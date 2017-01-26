01:21 27 января

Украинские радикалы снова взялись за "торговую блокаду" Донбасса

Из Донбасса поступают сообщения об очередной акции украинских радикалов, называющих себя «ветеранами АТО». Акция заключается в перекрытии железной дороги, которая соединяет Луганск со станцией Попасная. Одним из организаторов «блокады» выступает главарь батальона «Донбасс» Семен Семенченко, заявивший, что необходимо заканчивать торговые отношения. Один железнодорожный состав представители террористической группы Семенченко уже остановили.

Украинские радикалы снова взялись за "торговую блокаду" Донбасса


Сам «герой АТО» пишет об этом так:
Задержанный состав ветераны переоборудовали под пункт обогрева. А то на дворе -15... Присылайте ещё.


В следующем посте Семенченко решил перейти на украинскую мову (перевод):
Ночь прошла спокойно. Пара автоматных очередей в лесопосадке.
"На испуг" всерьёз не воспринимается. Представители почти всех военных частей, находящихся рядом отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается всё начальство Луганской области. Получается, оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить? Принимаются пожелания.




Потом Семенченко снова переходит на русский:
По эфирам опять побежали разнообразные клоуны дурить людям головы. Клоуны вещают, что блокпост ветеранов на ветке Луганск - Лисичанск заблокировал уголь для Счастья. И теперь, мол, все замерзнут. Я не удивляюсь, что они молчат, почему за три года войны наши котельные не переделаны под уголь других марок. Не удивлен, что молчат про экспорт угля из т.н. ЛНР в Польшу. Понимаю почему забывают про разрешение на импорт угля из ЮАР по "Роттердам плюс". Совсем не странно, что молчат про ввоз угля из копанок т.н. ЛНР марки "Т" и ввоз российского угля по поддельным панамским документам через Старобельск. Меня удивляет одно.

Эти клоуны, занимая различные должности в Луганской области и Украине, до сих пор не знают где находится Счастье, по каким веткам уголь туда завозится и чем Счастье отличается от Красного Лимана... Это действительно стук в днище...


После последнего «стука в днище» г-на Семенченко ему пришлось проходить лечение в одном из госпиталей Днепропетровска...

Напомним, что укрорадикалы уже в который раз пытаются блокировать поставки из ЛДНР и обратно, однако достаточно бойкая торговля (в том числе и углем) через линию соприкосновения продолжает идти на фоне перестрелок и взаимных обвинения в нарушении минских договорённостей.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Комментарии 27
  1. Наблюдатель2014 Вчера, 14:29
    Украинские радикалы снова взялись за "торговую блокаду" Донбасса
    Мама дочери.
    -Ты можешь полюбить радикала?
    -Ради чего? laughing
    Наблюдатель2014
    1. vovanpain Вчера, 14:42
      Это действительно стук в днище...

      Только днище пробито у сэмэна.
      vovanpain
      1. 210окв Вчера, 14:49
        Пуля должна найти этого хероя...
        210окв
        1. Хубун Вчера, 14:54
          херой немаленького пошиба, соответственно и пули маловато будет, как минимум 120 мм и в ту же рану
          Хубун
          1. bouncyhunter Вчера, 15:07
            Да такому херою и "Калибра" не жалко ! А то , что помимо него других "ветеранов" заденет - отлично ! lol
            bouncyhunter
            1. KondratKo Вчера, 15:58
              Верёвка без мыла, большего этот имбицил не заслуживает. Калибр для ВРУ приберечь.
              KondratKo
        2. Ростов Папа Вчера, 14:55
          Ох как долго еще эта махновщина будет аукаться Украине. Такое количество придурков с оружием просто так не успокоятся. Еще называют себя ветеранами б""ть, виселица по ним плачет.....
          Ростов Папа
          1. хрыч Вчера, 16:22
            Мова хоть и левая субстанция, но получилось классно. "Никто кроме нас" (правда конечно "Дядя Вася" мовой не размовлял laughing ), получился "Нихто Крim нас". В индо-европейских нормальных языках ни, не, нет - отрицание, у немцев частица отрицания - нихт и пр. В общем девиз укровояк получился "Крым не наш" laughing
            хрыч
        3. OlegYOla Вчера, 16:45
          Петли достаточно будет love
          OlegYOla
    2. влад66 Вчера, 14:55
      Что ребятам им ответить? Принимаются пожелания.

      Вот тебе чего люди вна Украине желают. fellow
      влад66
    3. Gun70 Вчера, 15:04
      "Однажды мы с Максом выпили Фанты и остановили поезд" (с)
      Gun70
    4. МПК105 Вчера, 15:10
      Вот мне даже говорить об Этом не хочется...А Вам зачем,мужики..?
      МПК105
      1. vovanpain Вчера, 15:31
        Цитата: МПК105
        Вот мне даже говорить об Этом не хочется...А Вам зачем,мужики..?

