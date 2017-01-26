13:40 26 января

Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции двойного назначения

Пекин ввел запрет на поставку Пхеньяну продукции и технологий двойного назначения, которые могли бы использоваться в создании оружия массового уничтожения, передает РИА Новости.

Китай ввел запрет на экспорт в КНДР продукции двойного назначения


Как отметили в министерстве коммерции Китая, эти меры «вводятся для выполнения резолюции 2321 Совета безопасности ООН, связанной с ядерными испытаниями в КНДР».


Согласно информации ведомства, запрет введен на «товары, материалы, оборудование и технологии двойного назначения, которые могут использоваться в создании ядерного оружия, ядерных боеголовок, биологического и химического оружия».

В список попали также «программное обеспечение, которое можно использовать для создания ракет и беспилотных летательных аппаратов, металлы для создания многослойных пластин, высокоскоростные видеокамеры, различные телекоммуникационные устройства, лазерные установки, сенсоры, авиационное электронное оборудование, оборудование для воздушной навигации».

Напомним, несмотря на жесткие санкции, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи, руководство страны заявило, что продолжит создание ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. По некоторым данным, Пхеньяну уже удалось разработать ракету, способную поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км.

Использованы фотографии: http://ilmuterbaru.blogspot.ru
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Комментарии 16
  1. 210окв Сегодня, 08:49
    Ын доиграется-лишится своих союзников из Поднебесной..Кому нужен этот геморрой возле своих границ..
    210окв
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:56
      А у Китая нет выбора: если не поддержать санкции введённые СБ ООН, то тогда санкции, уже будут применены к Китаю. Тем более Китай голосовал за эти санкции. Но я не удивлюсь, если в Северной Корее(не без участия Китая) уже создан запас наиболее нужных компонентов.
      СРЦ П-15
      1. Teberii Сегодня, 09:09
        Всё проще не нравится когда воруют.
        Teberii
        1. cniza Сегодня, 09:15
          Цитата: 210окв
          Ын доиграется-лишится своих союзников из Поднебесной..Кому нужен этот геморрой возле своих границ..


          Там поговаривают и внутри страны зреет мощная волна недовольства.
          cniza
          1. 0255 Сегодня, 11:33
            Цитата: cniza
            Цитата: 210окв
            Ын доиграется-лишится своих союзников из Поднебесной..Кому нужен этот геморрой возле своих границ..

            Там поговаривают и внутри страны зреет мощная волна недовольства.

            Естественно, ведь в КНДР настолько плохо, что в неё не загнать даже фанатов Кима с ВО. Эх, как вспомню, сколько минусов от диванных чучхеистов раньше можно было получить за коммент "езжайте в Северную Корею" laughing
            0255
      2. Александр романов Сегодня, 10:26
        Цитата: СРЦ П-15
        А у Китая нет выбора: если не поддержать санкции введённые СБ ООН, то тогда санкции, уже будут применены к Китаю

        Да ну,пол мира плевали на санкции в отношении нас и что? Ким просто больной на всю голову,даже в Китае это понимают в отличие от некоторых наших воздыхателеи идеи чучхе
        Александр романов
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:59
      по списку всего перечисленного,я понял,что Али-Экспресс, отказывается работать с Пхеньяном...
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 09:06
        А вот и не правы...Али всегда будет той лазейкой через которую северокорейцы смогут получить от китайцев ВСЁ...Вплоть до ракет и мобильных комплексов вроде того wassat как на снимке..
        Цитата: андрей юрьевич
        по списку всего перечисленного,я понял,что Али-Экспресс, отказывается работать с Пхеньяном...
        210окв
  2. himRa Сегодня, 08:49
    Теперь то Китай может позволить себе поиграть в демократию! а вообще то не позавидуешь..
    himRa
  3. Громобой Сегодня, 09:03
    Вот куда надо ехать учиться импортозамещению,в Северную Корею!)))
    В условиях изоляции тянутся к звёздам своими большими ракетами.Неужели сами докумекали...?Не думаю,возможно тот же Китай помог и мы тоже,в своё время.
    Громобой
    1. Александр романов Сегодня, 10:27
      Цитата: Громобой
      Вот куда надо ехать учиться импортозамещению,в Северную Корею!)))

      Доброго вам пути
      Александр романов
      1. Громобой Сегодня, 10:30
        Я бы там не выжил,поэтому и поставил ")))".
        Громобой
        1. Александр романов Сегодня, 11:39
          Цитата: Громобой
          Я бы там не выжил,поэтому и поставил ")))".

          А ,ну тогда доброго жития в России wink
          Александр романов
  4. Старый26 Сегодня, 11:12
    Цитата: 210окв
    Вплоть до ракет и мобильных комплексов вроде того wassat как на снимке..

    На снимке чисто корейское изобретение. Макет МБР, известной на западе, как KN-08, а в Корее как ракета Хвасон-13

    Цитата: himRa
    еперь то Китай может позволить себе поиграть в демократию! а вообще то не позавидуешь..

    Он уже пересажал руководство одной из фирм, торговавшей несмотря на санкции с КНДР.

    Цитата: СРЦ П-15
    Но я не удивлюсь, если в Северной Корее(не без участия Китая) уже создан запас наиболее нужных компонентов.

    Какой? Компоненты разрабатываются под что-то конкретное. Систему управления того же СКАДа не поставишь на МБР. Так что создавать запасы компонентов на перспективу не имеет смысла. Запас только для того, что стоит на вооружении
    Старый26
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:20
    Эх, прогнулись китайцы, легли под США. Еще и ракеты к нашим границам подтянули. А по-хорошему-то КНДР надо вооружать.
    Молодой_Коммунист
  6. Нормаль ок Сегодня, 13:31
    Среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи.
    Нормаль ок

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