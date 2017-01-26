01:22 27 января

Златоустовская фабрика изготовит для Минобороны партию стрелкового оружия

Экспозиция художественно оформленного стрелкового оружия Златоустовской оружейной фабрики так впечатлила министра обороны, что он обратился к гендиректору предприятия с заказом на его изготовление для нужд военного ведомства, сообщает ресурс u74.ru.

Златоустовская фабрика изготовит для Минобороны партию стрелкового оружия


Экспозицию оружия показали российским генералам во время сбора командующих округов и войск ВМФ.

«Красота изделий поразила всех военных, но больше всех – российского министра обороны Сергея Шойгу. Он обратился к генеральному директору предприятия Валерию Томея с предложением изготовить специальную партию наградного огнестрельного оружия для его министерства», – рассказала представитель предприятия Евгения Логвиненко.

Подробности заказа не раскрываются, однако известно, что украшенное золотом оружие не будет боевым. Военные называют его «охолощенным».



«Макеты оружия, изготовленные специалистами города мастеров, приобретают всё больший спрос у коллекционеров. Одна из самых популярных моделей – макет автомата ППШ 1941 года выпуска. Не отстаёт от него и пистолет Макарова. Необычно выглядит не менее востребованный у ценителей пулемёт системы "максим"», –говорится в статье.

Оружие украшено с помощью традиционных ювелирных техник, таких как травления, гравировки золочения, чернения и др.



Ресурс отмечает, что ранее оружейникам уже приходилось выполнять заказы для высокопоставленных руководителей. Так для Леонида Брежнева была изготовлена шашка, для министра обороны СССР Андрея Гречко – меч, а для монгольского маршала Хорлогийна Чойбалсана – кинжал.

Использованы фотографии: http://u74.ru
42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52
  1. с-т Petrov Вчера, 15:04
    красота. Но бойки лучше не спиливать и делать не ммг, а обрабатывать серийный ствол. Если эта красота еще и выстрелит в нужный момент - будет вах
    с-т Petrov
    1. Хубун Вчера, 15:06
      бойки и не спиливают, охолощенные значит будут шуметь холостыми
      Хубун
      1. с-т Petrov Вчера, 15:07
        охолощенные значит будут шуметь холостыми


        не знал! думал обычный ммг

        drinks
        с-т Petrov
        1. bouncyhunter Вчера, 15:13
          В качестве наградного оружия - вполне себе вещь ! good
          bouncyhunter
          1. kapitan92 Вчера, 16:18
            Цитата: bouncyhunter
            В качестве наградного оружия - вполне себе вещь ! good



            Наградное именное! good
            kapitan92
    2. vovanpain Вчера, 15:28
      Да ух мастера золотые руки,впечатляет,а танк или Тополь-М слабо расписать. wink
      vovanpain
      1. mirag2 Вчера, 15:52
        Красота!!! Вещь с высокой добавленной стоимостью laughing
        mirag2
      2. Асадулла Вчера, 17:24
        Да ух мастера золотые руки,впечатляет,а танк или Тополь-М слабо расписать.


        Я даже знаю где им надо рекламироваться! laughing

        Мексика!



        Асадулла
        1. Громобой Вчера, 18:20
          Цитата: vovanpain
          а танк или Тополь-М слабо расписать.

          Охолощённый Тополь,да легко,за особые заслуги конечно.
          Громобой
      3. weksha50 Вчера, 20:24
        Цитата: vovanpain
        Да ух мастера золотые руки,впечатляет,а танк или Тополь-М слабо расписать.


        Танки расписывать-украшать - это надо к индусам обращаться...
        weksha50
    3. Владимирец Вчера, 21:52
      Цитата: с-т Petrov
      красота.

