Война, золото и пирамиды… гордого Хафра и пьяницы Менкаура (часть пятая)

Если мы так много уделили внимания пирамиде Хуфу, то объясняется оно тем, что именно она, помимо всего остального стала причиной, сразу двух очень серьезных заболеваний, получивших даже свои названия – это пирамидомания и пирамидоидиотизм. Первое, похоже, плавно перетекает во второе. А суть и первой, более легкой фазы, и второй в том, что, во-первых, людям мерещатся записанные в пирамиде Хеопса тайны, а во-вторых – пирамиды им мерещатся уже везде. Маленькие и большие, и даже на столах у таких людей высятся целые залежи разных пирамид. Болезнь эта, увы, не лечится. Непонятно, правда, почему все сведения и тайны мира записаны только на одной пирамиде – пирамиде Хеопса. Наверное, прежде всего потому, что до других по жаре идти уже не хочется. Но они тоже очень и очень интересны для изучения.Пирамида Хафра и позади нее пирамида его отца – Хуфу.Вот только пирамиду Хафра, или Хефрена туристы, пребывающие в Гизе, обычно осматривают издали, хотя от пирамиды Хуфу рукой подать. Но чего уж… ведь она только вторая! Но и по возрасту, и по размерам она этой пирамиде почти не уступает. Когда ее закончили строить, где-то в середине XXVI века до н. э., ее высота составляла 143,5 метра, то есть всего на 3,2 метра ниже, чем соседняя пирамида Хуфу. Сейчас ее высота 136,5 метра - меньше метра не хватает, чтобы достичь ее высоты. Длина сторон основания была 215,3 метра, сейчас - 210,5 метра. Но у нее более крутой наклон стен (52°20'), поэтому пирамида Хафра выглядит даже выше, чем пирамида Хуфу, да еще она и стоит в самом высоком месте акрополя. Подняться на нее сложнее. Дело в том, что ближе к вершине часть облицовки сохранилась и нависает уступом над каменной кладкой. Именно поэтому подниматься на нее запрещено категорически! Гранитного «пирамидиона», или бенбенета, наверху тоже нет – кому-то понадобилось его когда-то сбросить!Вот он, этот уступ, из-за которого подъем на вершину пирамиды Хафра становится исключительно опасным делом.Внутри пирамида Хафра очень проста. Всего лишь две камеры и в них два входа: оба на северной стороне, один над другим. Погребальная камера расположена практически на оси пирамиды, высота потолка 6,8 метра. Причем, в отличие от пирамиды Хуфу, камеру в пирамиде Хафра вытесали прямо в скале, и только лишь ее сводчатый потолок поднимается в каменную кладку самой пирамиды. Саркофаг в ней нашел археолог Бельцони еще в 1818 году; он изготовлен из прекрасно отшлифованного гранита, но разбит. Больше в пирамиде ничего нет – это самая компактная каменная постройка на свете. Пустота в ней занимает всего 0,01% общего объема.Вид на пирамиду Хафра с высоты птичьего полета.Называлась пирамида «Хафра велик», то есть гордости ему было не занимать. Более того, окружающие ее сооружения размерами превосходят все прочие известные нам постройки вкруг пирамид, которые относятся к эпохе Древнего царства. Например, заупокойный храм к востоку от пирамиды на гранитной террасе находился за стеной ограды и имел площадь 145 X Х45 метров. В нем располагалось сразу пять молелен вместе с прихожими и большой двор, где красовались 12 изваяний Хафра.Статуя фараона Хафра. Каирский музей египтологии.Каменная дорога в пять метров шириной вела от этого верхнего храма к храму, расположенному у самой реки и который находился на юго-востоке от Большого сфинкса. Рядом стоит пирамида-спутница. От нее мало что осталось, но внутри есть камера, где нашли пару жемчужин, которые потеряли грабители и пробку от кувшина с именем Хафра.Так выглядят галереи внутри пирамиды Хафра.