О маузерах… с любовью. Конец… (часть пятая)

Новая маузеровская винтовка вышла такой удачной, что практически в неизменном виде воевала в Веймарской армии всю Первую мировую войну, ей вооружалась армия Веймарской республики, а затем с ней же вермахт воевал во Второй мировой войне. В самых различных вариантах она экспортировалась и выпускалась на основе лицензий в Австрии и Польше, Чехословакии и в Югославии, в Китае и в разных других странах, включая Швецию и Испанию.Вот так она заряжалась...Одновременно с винтовкой Gewehr 98 фирма «Маузер» разработала карабин Kar.98, но производился он лишь до 1905 года, когда на вооружение поступил новый патрон п7,92×57 мм с заостренной пулей. В 1908 году базе Gewehr 98 появился карабин Kar.98a (К98а). В нем была уменьшена длина ложи и, разумеется, ствола, но главное, что он имел рукоятку затвора, отогнутую вниз, специальный крюк под стволом, чтобы ставить в козлы. Затем появилась наиболее массовая модификация Karabiner 98 Kurz, модель, произведенная в 1935 году и принятая в вермахте в качестве ее основного индивидуального оружия. Усовершенствования в нем были небольшими: изменилась схема крепления ружейного ремня, прицельные приспособления (мушку закрепили в намушнике). Интересно, что название «карабин» к этому образцу с точки зрения русскоязычной терминологии не подходит, вернее, подходит «не совсем». Правильнее называть маузер 98k «укороченной» либо «облегченной» винтовкой. Дело в том, что по немецкой терминологии выходило так, что некоторые немецкие «карабины» были длиннее винтовок этого же образца. Но позднее им стали также обозначать укороченную винтовку, так что если копаться во всех этих лингвистических сложностях, то нетрудно сойти с ума. Но с точки зрения технической «размер имеет значение», поэтому пускай это будет все же «укороченная винтовка».Karabiner 98 Kurz, мод.1937 г.Выпускать эту модель начали в 1935 году, причем самое интересное – это маркировка выпускаемого оружия. Почему-то даже на экземплярах 1937 года можно увидеть и старого германского орла, и… стилизованную нацистскую «птичку». Вот они – зачем-то целых три!А вот с противоположной стороны – он – «Веймарский орлик».В годы Второй мировой войны массовое производство 98k потребовало в технологии производства многое изменить. Так, ложи стали делать из буковой фанеры, которой заменили ореховую древесину, из-за чего вес карабина стал больше на 0,3 кг; часть деталей начали делать из листового металла штамповкой; стали использовать точечную сварку; упростили прицел с затвором; вместо воронения детали винтовки начали фосфатировать; накладки на рукоятки клинкового штыка начали штамповать из бакелита.Характерные особенности 98k – рукоятка затвора, углубление под нее на ложе, прорезь для ремня на прикладе.Кроме Германии, 98k производился на заводах Чехословакии с 1924 года по 1942 год. У чешской винтовки был несколько другой дизайн, она была несколько короче и удобнее, чем Gewehr 98. Завод, где выпускали эти винтовки, находился в городе Поважска Бистрица.Год изготовления указан на казенной части ствола. Все детали вороненые, включая подаватель патронов.По конструкции любой маузер, как мы в этом уже убедились – это магазинная винтовка, имеющая скользящий затвор с поворотом на 90 градусов при запирании и тремя боевыми упорами. Два в передней части затвора, а один — в задней. Рукоятка перезаряжания тоже в задней части затвора и отогнута вниз. В затворе предусмотрены газоотводные отверстия, через которые в случае прорыва газов из ствола они уходят вниз, в магазинную полость. Затвор можно извлечь без помощи инструментов, так как он удерживается в ствольной коробке особым фиксатором, который находится на ней слева. Предохранитель ставится в среднее положение, передняя часть фиксатора оттягивается назад и можно вытаскивать затвор. Выбрасыватель не вращается, он захватывает закраину патрона и жестко его удерживает прижатым к затвору. Благодаря этому даже «тугие» гильзы извлекаются без особых хлопот. Для разборки затвора используется металлический диск с отверстием на прикладе (люверс), который нужен в качестве упора.Крышка магазина. В ней отверстие, а в нем кнопка. Нажать можно острием пули и… «сезам откроется». Удобно!Двухрядный магазин хорошо продуман. В нем находятся пять патронов в шахматном порядке, и он полностью спрятан в ложе. Заряжать можно из обоймы или же вставлять патроны по одному. А вот в патронник патроны вставлять руками нельзя, это может вызвать поломку зуба у выбрасывателя.