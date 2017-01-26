В 2017 году в Арктике возведут более 100 капитальных объектов
По информации РИА Новости, министерство обороны России планирует в текущем году построить в Арктике более 100 капитальных объектов военной инфраструктуры. "Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года", — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Объекты возводятся на арктических военных базах вооруженных сил России, расположенных на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.
На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается строительство более 30 объектов технического назначения и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, аэродрома Нагурское. Главное возводимое сооружение – административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" – единственный в мире объект капитального строительства, строящийся на 80-м градусе северной широты. В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) осуществляется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотка) до конца года предполагается сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Столько же объектом предусмотрено к сдаче на острове Врангеля (Чукотский округ). Несколько объектов должны вступить в строй на острове Средний (архипелаг Северная Земля).
Материалы и техника, используемые при строительстве арктических баз, поступают с материка, они способны выдерживать сильнейшие морозы. На текущий момент на всех объектах задействовано более 200 единиц техники и почти тысяча строителей.
Объекты возводятся на арктических военных базах вооруженных сил России, расположенных на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.
На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается строительство более 30 объектов технического назначения и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, аэродрома Нагурское. Главное возводимое сооружение – административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" – единственный в мире объект капитального строительства, строящийся на 80-м градусе северной широты. В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) осуществляется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотка) до конца года предполагается сдать более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Столько же объектом предусмотрено к сдаче на острове Врангеля (Чукотский округ). Несколько объектов должны вступить в строй на острове Средний (архипелаг Северная Земля).
Материалы и техника, используемые при строительстве арктических баз, поступают с материка, они способны выдерживать сильнейшие морозы. На текущий момент на всех объектах задействовано более 200 единиц техники и почти тысяча строителей.