Окрестности пирамиды были довольно хорошо обследованы, и самое интересное, помимо статуй, это находка жилищ древних мастеров, работавших на этой постройке. Здесь же, причем еще в 1810 году, когда ни о каких подделках такого размера люди даже и не помышляли, нашли статую Хафра, сделанную из темно-зеленого диорита; она изображает его на троне с традиционным нарядным платом на голове, змеей-уреем на лбу и изображением соколоподобного бога Хора позади головы царя. Сегодня это один из самых драгоценных экспонатов каирского Египетского музея.Погребальная камера с саркофагом у задней стенки.А затем пирамидой занялся получивший Нобелевскую премию по физике в 1968 году профессор Калифорнийского университета Луис У. Альварес. Год спустя он поставил внутри камеры пирамиды Хафра счетчики космических частиц, чтобы сделать теневой снимок пирамиды, найти неизвестные помещения, где могли быть скрыты и мумия фараона, и его сокровища. В итоге он доказал, что никаких тайных усыпальниц и сокровищниц в пирамиде нет!Саркофаг с поднятой крышкой!Третья пирамида - «Божествен Менкаура» стоит в юго-западном углу гизехского плато, и довольно далеко от гробниц Хуфу и Хафра, поэтому к ней уж и подавно никто не ходит. Впрочем, стыдиться ей нечего, хотя она и самая малая из этих трех: ей тоже уже больше 4500 лет, длина сторон — 108,4 X 108,4 метра, а высота — 62 метра. Раньше она была выше метра на четыре, но зато сохранила часть облицовки, ранее засыпанной песком. Так что нам теперь известно, что эта облицовка была сделана из красного асуанского гранита и покрывала пирамиду практически на треть ее высоты, дальше шли белые плиты турского известняка, а вот ее вершина была, вероятно, тоже красная, из того же гранита. Двухцветной ее видели еще в XVI веке, пока ее не попытались разграбить мамлюки. Считается, что это была прекраснейшая из всех гизехских пирамид.Пирамида фараона Менкаура и три пирамиды-спутницы.Существует легенда, рассказанная Геродотом, что был пьяница, который боялся умереть, он все время проводил в пирах, чтобы растянуть отпущенное ему судьбой время. Однако известно, что он царствовал 63 года. Тем не менее, изучая пирамиду, ученые сделали вывод, что строители торопились ее закончить, как если бы их владыка и впрямь предчувствовал свою близкую кончину. Сначала у пирамиды основание было примерно 60 X 60 метров и лишь затем увеличено почти вдвое. Для строительства пирамиды были использованы крупные каменные блоки, причем намного больше (!), чем применялись при возведении пирамид Хуфу или Хафра. Но так как он хотел ускорить работу, тщательно обрабатывать камень рабочих не заставляли, поэтому кладка этой пирамиды самая грубая. Тем, кто пишет, что между камнями кладки не просунешь и лезвие ножа, надо бы сходить к пирамиде Менкаура. Причем, видимо, до конца строительства Менкаура все-таки не дожил. Скорее всего, смерть его настигла, когда пирамиду построили до уровня красной гранитной облицовки. Его преемник, видимо, приказал ее достроить, но потом пожадничал и приказал облицевать ее дешевыми известняком. Заупокойный храм Менкаура тоже сначала начали строить из камня, но затем перешли на... кирпич. С чего бы это? Да просто потому, что мертвый царь плохой плательщик! Зато в его развалинах нашли надпись, что так приказал «Шепсескаф, царь Верхнего и Нижнего Египта, для своего отца, царя Верхнего и Нижнего Египта, Осириса Менкаура». То есть хороший был сын у Менкаура – набожный, и отца почитал, но… все-таки решил на пирамиде батюшки хоть немного, но сэкономить!Этот жуткий пролом в пирамиде имеет даже собственное название – «Пролом Османа». А было так, что в конце XII века некто по имени Аль-Малек аль-Азиз Осман бен Юсуф, сын Салах-ад-Дина, и первого султана Египта, и Сирии, решил, что нужно снести Великие Пирамиды. Ну и начал с пирамиды Менкаура. Долго трудился и все-таки оставил свой «след».Интересно, что пирамида Менкаура построена не на скальном основании, а на искусственно созданной террасе, сложенной из массивных блоков известняка. Погребальная камера очень маленькая - всего лишь 6,5 X 2,3 метра и 3,5 метра в высоту. Потолок ее сделан из двух каменных блоков, вытесанных в форме полуарки, поэтому если не приглядываться, то кажется, что это свод. Гранитные плиты стен и коридоров, ведущих к царской усыпальнице и к помещениям для погребальной утвари, тщательно отшлифованы.Погребальная камера и ее свод. А саркофаг покоится на дне морском…Сейчас территория вокруг пирамиды — это сплошные наносы песка и руины древних поминальных храмов. Их традиционно два и оба соединены дорогой, сложенной из отшлифованных известняковых плит. Дорога имеет двадцатиметровую разницу в высоте, а ее следы видны еще и сегодня.Вход, проделанный грабителями сегодня зарешечен.Значительно лучше, чем окружающие пирамиду храмы, рядом с ней сохранились ее пирамиды-спутницы, которые расположены, как обычно, на ее южной стороне вне ограды. Всего этих пирамид три, две из которых не закончены. Самая большая — восточная, имеет основание 44,3 X 44,3 метра и высоту 28,3 метра. Даже гранитная облицовка и та на ней сохранилась. Две другие почему-то ступенчатые, и это очень странно. Может быть, их так построили лишь для того, чтобы затем придать форму «истинных». В 1837 году археолог Вайс обнаружил в восточной пирамиде большого размера гранитный саркофаг, в средней — не законченной, обломки деревянного гроба и человеческие кости, а в западной — только незаконченную и пустую погребальную камеру. При каждой был заупокойный храм, то есть и тут был целый комплекс построек. Считается, что законченная пирамида являлась усыпальницей для первой жены Менкаура. Но кто должен быть погребен в двух остальных, можно только лишь гадать.Внутренние помещения пирамиды. Здесь могла храниться погребальная утварь и канопы – сосуды с внутренностями усопшего фараона.На пирамиду Менкаура можно подняться, но для этого необходимо получить специальное разрешение. И есть проблема: из-за того, что блоки большие, приходится подтягиваться на руках, что требует хорошей физической формы. Зато вид с вершины просто потрясающий. Напротив нее высится пирамида Хафра под остатками серовато-белой облицовки, а дальше - пирамида Хуфу, отчего перед глазами предстает как бы удвоенное изображение одной из них.Остатки облицовки – очень ровной и плотной, однако она не везде такая, как в этом месте.Внутри пирамиды Менкаура нет ничего интересно. Там был прекрасный саркофаг, обнаруженный в 1837 году Вайсом. Он был украшен рельефом с изображением царского дворца, но… англичане утопили его у мыса Трафальгар вместе с перевозившим его судном. Ну, не сами, конечно. Просто налетел шторм и судно пошло ко дну. Потерю саркофага Менкаура возместила богатая коллекция скульптур, найденных в одном из заупокойных храмов.Статуя фараона Менкаура. Музей БостонаОтметим, что пирамиде Менкаура очень не повезло в том плане, что ее многие пытались и разрушить, и проложить в ней свои «изыскательские» коридоры. Вот так она сегодня выглядит в разрезе: 1- вход, 2- понижающийся коридор, 3- вестибюль, 4- порткулисы гранитные, 5- верхняя камера, 6- западный проход к гранитным блокам крыши нижней камеры, 7- спуск в центре верхней камеры, 8- помещение с нишами, 9- погребальная камера с гранитным саркофагом, 10- первоначальный вход и коридор, 11- раскопы за границами коридоров, 12- блоки, снятые в XII веке Аль-Малеком аль-Азиз Осман бен Юсуфом, 13- проломной туннель полковника Говарда Вайса, проделанный им в 1830-ые годы.Так что, пожалуй, одним и способом борьбы с пирамидоманией и пирамидоидиотизмом могло бы стать посещение не только пирамиды Хуфу, но и пирамид Хафра и Менкаура, но, как это уже отмечалось, идти до них далеко, а туристический автобус ждать вас не будет…