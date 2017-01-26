13:32 26 января

Украина намерена провести ракетные стрельбы вблизи Крыма

Как сообщает Диана Михайлова, Украина опубликовала извещения об изменении в правилах проведения полетов (NOTAM). В них указывается, что 27 января на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма министерством обороны страны будут проведены очередные ракетные стрельбы. Обозначены два района, в которых будут изменены правила проведения полетов в связи со стрельбами.

Украина намерена провести ракетные стрельбы вблизи Крыма


В 2016 году киевские власти заявляли о намерении провести ракетные стрельбы в небе над Крымом. Резкие возражения Москвы по этому поводу, приведение войск противовоздушной обороны России на полуострове в состояние повышенной боеготовности вынудили отказаться от указанных планов и перенести стрельбы в нейтральные воды.


Украина намерена провести ракетные стрельбы вблизи Крыма


Представляющий Республику Крым в Государственной Думе депутат Руслан Бальбек ранее указывал преследуемые Киевом цели: "Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова – это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского "чудо-оружия" — это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан. Но в этой "стратегии" они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе".


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Комментарии 47
  1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:46
    Надо бы как-то отнять этот пугач у Украины. Неровен час, натворят бед. negative
    СРЦ П-15
    1. himRa Сегодня, 09:01
      Цитата: СРЦ П-15
      Надо бы как-то отнять этот пугач у Украины. Неровен час, натворят бед.

      Надеюсь на то что со временем придется им самим отказаться(кривая вниз-факт) но действительно зря начали бодаться с РФ это вовсе не похоже на ,,отстаньте от нас,, drinks
      himRa
      1. cniza Сегодня, 09:18
        Нельзя "детям" играть со спичками , необходимо это пресечь , пока не случилось беды.
        cniza
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
          cniza Сегодня, 09:18 ↑ Новый
          Нельзя "детям" играть со спичками , необходимо это пресечь , пока не случилось беды.


          Этим "детям" отбить руки по самые уши, чтобы не повадно было. bully
          a.s.zzz888
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
            Похоже , у свидомых опять с лютого бодуна борзометр зашкаливает ...
            bouncyhunter
        2. WKS Сегодня, 11:19
          Судя по представленным в статье картам, стрелять будут в районы далёкие от Крыма. Настолько далёкие, что можно сказать вблизи Румынии.
          WKS
    2. kirgiz58 Сегодня, 09:29
      Цитата: СРЦ П-15
      Надо бы как-то отнять этот пугач у Украины

      Ничего не надо отнимать - скоро израсходуют запас ракет с истекающими сроками эксплуатации и все затихнет само собой. Пусть хоть напоследок попрыгают.
      kirgiz58
    3. Искандер Ш Сегодня, 09:31
      Цитата: СРЦ П-15
      отнять этот пугач у Украины



      Да пусть стреляют. Чем больше бряцания украинского оружия, тем больше раздражения в Европе. 2016 показал, что в ЕС по украинскому вопросу нет единого мнения.
      Искандер Ш
    4. Delink Сегодня, 10:18
      Аха, и по попке нашлепать и пальцем погрозить, а не поймут, то и лицом ап стол!!!
      Delink
    5. Ныробский Сегодня, 11:47
      Цитата: СРЦ П-15
      Надо бы как-то отнять этот пугач у Украины. Неровен час, натворят бед.

      В прошлый раз они 12 ракет спалили. Сколько у этих чудиков ещё осталось? Есть два варианта решения проблемы: 1.Ракетой по арсеналу........или.......2.Ракетой по Раде или по президентскому дворцу, в зависимости от того, где больше упоротых соберётся в час Х.
      Ныробский
  2. Балу Сегодня, 08:46
    Надо брать пример с израильтян. Залетит укропская ракета в российские территориальные воды илди российскую территорию-тут же уничтожить ракетную установку из которой эта вундервафля прилетела. Естестно заранее предупредив. Все это наталкивает мысль о прощупывании ПВО Крыма на наличие слабых мест и подготовке к крупномасштабной провокации, аналогично малазийскому боингу.
    Балу
    1. Громобой Сегодня, 08:52
      Выбивать надо не расчёты,а тех кто им такие приказы из Киева отдаёт.А ответным военным мерам киевская верхушка ,наоборот,даже будет рада,ведь ради этого и планируются эти учения.
      Громобой
      1. Балу Сегодня, 09:23
        Выбивать надо не расчёты,а тех кто им такие приказы из Киева отдаёт

        Расчеты сами должны понять кто виноват и что делать с киевской ОПГ. Сами раскурочили свою страну вот сами пусть и восстанавливают. Пока они скакали, россияне летали в космос, строили дома и заводы, делали открытия. В России естественный прирост населения. В Украине последние два года смертность на 150 тыс превышает рождаемость. Это без Донбасса и Крыма.
        Балу
      2. Искандер Ш Сегодня, 09:24
        Цитата: Громобой
        а тех кто им такие приказы из Киева отдаёт.


