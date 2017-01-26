Первая партия Ми-35М поступила в ВВС Казахстана
Первые 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М прибыли к постоянному месту базирования на юге Казахстана, передает ТАСС сообщение Минобороны республики.
Сообщается, что «поставка осуществлена в соответствии с договором между казахстанским военным ведомством и компанией "Рособоронэкспорт"».
«Ввод партии вертолетов в эксплуатацию позволит повысить боеспособность военно-воздушных сил страны. Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике», – говорится в релизе.
В ведомстве напомнили, что «Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья, способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10-25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель».
Такие задачи позволяют выполнять установленный на борту вертолета современный комплекс навигации и электронной индикации.
Другим достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, обеспечивающая низкую акустическую заметность и боевую живучесть, а также снижающая трудоемкость технического обслуживания.
Сообщается, что «поставка осуществлена в соответствии с договором между казахстанским военным ведомством и компанией "Рособоронэкспорт"».
«Ввод партии вертолетов в эксплуатацию позволит повысить боеспособность военно-воздушных сил страны. Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике», – говорится в релизе.
В ведомстве напомнили, что «Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья, способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10-25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель».
Такие задачи позволяют выполнять установленный на борту вертолета современный комплекс навигации и электронной индикации.
Другим достоинством Ми-35М является его усовершенствованная конструкция, обеспечивающая низкую акустическую заметность и боевую живучесть, а также снижающая трудоемкость технического обслуживания.
Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин