Ростех поставил в войска крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи
Корпорация Ростех поставила Минобороны РФ крупную партию машин из состава комплекса связи Р-430, «невидимого» для средств РЭБ, сообщила пресс-служба компании.
«Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника», – говорится в релизе.
Сообщается, что комплекс радиорелейной связи Р-430 успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение ВС РФ в январе прошлого года. «Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь», – рассказали в пресс-службе.
В состав комплекса входят несколько типов машин повышенной проходимости.
В компании отметили, что «цифровые станции комплекса можно также применять в труднодоступных местах или в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности». Устойчивость к температурам (от –50 до +50 °С) делает возможным применение техники как в южных регионах страны, так и в условиях Арктики.
«Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника», – говорится в релизе.
Сообщается, что комплекс радиорелейной связи Р-430 успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение ВС РФ в январе прошлого года. «Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь», – рассказали в пресс-службе.
В состав комплекса входят несколько типов машин повышенной проходимости.
В компании отметили, что «цифровые станции комплекса можно также применять в труднодоступных местах или в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности». Устойчивость к температурам (от –50 до +50 °С) делает возможным применение техники как в южных регионах страны, так и в условиях Арктики.
Использованы фотографии: Госкорпорация Ростех, nevskii-bastion.ru