        Убийство или попытка Порошенко, высшего генералитета равнозначно объявлению войны, то есть акт агрессии со стороны России. А уничтожение угроз по типу Израиля защита населения Крыма.
        Искандер Ш
    2. skarl Сегодня, 10:47
      Буду почти согласен, но не во всем...Была хорошая статья по этому поводу, но все быстро за нее забыли...Хохлы без согласия кураторов провокации делать не будут, да и мало это на провокацию смахивает-дорого, а вот щупать оборону и собирать разведданные это пожалуйста...Российские ПВО врубают радары-получается источник излучения для сопровождения хохлоракет, а матрасный беспилот, пред этим предусмотрительно запущенный (уже 2 раза кстати) все эти облучения великолепно фиксирует...Вот вам и вся песня..И хохлы Крымчан напугали-перемога и отвлекательный маневр и матрасники свое дело сделали.. А вы говорите пусть пускают....
      skarl
  3. Смог Сегодня, 08:46
    Вот неймется щеневмерликам.
    Так и нарываются на ответку.
    Смог
  4. 210окв Сегодня, 08:47
    На карте побережье возле Одессы..Да ради бога,пусть румын пугают..А если разобраться,то где же им еще стрелять..Как шагреневая кожа всё ужалось wassat
    210окв
    1. Смог Сегодня, 08:59
      А если разобраться,то где же им еще стрелять.


      Ну учитывая их постоянные заявления о создании(КБ Азов все таки работает laughing )о создании супер-пупер-сверхоружия, пущай по Марсу пуляют. fellow
      Смог
      1. Б.Т.В. Сегодня, 09:07
        Цитата: Смог
        пущай по Марсу пуляют.


        А если от марсиан ответка прилетит?!
        Б.Т.В.
        1. Смог Сегодня, 09:12
          Цитата: Б.Т.В.
          Цитата: Смог
          пущай по Марсу пуляют.


          А если от марсиан ответка прилетит?!

          Смог
  5. Ferdinant Сегодня, 08:49
    Скоро гривна улетит насовсем,вот тогда стрельбы и начнутся.
    Ferdinant
  6. ded100 Сегодня, 08:49
    предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе".
    Видно пока гром не грянет хохол не успокоится!!! laughing
    ded100
  7. Fisman Сегодня, 08:50
    Снова провокации... чего еще ожидать от скакунов.
    Fisman
    1. поневолебрат Сегодня, 09:31
      Цитата: Fisman
      от скакунов.

      laughing Так и представил скаковую свинью. Гибрид хряка с лошадью. И обязательный "оселедец"
      поневолебрат
  8. iliitchitch Сегодня, 08:57
    Надеюсь , эти вояки никого не собьют , умеют , скоты , наследством нашим пользоваться . Может , их превентивно по площади ? И плевать на всяких там пасе-обсе , пусть орут . А то сидим , как пеньки . Представляю , если мексика попытается стрельнуть в приграничье со штатами ...
    iliitchitch
  9. svp67 Сегодня, 09:00
    Пора уже заканчивать игры "в бирюльки" и предупредить через МИД, что : "Как только ХОТЬ ОДНА РАКЕТА или СНАРЯД, запущенный с территории Украины будет физически угрожать нашим людям, будет нанесен немедленный удар по позициям украинских войск"
    svp67
    1. Cat Man Null Сегодня, 09:12
      Цитата: svp67
      Пора уже заканчивать игры "в бирюльки" и предупредить через МИД, что...

      - дык, это... уже ж предупреждали, перед прошлыми стрельбами
      - и именно в таком формате: "Ракета летит к нам - уничтожается ракета и хапустившая ее установка"
      - единственное, что не помню, это МИД сказал или МО. Склероз, наверное request
      Cat Man Null
      1. svp67 Сегодня, 09:18
        Цитата: Cat Man Null
        - единственное, что не помню, это МИД сказал или МО. Склероз, наверное

        Пока МО... Требуется заявление от МИД, так как после него уже все...война.
        svp67
        1. iliitchitch Сегодня, 12:06
          Цитата: svp67
          уже все...война.


          О да , представляю ту войну , а пожрать-то охота . Сдадутся сразу , да вот только спиной не поворачиваться к этим . А нам чего , к подлянкам привыкать , что ли ?
          iliitchitch
    2. Комментарий был удален.
  10. Ferdinant Сегодня, 09:01
    Они уже в Донбассе дострелялись,ушлепки.
    Ferdinant
  11. Горный стрелок Сегодня, 09:07
    Шо, опять? Вот неугомонные! Вышку бессмысленную поставили, чтобы транслировать свои фейк-новости в Крым. Как будто интернет-трансляции нет. Посмотришь их новости - повеситься хочется.
    А теперь снова решили запугать туристов -(Зимой!) игрушечными стрельбами. Может, вообще перестать реагировать на "зрадоперемоги" неадекватного соседа? Полетит в наши воды - уничтожить, вместе с пусковой установкой. А так - пусть прыгают. Ну не комментировать же поведение обитателей вивария wassat
    Горный стрелок
    1. Балу Сегодня, 09:27
      И все таки откуда взялся укропский БПЛА-мишень под Анапой? Принесло течением... Хорошо, а на радарах ПВО есть засечка где конкретно он упал? Разрушения корпуса нет, но поверхность вся с множественными мелкими повреждениями типа вмятин. winked
      Балу
      1. iliitchitch Сегодня, 13:22
        Цитата: Балу
        Разрушения корпуса нет, но поверхность вся с множественными мелкими повреждениями типа вмятин.

