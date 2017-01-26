Тральщики «Александрит» способны находить «умные» мины
Новые тральщики проекта 12700 «Александрит» с корпусами из стеклопластика способны находить мины, «умеющие» зарываться в грунт, передает ТАСС сообщение заместителя главкома ВМФ по вооружению Виктора Бурсука.
«Эти тральщики предназначены для борьбы с минами, которые сейчас состоят на вооружении вероятного противника и флотов мировых держав. Это ни в коем случае не мины времен Отечественной войны. Это борьба с так называемыми "умными" минами, которые способны зарываться в грунт и быть абсолютно невидимыми для кораблей, не оснащенных спецсредствами», – рассказал Бурсук.
По его словам, «тральщики проекта "Александрит" должны составить основу защиты кораблей ВМФ РФ как минимум на несколько десятилетий».
«Конструкторская мысль не стоит на месте. В частности, уже на этом корабле ("Иван Антонов", третий корабль этой серии) будет использоваться безэкипажный катер, который позволит безопасно для личного состава тралить на мелководье», – сказал гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.
В свою очередь Бурсук добавил, что для минно-тральных сил будут создаваться только такие корабли, так как «они универсальны по размеру и обладают новейшим отечественным вооружением по поиску мин».
Справка агентства: «Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они оснащены новейшими гидроакустическими станциями, размещенными как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».
«Эти тральщики предназначены для борьбы с минами, которые сейчас состоят на вооружении вероятного противника и флотов мировых держав. Это ни в коем случае не мины времен Отечественной войны. Это борьба с так называемыми "умными" минами, которые способны зарываться в грунт и быть абсолютно невидимыми для кораблей, не оснащенных спецсредствами», – рассказал Бурсук.
По его словам, «тральщики проекта "Александрит" должны составить основу защиты кораблей ВМФ РФ как минимум на несколько десятилетий».
«Конструкторская мысль не стоит на месте. В частности, уже на этом корабле ("Иван Антонов", третий корабль этой серии) будет использоваться безэкипажный катер, который позволит безопасно для личного состава тралить на мелководье», – сказал гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.
В свою очередь Бурсук добавил, что для минно-тральных сил будут создаваться только такие корабли, так как «они универсальны по размеру и обладают новейшим отечественным вооружением по поиску мин».
Справка агентства: «Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они оснащены новейшими гидроакустическими станциями, размещенными как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».
Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru