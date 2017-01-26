13:32 26 января

В США разработана броня на животной основе

Как сообщает «ВПК», американским военным получилось синтезировать эластичное вещество на основе слизи тихоокеанских миксин. Биохимик Джош Когот и инженер Райан Кинсер из научного центра Naval Surface Warfare (NSWC, входит в состав ВМС США) успешно синтезировали белок миксин, посредством которого эти животные превращают воду в прочную слизь.

В США разработана броня на животной основе


Как заявляют ученые, полученный материал имеет высокую эластичность и в десять раз прочнее стали. «Слизь миксин — один из самых уникальных биоматериалов, известных науке. ВМС США будет полезно иметь на вооружении вещество, способное в считанные секунды превращать воду в прочный материал, способный защитить корабли или людей от различных опасностей», — пояснил Р. Кинсер. Со слов Д. Когота, нити слизи миксин по прочности можно сопоставить с паучьим шелком, а по механическим качествам они соизмеримы с кевларом.




Достоинством слизи миксин является её натуральность и возобновляемость, при необходимости её можно заменить синтетическими материалами, создаваемыми на основе нефтепродуктов. «Синтетическая слизь миксин может использоваться для баллистической защиты, пожаротушения, защиты днища кораблей, защиты для водолазов или даже как спрей против акул. Возможности этого материала бесконечны, наша цель – воспроизвести на его основе защитный материал для военных», – заявил Д. Когот.


21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43
  1. 210окв Сегодня, 09:40
    Шкура обамы пошла в ход?Жаль,не успел приобрести на чучело.. tongue
    210окв
    1. himRa Сегодня, 09:45
      Не ошибись дружишше ! это прозрачная слизь а шкурка обамки черная laughing
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 09:47
        То есть..Не все еще потеряно... wassat
        Цитата: himRa
        Не ошибись дружишше ! это прозрачная слизь а шкурка обамки черная laughing
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
          Интересная разработка , посмотрим как скоро она у ВМС появится ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:16
            Паша привет , она пригодится не только на флоте , а что у нас на этом фронте?
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
              Витя , приветствую ! Возможно что и у нас ведутся подобные разработки или какие-либо другие в этом направлении . Но пока об этом - молчок !
              bouncyhunter
              1. opus Сегодня, 12:39
                Цитата: bouncyhunter
                Но пока об этом - молчок !

                ну ясен пень.
                Биохимия в России стоит на таком месте в мире....
                Так для справки:
                Доходы публичных биотехнологических компаний США в период с 1998 по 2007 год возросли с 20 до 65 млрд. долл. США, расходы на научные исследования и разработки – с 10 до 26 млрд. долл. США.

                Государственный фонд National Institutes of Health (NIH) - крупнейший из отдельно взятых субъектов, осуществляющих финансирование биотехнологических исследований в США. В период с 2000 по 2008 год годовой бюджет NIH возрос с 18 до 29 млрд. долл. США.
                к 2010 г., по уточненным расчетам, эта цифра превысила 100 млрд. долл. К 2015 году мировой объем (под 70 % все американское) биотехнологического рынка составил свыше 280 млрд. долл. и на долю биотехнологий уже сейчас приходится свыше 12% продаж на химическом рынке.

                К 2014 году Северная Америка, Европа, Япония и Латинская Америка
                контролировали 85% этого рынка. При этом, по подсчетам «IMS Health»,
                Северная Америка получила 210 млрд. долл., Европа – 131, Япония – 54,
                Латинская Америка – 39, Юго-Восточная Азия (включая Китай) – 30,
                Восточная Европа – 19, Средний Восток – 17, Африка – 9, Индия – 11,
                Австралия – 15, СНГ – 13 млрд. долл.
                ЗЫ в 2025 ожидают доход 2 триллиона $

                Бюджет России (ВСЕЙ) в 2007
                Доход 7, 781 трл. рублей
                Расход 5 ,987 трл. рублей



                Российский рынок продукции биотехнологии и производством биофармацевтических препаратов(протеинов, ферментов, антител) является наиболее емким в денежном
                выражении. Его объем составляет, по экспертным оценкам, от 60 до 90 млрд.
                руб. в год, но спрос удовлетворяется главным образом за счет импорта.
                По данным Минпромторга России только около 5% биотехнологических
                субстанций, используемых при производстве конечных лекарственных форм,
                являются отечественными.


