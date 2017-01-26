В США разработана броня на животной основе
Как сообщает «ВПК», американским военным получилось синтезировать эластичное вещество на основе слизи тихоокеанских миксин. Биохимик Джош Когот и инженер Райан Кинсер из научного центра Naval Surface Warfare (NSWC, входит в состав ВМС США) успешно синтезировали белок миксин, посредством которого эти животные превращают воду в прочную слизь.
Как заявляют ученые, полученный материал имеет высокую эластичность и в десять раз прочнее стали. «Слизь миксин — один из самых уникальных биоматериалов, известных науке. ВМС США будет полезно иметь на вооружении вещество, способное в считанные секунды превращать воду в прочный материал, способный защитить корабли или людей от различных опасностей», — пояснил Р. Кинсер. Со слов Д. Когота, нити слизи миксин по прочности можно сопоставить с паучьим шелком, а по механическим качествам они соизмеримы с кевларом.
Достоинством слизи миксин является её натуральность и возобновляемость, при необходимости её можно заменить синтетическими материалами, создаваемыми на основе нефтепродуктов. «Синтетическая слизь миксин может использоваться для баллистической защиты, пожаротушения, защиты днища кораблей, защиты для водолазов или даже как спрей против акул. Возможности этого материала бесконечны, наша цель – воспроизвести на его основе защитный материал для военных», – заявил Д. Когот.
Как заявляют ученые, полученный материал имеет высокую эластичность и в десять раз прочнее стали. «Слизь миксин — один из самых уникальных биоматериалов, известных науке. ВМС США будет полезно иметь на вооружении вещество, способное в считанные секунды превращать воду в прочный материал, способный защитить корабли или людей от различных опасностей», — пояснил Р. Кинсер. Со слов Д. Когота, нити слизи миксин по прочности можно сопоставить с паучьим шелком, а по механическим качествам они соизмеримы с кевларом.
Достоинством слизи миксин является её натуральность и возобновляемость, при необходимости её можно заменить синтетическими материалами, создаваемыми на основе нефтепродуктов. «Синтетическая слизь миксин может использоваться для баллистической защиты, пожаротушения, защиты днища кораблей, защиты для водолазов или даже как спрей против акул. Возможности этого материала бесконечны, наша цель – воспроизвести на его основе защитный материал для военных», – заявил Д. Когот.