Ход спускового крючка сделан с предупреждением, что удобно. Взведен ли ударник ударника можно легко определить по положению выступающего из затвора хвостовика, как на ощупь, так и визуально. Предохранитель трехпозиционный, флажковый, перекидной, находится на затворе в задней части с 1871 года. Может быть поставлен в три положения: если горизонтально влево, то это означает, что «предохранитель включен, затвор заперт», если он смотрит вертикально вверх, то «предохранитель включен, затвор свободен» и, наконец, горизонтально вправо – можно стрелять! Положение «вверх» используют при заряжании и разряжания винтовки, и для извлечения затвора. Управляют предохранителем большим пальцем правой руки.Предохранитель на затворе включен, сам затвор заперт.Прицел секторный, состоит из прицельной колодки, прицельной планки и хомутика с защелкой. Деления от 1 до 20 и каждое деление равно 100 м. Мушка находится на основании дульной части ствола и на некоторых образцах, закрывается полукруглым съемным намушником. На данном образце его, правда, не было.Прицел.Ложа имеет характерную полупистолетную рукоятку. Затыльник сделан из стали и в нем предусмотрена дверца, которой закрывается полость принадлежностей. Шомпол находится под стволом. Причем, как и на прежних образцах, это – полушомпол. Чтобы почистить винтовку, шомпол стандартной длины свинчивают из двух половин. Как видите, «бой» с весом шел буквально за граммы.Передняя антабка.Вместо традиционных двух антабок для ремня переднюю объединили с ложевым кольцом, а вместо задней антабки сделали сквозную прорезь в прикладе. 98k перед ранними образцами имеет и то преимущество, что обойма выбрасывается при досылании затвора, а подаватель устроен так, что при пустом магазине он не даст затвору закрыться, что удобно для стрелков с плохой памятью.Мушка, шомпол и опять же передняя антабка.Как и винтовки, так и карабины в германской армии имели клинковые штыки разных типов, крепившиеся к наконечнику ложи. Но так как штыковые бои для Второй мировой оказались нетипичным делом, с целью экономии с в конце 1944 года комплектовать оружие штык-ножами перестали.На основании мушки противобликовое рифление! «Мелочь, а приятно!»Достоинства:- эффективность выпускаемой 98k пули;- прочный, простой по устройству, и безопасный в работе затвор, который обеспечивает высокую надежность и плавность работы, и обладает большим эксплуатационным ресурсом;- остановка затвора в заднем положении предупреждает стрелка о необходимости зарядить оружие и исключает попытки стрельбы из незаряженного оружия;- размещение рукоятки в задней части затвора дает возможность перезарядить винтовку, не отнимая ее от плеча и не теряя цель из вида, то есть - не нарушая однообразие прицеливания, что повышает кучность стрельбы;- магазин в ложе хорошо защищен от возможных механических повреждений и с таким магазином ее удобно переносить.Недостатки:- всего пять патронов в магазине;- несмотря на солидную массу, отдача сильная, звук выстрела резкий и громкий;- британская «Ли-Энфильд» обладает большей скорострельностью;- достаточно сложна в производстве.Ну, а общественное признание Пауля Маузера в деле укрепления военного могущества Германии в 1898 году получило в итоге и свое политическое выражение: он стал депутатом германского Рейхстага, а 14 июня 1902 года еще и почетным гражданином города Оберндорфа. Когда он 29 мая 1914 года скончался, траурные черные флаги были вывешены на зданиях всех известных оружейных фирм самых разных стран.Личные впечатления.Не знаю, как от стрельбы, но в руках этот карабин мне показался как-то менее удобным, чем… испанские. Во-первых, этот явно тяжелее, хотя и не немного, во-вторых, пистолетная рукоятка, которую так все хвалят, показалась не очень-то хорошо лежащей «по руке». То есть – да, удобно, кто спорит, но не только «испанцы» показались удобнее (после того, как я их все по несколько раз подержал в руках), но даже и «Карл Густов». Вот такое чисто субъективное впечатление от этого «маузера», что даже удивительно. То есть если бы дело дошло до стрельбы, то я бы однозначно выбрал бы маузер, да, но не германский, а испанский №2 (1 место), испанский №1 (2 место), затем шведский «Карл Густов» (3 место), и вышеуказанную модель я бы поставил лишь на 4-ое место! Хотя это, конечно, чисто субъективное мнение.