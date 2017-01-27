10:50 27 января

Арктический пирог: кусков много, но всем не хватит

В Арктике интересам России активно противостоит Дания. По словам главы Минприроды РФ, к датчанам «есть серьёзные вопросы». Дело в том, что значительная часть датской арктической заявки строится на использовании геологических материалов… России.



Неужели датчане увлеклись геологическим плагиатом? Попробуем разобраться.

История с арктическим шельфом тянется уже довольно долго, с начала века. А воз и ныне там.

С 2001 года Москва безуспешно доказывает мировому сообществу, что подводный хребет Ломоносова — продолжение Евразии, то есть вроде бы часть территории Российской Федерации. Доказательства эти год за годом рассматривает (и некоторые успешно отклоняет) Комиссия ООН по границам континентального шельфа. В её состав входит более двух десятков специалистов, представляющих разные государства. Заседают они по несколько раз в году. Обычно «съезд» экспертов, на котором рассматриваются заявки (и по ним принимается или не принимается какое-либо решение), длится 4-5 дней.

В конце 2001 года Москва подала в ооновскую комиссию первую заявку на расширение арктического шельфа.

Напомним, согласно Конвенции ООН по морскому праву, экономическую зону государств позволяется расширять, но при одном условии: морское дно за пределами зоны представляет собой естественное продолжение края материка. Границы шельфа, принадлежащие определённому государству, по умолчанию признаются равными двумстам морским милям. В своей заявке Москва настаивала на праве включения в свой континентальный шельф подводных пространств у северного побережья и восточного побережья. Учёные из России, знающие об углеводородных богатствах арктического шельфа, сделали попытку убедить экспертов ООН в принадлежности подводного хребта Ломоносова к евразийскому континенту. Международные эксперты заявку не одобрили из-за недостаточной доказательной базы. Ту заявку рассмотрели относительно быстро: в июне 2002 г. документ отклонили с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и недостаточную обоснованность континентальной природы упомянутых в перечне поднятий и их связи с сибирским шельфом.

Прошли годы, в течение которых подготавливалась новая заявка. Это не просто бумажка: были проведены соответствующие исследования.

Для изучения шельфа Северного Ледовитого океана в мае-сентябре 2007 года Россия организовала экспедицию «Арктика-2007». 1 августа учёные достигли Северного полюса, а на следующий день глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2» спустились на дно и выполнили океанографические, гидрометеорологические и ледовые исследования, впервые в истории осуществив эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с глубины 4261 метр. Итоги экспедиции стали основой позиции России при решении вопроса принадлежности соответствующей части арктического шельфа.

Несколько лет спустя, осенью 2014 года, когда возвратился из Арктики научный корабль «Академик Фёдоров», Москва объявила о завершении работ для формирования заявки в ООН на расширение шельфа.

В новой расширенной заявке России в числе прочего было указано на наличие неурегулированных вопросов по поводу делимитации морских пространств с Данией и Канадой. Дело в том, что заявка Дании на шельф к северу от Гренландии, поданная в декабре 2014 года, перекрыла районы, включённые в российскую заявку (приполюсный район и часть хребта Ломоносова). Заявка Канады может касаться поднятия Менделеева (справка дана по информации РИА «Новости»).

Расширенную заявку России, напоминает ТАСС, обсуждали в рамках 41-й сессии Комиссии ООН по границам континентального шельфа в августе 2016 года. Позднее, в декабре 2016 года, Москва представила экспертам комиссии дополнительную информацию, обосновывающую заявку.

По словам директора Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН), академика Михаила Эпова, обновлённая российская заявка, которую рассматривали эксперты ООН в августе 2016 г., весьма доказательна.

Первая заявка России, отметил эксперт, не прошла из-за отсутствия доказательной базы (достоверных геологических данных и сейсморазведки). «Считаю, что сейчас данные представлены с очень высокой степенью достоверности», — цитирует учёного РИА «Новости».

«Одним из главных доказательств являются находки палеонтологов, которые устанавливают возраст находок и палеогеографию. Это одно из достоверных свидетельств того, что это в то время здесь был континент, а не море», — уточнил Эпов.

Также он заметил, что, если бы фундаментальные исследования в соответствующей области не начались семьдесят лет тому назад, сейчас России нечего было бы представить ООН.

Расширенную заявку, добавим, ооновские специалисты рассматривать могут долго, к примеру, лет пять или чуть меньше. Срок рассмотрения можно сократить путём переговоров. Но пока подвижек в этом направлении нет.

Чего хочет сегодня Россия? Того же, что и прежде. В её планах — «присоединить» хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Зачем это надо? Россия планирует «прирастать» Арктикой не только территориально, но и «углеводородно»: там, как предполагается, велики запасы полезных ископаемых.

За Полярным кругом расположено примерно шесть десятков месторождений, и из них 43 находятся в секторе РФ. Суммарные ресурсы российской Арктики оценены специалистами в 106 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, а запасы газа — в 69,5 трлн. кубометров. По некоторым минимальным оценкам, «приращение» указанной выше части Арктики Россией позволило бы получить в распоряжение количества углеводородов, которых хватило бы на производство 5 миллиардов тонн условного топлива.

