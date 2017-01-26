13:37 26 января

В Ростехе разработали УКВ радиостанцию, обеспечивающую защиту от мощных помех

Концерн «Созвездие» (входит в корпорацию Ростех) разработал УКВ радиостанцию нового поколения, сообщили в пресс-службе корпорации.

В Ростехе разработали УКВ радиостанцию, обеспечивающую защиту от мощных помех


«В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, радиостанция позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с», – говорится в релизе.


Изделие предназначено ля обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота – батальон – полк.

Сообщается, что в нем применена «пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех, которая делает радиостанцию практически неуязвимой к любым внешним помехам». Примененная технология «обеспечивает эффективную связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу», пояснили в пресс-службе.

По сравнению с радиостанциями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25 % при отсутствии помех и в 10-15 раз – при воздействии мощных помех.

Согласно сообщению, «в разработке реализован принцип программно-определяемого радио (Software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей».

Новые радиостанции будут запущены в серию в текущем году.

Использованы фотографии: пресс-служба госкорпорации Ростех
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Комментарии 13
  1. cniza Сегодня, 09:13
    По сравнению с радиостанциями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25 % при отсутствии помех и в 10-15 раз – при воздействии мощных помех.


    Связь это жизнь и успех выполнения задач.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 09:24
      Цитата: cniza
      Новые радиостанции будут запущены в серию в текущем году.

      Радует что не откладывают в долгий ящик ну плюс что на гражданке будет необходимость.
      Связь это жизнь и успех выполнения задач.
      himRa
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:23
        Привет , Рахим ! hi Очень радуют темпы - только разработали и уже в серию запускают . good
        bouncyhunter
        1. himRa Сегодня, 10:28
          Здравствуй Паша! эта задумка в первую очередь хороша для Армии но имеет шанс на успех потому что будет востребована на гражданке! там тоже нужны помехоустойчивые рации для условий Крайнего севера например где помех хватает от солнечной активности!
          himRa
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
            То-то и оно ! Спектр применения широчайший . Поэтому можно не сомневаться что данная разработка найдёт своего пользователя .
            bouncyhunter
    2. просто экспл Сегодня, 09:29
      а заметили какие успехи в новом оборудовании ?
      реально радует и то что от штатов отстаем уже совсем немного (да отставание есть , но у штатов не было наших 90х) . а ведь недавно наши рации были как аккордеон с мизерной дальностью и забивались простым радиосканнером .
      просто экспл
    3. vkl.47 Сегодня, 09:29
      Радует то что в этом году уже в серию.а то бывает так что только приступили к разработке
      vkl.47
  2. Teberii Сегодня, 09:16
    Борьба будет всегда,одни ,устанавливаю помехи,другие им противодействуют.
    Teberii
  3. Vitalson Сегодня, 09:22
    Хорошо если эта система будет в войсках повсеместно и будет работать как написано в статье.
    Vitalson
  4. 210окв Сегодня, 09:23
    Кто нибудь поясните на пальцах..то такое"пространственная обработка сигналов,основанная на адаптивных компенсаторах помех"..
    210окв
    1. KVIRTU Сегодня, 11:15
      Адаптивные компенсаторы : "Радиостанции (семейство Р-168) автоматизировано анализируют помеховую обстановку на выделенных для работы частотах и в случае необходимости переходят на частоты с минимальным уровнем помех".
      Пространственная обработка. Предполагает вместо традиционных всенаправленных или широконаправленных для УКВ антенн использование фазированных антенных решеток, формирующих узкий луч только в направлении абонента. Что уменьшает воздействие помех с прочих направлений.
      KVIRTU
      1. AVA77 Сегодня, 11:54
        В SDR не чего революционного нет сам имею пару таких приемников китай освоил их давно о шпарит нагора если и есть какая-то новизна то только в алгоритме перестройки по частоте и шифровании
        AVA77
  5. slovak007 Сегодня, 12:50
    Да, это уже не Р-105 laughing . Мечта каждого радиолюбителя! winked
    slovak007

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