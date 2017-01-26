13:34 26 января

Конашенков – Фэллону: российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота

Российские военные корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, передает РИА Новости заявление представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.

Конашенков – Фэллону: российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота


Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон неуважительно высказался о проходящем мимо берегов островного государства авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», назвав его «кораблем позора». Он также заявил, что британские корабли сопровождают российский корабль, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.


«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – сказал Конашенков.

Он отметил, что российские корабли «в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают». «Во-вторых, господину Фэллону больше внимания нужно уделять британскому флоту», – добавил Конашенков.

Напомним, российская авианосная ударная группа, в состав которой входит «Адмирал Кузнецов» с 6 января возвращается из Средиземноморья в пункт постоянного базирования в Североморске.

Использованы фотографии: РИА Новости. Министерство обороны Великобритании
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Комментарии 45
  1. cniza Сегодня, 08:22
    Конашенков - красавец , лучше не сказать.
    cniza
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:28
      Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон неуважительно высказался о проходящем мимо берегов островного государства авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», назвав его «кораблем позора».

      В бессильной злобе, хоть потявкать. Наглосаксы выглядели бы намного умнее, если бы, как будто не заметили наш авианесущий крейсер.
      СРЦ П-15
      1. кирилл750 Сегодня, 09:22
        умнее у этих не получится так как вместо ума остался только словесный понос
        кирилл750
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
          «Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – сказал Конашенков.

          Буду краток : неча на зеркало пенять , коли рожа крива ! am
          bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 08:37
      Иной раз думаешь-зря Адик не решился на переправу и остановил свои катки под Дюнкерком, купившись на сладкие речи тех же англосаксов, развернув их на Восток....
      Зяблицев
    3. svp67 Сегодня, 09:03
      Цитата: cniza
      Конашенков - красавец , лучше не сказать.

      Правильно. Ну ненужно, что бы с нашими кораблями-красавцами крутились всякие иностранные корабли- с пониженной социальной ответственностью...
      svp67
    4. vkl.47 Сегодня, 09:14
      ВВП уже сказал что все они проsтитутки.а некоторые из эскорт услуг.как эти...Из британии
      p.s не ужели забанят за цитату нашего президента?Хватит наглости?
      vkl.47
      1. Ныробский Сегодня, 11:36
        Цитата: vkl.47
        ВВП уже сказал что все они проsтитутки.а некоторые из эскорт услуг.как эти...Из британии
        p.s не ужели забанят за цитату нашего президента?Хватит наглости?

        Как можно? За что? Слово - проститутка, обычное литературное слово используемое всеми печатными изданиями. А вот "собачья мама" может навлечь гнев модератора, если оно использовано не по назначению, т.е. не в статье про кинологическую службую)))
        Ныробский
    5. ПАша Сегодня, 09:19
      Если не ошибаюсь- эскорт услуги это вип проституция.
      Назвать вооруженные силы противника Эскорт......, Класно. Лучше не придумаешь. Молодец.
      ПАша
    6. Blondy Сегодня, 10:26
      Конечно, красавец, хоть и рыжеватый, и ответил здорово. Но давайте не будем урякать. С дымом было всемирное позориище, а сколько годных самолетов из-за (не буду говорить хреновой ) недостаточной подготовки пилотов и обрыва чего-там потеряли. По большому счету, миссия где-то на троечку. А урякать у нас и других поводов хватает. А в данном случае, есть поводы вздрючивать. И вообще, давайте поднимать планку, тем более, если бы не было потенциала, а так, хватит урякать по любому поводу.
      Blondy
  2. Ren Сегодня, 08:23
    Российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота
    Эскорт-услуги - звучит не однозначно good
    Ren
    1. cniza Сегодня, 08:32
      Однозначней не скажешь - прости...тутки , они и есть прости...тутки.
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 08:47
        девушки с пониженной социальной ответственностью... lol
        Masya Masya
    2. кирилл750 Сегодня, 09:24
      не о том думаете, эти островитяне даже на похоронную команду не тянут
      кирилл750
      1. Станислав Сегодня, 09:59
        Цитата: кирилл750
        не о том думаете, эти островитяне даже на похоронную команду не тянут
        А вы, простите, о чьих похоронах думаете? Кого бы такая "похоронная команда", движущаяся в направлении Североморска, могла там хоронить? Если на "Кузю" намекаете, то не о том вы думаете: вылечат, будет как новенький. smile
        Станислав
  3. птс-м Сегодня, 08:26
    Как говорится в народе ...кто о чем,а наглосаксы все о бане, ...видать вош их заела, вот и чешут языком что ни попадя. Мне вот тоже западло с ними на одном гектаре с..ть, но я ж не возмущаюсь.
    птс-м
  4. krops777 Сегодня, 08:27
    [quoteЦель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – сказал Конашенков.][/quote]
    Это точно, для эскорта всего шесть кораблей собрали, остальной позор Великобритании наверно показать побоялись.
    krops777
  5. роман66 Сегодня, 08:29
    с жары да в холод, не заболели бы
    роман66
  6. ramzes1776 Сегодня, 08:29
    Цитата: Ren
    Российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота
    Эскорт-услуги - звучит не однозначно good

