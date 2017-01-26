13:34 26 января

В 2017 году в Арктике возведут более 100 капитальных объектов

По информации РИА Новости, министерство обороны России планирует в текущем году построить в Арктике более 100 капитальных объектов военной инфраструктуры. "Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Объекты возводятся на арктических военных базах вооруженных сил России, расположенных на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается строительство более 30 объектов технического назначения и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, аэродрома Нагурское. Главное возводимое сооружение – административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" – единственный в мире объект капитального строительства, строящийся на 80-м градусе северной широты. В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) осуществляется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотка) до конца года предполагается сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Столько же объектом предусмотрено к сдаче на острове Врангеля (Чукотский округ). Несколько объектов должны вступить в строй на острове Средний (архипелаг Северная Земля).


В 2017 году в Арктике возведут более 100 капитальных объектов


Материалы и техника, используемые при строительстве арктических баз, поступают с материка, они способны выдерживать сильнейшие морозы. На текущий момент на всех объектах задействовано более 200 единиц техники и почти тысяча строителей.


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Комментарии 10
  1. 210окв Сегодня, 10:03
    На карте СССР Арктические территории были обозначены как территория страны..И сейчас-это наша территория и мы её будем защищать как хотим.
    210окв
    1. cniza Сегодня, 10:11
      Вчера обсуждали эти новости.
      cniza
    2. сибиралт Сегодня, 10:36
      Интересно, появятся ли там таджикские дворники? winked
      сибиралт
  2. vkl.47 Сегодня, 10:04
    Не кислая стройка.фото напомнило фильм "нечто"
    vkl.47
    1. 210окв Сегодня, 10:07
      Это "Арктический трилистник"Так сказать погранзастава.И не только.
      Цитата: vkl.47
      Не кислая стройка.фото напомнило фильм "нечто"
      210окв
      1. Лелёк Сегодня, 10:43
        Цитата: 210окв
        Это "Арктический трилистник"Так сказать погранзастава.И не только.


        Хорошая весть. Ещё бы и на Кольском восстановить и обновить. yes
        Лелёк
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:26
    И ни кто не ответил за то,что там разрушил в лютые годы "перестройки"За то,что по взводно,и по ротно отправил нас в небытие!Позовут опять поеду.Появилась надежда,что опыт нашей работы по вероятному противнику не останется забытым.Оружие сменилось,но тактика Пентагона осталась прежней.
    Мар.Тира
  4. мамука Сегодня, 10:29
    "На текущий момент на всех объектах задействовано более 200 единиц техники и почти тысяча строителей" - на заявленные объёмы не маловато ли?
    мамука
  5. Rokossovsky Сегодня, 11:03
    По поводу о.Врангеля и м.Шмидта очень большие сомнения...
    В Анадыре осталось 2 Ми-8,которые возят не более 3-4 тонн груза за раз на двоих,из рассчёта того,что нет пассажиров.
    Был Ми-26,но по какой-то причине его на зиму,минимум до марта,отогнали в Хабаровск.
    На середину января вылетов с завозом грузов и людей на оба объекта не было 2(!!!) месяца! По разным причинам,но в основном всвязи с раздолбайством военных!
    Те,кто бывал в тех краях знают,что зимние месяцы - это самая настоящая ж#па! Метели,бураны и сильнейшие ветра! Летать будут крайне редко,если вообще будут!
    Могу предположить,что до открытия навигации и прибытия грузового судна ситуация на объектах вряд ли изменится. То есть это до лета!
    А дальше... Ну если работяги будут пахать в 3 смены,то может что-то и получится и план МО выполнят.
    Хотя верится в это с трудом...
    Rokossovsky
  6. МПК105 Сегодня, 11:19
    Пусть строят!Совсем скоро делёж начнётся,а,по слухам,на Арктику претендуют страны,которые её близко не видели.Там не только америки,канады всякие-желающих- fellow
    МПК105

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