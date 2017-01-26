Пакистан провёл первое испытание баллистической ракеты «Ласточка»
В скором времени ВС Пакистана могут получить на вооружение баллистическую ракету средней дальности Ababeel («Ласточка»), способную нести ядерную боеголовку, сообщает Warspot.ru со ссылкой на ресурс dailytimes.com.pk.
«Пакистан провел первое успешное тестирование баллистической ракеты класса «поверхность-поверхность» Ababeel, максимальная дальность полета которой составляет 2200 км. Ракета способна нести ядерные боезаряды и может поражать многочисленные цели с высокой точностью, преодолевая вражеские радары», – приводит ресурс сообщение Минобороны Пакистана.
Согласно информации, «ракета Ababeel имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (Multiple Independent Re-entry Vehicle, MIRV), что позволяет уничтожать сразу несколько целей, находящихся на отдалении друг от друга».
Для ракеты созданы несколько видов боеголовок, в т.ч. ядерные.
Ababeel создана на базе ракеты Shaheen-III, которая была впервые испытана в 2015 г. Сообщается, что «ключевым отличием новой разработки является увеличенный головной обтекатель, в котором размещается новая головная часть». Увеличение головной части снизило дальность полета ракеты с 2700 до 2200 км.
Уменьшение дальности полета не является большой проблемой, поскольку Пакистан видит своим противником в первую очередь соседнюю Индию, для паритета с которой и создаются новые виды вооружений.
«Пакистан провел первое успешное тестирование баллистической ракеты класса «поверхность-поверхность» Ababeel, максимальная дальность полета которой составляет 2200 км. Ракета способна нести ядерные боезаряды и может поражать многочисленные цели с высокой точностью, преодолевая вражеские радары», – приводит ресурс сообщение Минобороны Пакистана.
Согласно информации, «ракета Ababeel имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (Multiple Independent Re-entry Vehicle, MIRV), что позволяет уничтожать сразу несколько целей, находящихся на отдалении друг от друга».
Для ракеты созданы несколько видов боеголовок, в т.ч. ядерные.
Ababeel создана на базе ракеты Shaheen-III, которая была впервые испытана в 2015 г. Сообщается, что «ключевым отличием новой разработки является увеличенный головной обтекатель, в котором размещается новая головная часть». Увеличение головной части снизило дальность полета ракеты с 2700 до 2200 км.
Уменьшение дальности полета не является большой проблемой, поскольку Пакистан видит своим противником в первую очередь соседнюю Индию, для паритета с которой и создаются новые виды вооружений.
Использованы фотографии: dailytimes.com.pk