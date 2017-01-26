13:31 26 января

Первая партия Ми-35М поступила в ВВС Казахстана

Первые 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М прибыли к постоянному месту базирования на юге Казахстана, передает ТАСС сообщение Минобороны республики.

Первая партия Ми-35М поступила в ВВС Казахстана


Сообщается, что «поставка осуществлена в соответствии с договором между казахстанским военным ведомством и компанией "Рособоронэкспорт"».

«Ввод партии вертолетов в эксплуатацию позволит повысить боеспособность военно-воздушных сил страны. Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике», – говорится в релизе.

В ведомстве напомнили, что «Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья, способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10-25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель».

Такие задачи позволяют выполнять установленный на борту вертолета современный комплекс навигации и электронной индикации.

Другим достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, обеспечивающая низкую акустическую заметность и боевую живучесть, а также снижающая трудоемкость технического обслуживания.


Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Комментарии 4
  1. kapitan92 Сегодня, 12:59
    Если мне не изменяет память, в декабре 2016г уже была статья о поставке первых МИ 35М в Казахстан.
    В любом случае приятная новость! good
    kapitan92
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
      Казахи серьёзно взялись за усиление армии . Это правильно .
      bouncyhunter
  2. новичок Сегодня, 13:12
    прошу прощения, не по теме. администрация, а можно убрать табличку с моего логина. понятно: ошибся, каюсь.
    новичок
  3. Oriental Express Сегодня, 13:26
    Вооружать иностранцев новой техникой которой не хватает ВКС РФ глупо,тем более таких сомнительных ,,союзников'' как Казахстан,с большими скидками. Уж если и давать им оружие,то старое,списанное из ВКС РФ и пусть ремонт оплачивают из своего бюджета. Плохая новость.
    Oriental Express

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