                и Центры изучения биотехнологий у нас то же в избытке
                wink
                opus
          2. электроОлег Сегодня, 11:19
            Теперь мерзкие гомосеки из нато станут ещё и склизкими laughing
            электроОлег
          3. Асадулла Сегодня, 11:32
            Интересная разработка , посмотрим как скоро она у ВМС появится ...


            Нет никаких разработок. Этому "открытию", под сто лет. Озвученные фамилии вероятно запатентовали очередную куклу и пробуют оплату патентной поддержи переложить на плечи ВМС. Уверен, что больше мы никогда не услышим о "слизи, в десять раз крепче стали". Америка страна великих открытий и светлой инженерной мысли, но на каждый талант приходится миллион проходимцев в поисках славы, денег, или утоления голода шизофрении. Этот "биохимик" и "инженер", ну точно не из талантов.
            Асадулла
          4. Larra Anathema Сегодня, 13:25
            Цитата: bouncyhunter
            посмотрим как скоро она у ВМС появится ...

            Получается, что мы опоздали. Патент уже не наш. А на аналогичные наши - секретные - разработки да, хочется надеяться.
            Larra Anathema
    2. Deniska999 Сегодня, 09:59
      Обидно, что вы ничего кроме шутеек не можете сказать по поводу таких интересных исследований.
      Deniska999
      1. Vitalson Сегодня, 10:14
        Ну скажите вы.
        Vitalson
      2. Eragon Сегодня, 11:05
        Цитата: Deniska999
        Обидно, что вы ничего кроме шутеек не можете сказать по поводу таких интересных исследований.

        А что ещё сказать, кроме шутки? Про свойства паутины, как и пчелиных сот, известно уже не один десяток лет. Только, вот, с промышленным производством не получается. Так и с этой слизью - интересно, неожиданно, ну... и всё.
        Eragon
  2. svp67 Сегодня, 09:41
    "Полужидкая" броня - очень интересно....
    svp67
  3. himRa Сегодня, 09:42
    Как заявляют ученые, полученный материал имеет высокую эластичность и в десять раз прочнее стали. успешно синтезировали белок миксин, посредством которого эти животные превращают воду в прочную слизь.

    Да ужж из воды и ,,крепче стали,, laughing
    himRa
    1. Scoun Сегодня, 10:51
      Цитата: himRa
      Как заявляют ученые, полученный материал имеет высокую эластичность и в десять раз прочнее стали. успешно синтезировали белок миксин, посредством которого эти животные превращают воду в прочную слизь.

      Да ужж из воды и ,,крепче стали,, laughing

      А что вас так смущает?
      Паук свои нити что из стали плетёт?
      Может вам будет интересно ну и познавательно.
      Паутина настолько прочна и упруга, что при своей толщине способна остановить летящую пчелу или муху. А если представить, что появилась возможность увеличить диаметр паутины хоть бы до толщины карандаша, такая нить смогла бы остановить летящий самолёт. Это подтверждено расчетами. Прочность материала, как известно, измеряется в единицах, именуемых dernier (1 dernier = 1 г на 9000 м). Замерив прочность паутины, ученые выяснили, что она составляет от 5 до 8 dernier. Расчёты показывают: для того, чтобы паутина разрушилась под тяжестью своего веса, она должна составлять в длину от 45 до 72 километров. Для сравнения, прочность стали составляет всего 2,5 -3 dernier.

      Если паутинной нитью опоясать земной шар по линии экватора, то вес такой паутины составит всего 300 грамм. Кроме того, паутина очень эластична, она может растягиваться на одну треть своей длины.. Нить паука, прежде чем оборваться, может быть растянута на 30-40 процентов своей длины, а нейлон, самый прочный искусственный материал, максимально может быть растянут всего лишь на 20 процентов.

      http://samogoo.net/samaya-krepkaya-nit.html
      Scoun
      1. himRa Сегодня, 11:24
        Уважаемый Scoun вы несколько лукавите hi или не понимаете...
        Может вам будет интересно ну и познавательно.

        речь идет о белке который на основе воды создает пленку и она не может быть крепче стали!
        himRa
        1. Scoun Сегодня, 11:33
          Цитата: himRa
          речь идет о белке который на основе воды

          Цитата: Scoun
          Может вам будет интересно ну и познавательно.

          Из чего же состоят нити паука? Паук синтезирует паутину из аминокислот, так что, по сути, паутина – это чистый белок.
          Scoun
          1. himRa Сегодня, 11:46
            отвечу словами уважаемого Асадуллы
            Нет никаких разработок. Этому "открытию", под сто лет. Озвученные фамилии вероятно запатентовали очередную куклу и пробуют оплату патентной поддержи переложить на плечи ВМС. Уверен, что больше мы никогда не услышим о "слизи, в десять раз крепче стали". Америка страна великих открытий и светлой инженерной мысли, но на каждый талант приходится миллион проходимцев в поисках славы, денег, или утоления голода шизофрении. Этот "биохимик" и "инженер", ну точно не из талантов.
            himRa
            1. Scoun Сегодня, 11:59
              1. По факту. Нейлон который по сути является аналогом Шёлковой нити, которую опять таки производит насекомое.
              Как и многие синтетические волокна, этот материал был изобретен химиком Уоллесом Карозерсом, работавшим в компании Dupont Chemical в 1935 году. В 1938 компания запатентовала название «нейлон» для представления нового вещества потребителям.

              СССР буквально охотился за технологией его производства.
              2. То что не могли синтезировать (типа нити аналогичные паутине) сто и десять лет назад, при существующих и развивающихся новых технологиях.. кто знает чтосделают через пять лет?
              Дисплэй который можно свернуть в трубочку - 30 лет назад был космической фантастикой.
              Scoun
              1. himRa Сегодня, 12:47
                1. По факту. Нейлон который по сути является аналогом Шёлковой нити, которую опять таки производит насекомое.

                это не факт а выдержка из статьи:
                Со слов Д. Когота, нити слизи миксин по прочности можно сопоставить с паучьим шелком, а по механическим качествам они соизмеримы с кевларом.

                фактом является:
                Почуяв неладное, миксина выделяет из кожи слизь, одновременно сворачиваясь в узел. Этим узлом она упирается в обидчика и, передвигая его вдоль туловища, обильно смазанного слизью, вырывается на свободу.

                и синтезированный белок(вся жизнь состоит из аминокислот)
                второй компонент вода
                2- у Вас опирается на первое и является ошибочным...
                Мой сарказм может Вам и не понравился но свое недовольство Вы не обосновали а пытались использовать запрещенные приемы типа отход от темы и использование общеизвесных истин типа полезно будет узнать laughing
                2. То что не могли синтезировать (типа нити аналогичные паутине) сто и десять лет назад, при существующих и развивающихся новых технологиях.. кто знает чтосделают через пять лет?

                Ну можно верить науке как религии но есть же пределы! wassat
                30 лет назад был космической фантастикой

                Напоследок: прорывные открытия никто не сольет в СМИ пока
                1-не исследуют макс.возможные выгоды
                2-не закрепят свое право
                Вот как то так
                с уважением hi
                himRa
  4. voyaka uh Сегодня, 09:56
    Это одно из самых перспективных направлений: органические материалы,
    копирующие ткани, мышцы насекомых, паукоубразных, ракообразных и др.
    Их прочностные характеристики феноменальны. Металлы и близко не стоЯт.
    На тонкой веревке из таких тканей можно подвесить танк.
    voyaka uh
    1. DenZ Сегодня, 10:02
      Интересно только знать также и цену вопроса. Сколько будет стоить такая броня и не будет ли ее стоимость превышать все возможные преимущества от ее использования.
      DenZ
      1. voyaka uh Сегодня, 10:09
        Это верно. Перейти от лабораторных опытов к
        промышленному производству нелегко из-за высокой себестоимости.
        Такие материалы сначала пойдут в медицину: протезирование, замена органов,
        искусственные суставы, мышцы - вместо металлов и пластиков.
        Потом всякие пленки и вставки уже будут встраивать для военных.
        Например, в экзоскелеты и бронежилеты для спецназов
        voyaka uh
    2. Асадулла Сегодня, 11:36
      Это одно из самых перспективных направлений: органические материалы,
      копирующие ткани, мышцы насекомых, паукоубразных, ракообразных и др.
      Их прочностные характеристики феноменальны. Металлы и близко не стоЯт.
      На тонкой веревке из таких тканей можно подвесить танк.


