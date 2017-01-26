ФСБ в Республике Крым проводит операцию против "Хизб ут-Тахрир"
Глава государственного комитета по вопросам межнациональных отношений правительства Республики Крым Заур Смирнов сообщил прессе о проведении сотрудниками полиции и спецслужбами на территории республики операции против членов запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».
По словам крымского чиновника, проводятся досмотры и обыски на квартирах проживания членов этой экстремистской организации и лиц, причастных к деятельности группировки.
РИА Новости приводит текст заявления Заура Смирнова:
Необходимо отметить, что так называемая «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир») пустила корни в самых разных регионах России. Несмотря на то, что она запрещена решением Верховного суда России, активисты организации продолжают осуществлять деятельность не только на территории Крымского полуострова, но также в Татарстане, в ряде регионов Сибири и Центральной России, включая Москву и Московскую область.
Операция ФСБ в Крыму уже вызвала всплеск возмущения среди представителей украинского "меджлиса". Представители чубаровско-джемилевской шайки объявили, что идёт операция "против крымских татар". Это очередная попытка "меджлиса" делить представителей экстремистских группировок по национальному признаку, пытаясь такое деление использовать в собственных пиар-интересах. "Хизб ут-Тахрир" запрещена в самых разных странах мира, включая Турцию, Пакистан, Сирию и др.
Накануне в ходе отчёта МВД по республике Татарстан было сообщено, что на территории республики задержаны несколько членов «Хизб ут-Тахрир», планировавших теракты в Татарстане, включая теракт на Казанском авиазаводе.
По словам крымского чиновника, проводятся досмотры и обыски на квартирах проживания членов этой экстремистской организации и лиц, причастных к деятельности группировки.
РИА Новости приводит текст заявления Заура Смирнова:
Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки.
Необходимо отметить, что так называемая «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир») пустила корни в самых разных регионах России. Несмотря на то, что она запрещена решением Верховного суда России, активисты организации продолжают осуществлять деятельность не только на территории Крымского полуострова, но также в Татарстане, в ряде регионов Сибири и Центральной России, включая Москву и Московскую область.
Операция ФСБ в Крыму уже вызвала всплеск возмущения среди представителей украинского "меджлиса". Представители чубаровско-джемилевской шайки объявили, что идёт операция "против крымских татар". Это очередная попытка "меджлиса" делить представителей экстремистских группировок по национальному признаку, пытаясь такое деление использовать в собственных пиар-интересах. "Хизб ут-Тахрир" запрещена в самых разных странах мира, включая Турцию, Пакистан, Сирию и др.
Накануне в ходе отчёта МВД по республике Татарстан было сообщено, что на территории республики задержаны несколько членов «Хизб ут-Тахрир», планировавших теракты в Татарстане, включая теракт на Казанском авиазаводе.
Использованы фотографии: http://www.ixtc.org