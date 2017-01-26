Зеркаль: Киев должен иметь право голоса во всех соглашениях РФ и США по Украине
Все возможные соглашения между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине должны заключаться при активном участии Киева, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
В настоящее время Киев обеспокоен тем, что Дональд Трамп может исключить представителей Украины из переговорного процесса по Донбассу, так как пытается наладить отношения с Россией.
«Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров», – цитирует Зеркаль газета Взгляд.
Она заявила, что вообще не верит в договоренности с Москвой, которая «посягнула на территориальную целостность Украины».
Замминистра вслед за Порошенко призвала Запад «усилить санкционный нажим на Москву», назвав санкции «единственным инструментом, чтобы остановить дальнейшую агрессию» со стороны РФ.
Ранее Сергей Лавров раскритиковал Петра Порошенко за неподобающее заявление о выполнении минских соглашений, которое, по мнению российского министра, продемонстрировало стремление украинских властей «увильнуть от своих обязательств».
В настоящее время Киев обеспокоен тем, что Дональд Трамп может исключить представителей Украины из переговорного процесса по Донбассу, так как пытается наладить отношения с Россией.
«Мы говорим о будущем нашей страны и не хотим быть исключены из этих переговоров», – цитирует Зеркаль газета Взгляд.
Она заявила, что вообще не верит в договоренности с Москвой, которая «посягнула на территориальную целостность Украины».
Замминистра вслед за Порошенко призвала Запад «усилить санкционный нажим на Москву», назвав санкции «единственным инструментом, чтобы остановить дальнейшую агрессию» со стороны РФ.
Ранее Сергей Лавров раскритиковал Петра Порошенко за неподобающее заявление о выполнении минских соглашений, которое, по мнению российского министра, продемонстрировало стремление украинских властей «увильнуть от своих обязательств».
Использованы фотографии: http://trendermedia.com