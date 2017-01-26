13:37 26 января

Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили Oshkosh L-ATV

Как сообщает интернет-портал defensenews.com, Министерство обороны Великобритании в целях замены «Хамви» направило в Пентагон официальный запрос относительно приобретения лёгких бронеавтомобилей Oshkosh L-ATV. Ранее данные машины не экспортировались.

Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили Oshkosh L-ATV


Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) разработан предприятием Oshkosh Defense в 2011 году на базе среднего внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Впоследствии производитель адаптировал автомобиль к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих HMMWV. В августе 2015 года компания выиграла тендер и в сентябре 2016 года начало серийное производство машин.



Oshkosh L-ATV представляет собой бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина приспособлена для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Базовое бронирование способно защитить экипаж от огня стрелкового оружия среднего калибра, подрыва мин и фугасов. Возможна установка дополнительной навесной брони. Двигатель представлен дизельным мотором объёмом 6,6 л и мощностью 300 л. с. Предусматривается комплектация дизель-электрическими гибридными установками, способными питать наружное электрическое оборудование. Бронеавтомобиль может вооружаться 7,62-мм пулемётом М240, 40-мм автоматическим гранатомётом Мк19, противотанковым ракетным комплексом TOW или любым другим совместимым вооружением, устанавливаемым на дистанционно управляемом модуле.



В 2016 году в американской армии и Корпусе морской пехоты числилось около 140 тысяч автомобилей HMMWV, из которых бронированными являются порядка 55 тысяч. Их замена ожидается в течение 2018 – 2040 годов.

Использованы фотографии: http://warspot.ru/8157-britantsy-pretenduyut-na-bronemashiny-oshkosh-l-atv
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
    Меня терзают смутные сомнения ... А не является ли сей заказ вульгарным "распилом" ? request
    bouncyhunter
    1. Асадулла Сегодня, 11:54
      Меня терзают смутные сомнения ... А не является ли сей заказ вульгарным "распилом" ?


      smile Нет, не являются. Это очень хорошая машина. Хамви убил больше американцев, чем все арабские стрелки вместе взятые. Машина совершенно неприспособленная уберечь л\с от фугаса. Система MRAP показала себя как идеальная защита, сохранившая многие жизни. И вопрос о легком транспорте на основе MRAP стоял уже давно, и данное решение даже слегка опаздывающее. Повторюсь, это очень хорошая машина.
      Асадулла
      1. Серый брат Сегодня, 12:03
        Цитата: Асадулла
        Система MRAP показала себя как идеальная защита

        В Йемене что-то она себя не очень показала - там фугасов мало, а гранатомётов и ракет много.
        Серый брат
        1. avt Сегодня, 12:20
          Цитата: Серый брат
          В Йемене что-то она себя не очень показала - там фугасов мало, а гранатомётов и ракет много.

          laughing Если не заметили , то много видеороликов где хуси жгут брошенные . Так что вопрос не к железу, а к прокладке между рулём и сиденьем и командованию этой прокладке приказы отдающему.А сдуру то .......ну сами угадайте что можно сломать, причём не в USA на заводе привинченное.Так что вполне себе добротная машина , да ещё отработанная по итогам войн и Афгана в частности, просто гамадрилам саудитовским досталась.
          avt
          1. Серый брат Сегодня, 12:22
            Цитата: avt
            а к прокладке между рулём и сиденьем и

            Раз прокладка сваливает из "неуязвимой" техники, значит для этого есть веские причины.
            Серый брат
            1. avt Сегодня, 12:24
              Цитата: Серый брат
              Раз прокладка сваливает из "неуязвимой" техники,

              request ГДЕ увидали , или услышали -
              Цитата: Серый брат
              "неуязвимой" техники,

              Не надо дописывать того , чего нет , типа между строк читаем .
              Цитата: Серый брат
              значит для этого есть веские причины.

              За причинами опять же не к механическому агрегату, а
              Цитата: avt
              командованию этой прокладке приказы отдающему.
              avt
        2. Асадулла Сегодня, 12:47
          В Йемене что-то она себя не очень показала - там фугасов мало, а гранатомётов и ракет много.


