков, обладающих уже противоснарядным бронированием.До нападения на СССР летом 1941 года эти небольшие скорострельные противотанковые пушки довольно уверенно смотрелись на полях сражений в Европе, став одним из теневых символов немецкого блицкрига, при упоминании которого в воображении обычно рисуются танковые клинья и господствующая в небе авиация противника, а вовсе не небольшие 37-мм орудия, которых, однако, в каждой пехотной дивизии вермахта по штату было не менее 72 штук. Всего за годы Второй мировой войны немецкая промышленность выпустила более 16,5 тысяч данных орудий.Стоит отметить, что орудие Pak 35/36 отлично вписывалось в концепцию блицкрига. Обладая небольшой массой, в походном положении не более 440 кг, данное орудие могло перевозиться самыми разными транспортными средствами, даже достаточно легкими автомобилями, к примеру, разведывательными машинами Horch Kfz.15. Скорость возки по шоссе составляла — до 50 км/ч. На поле боя орудие также было маневренным, расчет мог довольно быстро сменить позицию, перекатив орудие своими силами.После завершения Первой мировой войны генеральный штаб Германии придавал танкам исключительное значение на поле боя. Немецкие военные активно прорабатывали планы использования танков в будущих вооруженных конфликтах в Европе, а также вопросы борьбы с бронетехникой противника. Вести боевые действия, не решив вопроса противотанковой обороны, для немецкого генерального штаба было немыслимо. Первоначально борьба с танками рассматривалась как приоритетная задача для полевой артиллерии. При этом ограниченное количество 77-мм пушек и 105-мм гаубиц, которые Германии разрешили оставить на вооружении, обладало довольно урезанными возможностями по борьбе с бронетехникой. Не могли никак помочь и легкие минометы, входившие в состав штатного вооружения пехотных полков.В середине 1920-х годов стало очевидно, что для эффективной противотанковой борьбы нужно создавать специализированное орудие. Данная пушка должна была действовать совместно с пехотой или в непосредственной близости от ее боевых порядков. При этом полевая артиллерия располагалась бы в глубине обороны, привлекаясь для обстрела бронетехники лишь в том случае, когда та уже прорвала оборонительные порядки пехоты.Предполагаемое противотанковое орудие должно было в идеале удовлетворять трем основным требованиям:— обеспечивать защиту пехоты от танков противника;— иметь возможность эффективно бороться с пехотой противника;— быть легким и компактным.Второе требование — борьба с живой силой противника — требовало орудий довольно большого калибра — от 75-мм и выше. Только такие осколочно-фугасные снаряды обеспечивали бы поражение пехоты в окопах или расположенной за различными укрытиями. Серийное производство 75-мм противотанковой пушки Pak-40 Германии удалось наладить лишь в феврале 1940 года. Поэтому в 1920-е годы на передний план для создаваемых противотанковых орудий вышла легкость и компактность, при этом пушка должна была иметь возможность вести огонь прямой наводкой бронебойными снарядами, обладающими максимально высокой скоростью. Другими требованиями немецких военных были высокая скорострельность орудия и большой угол горизонтальной наводки, бронепробиваемость на уровне 40 мм на расстоянии в 500 метров и низкая линия огня (как и высота орудия), что улучшало маскировку орудия на поле боя. Противотанковая пушка должна была быть довольно легкой, для того чтобы в бою свободно перекатываться силами расчета. Вне поля боя транспортировка орудия должна была быть обеспечена упряжкой из одной лошади.Проектирование нового противотанкового орудия велось в Германии в условиях действия ограничений Версальского договора, которые запрещали немцам разрабатывать и выпускать противотанковую артиллерию. Поэтому работы велись в обстановке строгой секретности. Несмотря на постоянное недофинансирование Рейхсвера в этот период времени, работы по созданию и закупка 37-мм противотанковых орудий попали в 1927 году в список приоритетных программ. Это означало, что в случае неизбежной войны, они должны были быть в наличии немецких войск. Уже в 1928 году в Германии собрали два первых опытных образца нового противотанкового орудия, тогда же были готовы 37-мм бронебойный снаряд, взрыватель и латунная гильза.