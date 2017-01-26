13:33 26 января

Китай испытал МБР железнодорожного базирования

Как сообщается на форуме forum.militaryparitet.com, спецслужбы США полагают, что 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, оснащаемой несколькими боеголовками индивидуального наведения. Пуск был выполнен с космодрома Тайюань. Ракета разрабатывается с учетом возможности её размещения на автомобильной и железнодорожной платформах.



Согласно данным, представленным в докладе американского Джорджтаунского университета "Проект по контролю над вооружениями в Азии", Китай располагает 3000 ядерными боеголовками. Они хранятся в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. Доклад информирует о приобретении КНР в Украине пусковой установки советской МБР железнодорожного базирования SS-24. Размещение ядерного оружия на железнодорожных платформах обеспечит высокий уровень скрытности наземных стратегических систем.

Военный эксперт Ричард Фишер, специализирующийся на Китае, утверждает, что его железнодорожная сеть составляет более 74,6 тыс миль, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его мнению, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Развитая сеть автомобильных и железных дорог позволяет Китаю поражать цели в США с помощью мобильных МБР из любой точки страны.


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Комментарии 38
  1. Vitalson Сегодня, 10:54
    Быстро сорентировались.
    Vitalson
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
      Кое-кому за лужей такие новости точно не понравятся ...
      bouncyhunter
      1. Vitalson Сегодня, 10:56
        это их проблемы.
        Vitalson
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:52
        Цитата: bouncyhunter
        Кое-кому за лужей такие новости точно не понравятся ...

        я тоже не шибко улыбаюсь...
        андрей юрьевич
        1. Ююка Сегодня, 12:32
          Цитата: bouncyhunter
          Кое-кому за лужей такие новости точно не понравятся ...

          я тоже не шибко улыбаюсь..

          тоже не вижу поводов для радости... скорее наоборот - Восток дело тонкое, Рассмотрим самые крайности - военный конфликт пар США - России, США - Китая и России - Китая.
          Самый нелогичный США - Китай, экономически так завязаны, что конфликт себе дороже, дальше мускулов и демонстраций не пойдет. Да и далеко - территория не нужна, энергоресурсы не в таких количествах.

          США - Россия - тут 50 на 50. Но с учетом исторического опыта противостояния да и в силу удаленности друг от друга тут возможен только один сценарий - обмен ракетами, то есть бессмысленный, когда конечные цели войны - завоевание территорий, ресурсов, достижение экономического и политического превосходства отсутствуют.

          Китай - Россия - соседи... А это первый признак вероятности выяснения отношений, тем более опыт уже был. Не надо питать иллюзий никому по поводу хороших партнерских отношений и прочая, прочая... Недавно прозвучала интересная фраза о том, что китаец, где бы он не находился, всегда будет преследовать интересы своей страны. Отношения, какими бы они не были братскими (как с Украиной), могут резко измениться за несколько лет. А когда у тебя есть военные мускулы, причем накачивание которых идет большими темпами, создается иллюзия своего превосходства над соседями. В 1979 году Китай попытался "преподать урок" Вьетнаму, но переоценил свои силы. Но китайцы могут делать выводы из ошибок своих и самое главное чужих. Потому ни в коем случае нельзя его рассматривать в качестве союзника, да и поведение последних лет показывает - Китай поддерживает Россию ровно настолько, насколько это соответствует его интересам hi
          Ююка
          1. ДэнСабака Сегодня, 13:02
            Китай можно и нужно рассматривать в качестве союзника... Но только, временно... И уже от нас будет зависеть на сколько долго....
            Сейчас у Китая помимо холодной и экономической войны с США, реальные войны с Индией, Тайванем и Малазией... На подходе территориальные споры с Филипинами, Вьетнамом, Японией...
            Так, что пока есть время, можно и нужно с Китаем сотрудничать и дружить.... Ну и готовиться....
            ДэнСабака
    2. новичок Сегодня, 10:56
      точно. всё что мы порезали в подарок западу, китайцы восстанавливают. молрдцы.
      новичок
    3. vovanpain Сегодня, 11:03
      Цитата: Vitalson
      Быстро сорентировались.

      Да молодцы китайцы,тихо и молча делают свое дело,а не трубят о громадье планов и намерений.Интересно когда у нас "Баргузин"будет,сроки все сдвигаются и сдвигаются. request
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
        Здрав буде , Влад ! hi drinks Пока по "Баргузину" ничего нового не слышно . А китайцы и впрямь молодцы - тихонечко , на мягких лапах ...
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 11:20
          Цитата: bouncyhunter
          Здрав буде , Влад ! hi drinks Пока по "Баргузину" ничего нового не слышно . А китайцы и впрямь молодцы - тихонечко , на мягких лапах ...

          Здрав Будь Боярин drinks hi Матрасник конечно наврет с три короба и не дорого возьмет,особенно удивило его заявление про 3000 боеголовок. belay У США и России на двоих такое число боеголовок.Выходит Китай впереди планеты всей? lol Китайцы конечно молодцы,делают тихо и спокойно свое дело,но по моему у них около 800 боеголовок на сей момент,могу ошибится,пишу по памяти,если что,заранее прошу прощения. drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
            Ты же знаешь , как матрасы любят раздувать из мухи слона ! lol
            bouncyhunter
        2. Смог Сегодня, 11:24
          Здравы будьте, бояре drinks
          Ну если верить "армейскому вестнику" идем с китайцами в одном темпе. Только бы опять с "припоем" ничего не напутали как в Воронеже.... angry
          .
          Ноя 23, 2016 21 2896
          Бросковые испытания ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» прошли успешно, сообщил консультант командующего РВСН генерал-полковник Виктор Есин. Пробный запуск ракеты состоялся в начале ноября на космодроме «Плесецк» под Архангельском.

          «Результат, как говорят, «приемлемый» — то есть задачи, которые ставились перед испытанием, были решены. Ракета подтвердила способность стартовать с железнодорожной платформы«, — рассказал Есин. Он добавил, что речь идет о ракете типа РС-24 «Ярс».
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
            Привет , Костя ! hi drinks Будем верить , что не накосячат ...
            bouncyhunter
    4. тол100в Сегодня, 11:21
      Цитата: Vitalson
      Быстро сорентировались.

      Но ничего хорошего тоже нет! Как известно - у палки два конца!
      тол100в
      1. jjj Сегодня, 12:01
        Особенно порадовали в статье пассажи о 2000-километровых тоннелях на глубине в несколько километров
        jjj
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:18
          Смог Сегодня, 11:24 ↑
          Здравы будьте, бояре
          vovanpain Здрав Будь Боярин
          - просто боярская дума.... fellow
          андрей юрьевич
          1. Смог Сегодня, 13:15
            Цитата: андрей юрьевич
            Смог Сегодня, 11:24 ↑
            Здравы будьте, бояре
            vovanpain Здрав Будь Боярин
            - просто боярская дума.... fellow

            Ладно хоть не Государственная.... wassat laughing drinks
            Смог
  2. Magic Archer Сегодня, 11:00
    Спасибо Украине.С-300 продали америкосам,документацию на БЖРК тоже.Готовы всю страну распродать,пацреоты;(
    Magic Archer
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:30
      вы назвали лишь 2 позиции из огромного списка, чего продали чубатые незалежники

      если б они чувствовали что это их - они бы никогда так не торговали достоянием своих мозгов

      с-т Petrov
      1. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:12
    Развитая сеть автомобильных и железных дорог позволяет Китаю поражать цели в США с помощью мобильных МБР из любой точки страны.

    А вот это очевидно заставит американских любителей грозить кулаком всем подряд подзадуматься , почесать затылок и загрустить.
    rotmistr60
  4. bratchanin3 Сегодня, 11:16
    Всю свою жизнь ия боялась и боролась с Россией, а тут на тебе, Китай вылез из "подворотни". Ну и чо теперь делать? Надо сдаваться!
    bratchanin3
  5. ism_ek Сегодня, 11:24
    Опыт СССР показал, что ракету массой 100 тонн можно назвать "условно мобильной"
    ism_ek
  6. megadeth Сегодня, 11:52
    А разве у хохлов были технологии БЖРК? А так в целом всё правильно, до разружались. Китай тихо спустится и отымеет всё стадо.......!
    megadeth
    1. sabakina Сегодня, 13:25
      Доклад информирует о приобретении КНР в Украине пусковой установки советской МБР железнодорожного базирования SS-24.

