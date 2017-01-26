13:31 26 января

Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении

Истребитель МиГ-35 отвечает всем требованиям современного воздушного боя, он значительно обновит парк легких фронтовых истребителей ВКС, передает РИА Новости слова бывшего заместителя Главкома ВКС РФ генерал-полковника Николая Антошкина.

Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении


Ранее в администрации президента сообщили, что Владимир Путин в четверг проведет заседание комиссии ВПК в корпорации «МиГ», где ему будет продемонстрирован новейший истребитель МиГ-35.


«МиГ-35 – это многоцелевой самолет для фронтовой авиации. Это новое слово в самолетостроении, у этих истребителей совершенно другое оборудование, которое отвечает требованиям современности и ведения современного воздушного боя. Я думаю, что раз глава государства едет на презентацию этого самолета, то он как верховный главнокомандующий прекрасно понимает его значение», – сказал генерал-полковник.

По его словам, востребованность самолета обусловлена его уникальными характеристиками.

«Самолет этот нужен, поскольку Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35 довольно тяжелые, а у "МиГа" машины несколько легче, и МиГ-35 займет нишу легких фронтовых истребителей, парк которых постепенно устаревает. Боевой потенциал МиГ-35 высок, характеристики очень хорошие. Мне жаль только, что уже не удастся самому полетать на таком замечательном самолете»,
подчеркнул Антошкин.

По данным агентства, ссылающегося на открытые источники, «МиГ-35 способен нести на десяти узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час), его боевой радиус составляет 1000 километров, практический потолок – 17500 метров».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.narod.ru
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Комментарии 58
  1. svp67 Сегодня, 09:35
    Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении
    Главное, что бы это слово было не из словаря русского мата...
    svp67
    1. vkl.47 Сегодня, 09:36
      Это не новое слово миг-35.это хорошо забытое старое
      vkl.47
      1. Eragon Сегодня, 10:08
        Цитата: vkl.47
        Это не новое слово миг-35.это хорошо забытое старое

        Господа-товарищи-коллеги, мы все "великие" эксперты, особенно в вопросах, касающихся характеристик новейшей техники, которые, по умолчанию, как минимум, "совсекретные".
        Сугубо моё мнение: хочу привести не очень корректный "размышлизм". Как компания Microsoft ни рекламировала, в своё время, Win7, Win8, но это всё был "допил" "Висты", до рабочего состояния. Так и МИГ-35 представляется мне подобным "допилом" старого МИГ-29. И ни о какой революции речь идти в принципе не может. Такой самолёт д.б. появиться ещё в середине 90-х, если бы СССР не рухнул.
        Eragon
        1. Scoun Сегодня, 10:27
          Цитата: Eragon
          Такой самолёт д.б. появиться ещё в середине 90-х,если бы СССР

          Такой самолёт не мог появиться в середине 90-х хотя бы по одной простой причине.
          Тогда не было технологий из сферы IT и сопутствующих технологий, типа ЖК дисплеев и композитных материалов высокой прочности.
          Это всё технологии пришедшие после 2005 - 2010 годов, которые смогли СУЩЕСТВЕННО повлиять на облик МиГ-29, подняв его до уровня МиГ-35 который тем не менее не становится самолётом отвечающий требованиям 5-го поколения. То есть это самолёт 4++++
          И пожалуй хватит постоянно ссылаться на СССР, если бы да кабы а Россия была есть есть Россия, хоть империя хоть Федерация.
          Scoun
          1. Nikolaevich I Сегодня, 10:33
            Цитата: Scoun
            То есть это самолёт 4++++

            А чё так мало плюсов ?
            Nikolaevich I
          2. НЕКСУС Сегодня, 10:49
            Цитата: Scoun
            И пожалуй хватит постоянно ссылаться на СССР, если бы да кабы а Россия была есть есть Россия, хоть империя хоть Федерация.

