13:37 26 января

В США опасаются превосходства российских разработок в области боевой техники

Разрабатываемые в России и Китае боевые машины могут превзойти американские образцы, пишет Washington Free Beacon со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса. Статью приводит РИА Новости.

В США опасаются превосходства российских разработок в области боевой техники


«Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены, в то время как потенциальные противники США активно финансировали новые разработки», – говорится в материале.

В отчете отмечается, что «такие страны, как Россия и Китай, не только модернизируют существующие сухопутные боевые системы (…) но и создают совершенно новые».

В частности, на новых российских и китайских танках начали устанавливать орудия большего калибра, что «увеличивает дальность действия и позволяет лучше пробивать броню». Представители британской разведки и вовсе назвали российский Т-14 «революцией в танкостроении».

«Поскольку в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий (…) может появиться модернизированная или новая иностранная система вооружений, которая превзойдет американскую», – предупреждают исследователи.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении «восстановить вооруженные силы», которые, по его мнению, пришли в упадок.

Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович
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Комментарии 21
  1. Кент0001 Сегодня, 11:01
    Так их отставание по некоторым направлениям это уже факт, вот и озаботилтсь, сердешные.
    Кент0001
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
      Разрабатываемые в России и Китае боевые машины могут превзойти американские образцы

      Могут ? Матрасы , не врите себе - уже превзошли ! good
      bouncyhunter
      1. Flinky Сегодня, 11:04
        Ну, они же не могут сознаться своим налогоплательщикам, что долгие годы тупо пилили бюджеты.
        Flinky
      2. НЕКСУС Сегодня, 11:21
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы , не врите себе - уже превзошли !

        Кое в чем. А кое в чем мы сильно отстаем,и эти области не менее важные.Например система постоянного целеуказания,которое бы выдавала нахождение движущейся цели в режиме онлайн для наших КР и ПКР. В деле постройки кораблей и ПЛ мы сильно отстаем. Опять же та же ПО и оборонная отечественная оргтехника. Да ,это все разрабатывается,но у матрассов она уже есть.
        Так что расслабляться то рано.Мы находимся по сути в самом начале пути и сделать надо еще гораздо больше чем сделали на сегодняшний день.
        НЕКСУС
        1. KaPToC Сегодня, 12:57
          Вы притягиваете за уши американское превосходство, нет у них указанных вами возможностей.
          KaPToC
      3. dorz Сегодня, 13:14
        Цитата: Кент0001
        Так их отставание по некоторым направлениям это уже факт, вот и озаботилтсь, сердешные.

        Ежегодно американцы тратят на закупку новых вооружений около $100 млрд. Да чтобы все так жили.
        dorz
    2. Starover_Z Сегодня, 11:19
      Американская армия использует танки, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы и системы залпового огня, созданные еще во времена противостояния с СССР. В последние годы миллиардные планы по их модернизации были отменены

      Но военный бюджет США никогда не уменьшался, он ведь только рос !
      "Где деньги, Зин ?!" lol
      Starover_Z
    3. iliitchitch Сегодня, 11:36
      В авиации пусть вешаются . На Ф-22 сами уже летать боятся , с наворотами никак не разберутся , "глупый пИнгвин" Ф-35 вообще не полетит никогда (ну не может этот тазик летать , ильично от меня мнение). Беспилотники ? Ай , не смешите , аэродромы приёма уже готовы . На посудине чел должен рулить , потому ответственность как ,что на море , что в аэре , а не процессор .
      А у нас нормал . В случае войны , когда всё вырубится , есть ручка , есть цель , есть гашетка .
      iliitchitch
    4. pepel79 Сегодня, 11:49
      По некоторым они не когда и не догоняли... ЗРК, комплексы РЭБ... и д.р.
      pepel79
      1. opus Сегодня, 13:18
        Цитата: pepel79
        По некоторым они не когда и не догоняли... ЗРК, комплексы РЭБ... и д.р.

