Хакеры атаковали сайт Росгвардии
Сайт Национальной гвардии РФ подвергся массированной кибератаке, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
«Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», – говорится в сообщении.
При попытке открыть ресурс появлялось сообщение: «Сайт закрыт на техническое обслуживание».
Отмечается, что «в два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, в дальнейшем их количество выросло до 7,8 тыс.».
По словам начальника управления связи Росгвардии Алексея Белякова, «сейчас специалисты проводят контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».
Ранее в ФСБ заявляли, что в течение прошлого года российские объекты подвергались кибератакам около 70 млн. раз, причем большинство этих атак были предприняты из-за рубежа.
«Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», – говорится в сообщении.
При попытке открыть ресурс появлялось сообщение: «Сайт закрыт на техническое обслуживание».
Отмечается, что «в два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, в дальнейшем их количество выросло до 7,8 тыс.».
По словам начальника управления связи Росгвардии Алексея Белякова, «сейчас специалисты проводят контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».
Ранее в ФСБ заявляли, что в течение прошлого года российские объекты подвергались кибератакам около 70 млн. раз, причем большинство этих атак были предприняты из-за рубежа.
Использованы фотографии: РИА Новости