      Угу. Еще есть Человек-паук, чудо прямо. Его видели все. даже костюмчики продаются в детских магазинах. Может примеры приведете, хотя бы одного из таких животных чудо-материалов.
      Асадулла
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:02
    В США разработана броня на животной основе
    Самое главное, чтобы броня с перепугу не сбежала bully laughing
    Наблюдатель2014
  6. Bug_N_O Сегодня, 10:10
    вы все стадо.. просто стадо.. че гавнячите то.. люди дело делают, причём реальное и перспективное.. а вы урякайте дальше.... и шуткуйте.. типа одним махом семерых побивахом.. где наши наработки в таких перспективных направлениях? уря патриоты драные!!!
    Bug_N_O
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:26
      Для Bug_N_O
      Не успел зарегистрироваться на сайте, а уже хамишь и оскорбляешь. Не хорошо. Не нравится чей-то комментарий, так ответь на него. Чего же всех в кучу и по хамски?
      где наши наработки

      Вот и рассказал бы о белорусских наработках.
      rotmistr60
      1. Bug_N_O Сегодня, 10:30
        я на сайте больше 5 лет.. просто вечный бан за правду и независимое Имперское мышление!
        Bug_N_O
      2. Bug_N_O Сегодня, 10:31
        в беларуси жрать уже нечего окромя овсянки на воде и зп по 100 баксов!
        Bug_N_O
        1. ОПРИЧНИК 1 Сегодня, 12:13
          Это в каком районе "голодомор" наступил, недавно был под Могилёвом д.Сухари - зп около 200 баксов как и у нас в гпубинке, и овсянку на воде не "жрут"
          ОПРИЧНИК 1
    2. spravochnik Сегодня, 10:28
      вы все стадо.. просто стадо.. че гавнячите то.. люди дело делают, причём реальное и перспективное.. а вы урякайте дальше.... и шуткуйте.. типа одним махом семерых побивахом.. где наши наработки в таких перспективных направлениях? уря патриоты драные!!!

      Это чего же с утра так корёжит то? Мысль в целом верная, но подача.
      spravochnik
      1. romandostalo Сегодня, 10:35
        Видимо с похмелья жить стало страшно, а если страшно, то защитная реакция - агрессия!
        romandostalo
  7. Громобой Сегодня, 10:21
    Бионическая защита интересная тема....в 10 раз прочнее стали---обладая таким материалом конструктор сможет ставить перед собой более смелые задачи.
    Громобой
  8. Dashout Сегодня, 10:30
    Молодцы! Интересно!
    Dashout
  9. НЕКСУС Сегодня, 10:42
    На сколько я знаю,у нас тоже ведутся такие работы ...что-то по теме паутины...а так,вроде у нас уже испытывают жидкую броню...
    НЕКСУС
  10. Alexey-74 Сегодня, 11:04
    Бионика - одно из интереснейших направлений. Наши тоже ведут разработки ( правда не афишируют совсем)...ну а пока.....пардон в ролике только сопли...........
    Alexey-74
    1. pepel79 Сегодня, 11:42
      Причем очень дорогие сопли... bully
      pepel79
      1. Scoun Сегодня, 12:03
        Цитата: pepel79
        Причем очень дорогие сопли...

        Вы откуда выковяряли козюлю что на видео ролике дорогие казюльки? wassat
        Видать там разряд электричества от АЭС был в сотни мегаватт или стаканчик из голубых алмазов wassat
        Scoun
  11. CKORPII Сегодня, 11:53
    Тупо долбонул червя током и получил слизь Где его разработка где аналог
    CKORPII
    1. Scoun Сегодня, 12:07
      Цитата: CKORPII
      Тупо долбонул червя током и получил слизь Где его разработка где аналог

      Авы не задавались мыслью что для того чтобы его долбануть... надо было сначала натолкнуться и изучить этого червя и выявить его особенности? Он же не "барана" тупо током долбанул... а знал кого и для чего.
      + вам за мнимую "дороговизну".
      Scoun
  12. Слон Сегодня, 12:01
    Хорошо бы и нашим научным умам заниматься подобными разработками
    Слон
  13. 1536 Сегодня, 12:46
    А где наш нанотехнолог, совок-олигарх?
    1536

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня