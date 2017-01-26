01:17 27 января

Финальные испытания "Пращи Давида"

Израильское издание The Jerasalem Post сообщает о проведении серии испытаний версии системы противоракетной обороны «Шарвит ксамим» или "Кела Давид", что в русскоязычном варианте обычно представляется как «Праща Давида». Испытания проводились Израилем и США и были признаны успешными.

Военное командование сообщает, что в ходе испытаний было проведено уточнение тактико-технических характеристик системы ПРО, а также изучены конкретные возможности по перехвату ракет различных видов и модификаций, включая баллистические и крылатые (по некоторым данным, дозвуковые) ракеты. В ходе испытаний отдельное внимание уделялось возможности противодействия «Пращи Давида» летательным аппаратам, включая истребители и беспилотные средства.

Ракеты «Пращи Давида», как сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны, успешно поразили ракеты-мишени, которые были идентифицированы многоцелевым радаром, передавшим координаты целей в центр управления запусков.

Финальные испытания "Пращи Давида"


Отмечено, что успешные испытания становятся, по сути, финальным звеном перед непосредственной передачей системы ПРО «Праща Давида» соответствующим формированиям израильской армии. Процедура же передачи контроля над новейшей системой ПРО военно-воздушным силам Израиля была начата ещё в марте прошлого года. Началу передачи процедуры предшествовали успешные тестовые испытания.

"Праща Давида", по израильским планам, должна стать дополнением к стоящей на вооружении системе ПРО "Железной купол".

Почему испытания проводятся при американском участии? Дело в том, что в проекте задействованы американские компании, а также имеется существенное американское финансирование.

Использованы фотографии: @WallaNews
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Комментарии 83
  1. Наблюдатель2014 Вчера, 14:51
    Финальные испытания "Пращи Давида"
    Ну что, как испытывать будем? Трубами с порохом или чем серьёзным bully laughing
    Наблюдатель2014
    1. rasputin17 Вчера, 14:58
      Начинать надо с малого! Для начала и алебард достаточно!!! hi
      rasputin17
      1. bouncyhunter Вчера, 15:10
        А может евреи испугались пакистанских испытаний "Ласточки" ? Или не долетит ? lol
        bouncyhunter
      2. тол100в Вчера, 16:03
        Цитата: rasputin17
        Для начала и алебард достаточно!!!

        А может и простой пращи с каменюкой!?
        тол100в
      3. Ныробский Вчера, 20:14
        Цитата: rasputin17
        Начинать надо с малого! Для начала и алебард достаточно!!!

        Да там и так не особенно замысловатые Хасамы летают. Мне вот интересно, как они поведут себя в случае прилёта разделяющихся боеголовок, когда помимо бабахов, пойдут ложные цели.
        Ныробский
    2. Вежливый Лось Вчера, 15:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну что, как испытывать будем? Трубами с порохом или чем серьёзным

      Цитата: rasputin17
      Для начала и алебард достаточно!!!

      Цитата: bouncyhunter
      А может евреи испугались пакистанских испытаний "Ласточки" ? Или не долетит ?

      Господа! hi
      Мне кажется, что вы поступили несколько опрометчиво, поставив Израиль и Одессу на одну ступеньку.
      Вежливый Лось
      1. rasputin17 Вчера, 18:02
        Да! А в чем разница?!
        rasputin17
        1. Штык Вчера, 19:58
          Цитата: rasputin17
          Да! А в чем разница?!

