Первая «армия» - это «храмовая дружина»!

«И взял Фарра Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского...»

(Бытие 11:31).

Память о государстве древних шумеров и шумерах как таковых умерла тысячи лет назад. О них, например, не упоминают ни греческие летописцы, ни даже Библия. В ней говорится о халдейском городе Уре, но ни слова нет о шумерах! Между тем именно с ними было связано появление первых армий. Некоторые считают, что их появление было связано с началом изготовления оружия из металла. А вот и нет: первые в какой-то степени даже регулярные армии появились в конце IV – начале III тысячелетия до н. э. в междуречье Тигра и Евфрата, когда древние шумеры научились ирригации и начали разводить новые сорта сельскохозяйственных культур, что повлекло за собой значительное повышение плотности населения. Общинам становилось тесно. Появилась централизованная власть, а вместе с ней и люди, ее охранявшие, сначала от соседей, а затем и от недовольных внутри самой общины. В первое время этими «охранниками» были храмовые слуги и рабы, то есть не свободные общинники, живущие своим трудом, а люди, зависимые от храмового хозяйства и находившиеся на его содержании. Из этих-то стоявших вне общины людей и начали формироваться первые постоянные охранные отряды.Почему было важно, чтобы они находились вне общины? Да потому, что тогда существовал обычай кровной мести, и требовалось его как-то обойти. Чужак-раб или пришлый наемник были поэтому идеальной кандидатурой в «солдаты». Так что это они образовали первую регулярную армию, обозначавшуюся даже специальным термином, который можно перевести как «храмовая дружина». Так что, как видите, шумеры подарили нам и это «изобретение». Хотя, конечно, важно то, что социально эти дружинники очень сильно отличались от своих более поздних европейских собратьев, а их статус соответствовал, скорее всего, египетским мамелюкам или турецким янычарам. А вот народное ополчение, как основа армии, постепенно потеряло свою роль, так что всеобщая воинская повинность начала заменяться службой на добровольных началах. Позже обязанность воевать стала восприниматься свободными общинниками как уже нечто им совершенно не свойственное. Во всяком случае, в поэме о Гильгамеше ему прямо ставилось в вину то, что он силой заставлял жителей своего города участвовать в военных походах. То есть война у шумеров стала делом сугубо профессиональным.«Штандарт из Ура». Инкрустация по дереву выполнена из перламутра, ляпис-лазури и красного известняка. Ок. 2600 г. до н. э. Британский музей. Лондон.Конечно, мы не знаем, как именно воевали люди в то далекое от нас время. Но можем себе это представить, изучая военное дело разных примитивных народов и обращаясь к дошедшим до нас артефактам. И вот они-то и сообщают нам вещи поистине удивительные, а именно что древние шумеры знали строй и умели его соблюдать! То есть для битвы они строились в несколько рядов, один за другим. На знаменитой «Стеле коршунов» из Нгирсу мы видим, что глубина построения их пехоты могла достигать семь рядов, то есть шумеры понимали, что в сплоченности воинов как раз и заключена вся их сила, и сражались отнюдь не толпой, а… построившись в хорошо организованную фалангу!«Стела коршунов». Обнаружена в 1881 году в районе к северу от Басры, в междуречье Тигра и Евфрата. Деталь с изображением шумерской фаланги. Лувр.К сожалению, свидетельств того времени, подробно описывающих битвы, не сохранилось. Эпос о Гильгамеше не даёт вразумительного ответа на этот вопрос, тем более что его письменная редакция, дошедшая до нашего времени, была сделана лишь в середине II тыс. до н. э. Но зато у нас есть археологические находки с изображениями батальных сцен, например, та же «Стела коршунов». Интересно, что на ней только первый ряд воинов изображён с огромными, почти в рост человека щитами. Судя по всему, воины несут эти щиты обеими руками и, следовательно, принимать участие в рукопашной схватке они не могут. Их задача – прикрывать основной строй от различного метательного оружия, которое тогда широко использовалось и… надо ли говорить, какое сильное психологическое воздействие оказывала на разные «дикие» племена накатывавшаяся на них сплошная стена непробиваемых щитов?! С другой стороны, возможно, что это изображение – прихоть художника и у шумеров все воины имели большие прямоугольные щиты и шли на врага с копьями в руках, как, скажем, те же самые древние греки, позаимствовавшие фалангу у шумеров!