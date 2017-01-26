Китай испытал МБР железнодорожного базирования
Как сообщается на форуме forum.militaryparitet.com, спецслужбы США полагают, что 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, оснащаемой несколькими боеголовками индивидуального наведения. Пуск был выполнен с космодрома Тайюань. Ракета разрабатывается с учетом возможности её размещения на автомобильной и железнодорожной платформах.
Согласно данным, представленным в докладе американского Джорджтаунского университета "Проект по контролю над вооружениями в Азии", Китай располагает 3000 ядерными боеголовками. Они хранятся в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. Доклад информирует о приобретении КНР в Украине пусковой установки советской МБР железнодорожного базирования SS-24. Размещение ядерного оружия на железнодорожных платформах обеспечит высокий уровень скрытности наземных стратегических систем.
Военный эксперт Ричард Фишер, специализирующийся на Китае, утверждает, что его железнодорожная сеть составляет более 74,6 тыс миль, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его мнению, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Развитая сеть автомобильных и железных дорог позволяет Китаю поражать цели в США с помощью мобильных МБР из любой точки страны.
Согласно данным, представленным в докладе американского Джорджтаунского университета "Проект по контролю над вооружениями в Азии", Китай располагает 3000 ядерными боеголовками. Они хранятся в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. Доклад информирует о приобретении КНР в Украине пусковой установки советской МБР железнодорожного базирования SS-24. Размещение ядерного оружия на железнодорожных платформах обеспечит высокий уровень скрытности наземных стратегических систем.
Военный эксперт Ричард Фишер, специализирующийся на Китае, утверждает, что его железнодорожная сеть составляет более 74,6 тыс миль, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его мнению, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Развитая сеть автомобильных и железных дорог позволяет Китаю поражать цели в США с помощью мобильных МБР из любой точки страны.