К маю 1929 года в Германии выпустили первые 13 противотанковых орудий, 5 из них было принято заказчиком, при этом заказано еще 100 орудий. Производством 37-мм противотанковых пушек занимался концерн Rheinmetall-Waffe. Орудия 3,7 cm Pak прошли цикл испытаний на полигоне в Куммерсдорфе. В начале 1930 года испытания новой артиллерийской системы были успешно завершены. Программа по созданию немецкой противотанковой пушки подошла к концу. Таким образом, Германия стала первой страной, которая создала противотанковое орудие привычного для нас вида — длинный ствол и достаточно мощный бронебойный боеприпас обеспечивали высокую начальную скорость полета снаряда, большой щит прикрывал расчет от пуль и осколков, раздвижные станины обеспечивали большой угол наведения орудия в горизонтальной плоскости.Новое орудие в 1928 году было принято на вооружение под обозначением 3,7 cm Pak 28, позднее появилась модификация Pak 29, которая и пошла в массовое производство. Именно это орудие и стало прообразом знаменитой противотанковой пушки Pak 35/36. Основным их отличием, которое сразу бросается в глаза, были деревянные колеса без подрессоривания на орудиях 1920-х годов. К новой немецкой противотанковой пушке достаточно быстро проявили интерес советские специалисты из ГАУ РККА. Они приняли решение о покупке нескольких пушек, чертежей и рабочей документации к ним с целью наладить производство орудий в Советском Союзе. Соответствующий договор был подписан в 1930 году. С незначительными изменениями конструкции немецкая пушка была принята на вооружение РККА под обозначением «37-мм противотанковая пушка образца 1930 года» (1-К, индекс ГАУ 52-П-162). Боеприпасы у немецкого и советского орудия были полностью взаимозаменяемыми.Позднее в Советском Союзе на базе данного противотанкового орудия была создана конструктивно схожая, но уже 45-мм противотанковая пушка — знаменитая «сорокапятка». История часто любит демонстрировать нам подобные коллизии. По иронии судьбы двум этим орудиям: немецкой 37-мм противотанковой пушке и основной 45-мм противотанковой пушке РККА второй половины 1930-х годов придется встретиться на полях сражений. При этом советская сорокапятка провоевала всю Великую Отечественную войну.В 1934 году по причине перевода орудия 3,7 cm Pak на механическую тягу оно было модернизировано. В основном модернизация касалась колесного хода. Лафет пушки подрессорили и оснастили новыми пневматическими колесами вместо деревянных. Это было необходимо, чтобы обеспечить орудию большую скорость транспортировки при помощи различных автомобилей и тягачей. Новая версия противотанкового орудия получила обозначение Pak 35/36.Противотанковая пушка Pak 35/36 обладала достаточно современной для своего времени конструкцией. Орудие имело легкий двухколесный лафет с раздвижными станинами, подрессоренный колесный ход, металлические колеса с резиновыми шинами. Тормоз отката был гидравлическим, накатник пружинным, использовался клиновой горизонтальный затвор с механизмом автоматического закрывания, что позволяло повысить скорострельность. На 1 сентября 1939 года вермахт располагал 11 200 противотанковых орудий Pak 35/36.Противотанковые пушки Pak 35/36 находились на вооружении пехотных дивизий вермахта, которые были насыщены этими орудиями. По штату на 1 мая 1949 года в пехотной дивизии должно было быть 75 таких орудий. По одной моторизованной противотанковой роте (12 пушек) в каждом из трех пехотных полков, в противотанковом батальоне (3 роты по 12 орудий), еще три пушки были в распоряжении эскадрона тяжелых орудий разведывательного батальона. Боекомплект каждой противотанковой пушки включал в себя 220 снарядов.Данные пушки во многом способствовали успешности блицкрига. Обладая высокой подвижностью, они всегда оказывались там, где это было нужно. Немецкая пехота всегда имела под рукой средство, которое помогало отразить атаки бронетехники противника. Легкие танки того временного периода эти скорострельные немецкие орудия (скорострельность 10-15 выстрелов в минуту) могли превратить буквально в решето. Именно высокая насыщенность пехотных частей вермахта данными орудиями серьезно мешала контрударам советских танковых и механизированных соединений в первые недели Великой Отечественной войны. 37-мм снаряды немецких пушек легко поражали танки Т-26, все типы танков БТ и бронеавтомобили БА, которые составляли основную массу советской бронетехники.