            А по вашему тот же СУ-30 или СУ-35 это не из СССР по сути?Основа 27-й. МИГ-35 безусловно это переходная машина,равно как и СУ-35. Я как-то говорил,если пойдет в серию МИГ-35,то относительно скоро,появится и ЛФИ 5 поколения у микояновцев. И тот,кто говорит,что ОКБ МИГ мертво,полагаю,очень ошибаются.К тому же микояновцы заявили,что в инициативном порядке работают над ЛФИ 5 поколения,с учетом наработок по МИГ-1.44,ну и думаю,из программы ПАК ФА тоже будет что-то использовано.
            НЕКСУС
            1. КП8789 Сегодня, 13:07
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Scoun
              И пожалуй хватит постоянно ссылаться на СССР, если бы да кабы а Россия была есть есть Россия, хоть империя хоть Федерация.

              А по вашему тот же СУ-30 или СУ-35 это не из СССР по сути?Основа 27-й. МИГ-35 безусловно это переходная машина,равно как и СУ-35. Я как-то говорил,если пойдет в серию МИГ-35,то относительно скоро,появится и ЛФИ 5 поколения у микояновцев. И тот,кто говорит,что ОКБ МИГ мертво,полагаю,очень ошибаются.К тому же микояновцы заявили,что в инициативном порядке работают над ЛФИ 5 поколения,с учетом наработок по МИГ-1.44,ну и думаю,из программы ПАК ФА тоже будет что-то использовано.

              Сегодня изображение появилось у bmpd:
              http://bmpd.livejournal.com/2396643.html
              КП8789
        2. Nikolaevich I Сегодня, 11:45
          Цитата: Eragon
          МИГ-35 представляется мне подобным "допилом" старого МИГ-29

          "Краткая" история появления МиГ-35 .Незадолго до крушения СССР в КБ Микояна по результатам эксплуатации МиГ-29 была разработана очередная модификация МиГа,чтобы доплюсовать плюсы и уминусовать минусы-МиГ-29М . Но крушение Союза и начавшаяся вакханалия поставили жёсткую подножку МиГ-29М . КБ пыталось всё же "протолкнуть" свой девайс в производство,чтобы осуществлять зкспортные поставки самолёта под наименованием МиГ-33 . Но и это не получилось.Когда же бардака в стране стало по-меньше и грошей стали выделять военным и разработчикам вооружений по-боле,КБ опять вернулось к прежнему проекту. МиГ-29М(МиГ-33) пришлось снова дорабатывать в связи с появлением новых материалов,вооружения,новых требований и концепций. Так появился МиГ-29М2,который под наименованием МиГ-35 был предложен Индии,а затем и Бразилии. Но следовали неудачи одна за другой. В России стали "прозревать",что индийцы,бразильцы,алжирцы даже папуасы "традиционно" с подозрением относятся к тем предлагаемым девайсам,которые не используются в стране-производителе.Тогда и "решили" произвести и принять на вооружение некоторое кол-во МиГ-35,чтобы в дальнейщем более успешно предлагать МиГ-35 потенциальным покупателям.
          Nikolaevich I
      2. okko077 Сегодня, 10:24
        Сапожник хвалит свои сапоги и роль эксперта Антошкину не светит. Теперь по сути броских фраз -фронтовой истребитель. Такого термина нет и из уст профи слышать его удивительно.Фронтовой бомбардировщик это самолёт способный уничтожать цели на дальности до 1000 км , которые обладают определённой, а точнее фронтовой значимостью, это не танк и даже не группа танков...Истребители делят по функциональному назначению и вес и стоимость не столь существенны для военных. Есть истребители для дальнего , среднего и ближнего( маневренного) боя.Хотя разница между первыми двумя категориями постепенно размывается. Никакой уникальности в МИГ-35 никто не видел, кроме долгих сказок о нём на протяжении уже десятилетий....Все эти сказки нужно ещё доказать, но его нет в серии и никто пока его не покупает.....
        Нет ответа и на другой вопрос: лёгкий фронтовой истребитель или многоцелевой самолёт для фронтовой авиации?Если первое просто игра красивых слов, второе желаемое качество ,ничем не подтвержденное...Если на это "чудо " подвесить что-то для атаки по земле вся его фронтовая сила испарится, а если загрузить по полной то и по тактической дальности не потянет....
        Никто не говорит, что такой самолёт нам не нужен, потенциала в нём на десятилетия вперёд, сделайте новые двигатели и подтвердите заявленные характеристики, в ваши сказки никто не верит и зарубежные покупатели тоже.А заворачивать в красивую обёртку старую высокоманевренную конфетку с мизерным радиусом не нужно. Время красивых игрушек и сказок прошло.....
        okko077
    2. seti Сегодня, 10:11
      Вероятно есть смысл приобрести для ВКС России небольшую партию МиГ-35. От 30 до 40шт.
      С учетом рекламы и презентаций, а так же широкого освещения о приобретении пробовать толкать их на экспорт. В первую очередь в те страны где есть либо был парк МиГ-29. Вопрос не в покупателях, они найдутся - вопрос в цене. Не думаю что они будет существенно дешевле Су-30 или Су-35. Все таки МиГ-35 это уже не легкий а средний истребитель с новейшей авионикой и совершенно новым радаром.. Скорее среди потенциальных первых покупателей будет Индия и страны Юго Восточной Азии. Поживем увидим.
      seti
      1. Eragon Сегодня, 10:27
        Цитата: seti
        Все таки МиГ-35 это уже не легкий а средний истребитель