          Это примерно как настоящий Распутин и ряженый smile
          Штык
    3. Арон Заави Вчера, 16:26
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну что, как испытывать будем? Трубами с порохом или чем серьёзным bully laughing

      Очень серьезное знание мат части. tongue

      Сегодня завершились испытания модернизированной версии "Пращи Давида" по групповой цели, нескольким одновременно запущенных над Средиз. морем с самолётов, к побережью Израиля, баллистическим ракетам-мишеням семейства "Sparrow". Все цели поражены "прямым ударом"




      Арон Заави
    4. Либероид- Вчера, 18:07
      Цитата: Наблюдатель2014
      Финальные испытания "Пращи Давида"
      Ну что, как испытывать будем? Трубами с порохом или чем серьёзным bully laughing

      Израиль все больше начинает смахивать на этакий "бункер с усиленной защитой" ..Вопрос от кого и зачем? Может все же попытаться договорится с соседями и Россия бы помогла ...
      Либероид-
      1. Dan4eG Вчера, 18:30
        Цитата: Либероид-
        Может все же попытаться договорится с соседями

        ну покажите мастер класс,договоритесь с Украиной!
        Dan4eG
        1. Либероид- Вчера, 18:57
          Цитата: Dan4eG
          Цитата: Либероид-
          Может все же попытаться договорится с соседями

          ну покажите мастер класс,договоритесь с Украиной!

          Ну вы там с вашим вальцманом, как раз и орудуете в тихушку(война до последнего украинца ,араба и т.д.))))...Все все знают и понимают, но молчат
          Либероид-
          1. Wiskar Вчера, 19:25
            Цитата: Либероид-
            Ну вы там с вашим вальцманом


            Я уж думал , что про выдуманную фамилию "Вальцман" уже пишут только те,кто вообще не знает о чём пишут.. Я оказался прав. wassat
            Wiskar
            1. Либероид- Вчера, 19:32
              Цитата: Wiskar
              Цитата: Либероид-
              Ну вы там с вашим вальцманом


              Я уж думал , что про выдуманную фамилию "Вальцман" уже пишут только те,кто вообще не знает о чём пишут.. Я оказался прав. wassat

              Здесь таких уже давно "загасили" ..)))) А я все же напоминаю !Дальше перечислять не стоит думаю, а то псов спустят опять на меня... laughing
              Либероид-
              1. Wiskar Вчера, 19:41
                Порошенко выдумали фамилию Вальцман перед выборами, чтобы нагадить.
                На самом деле никакой он не Вальцман и нет ни одного доказательства этому, но по той причине,что некоторые личности, особенно часто низкого интеллектуального уровня, не понимают,что дело не в национальности вообще,а в человеке, то это работает на них..
                Wiskar
                1. Либероид- Вчера, 20:13
                  Цитата: Wiskar
                  Порошенко выдумали фамилию Вальцман перед выборами, чтобы нагадить.
                  На самом деле никакой он не Вальцман и нет ни одного доказательства этому, но по той причине,что некоторые личности, особенно часто низкого интеллектуального уровня, не понимают,что дело не в национальности вообще,а в человеке, то это работает на них..

                  Да ладно все ..Что вы так возбудились сразу...Спокойней уважаемый ! Парашенко православный конечно (когда нужно..)))
                  Либероид-
                  1. Wiskar Вчера, 20:16
                    Цитата: Либероид-
                    Да ладно все ..Что вы так возбудились сразу...Спокойней уважаемый ! Парашенко православный конечно (когда нужно..)))


                    Мне совершенно всё равно какой он православный или нет . Это важно тем, кто любит вешать ярлыки и испытывает разного вида проблемы -кто с евреями, кто с русскими, кто с иудаизмом, кто с православием итд, и не видит главного и сути.
                    Wiskar
                2. Dym71 Вчера, 21:24
                  Цитата: Wiskar
                  Порошенко выдумали фамилию Вальцман перед выборами, чтобы нагадить.

                  Вчитался внимательно в это Ваше предложение и офигел
                  Это каким образом фамилией Вальцман можно нагадить? belay
                  Да ещё на выборах в стране, которая предпочла европейский вектор развития!
                  Может наоборот Петро Олексійович сам темку и подкинул, чтоб выиграть? feel
                  А то от этой Вашей мысли попахивает фобиями нехорошими в отношении украинцев wink
                  Dym71
                  1. Wiskar Вчера, 21:30
                    Цитата: Dym71
                    Это каким образом фамилией Вальцман можно нагадить?


