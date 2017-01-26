13:38 26 января

Зеркаль: Киев должен иметь право голоса во всех соглашениях РФ и США по Украине

Все возможные соглашения между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине должны заключаться при активном участии Киева, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Зеркаль: Киев должен иметь право голоса во всех соглашениях РФ и США по Украине


В настоящее время Киев обеспокоен тем, что Дональд Трамп может исключить представителей Украины из переговорного процесса по Донбассу, так как пытается наладить отношения с Россией.

«Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров», – цитирует Зеркаль газета Взгляд.

Она заявила, что вообще не верит в договоренности с Москвой, которая «посягнула на территориальную целостность Украины».

Замминистра вслед за Порошенко призвала Запад «усилить санкционный нажим на Москву», назвав санкции «единственным инструментом, чтобы остановить дальнейшую агрессию» со стороны РФ.

Ранее Сергей Лавров раскритиковал Петра Порошенко за неподобающее заявление о выполнении минских соглашений, которое, по мнению российского министра, продемонстрировало стремление украинских властей «увильнуть от своих обязательств».

Использованы фотографии: http://trendermedia.com
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Комментарии 43
  1. vovanpain Сегодня, 11:32
    Все возможные соглашения между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине должны заключаться при активном участии Киева, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
    Шестеркам слова не дают,их посылают. yes
    vovanpain
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:35
      Скаклы на весь мир вопят о вторжении России на их территорию . Значит , Россия - оккупант , а Украина - оккупированная территория . Ну и где это видано чтобы оккупированная территория диктовала свои условия оккупанту ? Свидомые , закусывать надо ! wassat
      bouncyhunter
      1. электроОлег Сегодня, 12:43
        А ещё, они называют нас фашистами, а Путина путлером кличут. По логике они обязаны нас хлебом-солью встречать. Ведь на украине традиционно именно так и принято поступать с фашистами laughing
        электроОлег
    2. Ростов Папа Сегодня, 11:35
      Вообще-то скот не спрашивают, когда ведут его на убой.
      Ростов Папа
      1. Zibelew Сегодня, 12:27
        Забавно...
        Шахматная доска требует равных с игроками прав. Только суверенные государства имеют право голоса, а не банановые квазигосударственные образования. А резино-техническое изделие №2 , после использования двумя партнерами обычно выбрасывается в мусор...А оно еще чего-то требует...
        Zibelew
        1. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:30
          Цитата: Zibelew
          Шахматная доска требует равных с игроками прав.

          Точнее и не скажешь.
          О праве голоса вспомнили. О нем надо было думать, когда последние потрохи продавали. За печеньки...
          Наблюдатель 33
    3. Смог Сегодня, 11:39
      Шестеркам слова не дают,их посылают.

      Их даже не посылают, их игнорируют.
      Смог
      1. nadezhiva Сегодня, 13:25
        Трампу на данный момент Сирия гораздо итереснее Украины. Новый президент назвал главный ключ к успеху над ИГИЛ. Кто бы сомневался laughing Взятие под контроль нефтеносных месторождений. Когда у террористов нет источников доходов - нет террористов.
        А на Украине нефтеносных месторождений, как в Сирии, нема.
        Поэтому Окраина пока не в повестке, а даже если и появится, то торговаться будут видимо только с Россией.
        nadezhiva
    4. Офицер запаса Сегодня, 11:53
      Елена, иди поиграй с Петей во дворе, пока родители с директором школы беседуют.
      Офицер запаса
      1. Ростов Папа Сегодня, 12:03
        Елена, иди поиграй с Петей во дворе, пока родители с директором школы беседуют.
        А потом Петю к директору в кабинет, закроют, скажут " не нальем пока на подпишешь "- как в Минске. laughing
        Ростов Папа
    5. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:03
      У вас нет страны. Вы ее проскакали, теперь взрослые дяди делят территории.
      Скептик-Самоучка
    6. Ныробский Сегодня, 13:29
      Цитата: vovanpain
      Шестеркам слова не дают,их посылают.

