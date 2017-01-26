13:35 26 января

Пакистан провёл первое испытание баллистической ракеты «Ласточка»

В скором времени ВС Пакистана могут получить на вооружение баллистическую ракету средней дальности Ababeel («Ласточка»), способную нести ядерную боеголовку, сообщает Warspot.ru со ссылкой на ресурс dailytimes.com.pk.

Пакистан провёл первое испытание баллистической ракеты «Ласточка»


«Пакистан провел первое успешное тестирование баллистической ракеты класса «поверхность-поверхность» Ababeel, максимальная дальность полета которой составляет 2200 км. Ракета способна нести ядерные боезаряды и может поражать многочисленные цели с высокой точностью, преодолевая вражеские радары», – приводит ресурс сообщение Минобороны Пакистана.

Согласно информации, «ракета Ababeel имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (Multiple Independent Re-entry Vehicle, MIRV), что позволяет уничтожать сразу несколько целей, находящихся на отдалении друг от друга».

Для ракеты созданы несколько видов боеголовок, в т.ч. ядерные.



Ababeel создана на базе ракеты Shaheen-III, которая была впервые испытана в 2015 г. Сообщается, что «ключевым отличием новой разработки является увеличенный головной обтекатель, в котором размещается новая головная часть». Увеличение головной части снизило дальность полета ракеты с 2700 до 2200 км.

Уменьшение дальности полета не является большой проблемой, поскольку Пакистан видит своим противником в первую очередь соседнюю Индию, для паритета с которой и создаются новые виды вооружений.

Использованы фотографии: dailytimes.com.pk
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Комментарии 11
  1. Серый брат Сегодня, 13:17
    Индия напряглась.
    Серый брат
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
      Цитата: Серый брат
      Индия напряглась.

      И не только Индия ... Это тревожный звоночек всем странам региона .
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:27
        дали обезьянам гранаты,сказали что это новый вид ананасов,а что будет дальше одному Богу теперь известно,вот так снабдить всех дикарей ЯО и можно за планету уже не переживать!
        Ратник с пулеметом
    2. Pirogov Сегодня, 13:19
      Цитата: Серый брат
      Индия напряглась.

      Да у Индии ракет поболее ,а вот то что Китай помогает Пакистану так явно ,может закончится большим сближением ,Сша и Индии ,а это уже плохо для России!
      Pirogov
      1. Titsen Сегодня, 13:25
        Цитата: Pirogov
        может закончится большим сближением ,Сша и Индии ,а это уже плохо для России!


        У России только два союзника - Армия и Флот!

        Так всегда было, есть и будет!
        Titsen
  2. новичок Сегодня, 13:20
    что то начинает немного напрягать “ любовь“ пакистана и индии. как бы чего доброго с дурного настроения не пустили друг в друга свои “морковки“. ну типа “ошибка электроники“, или ещё чего нибудь.
    новичок
  3. twincam Сегодня, 13:22
    ПакАистан? ))) Не, не слышал )))))))))
    twincam
    1. Raf01 Сегодня, 13:26
      ПакАистан - ЕГЭ рулит.)))
      Raf01
  4. kolkulon Сегодня, 13:25
    У нас переняли фишку называть оружие невинно-умилительными именами?
    kolkulon
    1. новичок Сегодня, 13:31
      фишка фишкой. но то что пакистан уже далеко пошёл по лестнице технологий_ очень плохо. ведь во всех силовых структурах у них сидят бабахи, или сочувствующие оным.
      новичок
  5. Bradley Сегодня, 13:27
    Пакаистан провёл первое испытание баллистической ракеты «Ласточка»

    Ведьмак, выйди из моей головы...
    Bradley

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