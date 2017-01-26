13:40 26 января

В Москве были задержаны лица, планировавшие теракты перед выборами в ГД РФ

Начальник столичной полиции генерал Олег Баранов выступил с докладом о работе правоохранительных органов в Москве за 2016 год. По словам Олега Баранова, сотрудники полиции совместно с другими компетентными структурами вели работу по противодействию различным видам угроз, включая угрозу оргпреступности и терроризма.

В Москве были задержаны лица, планировавшие теракты перед выборами в ГД РФ


Генерал Баранов отметил, что в ходе совместных действий управлений МВД и ФСБ по городу Москве в 2016 году была выявлена преступная группа, планировавшая диверсионно-террористические действия перед выборами в Государственную Думу. Выявлены и арестованы 8 участников бандгруппы.

Отметил главный московский полицейский рост процента выявления преступлений, связанных с террористической деятельностью. Его заявление приводит ТАСС:
Благодаря системной работе по пресечению экстремизму, в том числе задержанию и привлечению к уголовной ответственности ряда активных участников международных экстремистских организаций, количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось почти на 14 %, при этом на 86 % повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера, в первую очередь связанных с идеей терроризма.


В ходе доклада отмечена борьба с организованной преступностью в столице. По словам Олега Баранова, в 2016 году московские стражи правопорядка задержали пятерых так называемых «криминальных авторитетов». Проведены расследования и дела переданы в суд в отношении 1,6 тысяч членов преступных сообществ.

Использованы фотографии: ntv.ru
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Комментарии 1
  1. Ныробский Сегодня, 13:25
    Поздновато новость выстрелила. Выборы когда уже были? Если до выборов нейтрализовали, почему не обнародовали раньше? Если только сейчас в ходе разработки выяснилось, что планировали теракт на выборах, то на чём взяли раньше? По криминалитету, сейчас вроде как тёрки начинаются между "славянами" и "кавказцами", чей представитель будет мир воровской возглавлять. Вроде как Пичугу(из славянских) ставить будут.
    Ныробский

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