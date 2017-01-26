Украинские радикалы снова взялись за "торговую блокаду" Донбасса

Задержанный состав ветераны переоборудовали под пункт обогрева. А то на дворе -15... Присылайте ещё.

Ночь прошла спокойно. Пара автоматных очередей в лесопосадке.

"На испуг" всерьёз не воспринимается. Представители почти всех военных частей, находящихся рядом отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается всё начальство Луганской области. Получается, оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить? Принимаются пожелания.

По эфирам опять побежали разнообразные клоуны дурить людям головы. Клоуны вещают, что блокпост ветеранов на ветке Луганск - Лисичанск заблокировал уголь для Счастья. И теперь, мол, все замерзнут. Я не удивляюсь, что они молчат, почему за три года войны наши котельные не переделаны под уголь других марок. Не удивлен, что молчат про экспорт угля из т.н. ЛНР в Польшу. Понимаю почему забывают про разрешение на импорт угля из ЮАР по "Роттердам плюс". Совсем не странно, что молчат про ввоз угля из копанок т.н. ЛНР марки "Т" и ввоз российского угля по поддельным панамским документам через Старобельск. Меня удивляет одно.



Эти клоуны, занимая различные должности в Луганской области и Украине, до сих пор не знают где находится Счастье, по каким веткам уголь туда завозится и чем Счастье отличается от Красного Лимана... Это действительно стук в днище...

Из Донбасса поступают сообщения об очередной акции украинских радикалов, называющих себя «ветеранами АТО». Акция заключается в перекрытии железной дороги, которая соединяет Луганск со станцией Попасная. Одним из организаторов «блокады» выступает главарь батальона «Донбасс» Семен Семенченко, заявивший, что необходимо заканчивать торговые отношения. Один железнодорожный состав представители террористической группы Семенченко уже остановили.Сам «герой АТО» пишет об этом так:В следующем посте Семенченко решил перейти на украинскую мову (перевод):Потом Семенченко снова переходит на русский:После последнего «стука в днище» г-на Семенченко ему пришлось проходить лечение в одном из госпиталей Днепропетровска...Напомним, что укрорадикалы уже в который раз пытаются блокировать поставки из ЛДНР и обратно, однако достаточно бойкая торговля (в том числе и углем) через линию соприкосновения продолжает идти на фоне перестрелок и взаимных обвинения в нарушении минских договорённостей.