«Стелла коршунов». Предполагаемый внешний вид, дошедшие до нас детали и места их расположения. Лувр.Интересно, что своим внешним видом воины шумеры сильно отличались от воинов других народов своего времени. Судя по «штандарту из Ура» (перламутровой инкрустации, сделанной на деревянной пластине), шумерские воины выглядели совсем не так, как воины других народов Междуречья. Дело в том, что они носили на плечах плащи наружу, усыпанные, видимо, бронзовыми бляхами, похожие на знаменитые кавказские бурки, разве что только без плеч! Почему-то на «штандарте» они показаны без щитов и вооружены лишь довольно короткими (около двух метров), и толстыми копьями, которые, причем, судя по изображению, держали в двух руках.Знаменитый шлем шумерского царя Мескаламдуга.Из защитного снаряжения обязательными считались также: бронзовый шлем совершенной сфероконической формы (археологи, однако, обнаружили и несколько шлемов другой формы); вышеупомянутый плащ-бурка, хорошо предохранявший от стрел (стрелы с каменными наконечниками застревали в густой шерсти), дротиков и камней, а в ближнем бою ещё и от удара секирой; мягкий толстый войлочный панцирь-перевязь. Юбка – традиционная одежда для мужчин могла быть сделана из пучков шерсти и тоже обладала защитными свойствами, хотя и не стесняла при этом движений. Всё это снаряжение хорошо защищало от бронзового, а уж тем более от медного оружия.Кроме копьеносцев в бурках, у шумеров были также воины, имевшие помимо копья и кинжала ещё и топоры. Причём копьём и топором они, скорее всего, действовали одновременно: либо копьё в правой руке, а топором в левой, либо наоборот – это уж кому как из них было удобнее! А вот лук шумеры почему-то не любили, хотя он и был им, безусловно, известен. И это был их самый серьезный минус, давший возможность их соседям из Аккада победить именно при помощи большого количества лучников, поражавших врага на расстоянии!Однако лучники у шумеров все-таки были. Ими являлись наемники-аламиты – народ, получившийся в результате смешения пришлого семитского племени и темнокожего местного населения. Современные луры – высокорослые горцы с коричневой кожей и черными волосами, вероятно, походят на древних эламитов.Первое упоминание о военной силе эламитов относится к 2100 г. до н.э., когда эламитские наемники поступили на службу к шумерам для усиления границы в горах Загрос и действовали отрядами по 25 человек. Их дневной рацион состоял из ячменной лепешки и кружки пива. Следующее упоминание эламитов относится уже к XIII веку, когда Элам выставил 3415 «рогатых» воинов, направленных в Хунур. Это название эламитские воины, вероятно, получили из-за того, что носили шлемы с рогами.На «штандарте из Ура» мы можем также увидеть, как шумеры согласованно используют фалангу и боевые колесницы, да и сами эти колесницы изображены на нем весьма тщательно. И, кстати говоря, они опять-таки очень сильно отличались от колесниц у египтян, хеттов и тех же ассирийцев, но только вот не своим совершенством, а… примитивностью конструкции!Шумерские колесницы имели четыре колеса, сбитых из досок, с дощатыми бортами, из-за чего они были тяжелыми. И запрягали в них не лошадей, а сразу по четыре онагра – диких осла – поэтому колесницы у них были не очень быстрыми. Современные эксперименты показывают, что они вряд ли могли развить скорость более 25 км/ч, и к тому же отличались неповоротливостью.По-другому и быть не могло. Ведь передняя ось колес у них была неповоротной. И к тому же древние шумеры не знали жесткого хомута (видимо, их небесные наставники этого простейшего приспособления им не подсказали, а сами они до него не додумались!), и они запрягали своих ослов в колесницы, надев им на шеи кожаную либо веревочную петлю. Она сдавливала им шею и не позволяла быстро ни бежать, ни тянуть большой груз. Впрочем, поскольку в бой они шли вместе с фалангой, то высокая подвижность им особенно была и не нужна. Шумеры с помощью колесниц старались прорвать боевые порядки противника, при этом воины на колесницах вооружались дротиками и копьями, которые они бросали в расступавшегося перед ними противника! Столкновения длились недолго. Раненых обычно добивали, а кого можно брали в плен. Правда, в начале и это не практиковалось, поскольку рабский труд сделался выгодным далеко не сразу.Рис. А. Шепса