      Но борзота шестёрки зависит от того, кого она считает хозяином, в данном случае, они не определились, но о себе напоминают)))
      Ныробский
  2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:32
    Третьей стороной в решении судьбы украины будет.......Китай! Без вариантов...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  3. сибиралт Сегодня, 11:33
    "Захватчикам" не нужен куевский посредник. Украина не субъект, а объект для делёжки. С того, с кого снимают шкуру, не спрашивают, кому она достанется. laughing
    сибиралт
    1. KondratKo Сегодня, 11:46
      "С того, с кого снимают шкуру, не спрашивают, кому она достанется. "
      Что-то мне подсказывает, Абрамсы стаскивают к нашим границам именно по той причине - пиндocы готовятся, чтобы вовремя успеть/не опоздать к делёжке и оторвать свой кусок от 404, когда она наконец развалится окончательно. Приходить к столу последним, дабы ручки оставались чистыми и морда не набита - историческая сущность матрасов. Вероятно это и есть их план "Б", "с плешивой овцы хоть шерсти клок".
      KondratKo
      1. byxarik1 Сегодня, 13:18
        очень даже может быть и про менталитет в самую дырочку
        byxarik1
    2. Смог Сегодня, 11:48
      Цитата: сибиралт
      "Захватчикам" не нужен куевский посредник. Украина не субъект, а объект для делёжки. С того, с кого снимают шкуру, не спрашивают, кому она достанется. laughing

      По поводу снятия шкур не посоветую ничего. А вот станочек для стрижки БАРАНОВ могу предложить.
      Смог
  4. Монос Сегодня, 11:33
    Ваш номер шесть. Сидите и не отсвечивайте. С каких это пор горничные участвуют в обсуждении их продажи другому барину?
    Монос
  5. Masya Masya Сегодня, 11:35
    «Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров»

    третий лишний... ну если только за столом прислуживать... lol
    Masya Masya
  6. volodya Сегодня, 11:37
    Киеву старую русскую головоломку!
    volodya
  7. bocsman Сегодня, 11:41
    Еще ничего не началось а они уже завибрировали ! У определенных , не очень умных представителей хомо , очень развита интуиция . Понимают чего они стоят на данный момент !
    bocsman
    1. Bort Radist Сегодня, 12:23
      Цитата: bocsman
      Еще ничего не началось а они уже завибрировали !

      Читаю в бегущей строке новостей - "Трамп подготовил указ о сокращении на 40% финансирования ООН."
      Bort Radist
  8. raid14 Сегодня, 11:51
    «Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров».
    Было бы с кем договариваться,
    raid14
  9. CONTROL Сегодня, 11:54
    ...Значит, Байдену, Керри и Маккейну мотаться из Вашингтона в Киев - и заключать непонятные "соглашения", а по факту - строить агрессивные планы против России - можно, это - нормально! А России пытаться установить мир в регионе непосредственно у своих границ - это "аморально"?!
    ...как-то "Им, значит, грабить и убивать - можно; а нам, полицейским, бороться с ними, гангстерами - значит, ущемлять их гражданские права и демократические свободы - то нельзя?!" (кажется, из ста-а-а-рого американского кино "Новые центурионы"?)
    CONTROL
  10. pepel79 Сегодня, 11:58
    Все возможные соглашения между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине должны заключаться при активном участии Киева, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
    А то ...ЧТО??? (Сказали А... говорите Б...) ... Если бы Вы уважаемые не стремились в еврОПУ, а помнили бы предков и жили бы по их наказу... То не начинали бы того, что не можете закончить... А теперь старшие за вами разгребать должны, и вас еще и слушать ... не выросла еще...
    pepel79
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    назвав санкции «единственным инструментом, чтобы остановить дальнейшую агрессию» со стороны РФ.

