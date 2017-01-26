13:35 26 января

Состав ВМС Индонезии пополнился фрегатом проекта «Сигма»

Новый ракетный фрегат проекта SIGMA 10514 вошел в состав индонезийских ВМС и заступил на первое боевое дежурство, сообщает ресурс Warspot.ru со ссылкой на janes.com.

Ракетный фрегат Raden Eddy Martadinata на этапе строительства

Фрегат «Raden Eddy Martadinata» построен в Индонезии на верфи PT PAL Surabaya по проекту и поддержке голландской фирмы Damen Schelde Naval.

Контракт на строительство корабля был подписан в 2010 г, его закладка состоялась в 2014-ом.

«Корабли проекта SIGMA 10514 предназначены для поражения надводных и воздушных целей. Для этого на каждом фрегате установлены противовоздушные ракеты MBDA MICA, противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM40 SSM, артиллерийская установка Oto Melara 76/62 Super Rapid калибра 76,2 мм, два 20-мм автоматических орудия MG и два торпедных аппарата B515», – говорится в материале.



Корабли могут использоваться для патрулирования и поисково-спасательных операций как в открытом море, так и в акваториях глубоководных рек. Для этих целей фрегат оснащен 3D-радиолокатором с радиусом обнаружения до 250 км. Кроме того, на борту имеется система РЭБ. Корабль может нести вертолёт, вес которого не превышает 5 т.

Водоизмещение фрегата – 2400 т, длина – 105 м, ширина – 14 м, осадка – 3,8 м.

Использованы фотографии: portnews.ru
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Комментарии 14
  1. jjj Сегодня, 11:58
    Я вот думаю, а если теперь практически все палубы внутренние за обшивкой, экипажи живут и несут вахты в условиях как у подводников, то почему продолжают строить корабли с традиционными силуэтами. Можно и плавнее все закруглить как у тех же лодок, форштевни не вздымать на многие метры над уровнем воды?
    jjj
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
      Цитата: jjj
      Я вот думаю, а если теперь практически все палубы внутренние за обшивкой, экипажи живут и несут вахты в условиях как у подводников, то почему продолжают строить корабли с традиционными силуэтами. Можно и плавнее все закруглить как у тех же лодок, форштевни не вздымать на многие метры над уровнем воды?

      Вопрос сложный , но интересный . Надо у корабелов спросить .
      bouncyhunter
    2. kapitan92 Сегодня, 12:07
      Цитата: jjj
      почему продолжают строить корабли с традиционными силуэтами.

      Красивый кораблик! Ничего лишнего в надстройках. 2 года от закладки до сдачи.
      kapitan92
    3. просто экспл Сегодня, 12:09
      я раньше вообще мечтал о НК с возможностью погружения корпуса , что бы только радиомачты торчали . или еще лучше с в возможностью полного погружения на мелкую глубину на небольшое время , это позволит скрыться от ПКР и от некоторых видов разведки . да и РЛС под водой не шибко обнаруживают .
      просто экспл
      1. KaPToC Сегодня, 12:38
        У современных боевых кораблей огромный запас плавучести - кратный относительно водоизмещения в несколько раз.
        KaPToC
    4. Großer Feldherr Сегодня, 12:10
      А мореходность вы куда денете?
      Großer Feldherr
  2. просто экспл Сегодня, 12:08
    фрегат в 2400 тонн ? а точно не корвет ?
    не нравились мне сигмы больше из за вооружения , все малой дальности а экзосеты так еще и дозвуковые .
    как по мне так лучше довести наши 20380-5 , и 22350 . вот это будут шикарные корабли .
    просто экспл
    1. donavi49 Сегодня, 13:00
      Там основная фишка новый Талесовский радар Смарт-С (лучший в таком габарите сегодня в мире) и ихний же БИС Тактикос.

      Вооружение по желанию заказчика комплектуется же.

      Мика вполне себе неплохой вариант - 20км, тем более 12 ракет.
      Экзосет в той модели вполне неплох, ах и если бы заказчик пожелал туда поставили бы Гарпуны, Отоматы или вообще РБС-15. Да и у кого стоят серийные М+ ПКР из западной школы на кораблях?

      И они вполне неплохо их строят - 4 примитивного варианта (без Смарт-С) уже есть + два новых более фаршированного варианта уже тоже фактически есть (второй тоже бегает). Контракт 2013 год, металл начали резать в феврале 2014 года. Они физически есть у Индонезии - в отличии от 20385 и 22350, которых у ВМФ нет wink . И это кстати насчет экспорта играет. Алжир в свое время подумал и заказал 4 МЕКО для Меркель + 3 фрегато-корвета С28 у Си, а ОСК накормил обещаниями про Тигр (20380) и прокинул цинично. И что характерно - головной Меко у них уже есть, а второй скоро (если уже) - пойдет на приемку в Алжир.
      donavi49
  3. katalonec2014 Сегодня, 12:20
    Надо же...его закладка состоялась в 2014,и уже заступил на боевое дежурство,нам бы так.
    katalonec2014
    1. МПК105 Сегодня, 12:27
      Вот зачем.......На больную мазоль Вы мне.... yes Я когда читаю такие новости-одно расстройство...
      МПК105
    2. KaPToC Сегодня, 12:47
      Как так? Корабль устарел ещё на стадии проектирования.
      KaPToC
    3. Стирбьорн Сегодня, 13:01
      и это заметьте индонезийская верфь, пусть и под присмотром голландцев. А мы свои корветы по 3-4 года строим (это я молчу про "Совершенного")
      Стирбьорн
  4. МПК105 Сегодня, 13:11
    Цитата: Стирбьорн
    и это заметьте индонезийская верфь, пусть и под присмотром голландцев. А мы свои корветы по 3-4 года строим (это я молчу про "Совершенного")

    Вот от этого и зло берёт...
    МПК105
  5. Bronevick Сегодня, 13:33
    А у нас Иван Грен почти на год отложили.
    Bronevick

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