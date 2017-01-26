Финальные испытания "Пращи Давида"
Израильское издание The Jerasalem Post сообщает о проведении серии испытаний версии системы противоракетной обороны «Шарвит ксамим» или "Кела Давид", что в русскоязычном варианте обычно представляется как «Праща Давида». Испытания проводились Израилем и США и были признаны успешными.
Военное командование сообщает, что в ходе испытаний было проведено уточнение тактико-технических характеристик системы ПРО, а также изучены конкретные возможности по перехвату ракет различных видов и модификаций, включая баллистические и крылатые (по некоторым данным, дозвуковые) ракеты. В ходе испытаний отдельное внимание уделялось возможности противодействия «Пращи Давида» летательным аппаратам, включая истребители и беспилотные средства.
Ракеты «Пращи Давида», как сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны, успешно поразили ракеты-мишени, которые были идентифицированы многоцелевым радаром, передавшим координаты целей в центр управления запусков.
Отмечено, что успешные испытания становятся, по сути, финальным звеном перед непосредственной передачей системы ПРО «Праща Давида» соответствующим формированиям израильской армии. Процедура же передачи контроля над новейшей системой ПРО военно-воздушным силам Израиля была начата ещё в марте прошлого года. Началу передачи процедуры предшествовали успешные тестовые испытания.
"Праща Давида", по израильским планам, должна стать дополнением к стоящей на вооружении системе ПРО "Железной купол".
Почему испытания проводятся при американском участии? Дело в том, что в проекте задействованы американские компании, а также имеется существенное американское финансирование.
Военное командование сообщает, что в ходе испытаний было проведено уточнение тактико-технических характеристик системы ПРО, а также изучены конкретные возможности по перехвату ракет различных видов и модификаций, включая баллистические и крылатые (по некоторым данным, дозвуковые) ракеты. В ходе испытаний отдельное внимание уделялось возможности противодействия «Пращи Давида» летательным аппаратам, включая истребители и беспилотные средства.
Ракеты «Пращи Давида», как сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны, успешно поразили ракеты-мишени, которые были идентифицированы многоцелевым радаром, передавшим координаты целей в центр управления запусков.
Отмечено, что успешные испытания становятся, по сути, финальным звеном перед непосредственной передачей системы ПРО «Праща Давида» соответствующим формированиям израильской армии. Процедура же передачи контроля над новейшей системой ПРО военно-воздушным силам Израиля была начата ещё в марте прошлого года. Началу передачи процедуры предшествовали успешные тестовые испытания.
"Праща Давида", по израильским планам, должна стать дополнением к стоящей на вооружении системе ПРО "Железной купол".
Почему испытания проводятся при американском участии? Дело в том, что в проекте задействованы американские компании, а также имеется существенное американское финансирование.
Использованы фотографии: @WallaNews