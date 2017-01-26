01:15 27 января

Хакеры атаковали сайт Росгвардии

Сайт Национальной гвардии РФ подвергся массированной кибератаке, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Хакеры атаковали сайт Росгвардии


«Перебои в работе сайта начались в среду около 17 часов. Специалисты установили, что сайт подвергся массированной DDoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом», – говорится в сообщении.

При попытке открыть ресурс появлялось сообщение: «Сайт закрыт на техническое обслуживание».

Отмечается, что «в два часа ночи было выявлено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, в дальнейшем их количество выросло до 7,8 тыс.».

По словам начальника управления связи Росгвардии Алексея Белякова, «сейчас специалисты проводят контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».

Ранее в ФСБ заявляли, что в течение прошлого года российские объекты подвергались кибератакам около 70 млн. раз, причем большинство этих атак были предприняты из-за рубежа.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 22
  1. СРЦ П-15 Вчера, 14:20
    Опять русские хакеры? belay laughing
    СРЦ П-15
    1. Arh Вчера, 14:36
      Набьём кулаки будем сами аттаковать !!!
      Arh
      1. bouncyhunter Вчера, 15:03
        Вполне возможно, что подобные хакерские атаки, будучи направленными формально на сайт росгвардии , фактически проводятся в отношении власти РФ с целью выяснения возможности блокирования её связи с силовыми структурами .
        bouncyhunter
        1. Серый брат Вчера, 15:30
          Цитата: bouncyhunter
          РФ с целью выяснения возможности блокирования её связи с силовыми структурами .

          Бессмысленно. Закрытые линии связи, для того и закрытые чтобы кто попало там не шарился.
          Серый брат
          1. Vita VKO Вчера, 17:35
            Цитата: Серый брат
            Закрытые линии связи

            DDoS-атаки тем и опасны, что могут перегрузить не только сервера с размещенными на них сайтами, но и целые каналы связи. Какой смысл в закрытии линии связи если она тупо не работает. Были прецеденты, когда целые страны оставались без связи с внешним миром. Сейчас каналы связи и информация стали жизненно важным. Информационная война без правил не может быть бесконечной. Не смотря на то, что США и ЕС постоянно обвиняют то Россию, то Китай, в хакерских атаках Запад не желает вводить единые международные правовые нормы в рамках ООН для работы в информационном поле, предпочитая организовывать глобальные слежки, простушки и диверсии.
            Vita VKO
            1. Oden280 Вчера, 18:02
              Закрытые линии связи ни какого касательства с интернетом не имеют. DDoS-атаки опасны только для сетей хоть как то связанных с всемирной паутиной.
              Oden280
              1. Vita VKO Вчера, 18:26
                Цитата: Oden280
                Закрытые линии связи ни какого касательства с интернетом не имеют.
                Магистральные оптоволоконные и спутниковые каналы общие для всех видов связи. Исключением являются только ведомственные, но их очень мало и используются только в стратегических системах управления.
                Vita VKO
    2. сибиралт Вчера, 14:56
      Какая же это за "росгвардия", если её сайт возможно атаковать? Что ж тогда делать российским негвардейцам?
      сибиралт
      1. Тень тьмы Вчера, 15:29
        Какая же это за "росгвардия", если её сайт возможно атаковать? Что ж тогда делать российским негвардейцам?

        Скорее всего, сайт "росгвардия" имеет такое же отношение к работе росгвардии, как ВО к выпуску оружия. Но виноваты всё равно #русские хакеры#. lol Ох уж эти всемогущие русские хакеры.
        Тень тьмы
      2. Серый брат Вчера, 15:32
        Цитата: сибиралт
        Какая же это за "росгвардия", если её сайт возможно атаковать?

        Это всего лишь обычный сайт на обычном сервере...
        Серый брат
    3. НЕКСУС Вчера, 16:26
      Цитата: СРЦ П-15
      Опять русские хакеры? belay laughing

      Нет,думаю кто-то в Пентагоне задницей всей толстой сел на клавиатуру...и тут случилось. laughing
      НЕКСУС
  2. AlexeyAlexey Вчера, 14:21
    Надо ответку по тем адресам послать.
    AlexeyAlexey
    1. viktor_ui Вчера, 14:28
      Вот ты и начни первым слать ответку плавающим IP... а я и мне подобные мило будем улыбаться.
      viktor_ui
    2. конёк-горбунок Вчера, 14:37
      Цитата: AlexeyAlexey
      Надо ответку по тем адресам послать.


      Да нет,надо попов позвать,пускай побрызгают везде своей святой водичкой
      конёк-горбунок
      1. Alexey RA Вчера, 14:46
        Цитата: конёк-горбунок
        Да нет,надо попов позвать,пускай побрызгают везде своей святой водичкой

        Кстати, действенная мера - просто брызгать надо на те компы, с которых ведётся атака. Не менее литра. Внутрь корпуса. laughing
        Alexey RA
  3. Наблюдатель2014 Вчера, 14:26
    Хакеры атаковали сайт Росгвардии
    Полегчало??! laughing
    Наблюдатель2014
  4. antikilller55 Вчера, 14:59
    Гвардию голыми руками..тьфу ты клавиатурами не возьмешь ))
    antikilller55
    1. voyaka uh Вчера, 16:37
      Так они и отбились - электошокерами wassat . Только
      компы пришлось заменить, а атаку отбили.
      А вот легкие пулеметы им не разрешили применить...
      voyaka uh
      1. venik Вчера, 18:30
        Цитата: voyaka uh
        А вот легкие пулеметы им не разрешили применить...

        =====
        А легкие пулеметы на хе....ра? Россия - не Израиль! Заказчиков найдут - и СВД хватит!
        venik
  5. venik Вчера, 18:26
    Ранее в ФСБ заявляли, что в течение прошлого года российские объекты подвергались кибератакам около 70 млн. раз, причем большинство этих атак были предприняты из-за рубежа.
    ======
    Ну и где же тут "рука Москвы" где же "рука Путина"??? Может в ООН "бучу" поднять?? Типа: "Рука НАТО"!!!
    А что? Глядишь и Трампу будет "Информация к размышлению"!!!!
    venik
  6. romandostalo Вчера, 21:31
    Детство у кого то где то заиграло. Ну сайт, ну росгвардии, ну и что?
    romandostalo
  7. Orionvit Сегодня, 00:28
    Цитата: Vita VKO
    Исключением являются только ведомственные, но их очень мало и используются только в стратегических системах управления.

    Так вы же сами ответили на свой вопрос. Или президент РФ со своим министром обороны по скайпу общается? lol
    Orionvit

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