        Прошу прощения, но что за бред Вы пишите? Вы бы посмотрели, перед тем как комментировать, хотя бы массогабаритные параметры МИГ-29 и МИГ-35. Я Вас удивлю - они практически идентичные.
        P.S. Вопрос к тем кто в самом деле хорошо разбирается в авиации: а разве в России и вообще в мире, существуют средние истребители. Легкие и тяжёлые точно есть, а про средние и слыхом не слыхивал
        Eragon
        1. НЕКСУС Сегодня, 11:44
          Цитата: Eragon
          Легкие и тяжёлые точно есть, а про средние и слыхом не слыхивал

          ЛФИ на сегодняшний день,и есть те самые средние фронтовые истребители.Почему?Потому что в них стараются запихнуть по максимуму самое лучшее и как говориться побольше. А потому и масса увеличивается.При этом стремятся увеличить радиус действия,а это увеличенные баки,ресурс двигателей ,радар помощьней и тд...и если при СССР строили относительно специализированные ударные комплексы,то сейчас строят многоцелевые,что предполагает больше оборудования в самолете,усиленного планера и тд...
          НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 09:36
    Безусловно нам нужен самолет на замену МИГ29..И этот самолет обязательно должен быть такой же удачный как и его предшественник!
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 09:38
      Цитата: 210окв
      И этот самолет обязательно должен быть такой же удачный как и его предшественник!

      А так же ОЧЕНЬ похожим на него внешне, ну что бы враги путались... Пусть думают, что это "старичек" - МиГ29, а тут, здрасте - "молодец"- МиГ35, да по мордасям, по наглым рыжим мордасям всех супротивников"
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
        Поправьте меня если ошибаюсь - 27-го должна состояться презентация МиГ-35 ?
        bouncyhunter
    2. Винни76 Сегодня, 10:03
      Цитата: 210окв
      Безусловно нам нужен самолет на замену МИГ29..И этот самолет обязательно должен быть такой же удачный как и его предшественник!

      Даже если он будет стоить почти как Су-30\35? А возможностей в 2 раза меньше. Зачем?
      Винни76
    3. Skubudu Сегодня, 10:11
      Цитата: 210окв
      Безусловно нам нужен самолет на замену МИГ29..И этот самолет обязательно должен быть такой же удачный как и его предшественник!

