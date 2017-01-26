13:37 26 января

Тральщики «Александрит» способны находить «умные» мины

Новые тральщики проекта 12700 «Александрит» с корпусами из стеклопластика способны находить мины, «умеющие» зарываться в грунт, передает ТАСС сообщение заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.

Тральщики «Александрит» способны находить «умные» мины


«Эти тральщики предназначены для борьбы с минами, которые сейчас состоят на вооружении вероятного противника и флотов мировых держав. Это ни в коем случае не мины времен Отечественной войны. Это борьба с так называемыми "умными" минами, которые способны зарываться в грунт и быть абсолютно невидимыми для кораблей, не оснащенных спецсредствами», – рассказал Бурсук.


По его словам, «тральщики проекта "Александрит" должны составить основу защиты кораблей ВМФ РФ как минимум на несколько десятилетий».

«Конструкторская мысль не стоит на месте. В частности, уже на этом корабле ("Иван Антонов", третий корабль этой серии) будет использоваться безэкипажный катер, который позволит безопасно для личного состава тралить на мелководье», – сказал гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

В свою очередь Бурсук добавил, что для минно-тральных сил будут создаваться только такие корабли, так как «они универсальны по размеру и обладают новейшим отечественным вооружением по поиску мин».

Справка агентства: «Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они оснащены новейшими гидроакустическими станциями, размещенными как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru
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Комментарии 17
  1. 210окв Сегодня, 10:05
    На этих кораблях должны стоять импортные комплектующие и оборудование.Смогли заместить,или без этого обошлись?
    210окв
    1. kapitan92 Сегодня, 10:13
      Кораблей еще нет. Статья написаны о наших далеких и прекрасных перспективах. 1 боевая ед на ВМС РФ. А там, глядишь и санкции снимут!
      kapitan92
    2. cniza Сегодня, 10:14
      Корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».


      Впечатляет , корпус тральщика очень важен.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
        Весьма перспективные суда . И нужные .
        bouncyhunter
        1. kapitan92 Сегодня, 10:27
          Цитата: bouncyhunter
          Весьма перспективные суда . И нужные .

          Павел, приветствую! Нужные и перспективные, бесспорно. ЧМФ,БФ, СФ,ТОФ, Каспийская флотилия. Сколько их нужно и когда они появятся на вооружении? Такими темпами, лет через 15.
          kapitan92
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
            Вячеслав , моё почтение ! Главное - сдвинуть проект "Александрит" с мёртвой точки . И не тормозить , тогда , глядишь , и не через 15 лет , а пораньше .
            bouncyhunter
            1. kapitan92 Сегодня, 10:49
              Цитата: bouncyhunter
              Главное - сдвинуть проект "Александрит" с мёртвой точки . И не тормозить , тогда , глядишь , и не через 15 лет , а пораньше .

              Головной "Обухов" принят в состав флота в декабре 2016. Заложили в 2011г опять 5 лет от закладки до сдачи. В программе перевооружения 11 ед до 2020г.
              Может и пораньше!?
              kapitan92
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
                А если их делать не на одном судостроительном заводе ? А поставить на поток ?
                bouncyhunter
                1. kapitan92 Сегодня, 10:58
                  Цитата: bouncyhunter
                  А если их делать не на одном судостроительном заводе ? А поставить на поток ?

                  Мне так понимается, что есть проблемы с освоением технологии изготовления корпуса из стеклопластика, немногие заводы к этому готовы.
                  kapitan92
                2. МПК105 Сегодня, 11:50
                  На могилевском судостроительном на поток ставьте laughing
                  МПК105
              2. Кузякин15 Сегодня, 11:52
                11штук разделить на 4флота-целых2 на флот!!! К 20 году!
                Кузякин15
          2. единокровец Сегодня, 13:34
            Цитата: kapitan92
            лет через 15.

            По 2 штуки в год обещают . Вот и считаите.
            единокровец
        2. МПК105 Сегодня, 11:24
          Нужные?В Белорусском море,где вы креветки ловите и прочие морепродукты?
          МПК105
    3. bk316 Сегодня, 11:24
      На этих кораблях должны стоять импортные комплектующие и оборудование.

      Кому должны? Какое оборудование?
      bk316
  2. Громобой Сегодня, 10:27
    Этих тральщиков должно быть сделано большой серией,но она не делается.Высшая ценность это когда изделие поставлено в строй,а тут ещё не всё до конца понятно и закопаны такие мины ,что пока с ними разобраться не могут.Аллегро с выпуском ,вообщем.
    Громобой
  3. Bradley Сегодня, 11:07
    Заголовок доставил.
    Тральщики «Александрит» способны находить «умные» мины

    Главное чтобы "умные мины" не нашли "Александрит" первым.) wink
    Bradley
  4. rudolff Сегодня, 12:49
    Обводы корпуса в носовой оконечности немного странные. Форштевнем зарываться будет даже не в слишком большую волну.
    rudolff

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