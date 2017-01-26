Украина намерена провести ракетные стрельбы вблизи Крыма
Как сообщает Диана Михайлова, Украина опубликовала извещения об изменении в правилах проведения полетов (NOTAM). В них указывается, что 27 января на полигоне в Татарбунарском районе Одесской области неподалеку от Крыма министерством обороны страны будут проведены очередные ракетные стрельбы. Обозначены два района, в которых будут изменены правила проведения полетов в связи со стрельбами.
В 2016 году киевские власти заявляли о намерении провести ракетные стрельбы в небе над Крымом. Резкие возражения Москвы по этому поводу, приведение войск противовоздушной обороны России на полуострове в состояние повышенной боеготовности вынудили отказаться от указанных планов и перенести стрельбы в нейтральные воды.
Представляющий Республику Крым в Государственной Думе депутат Руслан Бальбек ранее указывал преследуемые Киевом цели: "Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова – это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского "чудо-оружия" — это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан. Но в этой "стратегии" они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе".
В 2016 году киевские власти заявляли о намерении провести ракетные стрельбы в небе над Крымом. Резкие возражения Москвы по этому поводу, приведение войск противовоздушной обороны России на полуострове в состояние повышенной боеготовности вынудили отказаться от указанных планов и перенести стрельбы в нейтральные воды.
Представляющий Республику Крым в Государственной Думе депутат Руслан Бальбек ранее указывал преследуемые Киевом цели: "Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова – это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского "чудо-оружия" — это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан. Но в этой "стратегии" они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе".