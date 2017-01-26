13:40 26 января

Олени на учениях Арктической бригады

Как сообщает ТАСС, на территории оленеводческого хозяйства в районе поселка Ловозеро (Мурманская область) прошли плановые занятия военнослужащих арктической бригады Северного флота по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера, в том числе собачьих и оленьих упряжек.

Олени на учениях Арктической бригады


В их рамках отрабатывались навыки управления собачьими и оленьими упряжками и тактические элементы проведения рейдовых действий, в том числе на лыжах в сцепке по 3 – 4 человека со снегоходами. Занятия завершились учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили условную группу "диверсантов".


Олени на учениях Арктической бригады


В период Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, при заброске разведчиков во вражеский тыл и в целях вывоза подбитых самолетов и их экипажей. Известна рейдовая диверсионная операция с использованием оленьего транспорта, в ходе которой в 1942 году был захвачен аэродром Петсамо в районе села Алакуртти Мурманской области. Всего на снабжении состояло более 10 тыс. оленей, сведенных в несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов. В данных подразделениях проходили службу оленеводы со своими парнокопытными из числа коренных жителей Крайнего Севера – саами, ненцев, коми.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64
  1. himRa Сегодня, 07:46
    Вертолет хорошо, самолет хорошо, а олени лучше!
    himRa
    1. himRa Сегодня, 07:48
      а еще про чукчей много анекдотов несправедливо..аднако!
      himRa
      1. cniza Сегодня, 08:14
        Наш солдат должен уметь использовать любые средства передвижения , которые составляют основу для местного населения и это правильно.
        cniza
        1. svp67 Сегодня, 09:06
          Цитата: cniza
          Наш солдат должен уметь использовать любые средства передвижения , которые составляют основу для местного населения и это правильно.

          Конечно правильно, так как олешка, это не только две пары крепких ног, но несколько пудов ценного мяса...
          svp67
      2. роман66 Сегодня, 08:42
        несправедливо, что про других мало
        роман66
        1. Blondy Сегодня, 10:29
          Как мало, не думаю, что про евреев с рускими меньше.
          Blondy
          1. роман66 Сегодня, 12:17
            ну про русских - только отдельные личности( В.И.Чапаев, Штирлиц и тд)
            роман66
            1. Blondy Сегодня, 12:54
              Ага, собрались русский....
              Blondy
              1. роман66 Сегодня, 13:17
                ну , русский условно, так, коктейль-терьер
                роман66
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
      плановые занятия военнослужащих арктической бригады Северного флота по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера, в том числе собачьих и оленьих упряжек.
      я так понял,отечественные снегоходы, значительно уступают в надёжности оленям и собакам.... стрелок с одной руки из калаша на ходу-доставил!
      андрей юрьевич
      1. himRa Сегодня, 07:58
        Наверно дело правильное (не смотря на мой критичный коммент) для победы над врагом все средства хороши но для этого надо быть готовыми
        Цитата: андрей юрьевич
        я так понял,отечественные снегоходы, значительно уступают в надёжности оленям и собакам
        himRa
      2. Громобой Сегодня, 08:00
        Цитата: himRa
        а еще про чукчей много анекдотов несправедливо..аднако!

        Конечно не справедливо!Народы Севера внесли свой посильный вклад в нашу общую победу.
        Памятник архангельского скульптора Сергея Сюхина представляет собой композицию из ненца, северного оленя и тундровой лайки в диске солнца. Кроме того, власти округа учредили день памяти оленно-транспортных батальонов 1941-1945 годов, который отмечается 20 ноября. Источник: http://www.nexplorer.ru/news__12277.htm
        Громобой
        1. алекс-сп Сегодня, 08:04
          Все анекдоты про чукчу перекрываются одним.
          Заблудился геолог в тайге, сидит под деревом, подвывает :Люди-ии, люди-ии
          За соседним деревом стоит чукча. " как в Москве- так чукча, а в тайге - так Люди...
          Каждый человек хорош на своем месте...
          алекс-сп
      3. Ksi-14 Сегодня, 09:06
        олени и собаки в отличии от снегохода передвигаются безщумно и они могут учуять врага когда его еще в зоне видимости нет это идеальный вариант для диверсионных груп одно плохо их можно использовать только зимой
        Ksi-14
      4. svp67 Сегодня, 09:07
        Цитата: андрей юрьевич
        я так понял,отечественные снегоходы, значительно уступают в надёжности оленям и собакам.... стрелок с одной руки из калаша на ходу-доставил!

