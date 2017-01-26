Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции двойного назначения
Пекин ввел запрет на поставку Пхеньяну продукции и технологий двойного назначения, которые могли бы использоваться в создании оружия массового уничтожения, передает РИА Новости.
Как отметили в министерстве коммерции Китая, эти меры «вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями в КНДР».
Согласно информации ведомства, запрет введен на «товары, материалы, оборудование и технологии двойного назначения, которые могут использоваться в создании ядерного оружия, ядерных боеголовок, биологического и химического оружия».
В список попали также «программное обеспечение, которое можно использовать для создания ракет и беспилотных летательных аппаратов, металлы для создания многослойных пластин, высокоскоростные видеокамеры, различные телекоммуникационные устройства, лазерные установки, сенсоры, авиационное электронное оборудование, оборудование для воздушной навигации».
Напомним, несмотря на жесткие санкции, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи, руководство страны заявило, что продолжит создание ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. По некоторым данным, Пхеньяну уже удалось разработать ракету, способную поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км.
Как отметили в министерстве коммерции Китая, эти меры «вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями в КНДР».
Согласно информации ведомства, запрет введен на «товары, материалы, оборудование и технологии двойного назначения, которые могут использоваться в создании ядерного оружия, ядерных боеголовок, биологического и химического оружия».
В список попали также «программное обеспечение, которое можно использовать для создания ракет и беспилотных летательных аппаратов, металлы для создания многослойных пластин, высокоскоростные видеокамеры, различные телекоммуникационные устройства, лазерные установки, сенсоры, авиационное электронное оборудование, оборудование для воздушной навигации».
Напомним, несмотря на жесткие санкции, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи, руководство страны заявило, что продолжит создание ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. По некоторым данным, Пхеньяну уже удалось разработать ракету, способную поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км.
Использованы фотографии: http://ilmuterbaru.blogspot.ru