        Ну там про всякие ЗРК "THAAD"," SM-3**" ,Patriot3*" and GBI я и не буду говорить вообще
        DDG-51 63 в строю,6 строится и теоретически каждый может уничтожить спутники и перехватывать БР,а пяток их может свести к нулю всю спутниковую группировку РФ.
        темпы производства SM-3 Block IB/SM-3 Block IIA от 85 ЗУР в год

        про РЭБ США это:
        TRAAMS - Time Reference Angle of Arrival Measurement System
        MASINT -Measurement And Signature Intelligence
        AN/ASQ-191
        Electronic Fighting Vehicle System
        и тд



        старья типа армейской системы "Гардрейл коммон сенсор" достигает 130 км, диапазон частот разведки радиостанций составляет 2- 500 МГц, а РЛС - 0,8-12 ГГц, КВО определения координат целей на дальности 100 км лежит в пределах 50-150 м, пропускная способность в УКВ и СВЧ диапазонах составляет 20-30 целей в минуту, в KB диапазоне - 2 цели в минуту.

        сколько у нас аналогов ла РЭБ EA-18G "Гроулер" ?
        или "старья на вате" аналогичному ЕА-6В "Проулер" ?


        ЛЦ ADM-I60 MALD( или ITALD (ADM-14/С)?
        буксируемых ЛЦ AN/ALE-55?
        базовых магний-тефлон-витоновых (MTV) ИК ЛЦ, в частности М206 и 118MTV, и перспективных, таких как пирофорные М21L кинематические M2I2 и деухдиапазонные M118?
        БЛА Northrop Grumman/Bell MQ-8C Fire Scout?

        C-12 Huron, оснащенных контейнерной системой РЭР и РЭП средств связи противника CEASAR?
        opus
    5. opus Сегодня, 11:50
      Цитата: Кент0001
      Так их отставание по некоторым направлениям это уже факт

      я б с удовольствие сии "факты" почитал/ознакомился.
      Есть ,что предъявить? Ждёммс(Ждусс):
      ?
      Цитата: bouncyhunter
      не врите себе - уже превзошли !

      в чём? конкретика!
      ?
      opus
      1. iliitchitch Сегодня, 12:54
        Да в тубе посмотрите . У "партнёров" паника уже . Невидимые Ф-22 , мать их , сливаются на раз под хлеборезку "Панцирь" вместе с невидимыми ракетами . А на дальних уже давно предусмотрели . "Триумф С-400" всего-навсего . Скоро "Прометей" , названия-то какие .Мы мирные люди , вот и защищаемся , в меру сил да возможностей .
        iliitchitch
      2. stone Сегодня, 12:54
        Да это специально подготовленная новость для таких товарищей laughing Наши СМИ сканируют западные, выискивая такой вот позитив. Что это за Washington Free Beacon? Кто вообще про него слышал?
        stone
  2. Vitalson Сегодня, 11:08
    Можем продать янкам пару армат с более тонкой бронёй и более мелкой пушкой с техпаспортом на киргисском языке.
    Vitalson
  3. электроОлег Сегодня, 11:16
    Бедный Трамп. И то хочет, и это хочет, и четыре года у него на всё.
    электроОлег
  4. Alexey-74 Сегодня, 11:16
    По ходу матрасники действительно проспали этот важный момент как разработка нового оружия, постоянно модернизировали старую технику, даже с их баблом сейчас просто так не нагнать тот период...Россия и Китай возможно опередили США и остальных намного и стоять не собираемся на месте
    Alexey-74
    1. jjj Сегодня, 11:54
      Просто мы их убаюкали на долгие годы. Они ведь, сердешные, когда мы себя ругаем принимают это за чистую монету. А у нас это обычай такой
      jjj
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    в США новые боевые машины не разрабатываются, а создание новых систем потребует десятилетий

    Если это действительно так, то время упущено. Россия и Китай десятилетия на месте стоять не будут, чтобы подождать когда Сша догонят.
    rotmistr60
  6. МПК105 Сегодня, 12:10
    Люди с Белорусскими флагами-вернитесь на планету Земля-не смешно даже уже...
    МПК105
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:49
    В США опасаются превосходства российских разработок в области боевой техники
    А,как же железный человек?Супермен? Дед пул laughing fool И прочая американская фигня laughing
    Наблюдатель2014
  8. russmensch Сегодня, 13:30
    Ну и чего панику гонят? Ведь у них уже давно есть то, что в других странах, в том числе и у нас, и в Китае напрочь отсутствует... Это супер-герои:- Капитан Америка, Бетмен, Супермен, Человек-паук и прочие... Они все легко выиграют любую войнушку у всех по раздельности и вместе взятых. Видно просто деньжат попилить хочется... good
    russmensch

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