Правда, тогда же немецким артиллеристам пришлось столкнуться с грозными танками Т-34 и КВ. При этом в определенных условиях пушка Pak 35/36 могла поражать средний танк Т-34. Довольно легко орудие пробивало нижнюю часть борта этого советского танка, где толщина брони без рациональных углов наклона не превышала 40 мм. Возможным было и поражение танков в борта и корму литой башни. При попадании в основание башни танка Т-34 снаряд мог вызвать ее заклинивание. Помимо этого к уязвимым местам танка относили даже элементы лобовой части — люк мехвода и пулеметную установку.Более того, в распоряжении немецких артиллеристов уже тогда в достаточных количествах имелись подкалиберные снаряды. Подкалиберный бронебойный снаряд 3,7 cm Pzgr.40 «катушечного» типа на дистанции 300 метров пробивал 50 мм брони при угле встречи 90 градусов, на 100 метрах бронепробитие вырастало до 75 мм. При угле встречи с броней 60 градусов показатели составляли 40 и 50 мм соответственно. Так что даже 37-мм немецкие пушки при определенных условиях могли бороться с танками Т-34, правда, поражающие действие их снарядов по танкам Т-34 было явно недостаточным. После пробития брони танки далеко не всегда выходили из строя, так как не образовывалось достаточного количества опасных осколков, ввиду малых размеров и могущества 37-мм боеприпасов. В то же время танк КВ 37-мм немецкой противотанковой пушкой не поражались вовсе.Встреча с новыми советскими танками стала для Pak 35/36 неприятным сюрпризом, по мере увеличения количества танков Т-34 и КВ на поле боя эффективность этих орудий падала. Однако вопреки мнению многих людей, орудие сходило со сцены достаточно медленно. Производство пушек было остановлено в самом начале 1942 года, к этому моменту немецкая промышленность успела выпустить более 16,5 тысяч орудий данного типа. При этом орудие активно использовалось на фронте и после завершения производства. В 1942 году пушка Pak 35/36 по-прежнему оставалась основным противотанковым средством вермахта. В 1943 году немцы израсходовали порядка двух миллионов 37-мм снарядов всех типов (для сравнения 75-мм снарядов за тот же период — 1,25 миллиона), то есть и в 1943 году немцы еще достаточно широко применяли орудие Pak 35/36. Но уже в 1942-1943 годах пушка активно заменялась более совершенными орудиями больших калибров.Для своего времени пушка Pak 35/36 была, безусловно, очень удачной. Такая оценка подтверждается широким распространением данной противотанковой пушки (а также пушек, созданных на ее базе) по всему миру. Противотанковое орудие Pak 35/36 выгодно сочетало в себе высокую начальную скорость полета снаряда (762 м/с бронебойный, 1030 м/с подкалиберный), небольшие вес и габариты, возможность быстрой транспортировки практически любым транспортом, большую скорострельность. Орудие легко перекатывалось по полю боя от одной позиции к другой силами расчета из 5 человек, легко маскировалось на местности из-за небольшой высоты. В то же время к недостаткам пушки относили недостаточно сильное заброневое действие небольших по размерам снарядов. Очень часто, чтобы вывести танк противника из строя расчету требовалось добиться целого ряда попаданий с пробитием брони. В этом случае на помощь приходили скорострельность и хорошая баллистика, которые позволяли буквально засыпать танки противника снарядами.Для большинства танков 1930-х годов данное немецкое орудие было смертельно опасным. Однако вместе с широким распространением танков с противоснарядным бронированием судьба пушки была решена. И все-таки наличие в ее боекомплекте подкалиберных, а затем и кумулятивных снарядов несколько продлило срок ее фронтовой жизни. И в 1943 году орудие, уже ушедшее с первых ролей, могло уверенно поражать различные типы легких танков, бронетранспортеры и САУ стран участниц антигитлеровской коалиции.Тактико-технические характеристики Pak 35/36:Калибр — 37 мм.Длина ствола — 1665 мм (45 калибров).Габаритные размеры (в походном положении): длина — 3450 мм, ширина — 1650 мм, высота — 1170 мм, клиренс — 270 мм.Масса — 440 кг (в походном положении), 480 кг (в боевом положении).Угол горизонтальной наводки — 60 градусов.Угол вертикальной наводки — от -8 до +25 градусов.Скорострельность — 10-15 выстрелов в минуту.Скорость возки по шоссе — до 50 км/ч.Расчет — 5 человек.