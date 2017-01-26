Эксперт: МиГ-35 – новое слово в самолётостроении

«Самолет этот нужен, поскольку Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35 довольно тяжелые, а у "МиГа" машины несколько легче, и МиГ-35 займет нишу легких фронтовых истребителей, парк которых постепенно устаревает. Боевой потенциал МиГ-35 высок, характеристики очень хорошие. Мне жаль только, что уже не удастся самому полетать на таком замечательном самолете»,

Истребитель МиГ-35 отвечает всем требованиям современного воздушного боя, он значительно обновит парк легких фронтовых истребителей ВКС, передает РИА Новости слова бывшего заместителя Главкома ВКС РФ генерал-полковника Николая Антошкина.Ранее в администрации президента сообщили, что Владимир Путин в четверг проведет заседание комиссии ВПК в корпорации «МиГ», где ему будет продемонстрирован новейший истребитель МиГ-35.«МиГ-35 – это многоцелевой самолет для фронтовой авиации. Это новое слово в самолетостроении, у этих истребителей совершенно другое оборудование, которое отвечает требованиям современности и ведения современного воздушного боя. Я думаю, что раз глава государства едет на презентацию этого самолета, то он как верховный главнокомандующий прекрасно понимает его значение», – сказал генерал-полковник.По его словам, востребованность самолета обусловлена его уникальными характеристиками.подчеркнул Антошкин.По данным агентства, ссылающегося на открытые источники, «МиГ-35 способен нести на десяти узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час), его боевой радиус составляет 1000 километров, практический потолок – 17500 метров».