Златоустовская фабрика изготовит для Минобороны партию стрелкового оружия
Экспозиция художественно оформленного стрелкового оружия Златоустовской оружейной фабрики так впечатлила министра обороны, что он обратился к гендиректору предприятия с заказом на его изготовление для нужд военного ведомства, сообщает ресурс u74.ru.
Экспозицию оружия показали российским генералам во время сбора командующих округов и войск ВМФ.
«Красота изделий поразила всех военных, но больше всех – российского министра обороны Сергея Шойгу. Он обратился к генеральному директору предприятия Валерию Томея с предложением изготовить специальную партию наградного огнестрельного оружия для его министерства», – рассказала представитель предприятия Евгения Логвиненко.
Подробности заказа не раскрываются, однако известно, что украшенное золотом оружие не будет боевым. Военные называют его «охолощенным».
«Макеты оружия, изготовленные специалистами города мастеров, приобретают всё больший спрос у коллекционеров. Одна из самых популярных моделей – макет автомата ППШ 1941 года выпуска. Не отстаёт от него и пистолет Макарова. Необычно выглядит не менее востребованный у ценителей пулемёт системы "максим"», –говорится в статье.
Оружие украшено с помощью традиционных ювелирных техник, таких как травления, гравировки золочения, чернения и др.
Ресурс отмечает, что ранее оружейникам уже приходилось выполнять заказы для высокопоставленных руководителей. Так для Леонида Брежнева была изготовлена шашка, для министра обороны СССР Андрея Гречко – меч, а для монгольского маршала Хорлогийна Чойбалсана – кинжал.
Экспозицию оружия показали российским генералам во время сбора командующих округов и войск ВМФ.
«Красота изделий поразила всех военных, но больше всех – российского министра обороны Сергея Шойгу. Он обратился к генеральному директору предприятия Валерию Томея с предложением изготовить специальную партию наградного огнестрельного оружия для его министерства», – рассказала представитель предприятия Евгения Логвиненко.
Подробности заказа не раскрываются, однако известно, что украшенное золотом оружие не будет боевым. Военные называют его «охолощенным».
«Макеты оружия, изготовленные специалистами города мастеров, приобретают всё больший спрос у коллекционеров. Одна из самых популярных моделей – макет автомата ППШ 1941 года выпуска. Не отстаёт от него и пистолет Макарова. Необычно выглядит не менее востребованный у ценителей пулемёт системы "максим"», –говорится в статье.
Оружие украшено с помощью традиционных ювелирных техник, таких как травления, гравировки золочения, чернения и др.
Ресурс отмечает, что ранее оружейникам уже приходилось выполнять заказы для высокопоставленных руководителей. Так для Леонида Брежнева была изготовлена шашка, для министра обороны СССР Андрея Гречко – меч, а для монгольского маршала Хорлогийна Чойбалсана – кинжал.
Использованы фотографии: http://u74.ru