В США опасаются превосходства российских разработок в области боевой техники
Разрабатываемые в России и Китае боевые машины могут превзойти американские образцы, пишет Washington Free Beacon со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса. Статью приводит РИА Новости.
«Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены, в то время как потенциальные противники США активно финансировали новые разработки», – говорится в материале.
В отчете отмечается, что «такие страны, как Россия и Китай, не только модернизируют существующие сухопутные боевые системы (…) но и создают совершенно новые».
В частности, на новых российских и китайских танках начали устанавливать орудия большего калибра, что «увеличивает дальность действия и позволяет лучше пробивать броню». Представители британской разведки и вовсе назвали российский Т-14 «революцией в танкостроении».
«Поскольку в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий (…) может появиться модернизированная или новая иностранная система вооружений, которая превзойдет американскую», – предупреждают исследователи.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении «восстановить вооруженные силы», которые, по его мнению, пришли в упадок.
«Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены, в то время как потенциальные противники США активно финансировали новые разработки», – говорится в материале.
В отчете отмечается, что «такие страны, как Россия и Китай, не только модернизируют существующие сухопутные боевые системы (…) но и создают совершенно новые».
В частности, на новых российских и китайских танках начали устанавливать орудия большего калибра, что «увеличивает дальность действия и позволяет лучше пробивать броню». Представители британской разведки и вовсе назвали российский Т-14 «революцией в танкостроении».
«Поскольку в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий (…) может появиться модернизированная или новая иностранная система вооружений, которая превзойдет американскую», – предупреждают исследователи.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении «восстановить вооруженные силы», которые, по его мнению, пришли в упадок.
Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович