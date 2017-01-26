13:34 26 января

Принят законопроект о подготовке студентов в военных центрах

Как сообщает РИА Новости, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, представленный правительством России, согласно которому обучающиеся в высших учебных заведениях студенты в случае отсутствия военной кафедры получают возможность заключить договор с Минобороны и пройти обучение по программам военной подготовки в военных образовательных организациях.

Принят законопроект о подготовке студентов в военных центрах


Положения законопроекта распространяются на граждан, не достигших 30 лет, обучающихся по очной форме в вузе. Они вправе на конкурсной основе заключить с Министерством обороны РФ договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса или программе военной подготовки солдат, матросов запаса. Гражданин при этом должен быть годен к военной службе или годен с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование и осмотр возлагаются на военные комиссариаты. Разнарядка будет определяться в соответствии с кадровым заказом на подготовку солдат и сержантов запаса. Прошедшие обучение по указанному порядку после получения высшего образования проходят военную службу.


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Комментарии 13
  1. Громобой Сегодня, 10:40
    Надо сделать военную кафедру обязательным условием в вузе,тогда и общий уровень образования повысится,т.к. всякие манагерские шарашки не смогут получить лицензию на образовательную деятельность.
    Громобой
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
      То есть , прошедшие подготовку сразу по призыву на срочку не будут оканчивать учебку ?
      bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 10:42
      Цитата: Громобой
      Надо сделать военную кафедру обязательным условием в вузе,тогда и общий уровень образования повысится,т.к. всякие манагерские шарашки не смогут получить лицензию на образовательную деятельность.


      И готовить кадровый резерв.
      cniza
    3. kapitan92 Сегодня, 10:43
      Новость хорошая! Лучше поздно, чем никогда. Только зачем надо было уничтожать военные кафедры в ВУЗах, до сих пор не пойму.
      kapitan92
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:47
        Цитата: kapitan92
        . Только зачем надо было уничтожать военные кафедры в ВУЗах, до сих пор не пойму.

        сердюковская оптимизация...
        андрей юрьевич
      2. Лопатов Сегодня, 10:50
        Цитата: kapitan92
        Только зачем надо было уничтожать военные кафедры в ВУЗах, до сих пор не пойму.

        Потому что существовавшая система военных кафедр не готовила кадры офицеров запаса на приемлемом уровне
        Лопатов
        1. kapitan92 Сегодня, 11:02
          Цитата: Лопатов
          Цитата: kapitan92
          Только зачем надо было уничтожать военные кафедры в ВУЗах, до сих пор не пойму.

          Потому что существовавшая система военных кафедр не готовила кадры офицеров запаса на приемлемом уровне

          С середины 80-х к нам в батальон прибыло 4 "пиджака".С ать-два , тяжеловато было, но быстро втянулись, а технически ребята были подготовлены на неплохом уровне. Порой кадровым фору давали.
          kapitan92
          1. Лопатов Сегодня, 11:14
            Цитата: kapitan92
            а технически ребята были подготовлены на неплохом уровне. Порой кадровым фору давали.

            Повезло. Такое возможно только в одном случае, если из военная специальность совпадает с гражданской.
            Мы сталкивались обычно с другим. Все выпускники военных кафедр-артиллеристы были полными дубами в плане подготовки.
            Лопатов
            1. vladimirZ Сегодня, 13:13
              Военные кафедры необходимо восстанавливать, это необходимое условие для возрождения офицерского мобилизационного резерва, с регулярным последующим их призывом на переподготовку.
              Для этой основной цели нужны военные кафедры государственных ВУЗов, и дополнительное их назначение - ликвидация, в случае необходимости, недостатка кадровых офицеров в мирное время.
              Уничтожение системы мобилизационного резерва, а соответственно и военных кафедр в гражданских ВУЗах принадлежит марионетки США и пьянице Ельцину, а потом и его последователям.
              По поводу "профнепригодности" офицеров двухгодичников, так в мое время называли окончивших военные кафедры гражданских ВУЗов, ныне называемых "пиджаками".
              В своем абсолютном большинстве это были технически хорошо подготовленные офицерские кадры. Да, в "шагистике" они уступали кадровыми, но в технической специальной подготовке были на равных. Пишу это со знанием дела, так как сам служил в 1974-76 годах лейтенантом двухгодичником, техником самолета МИГ-21, имея инженерное, а соответственно высшее образование по специальности "эксплуатация самолетов и двигателей", которого кстати (высшего) на тот момент, не было ни у кого среди инженерно-технического состава нашей эскадрильи.
              В эскадрильи у нас почти половина техников были двухгодичниками, причем с разными гражданскими специальностями, и не только авиационными. На самолет полагался один офицер - техник самолета и солдат механик. И видно не плохо были подготовлены двухгодичники - "пиджаки" на военных кафедрах гражданских ВУЗов, раз летчики в полетах доверяли самолетам нами обслуживаемыми.
              vladimirZ
    4. Cat Man Null Сегодня, 10:46
      Цитата: Громобой
      Надо сделать военную кафедру обязательным условием в вузе...

      - такого даже при Союзе не было, ЕМНИП

      Цитата: Громобой
      тогда и общий уровень образования повысится,т.к. всякие манагерские шарашки не смогут получить лицензию на образовательную деятельность

      - "уровень образования" повысится тогда, когда науке и производству потребуется много грамотных специалистов
      - причем "повысится" он не сразу, а с инерцией лет так в три-пять, ИМХО, не меньше
      - а "манагерские шарашки" при этом начнут вымирать сами. За невостребованностью.

      Как-то так yes
      Cat Man Null
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:46
    после получения высшего образования проходят военную службу

    А вот это правильно. Через армию обязательно нужно прогнать.
    rotmistr60
  3. ramzes1776 Сегодня, 11:00
    Цитата: rotmistr60
    после получения высшего образования проходят военную службу

    А вот это правильно. Через армию обязательно нужно прогнать.

    В звании сержанта? А разница только в том, что он на срочку сразу в войска попадает, минуя учебку. Я правильно понимаю?
    ramzes1776
    1. свой1970 Сегодня, 11:45
      В звании сержанта? А разница только в том, что он на срочку сразу в войска попадает, минуя учебку. Я правильно понимаю?-а смысл тогда в чем для студента?Что так он год служит-что так, что так он рядовой/сержант-что так.Смысл для него морочится еще на один предмет в институте?
      Бред какой-то для студента - он ничего от этого не получает,кроме дополнительных хлопот...
      Армии-то понятно - в учебку не гнать...
      Я сомневаюсь - что в таком виде будет много желающих(скорее - их вообще не будет) или написали, как обычно, куски информации....
      свой1970

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