                    Легко, так как антисемиты тоже часть электората и поэтому за него борются на выборах.


                    Цитата: Dym71
                    Да ещё на выборах в стране, которая выбрала европейский вектор развития!


                    laughing

                    Цитата: Dym71
                    Может наоборот Петро Олексійович сам темку и подкинул, чтоб выиграть?


                    Нее, такой пиар вредит.

                    Цитата: Dym71
                    А то от этой Вашей мысли попахивает фобиями нехорошими в отношении украинцев


                    Мне очень понравилось ваше иронизирование good
                    Wiskar
                    1. Dym71 Вчера, 21:59
                      Цитата: Wiskar
                      Цитата: Dym71
                      Это каким образом фамилией Вальцман можно нагадить?
                      Легко, так как антисемиты тоже часть электората и поэтому за него борются на выборах.

                      У Порошенко абсолютная победа а первом туре выборов - 9 857 308 чел. (54,70 %) голосов, ближайший конкурент Ю. Тимошенко - 2 310 050 чел. (12,81 %) , дальше 8% - 5% и всё!
                      Сильно наборолись антисемиты! laughing
                      Dym71
                      1. Wiskar Вчера, 22:05
                        Цитата: Dym71
                        Сильно наборолись антисемиты!


                        Видите как хорошо- слабенькие оказались...
                        Правда там скорее и выбор то был такой что особо голосовать не за кого..
                        В России примерно такой же выбор был... Путин и кто-то там,кто понятно не наберёт много.. wassat
                        Wiskar
                3. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:32
                  Вискарь

                  "Порошенко выдумали фамилию Вальцман перед выборами, чтобы нагадить." (с)
                  Вы так уверенно об этом говорите, словно являетесь патентодержателем и фамилии Вальцман и самой идеи.
                  Скептик-Самоучка
              2. Штык Вчера, 20:05
                Цитата: Либероид-
                Дальше перечислять не стоит думаю, а то псов спустят опять на меня..

                Спустят спустят !
                МОСКВА, 26 января — РИА Новости. Трагедия Холокоста наглядно показала, какую угрозу несет миру антисемитизм, этническая религиозная ксенофобия принимает новую уродливую форму терроризма в современном мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
                Бойся Либероид! wassat
                Штык
          2. Dym71 Вчера, 19:48
            Цитата: Либероид-
            Цитата: Dan4eG
            Цитата: Либероид-
            Может все же попытаться договорится с соседями

            ну покажите мастер класс,договоритесь с Украиной!

            Ну вы там с вашим вальцманом, как раз и орудуете в тихушку(война до последнего украинца ,араба и т.д.))))...Все все знают и понимают, но молчат

            Аккуратнее Виталий, это провокация! Dan4eG для затравки про какие то договоренности (не понятно какие и о чем) с Украиной пишет, затем, с оглядкой на Голаны, начнет давить на слабо насчёт возврата российской землицы, вместе с русским населением - Крыма. Dan4eG такой, он может! yes
            Dym71
            1. Либероид- Вчера, 20:18
              Цитата: Dym71
              Аккуратнее Виталий, это провокация!

              Мне не привыкать, такие выводят прям под выстрел...! Пусть стреляют, мне не впервой и бояться нечего...(надеюсь, что опять наступит время, когда мы их тут гнобили и чехвостили до черепов на сайте...)Тихие были и вежливые, помниться и нормально разговаривали.. hi
              Либероид-
              1. Штык Вчера, 20:32
                Цитата: Либероид-
                надеюсь, что опять наступит время, когда мы их тут гнобили и чехвостили до черепов на сайте.

                А дождешься ? laughing
                Штык
              2. Dym71 Вчера, 21:01
                Цитата: Либероид-
                Тихие были и вежливые, помниться и нормально разговаривали..

