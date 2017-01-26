13:37 26 января

Россия завершила создание первой очереди единого радиолокационного поля СПРН

ВКС РФ в конце прошлого года завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщают Известия со ссылкой на командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Чебурина.

Россия завершила создание первой очереди единого радиолокационного поля СПРН


«Единое радиолокационное поле вокруг России полностью восстановлено», – сказал Чебурин.


Однако пока в системе не реализованы все заложенные возможности – это произойдет, когда в эксплуатацию введут объекты в Заполярье.

«Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из трех элементов. Космические спутники обнаруживают старт баллистических ракет. Наземные станции раннего предупреждения о ракетном нападении "Дарьял", "Днепр" и "Воронеж" рассчитывают траекторию и направление удара. Расположенная в подмосковном Софрино РЛС "Дон-2Н" получает данные и наводит противоракеты», – рассказали «Известиям» в ВКС.

Сообщается, что сейчас в СПРН «входят три станции "Днепр" (в Оленегорске, Иркутске и Балхаше), "Дарьял" в Печорах и "Волга" в белорусских Барановичах». Также развернуты или вводятся в эксплуатацию девять станций "Воронеж". Главная их особенность – модульность. «Это легкая ажурная антенна и несколько морских контейнеров с оборудованием. Возведение станции занимает всего полтора года. Новые РЛС в отличие от старших "сестер" потребляют минимум энергии, и при этом «видят» всё, что творится в воздушном и космическом пространстве на расстоянии до 6 тыс. км», – говорится в материале.

Россия завершила создание первой очереди единого радиолокационного поля СПРН


Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин: «Восстановлением единого радиолокационного пространства Минобороны занялось в 2008 году. Тогда под Санкт-Петербургом была введена в строй первая станция дальнего обнаружения пусков типа "Воронеж". В результате у военных сразу появилась возможность видеть всё, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности – до восточного побережья США. Вторую станцию ввели в эксплуатацию под Армавиром в 2009 году. Она отслеживает то, что происходит на отрезке от Северной Африки до Индии».

По его словам, «в настоящее время аналогичные объекты несут боевое дежурство в Иркутской области ("пробивает" пространство от Китая до западного побережья США), Калининградской области и Краснодарском крае, завершаются государственные испытания новых РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, а также строительство новой станции в Заполярье под Мурманском».

«Ввод в строй всех этих объектов восстанавливает радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, – пояснил Козюлин. – Это обеспечивает нам круговую оборону от ракетных атак. Например, в 2013 году РЛС в Армавире отследила американо-израильский испытательный пуск ракет-мишеней Sparrow, которые используются для тестирования системы ПРО».

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Комментарии 13
  1. cniza Сегодня, 10:40
    Восстановили брешь девяностых , спасибо и успехов.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
      Цитата: cniza
      Восстановили брешь девяностых , спасибо и успехов.

      А ведь это только "первая очередь" ! Значит , будет как минимум , вторая ! good
      bouncyhunter
      1. barclay Сегодня, 10:58
        Хорошо, что создаются новые, более легкие в возведении и экономичные станции.
        Видеть потенциальную угрозу необходимо со всех направлений.
        Надеюсь, что при этом отработаны и конкретные быстрые действия по перехвату. А то ведь в свое время на "Мать-его-Руста" "любовались" и сопровождали до тех пор пока он на Красной площади не приземлился.
        barclay
        1. свой1970 Сегодня, 11:36
          А то ведь в свое время на "Мать-его-Руста" "любовались" и сопровождали до тех пор пока он на Красной площади не приземлился.-там другая проблема была:его засекли,вели, но никто не захотел принять на себя ответственность за сбитие + желающие подсидеть министра генералы(а такие наверняка были)
          свой1970
          1. barclay Сегодня, 11:41
            Вот и не хотелось бы, что бы подобные "застарелые проблемы" сводили обороноспособность страны на "ноль".
            barclay
      2. Titsen Сегодня, 13:36
        Цитата: bouncyhunter
        А ведь это только "первая очередь" ! Значит , будет как минимум , вторая !


        Лиль бы все работало не на бумаги и в новостях Интернета, а на самом деле!
        Titsen
  2. Vitalson Сегодня, 10:53
    Бабла немерянно стоит, но весч очень нужная.
    Vitalson
  3. Старый26 Сегодня, 11:04
    Цитата: bouncyhunter
    А ведь это только "первая очередь" ! Значит , будет как минимум , вторая !

    Вторая - это станции в Заполярье. Вообще-то интересны цифры, журналисты наверно считали не радиолокационные узлы, а станции поштучно. Поэтому и получилось 9...
    Старый26
    1. НЕКСУС Сегодня, 11:32
      Цитата: Старый26
      Вторая - это станции в Заполярье

      Владимир,приветствую. hi
      И в свете такой новости,интересен вопрос по ходу работ над А-235 Нудоль...
      НЕКСУС
  4. Alexey-74 Сегодня, 11:20
    Молодцы одним словом. Очень важный элемент обороны восстановлен.
    Alexey-74
  5. Старый26 Сегодня, 11:57
    Цитата: НЕКСУС
    И в свете такой новости,интересен вопрос по ходу работ над А-235 Нудоль...

    Привет, Андрей! Интересен. Вражьи голоса говорят о испытаниях и успешных, но кроме факта испытаний - ничего
    Старый26
  6. Laksamana Besar Сегодня, 12:09
    Star Wars:
    Laksamana Besar
  7. pifon Сегодня, 12:37
    "командира 1-й армии" говоришь....?
    pifon

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