13:33 26 января

ФСБ в Республике Крым проводит операцию против "Хизб ут-Тахрир"

Глава государственного комитета по вопросам межнациональных отношений правительства Республики Крым Заур Смирнов сообщил прессе о проведении сотрудниками полиции и спецслужбами на территории республики операции против членов запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».

По словам крымского чиновника, проводятся досмотры и обыски на квартирах проживания членов этой экстремистской организации и лиц, причастных к деятельности группировки.

ФСБ в Республике Крым проводит операцию против "Хизб ут-Тахрир"


РИА Новости приводит текст заявления Заура Смирнова:
Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки.


Необходимо отметить, что так называемая «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир») пустила корни в самых разных регионах России. Несмотря на то, что она запрещена решением Верховного суда России, активисты организации продолжают осуществлять деятельность не только на территории Крымского полуострова, но также в Татарстане, в ряде регионов Сибири и Центральной России, включая Москву и Московскую область.

Операция ФСБ в Крыму уже вызвала всплеск возмущения среди представителей украинского "меджлиса". Представители чубаровско-джемилевской шайки объявили, что идёт операция "против крымских татар". Это очередная попытка "меджлиса" делить представителей экстремистских группировок по национальному признаку, пытаясь такое деление использовать в собственных пиар-интересах. "Хизб ут-Тахрир" запрещена в самых разных странах мира, включая Турцию, Пакистан, Сирию и др.

Накануне в ходе отчёта МВД по республике Татарстан было сообщено, что на территории республики задержаны несколько членов «Хизб ут-Тахрир», планировавших теракты в Татарстане, включая теракт на Казанском авиазаводе.

Использованы фотографии: http://www.ixtc.org
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Комментарии 3
  1. Spartanez300 Сегодня, 13:23
    Всех упырей надо выявить , а укро- нацисткий "меджлис" пусть засунет свое возмущение куда подальше .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
      Двое из них уже осуждены в Ростове-на-Дону. Еще пятеро были взяты под стражу 13 октября 2016 года — это крымчанин Тимур Абдуллаев, а также Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмил Джемаденов, которые обвиняются по ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

      А имена-то попахивают "Меджлисом" ... Я не удивлён .
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 13:32
        День добрый Павел hi Хизб ут-Тахрир»... Да их разогнать надо за одно название. которое не выговоришь..
        Zibelew

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