                Не помню такого, всегда "кусались" smile им без этого нельзя - сожрут соседушки!
                Dym71
      2. Штык Вчера, 20:01
        Цитата: Либероид-
        Может все же попытаться договорится с соседями и Россия бы помогла ...

        Как же с ними договариваться, если у них шило в заднице - не хотятс! request
        Штык
        1. Либероид- Вчера, 21:25
          Цитата: Штык
          Цитата: Либероид-
          Может все же попытаться договорится с соседями и Россия бы помогла ...

          Как же с ними договариваться, если у них шило в заднице - не хотятс! request

          Думаю на таких как вы надеются, что вы за них грязную работу сделаете(что сейчас и происходит) ...А они просто сливки снимут, как обычно ...А потом вас в расход! Или я не прав штык, то то ты тут выгибаешься уже в разных положениях перед ними..(им даже писать ничего не нужно все ты делаешь и довольно таки шустро..)))) Здесь уже свора сформировалась конкретная , только фас скажи и рвут поводки сразу..хе хе..
          Либероид-
          1. Алло Вчера, 23:29
            Цитата: Либероид-
            Думаю на таких как вы надеются, что вы за них грязную работу сделаете(что сейчас и происходит) ...А они просто сливки снимут, как обычно ...А потом вас в расход! Или я не прав штык, то то ты тут выгибаешься уже в разных положениях перед ними..(им даже писать ничего не нужно все ты делаешь и довольно таки шустро..)))) Здесь уже свора сформировалась конкретная , только фас скажи и рвут поводки сразу..хе хе..

            Кто громче всех кричит держи вора? Михан может вы латентный шабесгой? И проводник политики Сиона. Свои глупцы хуже врагов обдумайте эту мысль wink
            Алло
            1. Dym71 Сегодня, 00:22
              Цитата: Алло
              Михан может вы латентный шабесгой?

              Пример из вики понравился очень, не мог не поделиться:

              " — А что такое шабес-гой? — спросил Санька.
              — Это, братец ты мой, штука тонкая. Видишь ли, у евреев такая мода: воскресенье они празднуют в субботу. И вот, скажем, как в пятницу зажгли огонь, так, значит, и зашабашили. И ничего-ничего им делать нельзя. Закон им позволяет кушать да молиться, а больше ничего. Ну, вот тут-то они, скажем, и просят нашего брата, христианина, помочь им: кому со стола подсвечник снять надо, кому до синагоги богомолье донести надо, а кто просит скотину накормить… Много разного дела найдется. Ну, и исполняешь…
              — А они что за это? — полюбопытствовал Рыжик.
              — А уж это глядя по делу и по состоянию. Бедняк, скажем, кусок булки даст, а богач рюмку водки поднесет, а то и цельный пятак еще в руку положит."

              Алексей Иванович Свирский. «Рыжик», часть 3, глава 3
              Dym71
  2. 210окв Вчера, 14:52
    Янкесы сначала подкинут деньжат израильтянам на ПРО,потом палестинцам-на преодоление ПРО и...проведут испытание..
    210окв
    1. COJIDAT Вчера, 14:57
      Не исключено.
      COJIDAT
    2. gukoyan Вчера, 14:58
      "Янкесы сначала подкинут деньжат израильтянам на ПРО,потом палестинцам-на преодоление ПРО и...проведут испытание.."

      Просто бизнес ничего личного)
      gukoyan
    3. kot28.ru Вчера, 15:00
      Ну вряд ли американцы сумеют обмануть израильтян,только вот если в сша живут израильтяне и обманывают израильских,тьфу,запутаешься с ними
      kot28.ru
      1. kot28.ru Вчера, 15:02
        Хотя,стоит отдать должное,Израиль сумел организовать свою армию и производит свое оружие,срочка там не кара небесная,как у нас недавно а обязанность КАЖДОГО гражданина и гражданки!
        kot28.ru
        1. Нормаль ок Вчера, 16:06
          Цитата: kot28.ru
          Хотя,стоит отдать должное,Израиль сумел организовать свою армию и производит свое оружие,срочка там не кара небесная,как у нас недавно а обязанность КАЖДОГО гражданина и гражданки!

