13:39 26 января

Ростех поставил в войска крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи

Корпорация Ростех поставила Минобороны РФ крупную партию машин из состава комплекса связи Р-430, «невидимого» для средств РЭБ, сообщила пресс-служба компании.

Ростех поставил в войска крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи


«Техника обеспечивает защищенное построение сетей и линий связи протяженностью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника», – говорится в релизе.

Сообщается, что комплекс радиорелейной связи Р-430 успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение ВС РФ в январе прошлого года. «Техника способна без участия оператора вести удаленный мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь», – рассказали в пресс-службе.

В состав комплекса входят несколько типов машин повышенной проходимости.

В компании отметили, что «цифровые станции комплекса можно также применять в труднодоступных местах или в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности». Устойчивость к температурам (от –50 до +50 °С) делает возможным применение техники как в южных регионах страны, так и в условиях Арктики.



Использованы фотографии: Госкорпорация Ростех, nevskii-bastion.ru
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5
  1. iConst Сегодня, 12:37
    Ну нефтянка - да, может позволить себе.

    Доб.: А вот интерсно - на "гражданку" пойдут "урезанные" комплексы или такие-же как в войска?
    iConst
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
      Связь - это нервы армии . Побольше таких новостей . good
      bouncyhunter
    2. bk316 Сегодня, 13:26
      А вот интерсно - на "гражданку" пойдут "урезанные" комплексы или такие-же как в войска?

      Думаю вообще не пойдут. Как их использовать? Это же релейки.
      Поставить в партии, так там уже связь есть. А тянуть в поле, так они не пройдут , да и к ним же связист нужен. Сейчас у нефтяников, геофизиков и геологов все по спутнику, даже станции в автоматическом режиме данные в партию по спутнику шлют.
      bk316
  2. katalonec2014 Сегодня, 12:37
    Обновляемся,и это правильно,в случае начала .....первым делом будут глушить всю связь,с целью нарушить взаимодействия войск.
    katalonec2014
  3. lav67 Сегодня, 12:38
    Хорошая штука
    lav67

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня