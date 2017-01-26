Сохранены санкции в отношении концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил в силе введенные Советом Европейского союза санкции в отношении концерна ВКО "Алмаз-Антей". В решении трибунала указано, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным". Генеральный директор предприятия Ян Новиков заявил по этому поводу: "Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела". Преследование концерна европейским правосудием связано с крушением самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной. 31 июля 2014 года предприятие было внесено в черный список, что предусматривало замораживание всех активов фигуранта. В качестве доказательной базы выступали "сообщения в социальных сетях" и "многочисленные публикации в СМИ" о присутствии на востоке Украины зенитных ракетных комплексов "Бук". Со слов Я. Новикова, "в сентябре 2016 года Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь концерна "Алмаз-Антей" с крушением малайзийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит сегодняшнее решение по нашему иску".Обжаловать указанное решение концерн не собирается. "Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду. В связи с этим считаем, что нет оснований ожидать изменений в подходе суда к нашей апелляционной жалобе в случае ее подачи, а следовательно, нет и смысла в дальнейших затратах на бесперспективную тяжбу в условиях, когда нельзя рассчитывать на принятие решения, лежащего в рамках правового поля", - пояснили в пресс-службе предприятия.