          Про Йемен не знаю, вроде саудиты потери л\с не освещают никак. Речь не о железе. В противостоянии железа и огня побеждает огонь. Речь в сохраненной жизни солдата. Это важнее. Лично наблюдал развороченные MRAPы будто в каком морге для техники, даже не возникал вопрос о судьбе л\с, а когда узнавал что бойцы отделались контузией, ну просто не верил. Особенности конструкции этой техники таковы, что бронекапсулу взрыв выталкивает из эпицентра, поэтому наблюдал бронекапсулы и за двести метров от эпицентра, причем даже без следов огневого поражения, когда остальные части машины валялись полностью обожженные. Это как конструктор лего, упал и рассыпался на детальки.
          Асадулла
      2. voyaka uh Сегодня, 12:36
        "Хамви убил больше американцев, чем все арабские стрелки вместе взятые.
        Машина совершенно неприспособленная уберечь л\с от фугаса"////

        А есть машины, которые выдерживают фугас? smile
        Фугас и танк разносит на части.
        Речь идет о выдерживании хотя бы 25 кг противотанковой мины. Причем, что
        значит "выдерживании": машина взлетит на воздух, но экипаж отделается ранениями.
        "Хамви убил"... попади Хамви в Россию, он стал бы самым любимым автомобилем в армии.
        Как был американский джип "виллис" в ВОВ.
        voyaka uh
        1. Асадулла Сегодня, 13:14
          Речь идет о выдерживании хотя бы 25 кг противотанковой мины.


          Я видел поражения с закладок в камуфлете и в 200 кг, речь как раз не об этом. Л/с в Хамви убивает и 1 кг, если транспорт не в движении. Речь о системе MRAP. Система в разы, в десятки раз повышает выживаемость л\с. В России с этим трагично, и Хамви был бы очередной крышкой гроба для солдат, как двигающиеся бронеплиты в Камазах. Нужен шаг вперед, а не назад.
          Асадулла
      3. болот Сегодня, 13:23
        Цитата: Асадулла
        Нет, не являются. Это очень хорошая машина. Хамви убил больше американцев, чем все арабские стрелки вместе взятые. Машина совершенно неприспособленная уберечь л\с от фугаса. Система MRAP показала себя как идеальная защита, сохранившая многие жизни. И вопрос о легком транспорте на основе MRAP стоял уже давно, и данное решение даже слегка опаздывающее. Повторюсь, это очень хорошая машина.

        Все зависит о мощности фугаса,не давно в сети видел документальный фильм про 101 в Афганистане. Там средний по мощности фугас,на взгляд до 10 кг,разворотил этот автомобиль.Двое погибших один с тяжелейшем ранением позвоночника.
        болот
    2. avt Сегодня, 11:56
      Цитата: bouncyhunter
      Меня терзают смутные сомнения ... А не является ли сей заказ вульгарным "распилом" ?

      Не терзайтесь , равно как и вопросом
      Цитата: Серый брат
      Бритиши уже не могут MRAP сами сделать?

      Да. Медицинским фактом является то , что бритые уже да-а-а-вно не ,,Фабрика Мира"и инженерный типа гений там даже не теплица. Причём если немцы , даже не смотря на реальный запрет , впрочем как и итальянцам, делать определённую военную технику и разные панцервагены в частности, сохранили сумрачную способность создавать образцы оной. То бритые слились сами , одни, безансамбля. request Гримаса глобализьмы с его распределением труда.
      avt
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
        Цитата: Асадулла
        smile Нет, не являются. Это очень хорошая машина. Хамви убил больше американцев, чем все арабские стрелки вместе взятые. Машина совершенно неприспособленная уберечь л\с от фугаса. Система MRAP показала себя как идеальная защита, сохранившая многие жизни. И вопрос о легком транспорте на основе MRAP стоял уже давно, и данное решение даже слегка опаздывающее. Повторюсь, это очень хорошая машина.

