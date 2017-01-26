Олени на учениях Арктической бригады
Как сообщает ТАСС, на территории оленеводческого хозяйства в районе поселка Ловозеро (Мурманская область) прошли плановые занятия военнослужащих арктической бригады Северного флота по освоению транспорта коренных народов Крайнего Севера, в том числе собачьих и оленьих упряжек.
В их рамках отрабатывались навыки управления собачьими и оленьими упряжками и тактические элементы проведения рейдовых действий, в том числе на лыжах в сцепке по 3 – 4 человека со снегоходами. Занятия завершились учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили условную группу "диверсантов".
В период Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, при заброске разведчиков во вражеский тыл и в целях вывоза подбитых самолетов и их экипажей. Известна рейдовая диверсионная операция с использованием оленьего транспорта, в ходе которой в 1942 году был захвачен аэродром Петсамо в районе села Алакуртти Мурманской области. Всего на снабжении состояло более 10 тыс. оленей, сведенных в несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов. В данных подразделениях проходили службу оленеводы со своими парнокопытными из числа коренных жителей Крайнего Севера – саами, ненцев, коми.
В их рамках отрабатывались навыки управления собачьими и оленьими упряжками и тактические элементы проведения рейдовых действий, в том числе на лыжах в сцепке по 3 – 4 человека со снегоходами. Занятия завершились учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили условную группу "диверсантов".
В период Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, при заброске разведчиков во вражеский тыл и в целях вывоза подбитых самолетов и их экипажей. Известна рейдовая диверсионная операция с использованием оленьего транспорта, в ходе которой в 1942 году был захвачен аэродром Петсамо в районе села Алакуртти Мурманской области. Всего на снабжении состояло более 10 тыс. оленей, сведенных в несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов. В данных подразделениях проходили службу оленеводы со своими парнокопытными из числа коренных жителей Крайнего Севера – саами, ненцев, коми.