          Согласен. До недавних пор общество было морально подготовлено и отмобилизовано на защиту страны. "Не служить" - было стыдно перед людьми. Но, времена меняются и Израильское общество становится более мягкотелым.
          Нормаль ок
    4. lochin Вчера, 15:00
      Дык палестинцам уже подкинули 200 с хвостиком. А преодолевать ПРО они могут своим пешком.
      lochin
      1. Wiskar Вчера, 16:04
        Цитата: lochin
        Дык палестинцам уже подкинули 200 с хвостиком.


        Обама и Керри в последний день подкинули, а вот Трамп, как сообщают газеты остановил.
        Wiskar
      2. Штык Вчера, 20:08
        Цитата: lochin
        Дык палестинцам уже подкинули 200 с хвостиком

        Как передает The Times of Israel со ссылкой на палестинского чиновника, представители американской администрации сообщили премьер-министру Палестины Рами Хамдалле, что в ближайшем будущем деньги не могут быть перечислены. smile
        Штык
    5. тол100в Вчера, 16:05
      Цитата: 210окв
      и...проведут испытание..

      Что-то в этом есть!
      тол100в
  3. Bradley Вчера, 15:00
    Надеюсь, у израильтян все будет тип-топ, испытание пройдет на отлично! . wink
    Bradley
    1. МПК105 Вчера, 15:14
      А я надеюсь-что они будут в равных условиях с арабами-вот тогда и поглядим на их "исключительность"
      МПК105
      1. Dan4eG Вчера, 15:27
        Вравных,это пять еврейских стран нападет на одну арабскую? Вся разница в условиях это наша заслуга и чуточку их не адекваКность!
        Dan4eG
        1. МПК105 Вчера, 15:30
          Да Вы прекрасно поняли,о чём я.Вы всегда брали техническим превосходством...
          МПК105
          1. Dan4eG Вчера, 15:38
            Тогда это их проблема,тк я ради дебила рукожопого в каменный век не вернусь! Пусть он подростет,а потом будем говорить!
            Dan4eG
            1. МПК105 Вчера, 15:50
              Каменный век это Вы КРАСИВО СКАЗАЛИ.Но,согласитесь,Вас не не любят,как бы это мягко сказать-чтоб не сказали-фашист-ЧРЕЗМЕРНОЕ СЕБЯЛЮБИЕ.А вот как Вы там граждан оберегаете от угроз-научите Гаранта и Думу нашу...
              МПК105
              1. Wiskar Вчера, 16:07
                Цитата: МПК105
                .Но,согласитесь,Вас не не любят,как бы это мягко сказать


                А Россию то как любят laughing.
                Wiskar
                1. Либероид- Вчера, 19:04
                  Цитата: Wiskar
                  Цитата: МПК105
                  .Но,согласитесь,Вас не не любят,как бы это мягко сказать

                  А Россию то как любят laughing.

                  Россию то как раз и любят простые люди в мире, а всякая спекулятивная шушера , явно ненавидит....
                  Помните таких..?
                  Либероид-
                  1. Wiskar Вчера, 19:23
                    Цитата: Либероид-
                    Россию то как раз и любят простые люди в мире, а всякая спекулятивная шушера , явно ненавидит....


                    Это кто вам такое сказал вообще? laughing
                    Смешные вы такие в своей самоуверенности hi



                    Цитата: Либероид-
                    Помните таких..?