      К сожалению, МиГ-29 скорее "не удачливый" истребитель, по части воздушных поражений с самолетами 4-поколения, представителем которого он сам является.
      Skubudu
      1. Вас Влад Сегодня, 12:31
        Не надо писать то чего не знаете,просвещайтесь
        Вас Влад
  3. Taygerus Сегодня, 09:41
    ложка к обеду хороша, главное чтоб не затянули поставки на года
    Taygerus
    1. kapitan92 Сегодня, 10:21
      Цитата: Taygerus
      ложка к обеду хороша, главное чтоб не затянули поставки на года

      Эта "ложка" была хороша к "обеду" лет этак 5 назад. Если учитывать наши сроки от презентации до поступления в ВКС, к окончанию второго срока Гаранта глядишь и полетаем. wink
      kapitan92
  4. silberwolf88 Сегодня, 09:43
    Для ВВС (да и для экспорта тоже) нужны самолёты разных классов ... занимающие свои ниши в боевых действиях ... очень хочется верить ... что заявленные характеристики подтвердятся в ходе испытаний, лётной практики и в военных действиях
    silberwolf88
  5. макс702 Сегодня, 09:56
    Он нужен прежде всего для экспорта..Для ВКС России самолет с радиусом 1000 км не особо.. А учитывая что стоимость уже сейчас вплотную приблизилась к СУшкам...
    макс702
    1. Винни76 Сегодня, 10:08
      Да его и на экспорт похоже не особо. Алжирцы наверное не дураки. Легкий истребитель по цене тяжелого.
      Винни76
  6. Громобой Сегодня, 09:57
    Ранее в администрации президента сообщили, что Владимир Путин в четверг проведет заседание комиссии ВПК в корпорации «МиГ», где ему будет продемонстрирован новейший истребитель МиГ-35.Прямо в зал заседаний наверное вкатят или заседать будут в сборочном цеху?Надо будет посмотреть ,интересно,а главное важно что скажет !
    Громобой
    1. Koshak Сегодня, 11:24
      Цитата: Громобой
      Ранее в администрации президента сообщили, что Владимир Путин в четверг проведет заседание комиссии ВПК в корпорации «МиГ», где ему будет продемонстрирован новейший истребитель МиГ-35.Прямо в зал заседаний наверное вкатят или заседать будут в сборочном цеху?Надо будет посмотреть ,интересно,а главное важно что скажет !

      А что, это первое подобное мероприятие? Сколько раз уже было. Посмотрели в цеху или на полигоне "железо" - пошли в зал заседать.
      Koshak
  7. voyaka uh Сегодня, 09:58
    Посмотрите: Китай разрабатывает уже 3-ю модель 5-го поколения.
    А Россия пытается реанимировать проект 4-го.
    voyaka uh
    1. новичок Сегодня, 10:09
      что вы предлагаете? может заменить все 29 на пак фа? ну это наверное бедет смешно. да и миг 35 идёт как переходная модель перед микояновским лфи, со всеми пробными “ штучками“ от будущкго лфи.
      новичок
      1. voyaka uh Сегодня, 10:15
        Есть приличный двухмоторный самолет 4++ - Су-35. Он может обеспечить
        "количество" в ВВС. А для качества нужно 5-е. Хватит новое лепить 4-е, его скоро
        и продать будет невозможно. А для своей армии - бессмысленно.
        Вероятно, разумнее сделать одномоторный стелс истребитель 5-го поколения.
        voyaka uh
        1. новичок Сегодня, 10:21
          а из чего лепить лфи 5, если не обкатают 35 со всей начинкой для лфи? су 35? не слишком ли рассточительно для фронтового истркбителя? да цена миг будет около 20/25млн.
          новичок
          1. Alex_59 Сегодня, 12:06
            Цитата: voyaka uh
            Есть приличный двухмоторный самолет 4++ - Су-35. Он может обеспечить
            "количество" в ВВС. А для качества нужно 5-е.
            good +100. Точнее не скажешь.

            Цитата: новичок
            может заменить все 29 на пак фа?

            Именно. К тому же живых МиГ-29 осталось не много.
            Цитата: новичок
            да и миг 35 идёт как переходная модель перед микояновским лфи

            Он как переходный идет с 90-х годов. Идет, идет, идет... Дойти никак не может.
            Если бы они его запустили в серию в 2008 году, когда впервые он был показан. Это было бы дело. Сейчас было бы их в строю штук 300-400. И вопросов бы не было. А так - он по сути ровесник ПАК-ФА. Но ПАК-ФА его превосходит по всем параметрам абсолютно.
            Цитата: новичок
            да цена миг будет около 20/25млн.