        Но комментарий вы Коллега,тем не менее оставили. wink
        vovanpain
        1. МПК105 Вчера, 15:33
          Да просто и так всё ясно.Зачем лишний раз мусолить...
          МПК105
  2. Alexey RA Вчера, 14:39
    Дежа-вю какое-то - это же всё уже было 2 года назад. Тогда ещё губернатором был Мocкаль:
    "Поэтому подрыв поезда с углем, который предназначался для ТЭС в Счастье, – это прямая диверсия против контролируемой Украиной территории Луганской области. Если станция остановится из-за отсутствия угля, почти вся контролируемая Украиной территория Луганской области будет обесточена, а вся ответственность за это ляжет на так называемых партизан-подрывников", – отметил губернатор. По его словам, он направит соответствующие материалы в Генпрокуратуру для правовой оценки.
    Он также посоветовал тем, "у кого есть желание устроить партизанскую войну", отличиться в селе Желобок вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке, где сейчас стоят российские регулярные войска с бронетехникой, в селе Голубовское Попаснянского района, которое подконтрольно российской армии.
    Ответственность за подрыв железнодорожного полотна и поезда взял на себя батальон Днепр-1. Мотивацией к повреждению имущества железной дороги стало разрушение железнодорожного сообщения между югом Луганской области и Россией с целью блокирования вывоза угля в РФ. Было уничтожено также два вагона.
    Alexey RA
  3. kot28.ru Вчера, 14:40
    СЭМЭН подлечил дупу? lolТак ведь опять вдуют,причем если за деньги- то и свои ,типа,ничего личного,у них бизнес,а тут кто-то мешать надумал,могут и до смерти,шел бы уж сразу в Карпаты!Схроны рыть!
    kot28.ru
  4. salat Вчера, 14:41
    Судя по фото на рельсах ветки лежат и вроде ничего существенного, можно прокатиться на поезде и не заметить! Хотя нет! радикалы начнут стрелять по колесам и состав остановится laughing
    salat
  5. Копчёный Вчера, 14:46
    "Сёма" своей смертью не помрёт.
    Копчёный
  6. Горный стрелок Вчера, 14:52
    Я тащусь с этих клоунов. Лет через несколько мы узнаем, что вся эта "война" была прикрытием дележа денежных потоков между старыми и "молодыми" олигархами. Семенченко, наверное сейчас "грохнут" вместе со всем его "воинством".Не по Сеньке шапка.
    Горный стрелок
    1. Лелёк Вчера, 18:25
      Цитата: Горный стрелок
      Я тащусь с этих клоунов.


      В свете последних событий "украинский вопрос" уже на стоит, а дрябло висит. Вот и стараются свидомиты реанимировать его эрекцию всеми путями и внушить патронам на западе, что бывшая Украина это субъект, а не объект.
      Лелёк
  7. antikilller55 Вчера, 14:56
    Передел сфер влияния одних бандосов перед другими как в славные 90-ые. Сами разберутся и все будет по старому.
    antikilller55
  8. uav80 Вчера, 15:16
    Сам «герой АТО» пишет об этом так:
    Задержанный состав ветераны переоборудовали под пункт обогрева. А то на дворе -15... Присылайте ещё.


    Самое интересное, что состав которой они захватили, шел со стороны Украины, а не как не из ЛДНР, так что у кого он что просит присылать...??
    uav80
  9. Владимир57 Вчера, 15:42


    Давно не было слышно "хероя"... laughing
    Владимир57
  10. рус-5819 Вчера, 16:24
    После последнего «стука в днище» г-на Семенченко ему пришлось проходить лечение в одном из госпиталей Днепропетровска...

    Травматологи утверждают, что при ранении мозга могут наступить провалы памяти, галлюцинации...
    Видимо в последней "схватке" Сэмэну мозги повредили, они же у него явно в дупе.
    рус-5819
  11. Нормаль ок Вчера, 16:27
    По официальной версии СК России, лидера "оплота" Жилина, убили из-за бизнеса. В общем на этих поставках угля нагреваются с обеих сторон. И не хило. Кому будет хуже от блокады, - фиг его знает?
    Нормаль ок
    1. МПК105 Вчера, 16:36
      Да ВОТ И дело...А мы ТУТ...
      МПК105
  12. Молодой_Коммунист Вчера, 16:32
    Надо хохлам наконец-то газ перекрыть, пусть замерзнут - до конца зимы еще пара месяцев как-никак.
    Молодой_Коммунист

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