        Не... этими оленьим и собачьими упряжками топливо для снегоходов подвозить будут...
        svp67
      5. Ныробский Сегодня, 10:47
        Цитата: андрей юрьевич
        я так понял,отечественные снегоходы, значительно уступают в надёжности оленям и собакам....

        Хм. Снегоходу бензин однако надо, а тут мешок с ягелем кинул на нарты и ехай. И мягко и веса никакого. Буранка сломался, ходи пешком - снег пей, снег кушай, мороз ругай, на волка кричи))). Тундра большой, пока найдут уже "кэджытморт"(холодный человек). А если олешка сломался? Нарта разбирай, шкурой накрывай, мясо кушай, снег пей, на волка кричи))) Весна пришёл, ходи домой! Короче снегоход нужен для того, что бы оленям мешок ягеля привезти yes
        Ныробский
        1. Bort Radist Сегодня, 11:13
          Цитата: Ныробский
          Снегоходу бензин однако надо, а тут мешок с ягелем кинул на нарты и ехай. И мягко и веса никакого.

          У каждого способа передвижения свои плюсы и минусы. Когда бензин есть, большинство охотников снегоход на оленя не променяют. Технику заглушил и всё. Собачку, оленя накормить надо, ночёвку им организовать и много чего ещё надо о чём многие и не задумываются.
          Bort Radist
          1. bk316 Сегодня, 12:27
            У каждого способа передвижения свои плюсы и минусы.

            Точно. Если речь о Кольском, плюсы и минусы не те, которые здесь обсуждают.
            + собачьей упряжки по сравнению со снегоходом в движении по озерам весной - снегоход провалится
            + снегохода в движение по горам - попробуйте заберитесь в лавозерские тундры на упряжке
            bk316
          2. Ныробский Сегодня, 12:41
            Цитата: Bort Radist
            У каждого способа передвижения свои плюсы и минусы. Когда бензин есть, большинство охотников снегоход на оленя не променяют. Технику заглушил и всё. Собачку, оленя накормить надо, ночёвку им организовать и много чего ещё надо о чём многие и не задумываются.

            Как то вы совсем серьёзно к комментарию подошли. Понятно, юмор под запретом. Ну если серьёзно, то олешка сам снежок копытом до мха пробивает и кормится. Зима, Заполярье, зона низких температур, и может так статься, что заглушенный с вечера снегоход, с утреца заводится не хочет. Для матрасов это наверное смерти подобно, наш мужик худо бедно, но заведётся. Ну да ладно, это всё детали. Главное в том, что наши военные получают бесценный опыт по альтернативным способам передвижения и выживания в условиях Севера.
            Цитата: Bort Radist
            Когда бензин есть, большинство охотников снегоход на оленя не променяют. Технику заглушил и всё.