            Не будет. 45 будет.
            Alex_59
            1. новичок Сегодня, 12:30
              вы превосходно разбили мой коммент на несуразные цитаты и прекрасно на них ответили. начнём сначала: не слишком ли рассточительно из пак фа и су 35 лепить фронтового истребителя? допого, не правда ли. да востановить, не дай бог, при потерях будет сложно. не пойму почему вы утверждаете, что миг35 с девяностых дойти не может? да и лфи пятёрка микояновцев подойдёт намного бфстрее, если бы “товарищи“ не тормозили 35. поэтому настаиваю, что рождкние лфи напрямую зависит от эксплуатации 35. да и почитайте мой коммент ниже. некоторые ресурсы утверждают, что облик машины значительно изменён из за установки на 35м большинства систем, которые пойдут на лфи. насчёт цены сильно спорить не буду, не долго осталось ждать_увидим. даже если вы правы, всё одно, очень даже ничего, по сравнению с су 35, ибо сравнивать с другими сушками не уместно.
              новичок
      2. Винни76 Сегодня, 10:16
        Цитата: новичок
        миг 35 идёт как переходная модель перед микояновским лфи, со всеми пробными “ штучками“ от будущкго лфи.

        Это вам сам Микоян неиначе сообщил. А будет ли вообще ЛФИ?
        Винни76
        1. новичок Сегодня, 10:30
          да нет. с микояном не был знаком, жаль. вычитал в инете, по тв, из разной литературы. хочу спросить, на полеом серьёзе, вам не кажется ваш вопрос о микояне неккоректным?
          новичок
    2. просто экспл Сегодня, 10:09
      китай свои поделки может хоть 7м поколением называть . лучше они от этого не станут .
      ЗЫ как по мне , так Трамп был бы прав если бы заменил Фу-35 суперхорнетом .
      просто экспл
      1. voyaka uh Сегодня, 10:19
        "Трамп был бы прав если бы заменил Фу-35 суперхорнетом ."///

        Трамп сбивал закупочную цену для Пентагона. И сбил на 3 млн.
        А китайцы развиваются быстро и уверенно. По их планам вложить
        1 триллион (!!!) долларов в авиапром (гражданский и военный) в ближайшие
        20 лет.
        voyaka uh
    3. dvvv Сегодня, 10:14
      Вот! А американцы только вторую допиливают! Россия на 3-м месте и то хорошо при такой экономике. Китай впереди планеты всей... не сейчас, но будет, а Россия... будет жить по средствам
      dvvv
    4. Егорчик Сегодня, 10:19
      Китайцы во всю ударные беспилотники строят и на экспорт их поставляют, а Россия древний неударный форпост на своей элементной базе только в следующем году обещает выкатить. Советское наследство просто не резиновое, даже оно заканчивается, а свого ни черта нет.
      Егорчик
    5. saturn.mmm Сегодня, 11:35
      Цитата: voyaka uh
      Посмотрите: Китай разрабатывает уже 3-ю модель 5-го поколения.
      А Россия пытается реанимировать проект 4-го.

      J-20 это Миг-1.44, J-31 это то что сперли у американцев по программе Ф-22,35 а третий какой?
      saturn.mmm
  8. mvg Сегодня, 09:59
    Предлагаю к популярным кнопочкам "плюсик" и "минусик" (жаль, что канул в небытье), добавить выбор "ура" и "уря-уря"... ну и совсем нейтральное "берегитесь теперь супостаты". Актуально и жизненно.
    mvg
  9. новичок Сегодня, 10:02
    прекрасная новость. на одном ресурсе прочитал, что конечный вид самолёта может быть нескооько другим, чем ожидается. если кто знает просветите. в статье ничего не говорится о б изменяемом векторе тяги. одни пишут, что это опция на выбор, другие, это входит в “ комплект“. непонятно мне, если вдруг вкс возьмут без изменяемого вектора сопел, то это будет непростительная экономия. уж если многострадальный 35й всё таки доведут до серии, то уж брать в полном, как сказано в ствтье “ соответствии современным условиям“, то есть с изменяемым вектором тяги.
    новичок
  10. ism_ek Сегодня, 10:05
    На смену су-27....су-35 придет самолет пятого поколения, еще более дорогой и сложный в обслуживании. Видимо, у нас, посмотрев на американцев с их F-35, решили не "городить из мухи слона" и не стоить легкий самолет пятого поколения, а модернизировать старую платформу.
    ism_ek
    1. tomket Сегодня, 10:35
      Цитата: ism_ek
      с их F-35, решили не "городить из мухи слона" и не стоить легкий самолет пятого поколения,