    Забавная ситуация. Россия, якобы совершает "агрессию", а "пострадавшая" сторона просит других ввести санкции против "агрессора". Если совершена агрессия против вас, так чего вы до сих пор не объявили войну "агрессору"? Но зато хотите участвовать в переговорах. Тут либо подписывайте капитуляцию, либо прикройте рот хотя бы на время.
    rotmistr60
  12. volodya Сегодня, 12:01
    И они ещё собираются провести парад на Красной площади? Путин ясно сказал "У нас гей-парады запрещены!"
    volodya
  13. red joni Сегодня, 12:02
    единственное о чем вас попросят это повернуться к лесу передом а к нам задом и немножко наклониться а потом вы наконец то сможете поблагодарить нас за все.
    red joni
  14. Fonmeg Сегодня, 12:08
    «Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров»,


    А будущее в тоннеле без просвета! Так что ждите решений со стороны!
    Fonmeg
  15. 1536 Сегодня, 12:10
    Если Украина оккупирована, тогда какие могут быть с нею переговоры? А если нет, то рушится вся пирамида лжи и обмана общественности путчистами. Но опять они неудел, поскольку наш суд уже постановил считать события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Куда ни кинь - всюду клин!
    А как было бы хорошо заключить договор украинцам по Украине с США и вместе со "всем цивилизованным миром" пойти войной на Россию. Захватить ее территории, народ - в концлагеря, чтобы работали там бесплатно за баланду, сесть в Москве в Кремле - посол США правит, украинец исполняет, и начать всё продавать, чтобы "народ" Украины богател. Красота!
    1536
  16. Flinky Сегодня, 12:11
    Для начала долги на бочку. А там видно будет.
    Flinky
  17. Sasha_Sar Сегодня, 12:14
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют....
    Sasha_Sar
  18. KazaK Bo Сегодня, 12:15
    Ростов Папа ↑
    Вообще-то скот не спрашивают, когда ведут его на убой.


    Зря вы так...сейчас же сплошная "демократия" скоро на Западе обезьянам и прочему скоту будут давать те же права, что и людям... вот и бандерлогам демократия даёт право проявить себя....а посему никто ничего не может им запретить...
    К ПРИМЕРУ - ПОДПИСАЛИ РОССИЯ И США документ по УКРАИНЕ... ПУСТЬ ЧИТАЮТ И ГОЛОСЯТ МАНДАУНЫ СКОЛЬКО ХОТЯТ... И ГДЕ ПОПАЛО -- громко, тихо, про себя...на майдане...на каждом перекрёстке... у себя дома...в евространах...и даже перед пингвинами в Антарктике... и т. д.. ГОЛОСЯТ ДО ПОТЕРИ ГОЛОСА! Они ведь любят голосить!
    Надоесть ГОЛОСИТЬ...пусть ПОПРЫГАЮТ! А потом опят голосят! И снова - попрыгают! Ведь это и есть евродемократия...
    А вот будут ли их слушать...ЭТО ДРУГОЕ ДЕЛО!
    KazaK Bo
  19. katalonec2014 Сегодня, 12:26
    Да чё уж там...сразу за всю планету пусть Украина решает.))))))))))) smile
    katalonec2014
  20. lav67 Сегодня, 12:38
    за чем слово попе?
    lav67
    1. KondratKo Сегодня, 13:02
      - Чтобы хоть чем-то на голову походить. Говорящая попа почти голова. )
      KondratKo
  21. koshmarik Сегодня, 12:45
    Леночка, ну что Вы! С какой это радости мы должны с Украиной, которая всячески поносит Россию, что-то там согласовывать? Займитесь лучше согласованиями со своими гражданами на Донбассе, а потом и международными делами займетесь. Удачи.
    koshmarik
  22. rfv0304 Сегодня, 12:46
    С голосом (и умом) теперешнего Киева нужно только сидеть в туалете и кричат ЗАНЯТО!
    rfv0304
  23. Чаронда Сегодня, 12:46
    Чтобы иметь право голоса нужно чего то стоить.
    Чаронда
  24. russmensch Сегодня, 13:03
    Ну а чего, можно и согласиться ... Можно даже два раза дать им слово, как в суде... 1 раз раз спросить " Вы согласны с тем , что вы все бараны и про**рали свою страну?", а второй - "Вы поняли смысл приговора?" И не важно что они ответят...
    russmensch
  25. byxarik1 Сегодня, 13:14
    украина была нужна как торпеда на Россию а если войны не будет то нафига собаке пятая нога просто выбросят на дорогу и пусть сама выбирается ну или выскакивает
    byxarik1
  26. sir_obs Сегодня, 13:23
    Голос будете подавать только по команде.
    sir_obs
  27. Dekabrist Сегодня, 13:36
    Подводя итоги комментариев:

    Dekabrist

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