            Ключевое слово здесь - Когда бензин есть. А если его нет? Во время ведения военных действий в Заполярье, такое очень даже может быть. Поэтому такие учения и тренировки необходимы, дабы не было зависимости от снегохода, как единственного варианта. У нас сегодня, половина ж/д страны на электротяге, а половина на тепловозах(солярка). Если в военный период обесточить в/вольтку то встанут эшелоны с техникой. Будет дефицит соляры, то же самое. Что имеем? До сих пор имеем не малый парк законсервированных паровозов. Пропадёт электричество, не будет соляры, нальём воды в тендер, насыплем угля или дров и потащим эшелоны дальше. Только вот спецов, знающих их ремонт, обслуживание и управление практически не осталось. Надо, что бы каждое локомотивное депо имело хотя бы две-три локомотивные бригады, прошедших "обкатку этими танками". На всякий случай...
            Ныробский
    3. Uncle Lee Сегодня, 08:18
      Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром ранним.....
      Uncle Lee
  2. Terminol Сегодня, 07:49
    Они это всерьез, или просто факультативом? Может стоит подумать и о лошадях для армии?
    Terminol
    1. алекс-сп Сегодня, 07:59
      В армии вроде и нет лошадей, кроме как в президентском полку. А вот у пограничников, особенно в горах, конные подразделения есть. Не сделали еще УАЗика с проходимостью как у коняжки. И с оленями тоже... Ему ведь бензин не нужен, правда корм для собак с собой возить придется. И шуму от них меньше.
      алекс-сп
      1. Terminol Сегодня, 08:06
        Да, там где техника практически не применима целесообразно использовать труд животных. А вот, на севере видимо проблемы со снегоходами. То они рекламируют теплые "окушки" на гусеницах, то вояк на упряжки сажают.
        Terminol
      2. Ksi-14 Сегодня, 09:11
        при желании корм содачкам на севере в любом озере наловить можно да и охоту некто не отменял feel
        Ksi-14
      3. ranger Сегодня, 10:22
        [quote=алекс-сп]В армии вроде и нет лошадей, кроме как в президентском полку. А вот у пограничников, особенно в горах, конные подразделения есть.[/quote]
        Лошади есть и в армии - в горнострелковых бригадах, дислоцированных на Кавказе. Есть они и в армиях других стран - правда чаще всего не лошади, а мулы, они выносливей чем лошади...
        ranger
        1. алекс-сп Сегодня, 11:06
          Да, признаюсь, про горнострелков я как-то не подумал, сразу в пограничников уперся.
          алекс-сп
    2. Ksi-14 Сегодня, 09:09
      а че думать нв кавказе в горной местности уже давно работают лошадки на благо обороноспособноски и ищачками не брезгуют fellow
      Ksi-14
  3. Громобой Сегодня, 07:58
    ВКС можно в Арктике оленями усилить.
    Громобой
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:10
      Цитата: Громобой
      ВКС можно в Арктике оленями усилить.

      чёт на ум пришло : "тех оленей,ты не ври,нет ни в Туле ни в Твери,что в Твери...в самом Багдаде,их от силы штуки три! а теперь прикинь солдат,где Москва а где Багдад...нешто ты смотался за ночь,до Багдаду и назад?" (Леня Филатов)
      андрей юрьевич
  4. Питбуль59 Сегодня, 08:05
    ШУТКА: Надо бы ещё белых медведей и тюленей с моржами зафрахтовать.
    Питбуль59
    1. алекс-сп Сегодня, 08:09
      Вы не оригинальны. Насколько я помню, в США проводили работы по обучению тюленей,наравне с дельфинами, диверсионным и противодиверсионным действиям.
      алекс-сп
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:12
        Цитата: алекс-сп
        Вы не оригинальны. Насколько я помню, в США проводили работы по обучению тюленей,наравне с дельфинами, диверсионным и противодиверсионным действиям.

        а ещё с крысами и тараканами-факт!
        андрей юрьевич
    2. Ksi-14 Сегодня, 09:14
      по теме тюленей на дальнем востоке работают но успехов как с дельфинами пока нет у них нет природного эхолота
      Ksi-14
    3. Ksi-14 Сегодня, 09:15
      а мишки и так на страже всегда am отличное слабительное средство для супостата
      Ksi-14
  5. Мар.Тира Сегодня, 08:12
    Цитата: андрей юрьевич
    плановые занятия военнослужащих арктической бригады Северного флота по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера, в том числе собачьих и оленьих упряжек.
    я так понял,отечественные снегоходы, значительно уступают в надёжности оленям и собакам.... стрелок с одной руки из калаша на ходу-доставил!

    Испокон веков на Севере всё делали на собаках,и оленях.То что вспомнили этот опыт,это очень хорошо.У меня отец возил на них взрывчатку,по золотым приискам Колымы,в верховьях Индигирки.Нет надёжнее животного чем собака.Однажды трое суток пережидал пургу,укутавшись брезентом,и воткнув шест,что бы нашли его по нему.Так его и действительно нашли.Скудный паёк делил на всех,а собаки внимательно наблюдали за ним.И ни одна собака не ушла,хоть он и отцепил их..
    Мар.Тира
    1. himRa Сегодня, 08:37
      Однажды трое суток пережидал пургу,укутавшись брезентом,и воткнув шест,что бы нашли его по нему.Так его и действительно нашли.Скудный паёк делил на всех,а собаки внимательно наблюдали за ним.И ни одна собака не ушла,хоть он и отцепил их..

      И он знал точно что собаки не нападут на него....
      Можно много примеров привести о способах выживания человека с помощью животных
      в критических условиях вот один из них:
      во время длительной непогоды когда буран и нет возможности таежные охотники подрезают вену у оленя сливая поллитра крови и варят типа каши что позволяет выжить и продолжить охоту! Рана животного замазывается смолой
      himRa
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:38
      Цитата: Мар.Тира
      Испокон веков на Севере всё делали на собаках,и оленях.