    Эскорт-услуги, да ещё и за свой счёт) Ох уж эти забавные англосаксики)
    ramzes1776
  7. Karavan Сегодня, 08:31
    самолеты-то достали из моря или нет, кто знает?
    Karavan
    1. трактористъ Сегодня, 10:21
      Нет, оставили охранять прибрежную зону Сирии lol Глубоководная операция по подъему с такой глубины сильно дорого встанет. Проще списать, а район затопления засыпать глубинными бомбами. А может и достали глубинными бомбами. Кто ж гарантирует это на глубине полторы тыщи метров.
      трактористъ
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    Мало того, что эскорт-услуги, так мы ещё их и не оплачиваем wassat
    Горный стрелок
  9. Серый брат Сегодня, 08:35
    Британское ведро. lol
    Серый брат
    1. МПК105 Сегодня, 08:54
      Ну зачем так...В море КАЖДЫЙ корабль красив,неважно,под чьим флагом.
      МПК105
      1. Серый брат Сегодня, 08:56
        Цитата: МПК105
        В море КАЖДЫЙ корабль красив,неважно,под чьим флагом.

        Не вижу ничего красивого в этом скоплении курятников.
        Серый брат
        1. кирилл750 Сегодня, 09:25
          Вы хотели сказать петушатников
          кирилл750
  10. Серый брат Сегодня, 08:39
    Обгаженый еврофайтер (на мазуте работает что ли?).

    Вооружён петардами и выглядит как бомж. Мосчь демонстрирует.
    Серый брат
    1. кирилл750 Сегодня, 09:27
      а над палубой проскочить этих европетухам СЛАБО!!!!
      кирилл750
    2. voyaka uh Сегодня, 10:01
      "Обгаженый еврофайтер (на мазуте работает что ли?). "///

      Разве это он дымит? belay
      voyaka uh
      1. Серый брат Сегодня, 11:00
        Цитата: voyaka uh
        Разве это он дымит?

        У него это наследственное. (Спер с bmpd, http://bmpd.livejournal.com/2394860.html#comments
        )
        Серый брат
      2. Олег Монархист Сегодня, 11:42
        А может он...

        Эсминец типа Сан-Диего laughing

        Олег Монархист
      3. Олег Монархист Сегодня, 11:49
        Десантный вертолетоносец мегатехнологичной Японии ("Осуми) lol
        Олег Монархист
    3. ФАНТОМ-АС Сегодня, 10:13
      Цитата: Серый брат
      Вооружён петардами и выглядит как бомж. Мосчь демонстрирует.

      Он не развалился только потому, что его мухи засрали laughing
      ФАНТОМ-АС
    4. Олег Монархист Сегодня, 12:09
      Обгаженый еврофайтер


      Не...обгаженный - это новейший дерьмоносец "Джордж Буш". Интересно, его уже починили и почистили, или так и сгинул в тоннах фекалий laughing
      Олег Монархист
  11. Knizhnik Сегодня, 09:02
    Э, какой не нужен, очень нужен!
    Knizhnik
    1. 24rus Сегодня, 09:18
      Возможно это бывший мужик , зря вы так
      24rus
      1. Knizhnik Сегодня, 10:57
        laughing Знаете, непохоже. У них есть одн... один, знаменитый, и то не в ВМС.
        Knizhnik
  12. ПАша Сегодня, 09:16
    Это они от зависти.
    Русское оружие всегда отличалось качеством.
    Пусть смеются,,, в случае чего "корабль позора" ответочку даст. Со всеми вытекающими.
    ПАша
  13. sandroart Сегодня, 09:18
    Правильно сопровождают,так надежнее,а то наши еще один самолет потеряют или чего доброго еще учудят,глаз да глаз нужен tongue
    sandroart
  14. Бомба Сегодня, 09:45
    Два самолета потеряли и поплыли обратно....
    Бомба
    1. Ныробский Сегодня, 11:41
      Цитата: Бомба
      Два самолета потеряли и поплыли обратно....

      Это то ладно, в любом случае опыт приобрели. А вот Уркаина весь свой флот сгноила, а остатки в лёд вморозила. Так эти дятлы с мутного материка, вместо того, что бы наши корабли сопровождать, смотались бы до Чёрного моря к скакунам на помощь, их корыта из льда выдалбливать. А то что это за партнёры? Стыдоба одна)))
      Ныробский
  15. Инжeнeр Сегодня, 10:01
    Я бы на месте Конашенко еще бы пошутил, что королевский флот единственный, кто умудрился нанести ракетный удар по США, да еще и стратегической ядерной ракетой.
    Инжeнeр
    1. трактористъ Сегодня, 10:25
      в каком смысле? они не случайно умудрились? тогда респект и уважуха ))
      трактористъ
    2. Олег Монархист Сегодня, 12:13
      Так он и напомнил.... bully

      «И во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания», — добавил Конашенков, имея в виду недавний скандал с неудачными запусками баллистических ракет с подводных лодок ВМС Великобритании.
      Олег Монархист
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 12:32
    Ну британцы наверное считают себя героями, когда плетутся следом за нашими кораблями!
    Ретвизан 8

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