        Мишень принесло . А сколько внимания-то . Ну , мишень принесло , всё , чего шуметь . Не принесло б её , и ? Поковыряй Чёрное море , накопаешь .
        iliitchitch
  12. Vadim12 Сегодня, 09:10
    Кастрюлеголовые опустились совсем. Хотя им и заявить о себе больше нечем. Никому они не нужны, а хочется быть впереди планеты всей, чтобы только о них писали везде. Наказать надо. Превентивным ударом. Чтобы стрелять нечем было даже. А то ведь напоминают обезьяну необразованную с гранатой.
    Vadim12
  13. Black_PR Сегодня, 09:21
    Вот неймётся же некоторым .... дол....м. Пока не отхватят по циферблату, не успокоятся, зато потом визга будет!
    Black_PR
  14. Vitalson Сегодня, 09:24
    Опять нарываются. Вот беспокойный контингент. Обама уже пенсионер а они всё ещё его деньги отрабатывают.
    Vitalson
  15. sgr291158 Сегодня, 09:33
    Чёт они не вкуривают, что творят.
    sgr291158
  16. Iline Сегодня, 09:33
    Обезьяна с гранатой это опасно и непредсказуемо. Это с одной стороны.
    С другой стороны чем чаще будут проводить эти стрельбы, тем быстрее закончатся у них ракеты. Сами не производят, Россия не поставляет, что оставалось от СССР не слабо так пораспродалось. Да и есть такое понятие срок хранения.
    Iline
  17. OlegYOla Сегодня, 09:34
    Главное чтобы грязную бомбу не замутили- с этих укропитеков wassat
    OlegYOla
  18. Лелёк Сегодня, 09:35
    (...предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе".)

    Предупреждение было сделано, но "щеневмэрлики" не унимаются, значит пора дать по рогам. yes
    Вот и гетьман с жестокого похмелья в гостях у финнов обещал жестоко покарать Россию (вероятно предполагал набрать в рот дерьма и плюнуть в восточном направлении).

    "Ксанф, выпей море" (Эзоп).
    Лелёк
  19. marinatvar2016 Сегодня, 09:52
    Господа давольно призывов к войне, учатся они у себя (хоть и рядом с крымом) пусть учятся, зачем раздувать winked
    marinatvar2016
  20. Bug_N_O Сегодня, 10:12
    всё чаще стал читать в каментах на разных сайтах странные вещи... да воюйте сами, вам никто ничего не обещал, надо было Путина слушать, он предупреждал о не надобности референдума, вы поторопились, чего все дома сидят, брать оружие в руки надо всем, сами начали-сами и расхлёбывайте.. и т.д. и т.п.... проект закрывается?
    Bug_N_O
    1. Cat Man Null Сегодня, 10:22
      Цитата: Bug_N_O
      ... надо было Путина слушать, он предупреждал о не надобности референдума...

      - а что здесь неправда, поясните?

      Цитата: Bug_N_O
      чего все дома сидят, брать оружие в руки надо всем

      - ну, в общем-то, где-то так и есть
      - а надеяться на "северный" и прочие "ветры", это как-то... по-арабски, ИМХО

      Цитата: Bug_N_O
      проект закрывается?

      - с чего Вы это взяли, интересно?
      - комментарии на ВО выражают искобчительно частные мнения посетителей сайта
      - что происходит на самом деле (особенно там, где решают вопросы "продолжения" или "закрытия" проекта), никто толком не знает
      - ИМХО способов "закрыть" проект было уже... ну просто очень много. Хотели бы закрыть - давно уже закрыли бы.

      Вот примерно так yes
      Cat Man Null
  21. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  22. viktor. Сегодня, 10:28
    Цитата: Искандер Ш
    Цитата: Громобой
    а тех кто им такие приказы из Киева отдаёт.


    Убийство или попытка Порошенко, высшего генералитета равнозначно объявлению войны, то есть акт агрессии со стороны России. А уничтожение угроз по типу Израиля защита населения Крыма.

    А параша президент ?
    viktor.
  23. Слон Сегодня, 11:55
    Украина стала террористическим государством. С учетом этого, РФ надо активней перенимать опыт израильтян...
    Слон
  24. rfv0304 Сегодня, 13:06
    Ну что ж пусть проводят (территория то их). Но только наши ракеты должны быть приведены в полную б.г . и в случае малейшего отклонения их ракет на территорию России (а Крым это Россия) должен быть нанесён моментальный ракетный удар по их полигону и по Киеву!
    rfv0304
  25. Нормаль ок Сегодня, 13:30
    на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма

    Ну зачем такой бред писать. Это самый дальний от Крыма полигон который есть у Украины на Черном море.
    Нормаль ок

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