                    Ага, как там говориться- каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает hi
                    Wiskar
                    1. Либероид- Вчера, 19:41
                      Цитата: Wiskar
                      Это кто вам такое сказал вообще? laughing
                      Смешные вы такие в своей самоуверенности

                      Я человек простой , иногда даже слишком...Вискарь, вы Россию не "загнобите" и не надейтесь ...Как я уже устал от вашего "брата ноющего "! Нас 140 млн. и вы московские и (кто в лондоне и т.д. умники холеные) нас не переформатируете ..Унижать можете и в душу плевать,пока...А там посмотрим! soldier
                      Либероид-
                      1. Wiskar Вчера, 20:11
                        Цитата: Либероид-
                        .Вискарь, вы Россию не "загнобите" и не надейтесь ...


                        Я и не собирался. Это почему-то Вы, выдумываете то, что якобы я хочу.



                        Цитата: Либероид-
                        Как я уже устал от вашего "брата ноющего "!


                        А я то как устал от тех, кто ноют о том, кого великий и сильный русский народ выбирает в свои правители и позволяет им властвовать.
                        Устраивает Вас Путин и Слава Б-гу. Значит устраивает и тех,кем он себя окружил и кому позволяет иметь миллиарды. По крайней мере устраивает так,что его выбираете постоянно. Поэтому ваши картинки с Ельциным и прочими опять таки показывают,кто именно тут ноет hi

                        ..Унижать можете и в душу плевать,пока..


                        Даже и мысли не было. В каждом народе есть плохие ,как есть и хорошие. Поэтому я оцениваю людей не по национальности.
                        Wiskar
      2. Bradley Вчера, 15:28
        А я надеюсь-что они будут в равных условиях с арабами-вот тогда и поглядим на их "исключительность"

        Видели уже и не раз, как пятки арабов сверкали. laughing
        Bradley
        1. МПК105 Вчера, 15:55
          Ну у них не было т-90 laughing
          МПК105
          1. Dan4eG Вчера, 16:39
            ооо вы таки изобрели вундервафе? мои конгратюляции!
            Dan4eG
      3. Пофиг Вчера, 15:29
        Что вы называете равными условиями?
        Если это размер территории и населения, Обладание природными ресурсами – тогда я тоже на это надеюсь.
        Что касается технической оснащенности Армии, то это не условия а результат развития государства.
        Пофиг
        1. просто экспл Вчера, 15:32
          а если убрать подаренные деньги от США и Германии , развитие у Вас сильно большое будет ?
          просто экспл
          1. Dan4eG Вчера, 15:40
            А они деньги ссср и России вернули? Вы им там надорили по самые помидоры,а выхлопа нуль!
            Dan4eG
            1. Bradley Вчера, 15:41
              ,а выхлопа нуль!

              Арабы, сэр...
              Bradley
              1. Dan4eG Вчера, 15:43
                Цитата: Bradley
                Арабы, сэр

                Геи сэр!
                Dan4eG
                1. Bradley Вчера, 15:44
                  Геи сэр!

                  Чего?.. what
                  Bradley
                  1. Dan4eG Вчера, 15:51
                    Старый добрый английский анекдот в новой версии...
                    Лорд спрашивает дворецкого:
                    - Джон, что там за шум на улице?
                    - Демонстрация геев, сэр.
                    - Да? А чего они хотят?
                    - Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр.
                    - А что, их действительно подвергают дискриминации?
                    - Нет, сэр.
                    - Тогда чем же они недовольны?
                    -ыдоры , сэр!
                    Dan4eG
                    1. Bradley Вчера, 15:54
                      Понял, спасибо за пояснение.
                      Bradley
            2. просто экспл Вчера, 16:05
              СССР им последний раз дарил лет больше чем четверть века тому назад , а Вы получаете до сих пор , получаете крупными суммами , и вообще без обязательств . сколько денег Вы на шару получили за четверть века ? что на эту сумму можно сделать ?
              и я не говорю про арабов . тем сколько ни дай все профукают . но и вы (все население) часто гордитесь что живете лучше чем некоторые страны СНГ , хотя у тех стран весь бюджет в три раза меньше чем Вам только одна только американская помощь .
              если бы им столько денег на шару отваливали то они тоже жили бы намного лучше .
              просто экспл
            3. тол100в Вчера, 16:09
              Цитата: Dan4eG
              Вы им там надорили по самые помидоры,а выхлопа нуль!