      Вы посмотрите вначале, сколько времени потратили американцы, да и мы на разработку и доводку самолетов 5-го поколения, потом уже говорите, о том как наши решили не заморачиваться.
      tomket
  11. Чаронда Сегодня, 10:09
    Новое слово в самолетостроении это ПАК-ФА,а МиГ-35 это дальнейшая модернизация МиГа-29 и польза от нее для ВКС РФ весьма сомнительная.
    Чаронда
  12. igorspb Сегодня, 10:15
    самолет "старый", зато хоть слово "новое"......
    igorspb
  13. kagorta Сегодня, 10:15
    Можно ли называть легким двухдвигательный самолет? Поясните люди добрые wassat
    kagorta
    1. tomket Сегодня, 10:32
      Цитата: kagorta
      Можно ли называть легким двухдвигательный самолет? Поясните люди добрые

      Можно ли назвать Як-130 тяжелым самолетом?)))))
      tomket
  14. avdkrd Сегодня, 10:22
    То что машина на уровне-понятно. Основным преимуществом перед СУ-35 является цена. Изначально она позиционировалась на уровне 40-45млн$ против 85 у СУ-35. Если так, то понятно стремление ВВС получить этот истребитель, хотя у него нет безфорсажного сверхзвука как у СУшки, но остальные параметры очень даже ничего. У легкого истребителя есть своя ниша и целесообразность применения.
    avdkrd
  15. Monster_Fat Сегодня, 10:24
    Сейчас даже китайцы уже производят самолеты-истребители, которые способны нести вооружение (его часть) на внутренних подвесках, а мы все еще проектируем самолеты "будущего" с наружными подвесками....
    Monster_Fat
    1. tomket Сегодня, 10:33
      Цитата: Monster_Fat
      а мы все еще проектируем самолеты "будущего" с наружными подвесками....

      Вас это беспокоит?
      tomket
      1. Monster_Fat Сегодня, 11:15
        Вас это беспокоит?


        Да,...но я его не расчесываю.... wink
        Monster_Fat
  16. iliitchitch Сегодня, 10:27
    7тонн ... Лёгкий истребитель . Кому ещё там шаблон отпиперить ?
    iliitchitch
  17. Uralets Сегодня, 10:51
    Почему мне это напоминает украинских военных? У тех тоже все "последнее слово"
    Uralets
  18. WildFox Сегодня, 11:29
    Удивляют комментарии о "глубокой доработке" МиГ-29. Во первых не изобретать велосипед , это совсем даже не глупое решение. Аэродинамика 29-го очень удачно проработана и причем очень высоко оценивается до сих пор, машина может выполнить больше чем выдержит пилот , что вам еще надо от платформы?
    Во-вторых - наполнение системами это по фото не определишь . Дистанции обнаружения, захвата, возможности пассивного обнаружения, наведения по внешнему целеуказанию, двигатели ... много чего .