        Цитата: avt
        [Да. Медицинским фактом является то , что бритые уже да-а-а-вно не ,,Фабрика Мира"и инженерный типа гений там даже не теплица. Причём если немцы , даже не смотря на реальный запрет , впрочем как и итальянцам, делать определённую военную технику и разные панцервагены в частности, сохранили сумрачную способность создавать образцы оной. То бритые слились сами , одни, безансамбля. request Гримаса глобализьмы с его распределением труда.

        Спасибо за развёрнутый ответ . hi
        bouncyhunter
      2. iConst Сегодня, 12:11
        Цитата: avt
        Гримаса глобализьмы с его распределением труда.

        Если финансовые спекуляции приносят больше бабла, чем производство - закон жадности, п,анимаешь...
        Бритты как и меркосы значительный профит имеют с патентов на технологии - эта часть скрыта от обсуждения.
        Собственно ТТП и ТТИП в значительной степени и были "заточены" под модель "технологии наши, а руки ваши" между теми же СГА и второстепенными членами "партнерства".
        Именно для этого главным моментом были пункты соглашения закрепляющие доминирование частных судов над государственными.

        Вернуть производства в те же СГА - утопия. Или нужно понижать минимальную з/п до 10 центов в час, бо как товар будет совсем неконкурентен по цене.
        Еще можно вернуть рабовладение - с них станется...
        iConst
        1. avt Сегодня, 12:16
          Цитата: iConst
          Если финансовые спекуляции приносят больше бабла, чем производство - закон жадности, п,анимаешь...

          laughing Да , даже спорить не буду. Но ровно до того момента , когда пузырь именуемый финансовой пирамидой не лопнет . А он к реальному производству вообще отношение не имеет . Опять же - из инженера механика и конструктора, да и квалифицированного рабочего спекулянта сделать можно , даже самоучки попрут в короткую . А вот попробуйте из биржевого спекулянта в такие же сроки инженера сделать , или рабочего . bully
          Цитата: iConst
          Вернуть производства в те же СГА - утопия

          Да и хренбы то с ними.
          avt
          1. iConst Сегодня, 12:25
            Цитата: avt
            Опять же - из инженера механика и конструктора, да и квалифицированного рабочего спекулянта сделать можно , даже самоучки попрут в короткую . А вот попробуйте из биржевого спекулянта в такие же сроки инженера сделать , или рабочего

            Ну - не вполне согласен. Там должен быть особый циничный склад ума. Да и мрут брокеры как мухи - стрессы, п`анимаешь... wassat

            Цитата: avt
            Цитата: iConst
            Вернуть производства в те же СГА - утопия

            Да и хренбы то с ними.

            И то правда! laughing
            iConst
      3. voyaka uh Сегодня, 12:43
        "То бритые слились сами "////

        Прямо-таки "опустил" британцев. lol
        Про Land-Rover я уже не говорю, его все знают.
        Но есть и MRAP Оцелот.
        voyaka uh
    3. Дмитрий 2246 Сегодня, 12:13
      Цена заоблачная больше 400 тон зелени. Британцы очень богатые люди!
      Дмитрий 2246
      1. Серый брат Сегодня, 12:27
        Цитата: Дмитрий 2246
        Цена заоблачная больше 400 тон зелени. Британцы очень богатые люди!

        Олени они. А вот Узбекистан стронг.
        Oshkosh M-ATV в вооруженных силах Узбекистана. США должны были передать Узбекистану 328 бронированных машин - 308 бронированных машин Oshkosh M-ATV типа MRAP (4х4) и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин неназываемого типа. Передача бронемашин была начата "в первые дни декабря 2014 года" и должна была продлиться "несколько месяцев".

        Техника передана министерству обороны Узбекистана на безвозмездной основе в рамках программы передачи излишков вооружений из наличия вооруженных сил США (Excess Defense Article, EDA). Ташкент должен был оплатить только транспортные расходы.

        Как ранее сообщал коллега BMPD , данный трансферт общей оценочной стоимостью около 150 млн долл. стал крупнейшим пакетом военной помощи США, когда-либо переданным какой-либо из республик Средней Азии. Считается, что окончательное соглашение о передаче указанной техники было достигнуто 30 июля 2014 года в ходе визита в Ташкент главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Джеймса Ллойда Остина III и является частью "платы" американской стороны Узбекистану в рамках неоглашаемой договоренности об открытии базы США в Термезе (аэродром Кокайды).

