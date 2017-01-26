Принят законопроект о подготовке студентов в военных центрах
Как сообщает РИА Новости, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, представленный правительством России, согласно которому обучающиеся в высших учебных заведениях студенты в случае отсутствия военной кафедры получают возможность заключить договор с Минобороны и пройти обучение по программам военной подготовки в военных образовательных организациях.
Положения законопроекта распространяются на граждан, не достигших 30 лет, обучающихся по очной форме в вузе. Они вправе на конкурсной основе заключить с Министерством обороны РФ договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса или программе военной подготовки солдат, матросов запаса. Гражданин при этом должен быть годен к военной службе или годен с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование и осмотр возлагаются на военные комиссариаты. Разнарядка будет определяться в соответствии с кадровым заказом на подготовку солдат и сержантов запаса. Прошедшие обучение по указанному порядку после получения высшего образования проходят военную службу.
Положения законопроекта распространяются на граждан, не достигших 30 лет, обучающихся по очной форме в вузе. Они вправе на конкурсной основе заключить с Министерством обороны РФ договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса или программе военной подготовки солдат, матросов запаса. Гражданин при этом должен быть годен к военной службе или годен с незначительными ограничениями по состоянию здоровья. Медицинское освидетельствование и осмотр возлагаются на военные комиссариаты. Разнарядка будет определяться в соответствии с кадровым заказом на подготовку солдат и сержантов запаса. Прошедшие обучение по указанному порядку после получения высшего образования проходят военную службу.