      Я не понял....Мы ракеты вывезли, а ПУ оставили им? И насколько я знаю, БЖДРК было не так уж и много, чтобы оставлять украине.
      sabakina
  7. МПК105 Сегодня, 11:56
    А чему радуетесь,Свои поезда под нож пустили,а "другкитай"обзавёлся-ура!!!???
    МПК105
    1. Cat Man Null Сегодня, 12:13
      Цитата: МПК105
      Свои поезда под нож пустили...

      - тщательно вспоминаем, когда и кто это сделал...
      - ... и прикусываем язычок...
      - слово "Баргузин", Вам, походу, ничего не говорит wink
      Cat Man Null
      1. МПК105 Сегодня, 12:18
        Это только собираемся которые снова делать?А насчёт язычка-так с друзьями в гараже говори.
        МПК105
        1. Cat Man Null Сегодня, 12:36
          Цитата: МПК105
          Это только собираемся которые снова делать?

          - точно... собираемся, все никак не соберемся laughing
          Цитата: Вика
          В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк состоялись успешные бросковые испытания ракеты для БЖРК «Баргузин»

          Цитата: Вика
          Предполагается поставка на вооружение таких ракетных комплексов уже к 2020 году или ранее

          Цитата: МПК105
          А насчёт язычка-так с друзьями в гараже говори

          - даже "в гараже" народ такие глупости, как Вы... не озвучивает, Вы не поверите request
          - а где с кем и как мне говорить, я уж сам решу yes
          Cat Man Null
          1. МПК105 Сегодня, 12:58
            Ключевое слово здесь-ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ к 2020.Собеседник мой уважаемый.
            МПК105
            1. Cat Man Null Сегодня, 13:22
              Цитата: МПК105
              Ключевое слово здесь-ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ к 2020.Собеседник мой уважаемый

              - так... Бросаем ругамста, мои извинения за "язычок" hi
              - ОКР (опытно-конструкторские работы, да) по Баргузину начались в 2012-м
              - а в 2016 уже определились, что конкретно будет за ракета, и провели бросковое испытание (одно, сказали, что удачное)
              - на мой взгляд (дилетанта) ничто не мешает поставке Баргузина в войска к 2020-му: решения, наработанные для Молодца, никуда не делись, ракета легче (50 т. против 100+ у Скальпеля), и так далее. Поставят - буду аплодировать стоя. Если доживу, ессно laughing
              - "Молодцов", конечно, жаль... но Молодец все же "дитя" Южмаша, а где и в каком состоянии сейчас Южмаш, Вы, наверное, знаете.
              - "порезали" их, в частности, потому, что срок службы ракет подходил к концу, а отношения с Украиной уже в 2002 были не самые радужные.

              Вот примерно такие соображения yes
              Cat Man Null
  8. Stinger Сегодня, 12:04
    Нам не мешало бы вместе с Китаем разорить США на гонке вооружений. Боливар не вынесет двоих. Для начала устроить челночные рейсы Баргузинов и Китайскими ЖДРК по Шелковому пути.
    Stinger
  9. Андрюха Г Сегодня, 12:17
    То что создано русскими конструкторами (главными разработчиками БЖРКа) братьями академиками Владимиром и Алексеем Уткиными (родом с Рязанской губернии) продано за бесценок украинцами в Китай.
    Андрюха Г
  10. opus Сегодня, 12:20
    спецслужбы США полагают, что 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41, оснащаемой несколькими боеголовками индивидуального наведения. Пуск был выполнен с космодрома Тайюань. Ракета разрабатывается с учетом возможности её размещения на автомобильной и железнодорожной платформах.

    fool

    Specifications
    Weight ~80,000 kilograms
    Length ~21 metres
    Diameter~2.25 m


    1.ВАГОН КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА


    2.Карта жд Китая

    голубым — линии, на которых предусмотрено движение поездов со скоростью свыше 300 км/ч
    зеленым — новые линии, на которых предусмотрено движение поездов со скоростью до 299 км/ч
    оранжевым — модернизированные и прочие линии, на которых предусмотрено движение поездов со скоростью до 250 км/ч
    серым — обычные железнодорожные линии
    +
    Карта плотности населения Китая

    +Китайская сеть ВСМ протяженнее, чем в Японии и Европе вместе взятых.19 тысяч километров высокоскоростных дорог.ВС поездов счёт идет на сотни?
    (Китайская государственная корпорация CNR предлагает продавать высокоскоростные поезда в Калифорнию.Самим уже ездить не где)