              А если подарить Вам, то на выхлопе будет два нуля? Или больше?
              тол100в
              1. Dan4eG Вчера, 16:40
                с нами будет ссума с 6 нулями! laughing
                Dan4eG
      4. Штык Вчера, 20:10
        Цитата: МПК105
        А я надеюсь-что они будут в равных условиях с арабами-вот тогда и поглядим на их "исключительность"

        Им что, отупеть? Нет, не получится ... no
        Штык
  4. Sovetskiy Вчера, 15:59
    Ракеты «Пращи Давида», как сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны, успешно поразили ракеты-мишени, которые были идентифицированы многоцелевым радаром, передавшим координаты целей в центр управления запусков.

    Если испытания проходили на территории Израиля, то наши через С-400 в Сирии уж точно знают как они отстрелялись и по кому. lol
    Sovetskiy
    1. МПК105 Вчера, 16:11
      Ладно...Я пойду с этой темы-плохо скажешь-антисемит,хорошо-ещё хуже.Хотя,может, и вернусь когда-не оставляет равнодушным,думаю,никого...Поговорим...
      МПК105
    2. Dan4eG Вчера, 16:42
      конечно знают,епта с 400 всегда и все знает,он уже БСЭ опережает!
      Dan4eG
      1. Либероид- Вчера, 18:14
        Цитата: Dan4eG
        конечно знают,епта с 400 всегда и все знает,он уже БСЭ опережает!

        Зря юморите и смотрю погончики все звездея..хе хе Если ,что то начнется то вас эти системы не спасут..Россия может пока спасти от расправы. Но ваше пренебрежение и высокомерие опять зашкаливает...Выплат больше вам не будет и не надейтесь В этот раз по чесноку будет все..Не обижайтесь "товарищи"... soldier
        Либероид-
        1. Dan4eG Вчера, 18:23
          Цитата: Либероид-
          Если ,что то начнется то вас эти системы не спасут

          ага
          Цитата: Либероид-
          Россия может пока спасти от расправы

          пфффф,да вы среди первых на попинать будете,спасатели....
          Цитата: Либероид-
          Но ваше пренебрежение и высокомерие опять зашкаливает

          Эдгар Которомувсе По
          Цитата: Либероид-
          Выплат больше вам не будет и не надейтесь

          и вам тоже
          Цитата: Либероид-
          В этот раз по чесноку будет все

          ну пока это вы имеете авторские права на "это удар в спину" и "ну теперь то мы их..."
          Цитата: Либероид-
          Не обижайтесь "товарищи"

          взаимно
          Dan4eG
          1. Либероид- Вчера, 18:26
            Цитата: Dan4eG
            Цитата: Либероид-
            Если ,что то начнется то вас эти системы не спасут

            ага
            Цитата: Либероид-
            Россия может пока спасти от расправы

            пфффф,да вы среди первых на попинать будете,спасатели....
            Цитата: Либероид-
            Но ваше пренебрежение и высокомерие опять зашкаливает

            Эдгар Которомувсе По
            Цитата: Либероид-
            Выплат больше вам не будет и не надейтесь

            и вам тоже
            Цитата: Либероид-
            В этот раз по чесноку будет все

            ну пока это вы имеете авторские права на "это удар в спину" и "ну теперь то мы их..."
            Цитата: Либероид-
            Не обижайтесь "товарищи"

            взаимно

            Вот такой у них ответ стандартный...хе хе ..Неисправимые и самоуверенные, ну ну..
            Либероид-
            1. Dan4eG Вчера, 18:29
              Цитата: Либероид-
              Неисправимые и самоуверенные, ну ну..

