Россия завершила создание первой очереди единого радиолокационного поля СПРН

ВКС РФ в конце прошлого года завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщают Известия со ссылкой на командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Чебурина.«Единое радиолокационное поле вокруг России полностью восстановлено», – сказал Чебурин.Однако пока в системе не реализованы все заложенные возможности – это произойдет, когда в эксплуатацию введут объекты в Заполярье.«Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из трех элементов. Космические спутники обнаруживают старт баллистических ракет. Наземные станции раннего предупреждения о ракетном нападении "Дарьял", "Днепр" и "Воронеж" рассчитывают траекторию и направление удара. Расположенная в подмосковном Софрино РЛС "Дон-2Н" получает данные и наводит противоракеты», – рассказали «Известиям» в ВКС.Сообщается, что сейчас в СПРН «входят три станции "Днепр" (в Оленегорске, Иркутске и Балхаше), "Дарьял" в Печорах и "Волга" в белорусских Барановичах». Также развернуты или вводятся в эксплуатацию девять станций "Воронеж". Главная их особенность – модульность. «Это легкая ажурная антенна и несколько морских контейнеров с оборудованием. Возведение станции занимает всего полтора года. Новые РЛС в отличие от старших "сестер" потребляют минимум энергии, и при этом «видят» всё, что творится в воздушном и космическом пространстве на расстоянии до 6 тыс. км», – говорится в материале.Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин: «Восстановлением единого радиолокационного пространства Минобороны занялось в 2008 году. Тогда под Санкт-Петербургом была введена в строй первая станция дальнего обнаружения пусков типа "Воронеж". В результате у военных сразу появилась возможность видеть всё, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности – до восточного побережья США. Вторую станцию ввели в эксплуатацию под Армавиром в 2009 году. Она отслеживает то, что происходит на отрезке от Северной Африки до Индии».По его словам, «в настоящее время аналогичные объекты несут боевое дежурство в Иркутской области ("пробивает" пространство от Китая до западного побережья США), Калининградской области и Краснодарском крае, завершаются государственные испытания новых РЛС в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, а также строительство новой станции в Заполярье под Мурманском».«Ввод в строй всех этих объектов восстанавливает радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, – пояснил Козюлин. – Это обеспечивает нам круговую оборону от ракетных атак. Например, в 2013 году РЛС в Армавире отследила американо-израильский испытательный пуск ракет-мишеней Sparrow, которые используются для тестирования системы ПРО».