    Возможно самолет и хорош но пока информации о удачных ноухао я не видел , больше рекламные брошурки. Остаеться надеяться что те кому известно больше примут правильное решение , а пока больше склоняюсь к Су-30, Су-35 в качестве основы для ВКС hi
    WildFox
  19. Berkut24 Сегодня, 11:30
    Да уж скорей бы, а то роды этого малыша могут неприлично затянуться до самой его старости.
    Berkut24
  20. Alexey-74 Сегодня, 11:41
    Оставим все похвалы настоящим экспертам.....но новость и впрямь отличная Миг уже очень давно зарекомендовал себя, думаю 35-й будет отличным самолетом легкого/среднего класса и главная его задача завоевание господства в воздухе.
    Alexey-74
  21. Raven2705 Сегодня, 12:10
    Цитата: avdkrd
    То что машина на уровне-понятно. Основным преимуществом перед СУ-35 является цена. Изначально она позиционировалась на уровне 40-45млн$ против 85 у СУ-35. Если так, то понятно стремление ВВС получить этот истребитель, хотя у него нет безфорсажного сверхзвука как у СУшки, но остальные параметры очень даже ничего. У легкого истребителя есть своя ниша и целесообразность применения.


    Есть понятие - "Рабочая лошадка". МиГари всегда ими были.
    Су 27/35 дороговат в обслуживании и ценник у него нехилый. Все таки тяжелый истребитель. Миги-35 с заявленными характеристиками и, !новой авионикой!, очень бы пригодились сейчас в Сирии, например. 7 тонн полезной нагрузки - это очень неплохо для легкого МФИ. В купе с увеличенным запасом топлива на МиГ-35, и более экономичными двигателями. Такой самолет безусловно нужен нашим ВКС. А что касается 5-го поколения, тоже будет и уверен очень скоро.
    А тем кто усирается в ненужности поколения 4 (4+/4++), хотелось бы увидеть выдержал ли хваленый фу-35 такое количество вылетов в сутки как СУ-24/25 из Хмеймима в начале кампании? и во сколько $ бы это обошлось?
    Raven2705
    1. новичок Сегодня, 12:38
      согласен с вами на все сто.
      новичок
  22. Принц_Пенсии Сегодня, 13:14
    Летно-технические характеристики МиГ-35

    Технические характеристики МиГ-35 следующие:

    Экипаж составляет 1 или 2 человека исходя из модификации МиГ-35/МиГ-35Д.
    Длина — 17,3 м.
    Высота — 4,73 м.
    Размах крыла составляет 11,99 м.
    Площадь крыла — 42 м².
    Нормальная взлетная масса — 17500 кг, пустого — 11000 кг.
    Максимальная взлетная масса составляет 23500 кг.
    2 двигателя ТРДДФ с ОВТ «РД-33МКВ».
    Максимальная тяга — 2×5400 кгс.
    Максимальная тяга на форсаже — 2×9000 кгс.
    Углы отклонения вектора тяги: ±8° в любом направлении, ±15° в вертикальной плоскости.
    Скорость отклонения вектора тяги составляет 60 °/с.
    Масса двигателя составляет 1055 кг.
    Летные ттх:

    Максимальная скорость у земли составляет 1400 км/ч.
    Максимальная скорость на высоте составляет 2400 км/ч.
    Практическая дальность самолета с ПТБ составляет 3000 км.
    Практическая дальность без ПТБ составляет 2000 км.
    Продолжительность полета составляет 2,2 ч.
    Практический потолок составляет 17500 м.
    Тяговооруженность при максимальной взлетной массе равняется 0,77.
    Тяговооруженность при нормальной взлетной массе равняется 1,03.
    Нагрузка на крыло при максимальной массе составляет 618 кг/м².
    Нагрузка на крыло при нормальной взлётной массе составляет 468 кг/м².
    Максимальная эксплуатационная перегрузка составляет 9 g.
    Вооружение:

    Встроенная 30 мм пушка ГШ-30-1 с боекомплектом на 150 патронов.
    Точки подвески: 10.
    Боевая нагрузка составляет 6500 кг.
    УРВВ малой дальности Р-73.
    УРВВ средней дальности РВВ-АЕ и Р-27.
    Противокорабельные ракеты Х-35 и Х-31А.
    Противорадиолокационные ракеты Х-31П.
    УРВП: НАР, Х-29, Х-25.
    Ракеты класса воздух Х-29Л, Х-29Т, Х-25МЛ, РВВ-АЕ, Р-27.
    Корректируемые и свободнопадающие бомбы, авиационные мины
    Принц_Пенсии

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