Арктикой занимается не только указанная ооновская комиссия.

В отличие от вопросов геологии и географии, вопросы международного сотрудничеством в Арктике решает Арктический совет. Эта организация была учреждена в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Межправительственный форум обеспечивает содействие сотрудничеству, в первую очередь в области охраны окружающей среды.

Членами Арктического совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

И недавно Москве вежливо напомнили о необходимости «конструктивного» подхода в рамках этого Совета.

Как сказала на днях Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции, Арктический совет остаётся важной площадкой для конструктивных дискуссий с Россией. «Все форумы, посвященные международному сотрудничеству, особенно важны сейчас, когда наблюдается рост национализма и поляризации, а также все большую популярность набирает идея о том, что страны должны думать прежде всего о собственных интересах и не заботиться о поиске многосторонних решений, — заявила Валльстрём на международной конференции «Арктические рубежи» в норвежском заполярном городе Тромсё. — Кроме того, мы рады возможности работать с Россией в Арктическом совете и вести с ней конструктивный диалог, хотя в других сферах у нас может наблюдаться конфликт интересов» (цитата по ТАСС).

Важно знать, что в 2015 году председательство в Совете перешло (на два года) к США. В мае 2017 года Штаты передадут председательство Финляндии. Пока же все смотрят на Трампа. В том числе и Россия.

Недавно, 21 января, глава Минприроды РФ Сергей Донской сделал заявление, облетевшее всю российскую прессу.

По его словам, у России имеется ряд существенных замечаний по обоснованию заявки Дании на расширение границ шельфа в Арктике, в том числе по использованию российской геологический информации. «Мы ведём переговоры не только в комитете ООН, но и со странами, которые граничат с нами, с Данией, Канадой», — цитирует его «Интерфакс».

«Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, — рассказал Донской. — Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся, и достаточно серьёзно». «У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов», — добавил министр.

Откуда же взяли датчане российские материалы?

По словам Донского, эти материалы были открыты для анализа на предмет обоснованности.

Также глава Минприроды сообщил, что российская сторона в будущем проведёт переговоры с США по вопросу расширения границ в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон так и не ратифицировал соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Есть ли шансы у таких переговоров? И что они будут из себя представлять, ежели Вашингтон даже не ратифицировал нужное соглашение?

«Какая будет процедура — это уже дело будущего, но в любом случае переговоры надо будет проводить», — считает Донской. Также он отметил, передаёт ТАСС, что Россия всегда учитывала факт несогласия США с российской заявкой на расширение границ континентального шельфа в Арктике.

«Естественно, мы всё это рассматривали как факт, это давно известно. Второй момент — в любом случае у нас, кроме того, что комиссия (ООН) должна рассмотреть заявку и подтвердить её обоснованность, дальше ещё (предстоят) переговоры с теми странами, с которыми мы граничим: с датчанами, канадцами», — приводит слова министра агентство.

Тем временем в иных государствах над Трампом попросту смеются, выставляя его в неприглядном свете.

«Дональд Трамп вообще слышал об Арктике?» — пишет Сильке Бигальке в «Sueddeutsche Zeitung». И добавляет: «Никому не известно, какой будет политика Трампа в Арктике, — говорит представитель США в Арктическом совете Дэвид Балтон, а он должен бы быть в курсе. Балтон будет вести заседания Арктического совета, пока в нём председательствуют США, до того, как в мае полномочия будут переданы Финляндии. Бывший президент Барак Обама стал первым президентом США, который посетил американскую Арктику, а позже на огромных участках региона запретил добычу нефти и газа. «Как вы думаете, Трамп когда-нибудь слышал об Арктике?», — спрашивает Балтона ведущий. «По-видимому, нет», — отвечает тот».

Некоторые российские эксперты однако, полны оптимизма по поводу арктического будущего России.

«Если решение комиссии будет не в нашу пользу, мы всегда можем попытаться «зайти» с другой стороны, — заявил «Свободной прессе» генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. — В любом случае, я не вижу оснований для того, чтобы не попытаться заручиться поддержкой главной международной организации. У нас уже был положительный опыт, когда Охотское море признали исключительной экономической зоной России. Можно попытаться повторить».

Ситуацию с арктическим «прирастанием», добавим, следует считать по-прежнему неопределённой. Комиссия ООН, столько лет тянувшая с признанием территорий российскими, несомненно, будет тянуть и дальше. По-видимому, Москва рассчитывает на некоторую поддержку Вашингтона, уповая на Дональда Трампа. Как нам представляется, подобные надежды лишены всякого смысла. Трамп — президент американский, а не российский, и расширять Россию территориально он явно не намерен. Укреплять политического противника он не станет, это же очевидно. К тому же США до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Вероятно, основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас, а в тёплое время года: в мае председательство в Арктическом совете перейдёт к Финляндии, а летом у ооновской комиссии сменится состав.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru



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Комментарии 19
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:54
    Хватит уже.На отдавались в лихие 90-е.Где каждая сявка считала себя правой диктовать нам условия.Прав Александр Шпунт.Я думаю "партнёры услышали его слова.Сначала попробуем договориться по хорошему,цивилизованно.Не получится....?извините.Есть у нас Арктическая группировка.
    Мар.Тира
    1. сибиралт Сегодня, 10:24
      Как то, повышение курса нефти на стоимость рубля уже не влияет. А приращение морских акваторий, почему - то только повышает цену на рыбу в России. Чудеса, да и только.recourse
      сибиралт
      1. kenig1 Сегодня, 10:41
        "А приращение морских акваторий, почему - то только повышает цену на рыбу в России", наверное из за того, что за рыбой дальше ходить приходится. У нас в Новосибирске вот такое происходит: "В Новосибирске рост тарифов на воду в пределах 16–20% чиновники объяснили тем, что жители стали экономить воду и снизили объёмы её потребления".
        kenig1
  2. Ольгович Сегодня, 06:58
    Сильный арктический флот , сильная Россия-самый весомый аргумент в споре и единственное, что может убедить западных "экспертов"
    Ольгович
    1. andj61 Сегодня, 08:28
      Цитата: Ольгович
      Сильный арктический флот , сильная Россия-самый весомый аргумент в споре и единственное, что может убедить западных "экспертов"

      Это их точно не убедит! Гораздо более весомым аргументом могут стать хорошие отношения между странами в различных организациях, что позволило признать исключительной экономической зоной России ВСЁ Охотское море.
      А спор по поводу Арктики будет продолжаться ещё долгие годы, если не долгие десятилетия. Пока ещё этот спор носит схоластический характер - для успешной в экономическом плане добычи углеводородов в этом регионе цена на нефть в нынешних ценах должна приближаться к 200 долларам за баррель, и уж никак не менее 120-140 долларов (глубина залегания плюс суровые природные условия). А при этих условиях весьма выгодна добыча сланцевой нефти. Так что это заявка на далёкое будущее, типа "воно мене не нужно, но я хочу, шоб оно в мене було!" bully hi
      andj61
  3. Delink Сегодня, 07:14
    Сначала напридумывают законов в ООН, потом под эти законы кусок хотят все себе отхватить по жирнее.
    Были границы, они и останутся! Армия и флот есть!
    Delink
    1. Boris55 Сегодня, 09:09
      А границы у нас были вот такие:
      Boris55
      1. Стропорез Сегодня, 09:15
        Цитата: Boris55
        А границы у нас были вот такие:

        А что случилось, чтобы начать пересмотр наших границ?
        Возможно, что подарки норвегам в виде кусков Баренцева моря?
        Стропорез
        1. Boris55 Сегодня, 10:06
          Цитата: Стропорез
          А что случилось, чтобы начать пересмотр наших границ?

          Кисенжер, советник Трампа, именно это и предлагает - поделить Мир между тремя цивилизациями.
          Boris55
          1. Стропорез Сегодня, 10:19
            Цитата: Boris55
            Кисенжер, советник Трампа,

            Этот чёрт ,старый "друг" России sad
            Стропорез
            1. Boris55 Сегодня, 10:35
              Цитата: Стропорез
              Этот чёрт ,старый "друг" России sad

              Нет конечно-же. Просто Кисенжер понимает, что так будет проще жить всем. Проще договариваться с двумя, чем со ста с лишним стран.
              Boris55
  4. МПК105 Сегодня, 07:17
    Пойдёт такая пьянка скоро за Арктику-мама не горюй.Наши готовятся потихоньку,а на Трампа уже наезжают в америке-догоняй,мол,Путина laughing
    МПК105
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:42
    основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас

    А спорить необходимо жестко не уступая ни кому и не в чем. Тем более Россия начала активно укреплять свои арктические границы в военном плане, а кто-то только планирует это.
    rotmistr60
  6. кандидат Сегодня, 08:10
    Будет развит термояд
    И тогда иной уж взгляд
    Отпадут враз водороды
    Их заменит спрос на воды
    От науки тут зависит
    А она лишь еле дышит
    кандидат
    1. ML-334 Сегодня, 08:30
      Распечатаем мозг человека-уйдём в другое измерение.
      ML-334
  7. Аналитик Сегодня, 09:25
    "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом" - говорят в самой америке.
    Потому да, нужна дипломатия, но с присутствием в интересуемой зоне ледокольных крейсеров. Ибо англосаксы разговаривают только с тем кто сильнее, остальных они насильно демократизируют ковровыми бомбардировками.
    Аналитик
    1. Стропорез Сегодня, 09:28
      Цитата: Аналитик
      Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом" - говорят в самой америке.

      Сразу фильм "Начальник Чукотки" вспомнился. good
      Стропорез
  8. Kenneth Сегодня, 10:02
    Пора на нефтяные платформы ставить броню и пушки.
    Kenneth
  9. Proton Сегодня, 10:31
    Надо как китайцы,насыпать песочку и сказать ниче не знаем,наше оно,вон видите песочек laughing к острову идет,континент.
    Proton

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