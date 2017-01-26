13:36 26 января

Сохранены санкции в отношении концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил в силе введенные Советом Европейского союза санкции в отношении концерна ВКО "Алмаз-Антей". В решении трибунала указано, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным". Генеральный директор предприятия Ян Новиков заявил по этому поводу: "Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела". Преследование концерна европейским правосудием связано с крушением самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года в небе над Украиной. 31 июля 2014 года предприятие было внесено в черный список, что предусматривало замораживание всех активов фигуранта. В качестве доказательной базы выступали "сообщения в социальных сетях" и "многочисленные публикации в СМИ" о присутствии на востоке Украины зенитных ракетных комплексов "Бук". Со слов Я. Новикова, "в сентябре 2016 года Совет ЕС на слушаниях в Европейском суде юстиции общей юрисдикции признал, что связь концерна "Алмаз-Антей" с крушением малайзийского Boeing не установлена. Тем парадоксальнее выглядит сегодняшнее решение по нашему иску".



Обжаловать указанное решение концерн не собирается. "Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду. В связи с этим считаем, что нет оснований ожидать изменений в подходе суда к нашей апелляционной жалобе в случае ее подачи, а следовательно, нет и смысла в дальнейших затратах на бесперспективную тяжбу в условиях, когда нельзя рассчитывать на принятие решения, лежащего в рамках правового поля", - пояснили в пресс-службе предприятия.


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Комментарии 20
  1. Асадулла Сегодня, 11:19
    Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду. В связи с этим считаем, что нет оснований ожидать изменений в подходе суда к нашей апелляционной жалобе в случае ее подачи, а следовательно, нет и смысла в дальнейших затратах на бесперспективную тяжбу в условиях, когда нельзя рассчитывать на принятие решения, лежащего в рамках правового поля


    Решение даже не политизировано, решение элемент военных действий. Одна из попыток ослабить оборонные возможности России в ПВО сегменте. Надо делать ответные шаги.
    Асадулла
    1. Чёрный Сегодня, 11:25
      Вашuнгтон сказал uм: "Надо!" - суд ЕС ответuл: "Есть!" laughing
      Чёрный
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:26
      Протекционизм такой разный - на все вкусы и цвета.
      Ну и не пустить технологические рывки - тоже...
      Скептик-Самоучка
    3. vovanpain Сегодня, 11:26
      Цитата: Асадулла
      Решение даже не политизировано, решение элемент военных действий. Одна из попыток ослабить оборонные возможности России в ПВО сегменте. Надо делать ответные шаги.

      Согласен с вами уважаемый Асадулла! hi Вопрос только в том,Какие ответные действия предпримут? И хватит ли воли предпринять эти действия нашим руководством?С уважением Коллега. hi
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
        Что-то сильно сомневаюсь в ответных шагах ... Хотя , чем чёрт не шутит ... Будем посмотреть .
        bouncyhunter
      2. Асадулла Сегодня, 11:43
        Вопрос только в том,Какие ответные действия предпримут?


        Да, комрад, специально спровоцировал этот вопрос smile Легче всего что то запретить, или испортить воздух какой речью из Думы, и в том же роде. Честно признаюсь, не знаю. Но на войне как на войне, лично сам, шел бы путем тщательной подготовкой акции на экономическом фронте в несколько ходов, что бы ударить в самое слабое место. Простое решение тут не возможно.
        Асадулла
    4. KVIRTU Сегодня, 11:36
      Элемент ВД - да. Но в этом случае не столько против России, сколько :
      "Несмотря на санкции, мы продолжаем работать. Сейчас исполняем 26 долгосрочных контрактов от девяти стран на общую сумму более $300 млн. Еще 33 контракта от 13 государств на сумму более $500 млн находятся в проработке", - добавил замглавы концерна.
      Счета в Европе для работы по этим контрактам заблокировали, какие то суммы там зависли. Не смертельно.
      KVIRTU
      1. Вежливый Лось Сегодня, 12:47
        Цитата: KVIRTU
        Счета в Европе для работы по этим контрактам заблокировали, какие то суммы там зависли. Не смертельно.

        Цитата: Асадулла
        Простое решение тут не возможно.

        Акция от концерна "Алмаз-Антей"! Первым 10 покупателям в 2017г. или при расчете наличными - скидка на готовую продукцию 10%.
        Вежливый Лось
    5. МПК105 Сегодня, 12:05
      Надо,только кто эти шаги сделает-наше правительство?Вы в это правда верите?
      МПК105
      1. Асадулла Сегодня, 12:35
        Надо,только кто эти шаги сделает-наше правительство?Вы в это правда верите?