      я согласен,что пережидать пургу,лучше с собаками,чем со сломаным снегоходом...
      андрей юрьевич
  6. AlexDARK Сегодня, 08:23
    Скоро во всех новостях Украины! "Бурятские чеченцы, скачут на оленьих упряжках вокруг АТО! Пока мы их сдерживаем, но не ровен час и они вторгнутся в Европу!".
    AlexDARK
  7. Karavan Сегодня, 08:25
    помню фильм один документальный про ВОВ на севере СССР. там немцы использовали для транспортировки грузов фуникулеры, а наши оленей.
    Karavan
  8. kolkulon Сегодня, 08:26
    Сегодня в войска переданы 3 оленьи упряжки.до конца 17го года будут переданы еще 30. laughing
    kolkulon
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:39
      Цитата: kolkulon
      ОТМЕНА

      если сроки не пренесут...
      андрей юрьевич
  9. роман66 Сегодня, 08:46
    а ведь это не только средство передвижения - это еще и оружие, собаки диверсантов будут кусать, а олени бодать, солдаты только недогрызенных в плен брать будут
    роман66
    1. himRa Сегодня, 08:55
      Осторожнее с фонтазиями! роман66 laughing
      himRa
      1. роман66 Сегодня, 09:50
        а что с ними не так?
        роман66
        1. himRa Сегодня, 09:57
          Цитата: роман66
          а что с ними не так?

          Ну хотя бы потому что это фантазии и их читают другие...я то не против если так ..раззз и в дамках!
          himRa
          1. роман66 Сегодня, 10:26
            враг подслушивает? тогда молчу...
            роман66
  10. valersvet Сегодня, 09:15
    историческая справка
    во время ВОВ красная армия традиционно пользовала лошадей и на севере в первое время тоже.
    сравнененение лошадей с оленями, рассмотрим "+" и "-" скотинки:
    "+" олень не прихотлив в пище (ягель)
    "-" олень не фыркает и не ржет, в отличае от лошади, (скрытность солдат)
    "?" лошади разве, что только как-то поривычнее... для красноармейца, но чукчам и ненцам напротив лошадь не айс)), стало быть и нет плюсов у лошадки на севере))
    valersvet
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 10:12
      Весь ягель съели голодные россияне wassat
      Юджин-Евгений
      1. Cat Man Null Сегодня, 10:34
        Цитата: Юджин-Евгений
        Весь ягель съели голодные россияне wassat

        - естессно yes
        - как, впрочем, и ежиков...
        - а почему, как Вы думаете, в Арктике пингвинов нет? Тоже... съели request
        Cat Man Null
  11. Ferdinant Сегодня, 09:18
    Фото еще выложите
    Ferdinant
    1. himRa Сегодня, 09:38
      Фото еще выложите

      Ferdinant

      Вроде не новичек и не троль а как ,,барин,, чесслово! Может в яндексе забанили?Мои сочувствия...
      himRa
  12. Vitalson Сегодня, 09:26
    дополнительные навыки не помеха.
    Vitalson
  13. Taygerus Сегодня, 09:44
    Всё правильно нужно отрабатывать все способы доставки и транспортировки, особенно в условиях крайнего севера, молодцы креативно
    Taygerus
  14. Мар.Тира Сегодня, 10:07
    Цитата: himRa
    Однажды трое суток пережидал пургу,укутавшись брезентом,и воткнув шест,что бы нашли его по нему.Так его и действительно нашли.Скудный паёк делил на всех,а собаки внимательно наблюдали за ним.И ни одна собака не ушла,хоть он и отцепил их..

    И он знал точно что собаки не нападут на него....
    Можно много примеров привести о способах выживания человека с помощью животных
    в критических условиях вот один из них:
    во время длительной непогоды когда буран и нет возможности таежные охотники подрезают вену у оленя сливая поллитра крови и варят типа каши что позволяет выжить и продолжить охоту! Рана животного замазывается смолой

    Про это ни чего не говорил.Хотя были случаи,что и собаки у людей убегали.Да и у него был карабин с собой.Всё таки взрывчатка.
    Мар.Тира
    1. himRa Сегодня, 10:47
      Цитата: Мар.Тира
      Про это ни чего не говорил

      Коллега я не оспариваю Ваше мнение хотел дополнить...
      himRa
  15. Мар.Тира Сегодня, 10:19
    Цитата: Terminol
    Они это всерьез, или просто факультативом? Может стоит подумать и о лошадях для армии?

    Вот из за коней и погибла экспедиция Роберта Скота на Южный полюс. К собакам Скотт относился крайне отрицательно.И поэтому использовал для экспедиции маньчжурских лошадей А вот Амундсен,взяв собак,с этой задачей справился.
    Мар.Тира
  16. voyaka uh Сегодня, 10:28
    Перчатки! перчатки у бойца черные.
    По перчаткам их обнаружат войска НАТО. Они рвутся захватить крайний Север.

    А вообще прикольно fellow . Особенно на собаках. Кстати, можно
    установить станковый пулемет. И тогда получится, вроде, ИГИЛовской
    тоёто-тачанки. Только собак надрессировать, чтоб не боялись.
    voyaka uh
    1. himRa Сегодня, 10:49
      Цитата: voyaka uh
      По перчаткам их обнаружат войска НАТО. Они рвутся захватить крайний Север.

      Разве это фантастика?
      Чей то уважаемые грызетесь на смерть за пустыню может еще расскажете о жизненном пространстве?
      Не понимаю Вашего ироничного тона!
      himRa
  17. Bort Radist Сегодня, 11:18
    Так вот ты какой - боевой северный олень.
    Bort Radist
  18. Мар.Тира Сегодня, 11:21
    Цитата: voyaka uh
    Перчатки! перчатки у бойца черные.
    По перчаткам их обнаружат войска НАТО. Они рвутся захватить крайний Север.

    А вообще прикольно fellow . Особенно на собаках. Кстати, можно
    установить станковый пулемет. И тогда получится, вроде, ИГИЛовской
    тоёто-тачанки. Только собак надрессировать, чтоб не боялись.

    Ничего.Мы этих у вас попросим,и отправим.Правда собак тоже надо дрессировать,что бы не порвали с.
    Мар.Тира
  19. Bort Radist Сегодня, 11:29
    Олени, собаки, дельфины, .......... . Воевали не только люди но и животные. Вот фото - Боевой лось.
    "Их готовили к финской войне в специальном питомнике под Ленинградом. С 1934 по 1937 год коллектив питомника (около ста человек) буквально смог совершить невозможное. Лосят с раннего детства приучали к человеку, и с помощью специально разработанных методик отрабатывали у них нужные навыки; было подготовлено и обучено в 1939 году более 1 500 боевых лосей."
    http://www.oblgazeta.ru/society/23330/
    Bort Radist
    1. himRa Сегодня, 11:57
      Спасибо за инфу hi совершенно об этом не знал ничего ..
      ранее знал(думал) что лоси не поддаются дрессировке
      от туда же:
      Все армии активно использовали почтовых голубей. Всего за годы Великой Отечественной войны нашими почтовыми голубями было доставлено более 15 000 «голубеграмм». Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать их и даже натаскивали на них ястребов. Аналогичные подразделения были и в наших войсках. Только один пример. Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал в окружение и потерял связь со своими. Единственная рация была разбита, а прорваться было невозможно. К счастью, у бойцов был проверенный в делах сизый голубь номер 48. Донесение отправили с ним. Во время полёта голубь был атакован фашистским ястребом и был ранен, но ему удалось уйти. На голубиную станцию он прилетел в сумерках и буквально упал под ноги дежурному. Раненного голубя прооперировали и оставили в строю.

      wassat drinks good
      himRa
  20. Laksamana Besar Сегодня, 12:01
    Уже год, как начали проводить такие учения на СФ:
    Laksamana Besar
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  21. gridasov Сегодня, 12:30
    Это стыд и позор использовать в военном деле как средство передвижения оленей и собак. Тем более в таких жестоких климатических условиях. Существует множество инновационных идей и проектов, которые направлены на создание таких транспортных средств , которые не только являются транспортными средствами, но и являются источниками эл. энергии , тепла . Обладают возможностью готовить площадки для вертолетов и самолетов и как строительная техника. Однако у нас хватает ума только на широкую резину и гусеницы. Только движители построенные на новых турбинах могут всему этому способствовать.
    gridasov

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