В Ростехе разработали УКВ радиостанцию, обеспечивающую защиту от мощных помех
Концерн «Созвездие» (входит в корпорацию Ростех) разработал УКВ радиостанцию нового поколения, сообщили в пресс-службе корпорации.
«В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, радиостанция позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с», – говорится в релизе.
Изделие предназначено ля обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота – батальон – полк.
Сообщается, что в нем применена «пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех, которая делает радиостанцию практически неуязвимой к любым внешним помехам». Примененная технология «обеспечивает эффективную связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу», пояснили в пресс-службе.
По сравнению с радиостанциями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25 % при отсутствии помех и в 10-15 раз – при воздействии мощных помех.
Согласно сообщению, «в разработке реализован принцип программно-определяемого радио (Software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей».
Новые радиостанции будут запущены в серию в текущем году.
«В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, радиостанция позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с», – говорится в релизе.
Изделие предназначено ля обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота – батальон – полк.
Сообщается, что в нем применена «пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех, которая делает радиостанцию практически неуязвимой к любым внешним помехам». Примененная технология «обеспечивает эффективную связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу», пояснили в пресс-службе.
По сравнению с радиостанциями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25 % при отсутствии помех и в 10-15 раз – при воздействии мощных помех.
Согласно сообщению, «в разработке реализован принцип программно-определяемого радио (Software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей».
Новые радиостанции будут запущены в серию в текущем году.
Использованы фотографии: пресс-служба госкорпорации Ростех