              ну так вы исправляйтесь,и будет вам шастье!
              Dan4eG
              1. Либероид- Вчера, 18:32
                Цитата: Dan4eG
                Цитата: Либероид-
                Неисправимые и самоуверенные, ну ну..

                ну так вы исправляйтесь,и будет вам шастье!

                Я увы неисправимый.....Вы смотрю здесь подправили многих, прям поют хором и звания у вас ростут на глазах.. wassat Так держать! Израиль бессмертен... laughing
                Либероид-
            2. Штык Вчера, 20:14
              Цитата: Либероид-
              .Неисправимые и самоуверенные, ну ну..

              Цитата: Либероид-
              ваше пренебрежение и высокомерие опять зашкаливает...

              Это скорее к Михану относится! wink
              Штык
    3. Oleg7700 Вчера, 20:07
      У Израиля нет территории для таких испытаний. Уничтожение целей производилось над Средиземным морем, вдали от побережья Израиля и на большой высоте. Сама авиабаза и космодром "Пальмаксим" с антиракетами расположен южнее Тель Авива на берегу моря.
      Oleg7700
      1. Удав КАА Вчера, 22:54
        Цитата: Oleg7700
        Уничтожение целей производилось над Средиземным морем, вдали от побережья Израиля и на большой высоте.

        То есть, условия были "архисложные"...
        Как написала израильская пресса.
        в ходе испытаний было проведено уточнение тактико-технических характеристик системы ПРО, а также изучены конкретные возможности по перехвату ракет различных видов и модификаций, включая баллистические и крылатые (по некоторым данным, дозвуковые) ракеты. Ракеты «Пращи Давида», как сообщают израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны, успешно поразили ракеты-мишени, которые были идентифицированы многоцелевым радаром, передавшим координаты целей в центр управления запусков.
        Удав КАА
        1. Oleg7700 Сегодня, 00:28
          Очень сложные и потенциально опасные. Ракеты с инертными боеголовками имитирующими несколько сот кг. ВВ. запущенные с Ф-15 в 1000 км. на морем, набирают высоту и несутся по баллистической траектории к густо застроенному побережью. (навстречу, как может быть в реале) Понятно, резервирование пусков антиракет, отмены, самоуничтожение на опред. рубеже,и т.д. (ну не места проверить иначе) И какие за несколько дней создавались сценарии, ограниченные безопасностью, нам не сообщат...
          Oleg7700
  5. Либероид- Вчера, 19:06
    Маленькая стран(прыщик..) и столько проблем , даже на сайте нашем... bully
    Либероид-
    1. Dan4eG Вчера, 19:33
      Цитата: Либероид-
      Маленькая стран(прыщик..) и столько проблем

      большая страна и опа такая же! wassat
      Dan4eG
      1. Либероид- Вчера, 20:42
        Цитата: Dan4eG
        Цитата: Либероид-
        Маленькая стран(прыщик..) и столько проблем

        большая страна и опа такая же! wassat

        Ну вот и поговорили... wink
        Либероид-
  6. Dym71 Вчера, 22:47
    Wiskar,
    Цитата: Wiskar
    Цитата: Dym71
    Сильно наборолись антисемиты!

    Видите как хорошо- слабенькие оказались...
    Правда там скорее и выбор то был такой что особо голосовать не за кого..
    В России примерно такой же выбор был... Путин и кто-то там,кто понятно не наберёт много.. wassat

    Намёк за Россию понят, типа мы выбирать демократично не умеем smile и соглашусь, у нас либо пан, либо пропал yes выбор это ваш конёк love анекдот на тему грамотного выбора:
    - Хаим! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты !
    - Ну да, читаю .
    - Как же вы можете! Вы же еврей!
    - А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты.Там такая депрессия, скажу я вам ! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают!
    Dym71

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