Конашенков – Фэллону: российские корабли не нуждаются в эскорт-услугах Королевского флота
Российские военные корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, передает РИА Новости заявление представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон неуважительно высказался о проходящем мимо берегов островного государства авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», назвав его «кораблем позора». Он также заявил, что британские корабли сопровождают российский корабль, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.
«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российские корабли «в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают». «Во-вторых, господину Фэллону больше внимания нужно уделять британскому флоту», – добавил Конашенков.
Напомним, российская авианосная ударная группа, в состав которой входит «Адмирал Кузнецов» с 6 января возвращается из Средиземноморья в пункт постоянного базирования в Североморске.
Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон неуважительно высказался о проходящем мимо берегов островного государства авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», назвав его «кораблем позора». Он также заявил, что британские корабли сопровождают российский корабль, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.
«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российские корабли «в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают». «Во-вторых, господину Фэллону больше внимания нужно уделять британскому флоту», – добавил Конашенков.
Напомним, российская авианосная ударная группа, в состав которой входит «Адмирал Кузнецов» с 6 января возвращается из Средиземноморья в пункт постоянного базирования в Североморске.
Использованы фотографии: РИА Новости. Министерство обороны Великобритании