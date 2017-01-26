Состав ВМС Индонезии пополнился фрегатом проекта «Сигма»
Новый ракетный фрегат проекта SIGMA 10514 вошел в состав индонезийских ВМС и заступил на первое боевое дежурство, сообщает ресурс Warspot.ru со ссылкой на janes.com.
Фрегат «Raden Eddy Martadinata» построен в Индонезии на верфи PT PAL Surabaya по проекту и поддержке голландской фирмы Damen Schelde Naval.
Контракт на строительство корабля был подписан в 2010 г, его закладка состоялась в 2014-ом.
«Корабли проекта SIGMA 10514 предназначены для поражения надводных и воздушных целей. Для этого на каждом фрегате установлены противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515», – говорится в материале.
Корабли могут использоваться для патрулирования и поисково-спасательных операций как в открытом море, так и в акваториях глубоководных рек. Для этих целей фрегат оснащен 3D-радиолокатором с радиусом обнаружения до 250 км. Кроме того, на борту имеется система РЭБ. Корабль может нести вертолёт, вес которого не превышает 5 т.
Водоизмещение фрегата – 2400 т, длина – 105 м, ширина – 14 м, осадка – 3,8 м.
Фрегат «Raden Eddy Martadinata» построен в Индонезии на верфи PT PAL Surabaya по проекту и поддержке голландской фирмы Damen Schelde Naval.
Контракт на строительство корабля был подписан в 2010 г, его закладка состоялась в 2014-ом.
«Корабли проекта SIGMA 10514 предназначены для поражения надводных и воздушных целей. Для этого на каждом фрегате установлены противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515», – говорится в материале.
Корабли могут использоваться для патрулирования и поисково-спасательных операций как в открытом море, так и в акваториях глубоководных рек. Для этих целей фрегат оснащен 3D-радиолокатором с радиусом обнаружения до 250 км. Кроме того, на борту имеется система РЭБ. Корабль может нести вертолёт, вес которого не превышает 5 т.
Водоизмещение фрегата – 2400 т, длина – 105 м, ширина – 14 м, осадка – 3,8 м.
Использованы фотографии: portnews.ru