        Однако, после смерти Ислама Каримова принципиальную позицию о невозможности открытия на территории Узбекистана военной базы любого из иностранных государств озвучил исполняющий обязанности президента этой страны Шавкат Мирзияев.

        Серый брат
        1. iConst Сегодня, 12:35
          Цитата: Серый брат
          Однако, после смерти Ислама Каримова принципиальную позицию о невозможности открытия на территории Узбекистана военной базы любого из иностранных государств озвучил исполняющий обязанности президента этой страны Шавкат Мирзияев.

          Так борзый филлипинец не был первым? Вот кто первый сделал tongue хромой Обаме? laughing
          iConst
          1. Серый брат Сегодня, 12:46
            Цитата: iConst
            Так борзый филлипинец не был первым?

            Он просто понтами кидался, а узбеки в наглую американцев кинули. Несравнимо даже.
            Серый брат
    4. barclay Сегодня, 12:15
      Цитата: bouncyhunter
      А не является ли сей заказ вульгарным "распилом" ?

      Думаю, что нет. HMMWV действительно г..., которое давно устарело и которое нужно менять. Ездить на старье - не по-американски. А автомобили они умеют делать с размахом.
      barclay
    5. сибиралт Сегодня, 13:08
      Зачем островитянам бронеавтомобили, кроме как для разгона демонстрантов? belay
      сибиралт
  2. Серый брат Сегодня, 11:50
    Бритиши уже не могут MRAP сами сделать?
    И да, если это "лёгкий внедорожник", то я Ваня Золотарёв.
    Серый брат
    1. Шептун Сегодня, 12:12
      Купешка на двоих. Хороша!
      Шептун
    2. iConst Сегодня, 12:16
      Цитата: Серый брат
      И да, если это "лёгкий внедорожник", то я Ваня Золотарёв.

      Силуэт высокий - хорошая мишень. даже с учетом, что это максимальный клиренс - ну минус 30 см максимум. И такая дура на четверых. М-да. Чёй-то я недопонимаю.
      iConst
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:29
        И такая дура на четверых. М-да. Чёй-то я недопонимаю.

        Просто вы не учитываете американский менталитет, который в т.ч предполагает огромную любовь ко всему большому от пистолета (револьвера) до машины.
        rotmistr60
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    Их замена ожидается в течение 2018 – 2040 годов.

    Как я понял у американцев свои проблемы с заменой, а тут бриты просят. Если придерживаться взглядов нового президента, то сначала себе (Сша), а потом можно подумать и о союзниках.
    rotmistr60
    1. barclay Сегодня, 12:28
      Наверняка после замены многие HMMWV окажутся на Украине, Прибалтике и Польше - у нас под боком.
      barclay
  4. Арон Заави Сегодня, 12:16
    Это хорошо. Пусть заказывают побольше. winked
    Арон Заави
    1. von_Tilsit Сегодня, 12:53
      Ага, давно хотел на личном Хамвике по родным калининградским болотам покататься)
      von_Tilsit
  5. cccr51 Сегодня, 12:58
    Все видели как Хаммеры в песке застряли при десантировании с судов ( зарылись нах ), так эти 6.5 тонн вообще только по асфальту поедут.
    cccr51
  6. Ajent Cho Сегодня, 13:22
    Oshkosh L-ATV

    Симпатичная машинка. Класса нашего Тигра, примерно?
    Ajent Cho
  7. tchoni Сегодня, 13:27
    Нравица мне шум про попил бабла. ой нравиццо... Аж зубы сводит... Начнем с того, что у мелкобритов армия всего триста тысяч - это раз. Зряплата лейтенанта - 4 тысячи фунтов - это два. В горячей точке можно встретить лиц королевской крови в роли банального взводного - это три. Вот и заботятся о свох зольдатах как могут. И пол лимона бакинских для них деньги не оьременительные.
    tchoni
  8. Bronevick Сегодня, 13:35
    Наш Тайфун ВДВ, хоть как то будет похож по ТТХ на этот?
    Bronevick

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня