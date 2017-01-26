13:34 26 января

«Холодная» война

В рамках реализации утвержденной Президентом РФ Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Минобороны России ведется строительство военной инфраструктуры от Кольского полуострова до Чукотки.

Всего более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 г. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем (архипелаг Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.




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Комментарии 2
  1. Spartanez300 Сегодня, 10:27
    Надо , надо , в скором будущем начнется жесткая дележка ресурсов Арктики .
    Spartanez300
  2. МПК105 Сегодня, 11:14
    Это как пить дать.У нас в Оренбуржье нефть с газом пока есть,но скоро-ТУДА!И партнеры ТУДА ЖЕ!
    МПК105

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