        Вопрос не веры. Вопрос целесообразности. Не уверен, что моё понимание целесообразности в данном случае отвечает действительности. Второй момент, это вопрос не к правительству. Вопрос к определенным службам. Сомневаюсь что они дадут вам какой-либо ответ. laughing В данном случае можно лишь поразмышлять, что можно сделать. У вас есть соображения?
        Асадулла
        1. МПК105 Сегодня, 12:55
          Ну апелляция бессмысленна,здесь завод аргументировал понятно...Соображения мои не ответят действительности,но,всё таки,может государству активнее бороться за заводы,граждан на мировой арене...Хотя и это,согласен,"улыбает" request Поставили в тупик с ответом hi
          МПК105
    6. leshiy076 Сегодня, 13:06
      Как вообще активы "Алмаз-Антей" оказались там, где кто-то их может взять и заморозить?
      leshiy076
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:27
    На сколько мне известно "Алмаз-Антей" является крупным промышленным поставщиком агрегатов...
    Интересно,как клиенты зарубежные отреагируют,когда "А-А" все будет списывать на форс-мажоры за срывы поставок,тем более если все про-плачено на перед?
    КИБЕРНИНДЗЯ
  3. WildFox Сегодня, 11:42
    Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
    На сколько мне известно "Алмаз-Антей" является крупным промышленным поставщиком агрегатов...
    Интересно,как клиенты зарубежные отреагируют,когда "А-А" все будет списывать на форс-мажоры за срывы поставок,тем более если все про-плачено на перед?

    Да никак ! Там все риски застрахованы. Это именно для того и делается что вытолкнуть А-А с рынков. Или вы думаете там бизнесменам есть дело до погибших на борту боинга? Счас! Отжимают продажи внаглую и все.
    WildFox
  4. Stinger Сегодня, 11:46
    А нехрена держать активы у этих уродов. ЕС у нас не держит ничего. просто грабит молча. Пора им вставлять в одно место соломинку.
    Stinger
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:14
      В сегодняшней ситуации когда в любое время на любую фирму (концерн) могут наложить санкции, неужели находятся те, кто держит активы в западных банках? Про облигации Сша почему-то закупаемые нами не говорю.
      rotmistr60
  5. manzal Сегодня, 12:05
    Никакой войны - чистый бизнес. Ситуация с отказом отменить санкции в адрес "Алмаз-Антея" лишь доказывают теорию: если рождаются санкции, значит, это кому-нибудь нужно. Ситуация выглядит следующим образом:

    12 сентября 2014 года Евросоюз запретил поставлять товары двойного назначения девяти компаниям оборонного сектора РФ, в список в частности, попали Оборонпром, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Уралвагонзавод, "Концерн Калашникова"и "Алмаз-Антей", на который на протяжении всего периода введения санкций несколько раз накладывали дополнительные ограничения, причем не только в Европе, но и в США. Точнее будет сказать, что именно в Штатах начинали, а в Европе продолжали.

    Помимо запрета ввоза товаров, был установлен запрет на прямую или непрямую покупку / продажу, предоставление инвестиционных услуг или иной помощи при выпуске или иных аналогичных действиях в отношении операции с оборотными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 30 дней, а также запрет предоставления новых кредитов и займов со сроком погашения более 30 дней. Именно за разморозку своих активов за период 2015-2016 года сражался "Алмаз-Антей", и пока безуспешно. Европейский суд первой инстанции решил, что ограничения введены законно и снятию не подлежат.
    http://manzal.livejournal.com/499919.html
    manzal
  6. askort154 Сегодня, 12:30
    Всё ближе момент оглашения - кто сбил Боинг. Один свидетель (Обамка) ушёл, второй на очереди (Порошенко), а главный разработчик - ЦРУ, сейчас в опале у Трампа. Комиссия уже три года тянет, ждёт "отмашки".
    askort154
  7. Чаронда Сегодня, 12:45
    РФ пора ввести ответные санкции против стран НАТО. Без продукции НАТОвского авто и авиапрома РФ вполне обойдется.
    Чаронда
  8. Bradley Сегодня, 13:08
    Сохранены санкции в отношении концерна ВКО "Алмаз-Антей"

    А типа кто то сомневался, дыа?

    Обжаловать указанное решение концерн не собирается. "Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду.

    Забавно...
    Нет, серьезно, говорить о том что решение "политизировано", когда это так очевидно. Будто бы в нашем мире бывает иначе.
    Мы и не должны им верить (как и они нам), у каждого своя правда, в этом то и есть вся комичность цитаты.
    Они могут, мы - нет. Вот в этом разница!
    Надеюсь, что наши "ответных санкций" придумывать не будут, а то ведь они придумают, от чего пострадаем как всегда мы.
    Ведь им ничего не помешает к примеру закрыть онлайн покупки через computeruniverse, чтобы этим европейцам показать что мы могем!
    А в computeruniverse закупаются хорошо, так как там цены куда ниже чем в России, даже с учетом доставки.
    Bradley

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