    Все это вместе взятое,особлив с массо-габаритными характеристиками 41 показывает,что статья-утка.
    -ЖД полотно и жд платформа НЕ ВЫДЕРЖИТ DF-41
    -пуск DF-41 с 90% территории Китая практически не возможен (коллапс жд сообщения),падение ступеней на самые густонаселенные районы и тд
    -теряется смысл такого БЖРК в Китае: скрытность.
    Нее куда ему сныкаться

    То ,что можно БЫЛО сделать у нас с РТ-23 УТТХ (15П961) в те года...Ну ни как не сделаешь с DF-41 в Китае сейчас
    opus
  11. Влад5307 Сегодня, 12:21
    Цитата: bratchanin3
    Всю свою жизнь ия боялась и боролась с Россией, а тут на тебе, Китай вылез из "подворотни". Ну и чо теперь делать? Надо сдаваться!

    Эти амерские визги по поводу военной мощи КНР раздаются не случайно - ведь они для них теперь главная помеха их планам по "демократизации" ЮВА(ввиду слабости демократической экономики РФ). Теперь амерам надо загнобить в сознании западного обывателя КНР как угрозу всему миру. И для этого хороши все выдумки, хотя КНР и реально озабочен разработками новых вооружений, но нужный технологический уровень еще ими не достигнут.Этому будут всячески мешать американцы - конкуренты им не нужны, и не только в области военной, но главным образом экономической. А современный капитализм стоит на подавлении конкурента любым способом, в том числе и военным! hi
    Влад5307
  12. Старый26 Сегодня, 12:28
    Бросковые испытания ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» прошли успешно, сообщил консультант командующего РВСН генерал-полковник Виктор Есин. Пробный запуск ракеты состоялся в начале ноября на космодроме «Плесецк» под Архангельском..

    Вообще-то бросоковое ИСПЫТАНИЕ. Оно было в единственном числе. Второе. Насколько известно старт был с ж/д платформы, а не из штатного вагона. Это так, для информации
    Испытания самого "Баргузина" пройдут минимум в 2018 году. На 2017 такие старты не запланированы.

    «Результат, как говорят, «приемлемый» — то есть задачи, которые ставились перед испытанием, были решены. Ракета подтвердила способность стартовать с железнодорожной платформы«, — рассказал Есин. Он добавил, что речь идет о ракете типа РС-24 «Ярс».

    Ну сложно было это не подтвердить. Ракета выбрасывается ПАДом из контейнера, возможно включается двигатель, который работает с десяток секунд.

    С китайцами... Говорить о том, что мы идем ноздря в ноздрю пока не стоит. Они отстают от нас минимум на 2 десятка лет.
    Ракета по своим ТТХ 9что было в открытой печати) напоминает нашу старую ракету РТ-22, в ее первом варианте 15Ж44. Наша имела дальность в 10-11 тысяч. Вероятность того, что у китайцев же столь энергоемкое топлива достаточно невелика, хотя все может быть. Но вот чего не может быть никогда - 12 боеголовок на ракете. 12 боеголовок - это многочисленные испытания как самих зарядов, достаточно миниатюрных, так и многочисленные испытаний ракет с такими платформами. У китайцев большая часть испытания ЯО были испытания бомб. так что если 3-4 ББ на этой ракете - уже хорошо. Но не 12.
    Последнее. Судя по тем кадрам, которые были в сети, ракета достаточно долго находится в вертикальном положении, т.е. вероятнее всего прицеливание происходит, когда ракета стоит вертикально. С теми секундами у нас они сравниться не могут.
    Так что что такое сейчас DF-41 - пока не известно...
    Старый26
    1. МПК105 Сегодня, 13:28
      Старый26,а Вы уверены,что китайцы отстают?Всегда интересно Ваше взвешенное мнение читать..?
      МПК105
  13. Старый26 Сегодня, 12:29
    Цитата: Stinger
    Нам не мешало бы вместе с Китаем разорить США на гонке вооружений. Боливар не вынесет двоих. Для начала устроить челночные рейсы Баргузинов и Китайскими ЖДРК по Шелковому пути.

    По вашему Баргузины ни к чему не привязаны и катаются где хотят?
    Старый26
  14. грау Сегодня, 12:33
    Цитата: bouncyhunter
    Кое-кому за лужей такие новости точно не понравятся ...

    А нам тоже не должно быть по кайфу
    грау

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