      На ППШ, ПМ и "Максиме" выглядит вульгарно и пошловато. Такое украшательство подходит для холодного оружия. На огнестрельном оружии есть традиция гравировать наградные надписи или устанавливать специальные таблички, ИМХО, в таком лаконизме есть своя прелесть. Любовь к подобной "хохломе" пришла с востока, чего стоит только позолоченный АКСУ Бен-Ладена. У нас достаточно прочно укоренилась в 90-х, с появлением нового класса обеспеченных, но в большинстве своем безвкусных людей.
      Цитата: bouncyhunter
      В качестве наградного оружия - вполне себе вещь !

      В качестве "наградного" оно выглядит, как сувенир, пустышка. Такое может позволить себе каждый. request Смысл награждения именным боевым оружием военнослужащих был в том, что государство, за выдающиеся заслуги, символично доверяло воину в пожизненное владение боевое оружие, как бы выдавая ему этот символ доверия, как медаль, орден. В чем символизм подарка от государства, который может заказать любой мажор?
      Владимирец
  2. Хубун Вчера, 15:04
    короткоствол куда еще ни шло, но автомат и пулемет перебор уже. Вороненые даже лучше смотрятся как по моему
    Хубун
    1. с-т Petrov Вчера, 15:05
      Вам не захотелось этот максим?) А если его на балкон выкатить да по воронам дать wassat

      эхх

      Всегда хотел на балконе либо кпвт либо корд
      с-т Petrov
      1. 210окв Вчера, 15:09
        По воронам из КПВТ?Да Вы батенька оригинал..Ну если только эти "вороны" с либеральными плакатами.. crying
        Цитата: с-т Petrov
        Вам не захотелось этот максим?) А если его на балкон выкатить да по воронам дать wassat

        эхх

        Всегда хотел на балконе либо кпвт либо корд
        210окв
        1. Монархист Вчера, 15:55
          210 так. Как-то на нашем сайте была информация,что израильская полиция использует газ" скунс": все разбегаются по домам и в душ. По-моему для либирастов его подшаманить,чтб диарею ещё вызываа-самое то.
          Монархист
          1. Avis Вчера, 16:58
            Цитата: Монархист
            газ" скунс": все разбегаются по домам и в душ. По-моему для либирастов его подшаманить,чтб диарею ещё вызываа-самое то.

            Говорят, есть такой — "джей-флоп", ЕМНИП.
            Avis
        2. слава1974 Вчера, 23:44
          Ну если только эти "вороны" с либеральными плакатами.


          ха-ха-ха
          слава1974
      2. Монархист Вчера, 15:45
        с-т Петров,если КПВТ Вам на балкон поставить,а мне тогда"Шилку " на крыльцо пожалуйста (благо частный сектор). Шутка
        Если серьезно ,не понимаю за каким фильм делать Максим или ППШ в качестве наградить?
        Подай меня сатана лопатой если это не игрушка для нуворишей. Давно существовала систма нагрудного оружия холодного и огнестрельного оружия и на фиг ещё ППШ?
        Монархист
        1. 210окв Вчера, 16:04
          Понимаете,у нас полно господ с тугими кошельками для которых зачастую все это становится "Мечтой идиота"..А наличие вкуса и увства меры им не знакома..
          Цитата: Монархист
          с-т Петров,если КПВТ Вам на балкон поставить,а мне тогда"Шилку " на крыльцо пожалуйста (благо частный сектор). Шутка
          Если серьезно ,не понимаю за каким фильм делать Максим или ППШ в качестве наградить?
          Подай меня сатана лопатой если это не игрушка для нуворишей. Давно существовала систма нагрудного оружия холодного и огнестрельного оружия и на фиг ещё ППШ?
          210окв
        2. свой1970 Вчера, 20:45
          Оружие и пластина на нем небольшая - тогда это НАГРАДНОЕ оружие.
          А то что на картинках- клюква а-ля Хуссейн/Каддафи/Янукович с батоном....

          Также напомню что буквально год тому назад -
          "Глава Минобороны Степан Полторак в 2015 году наградил оружием главу правительства Арсения Яценюка, нескольких министров, нескольких нардепов, секретаря СНБО и учителя физкультуры. Об этом свидетельствуют выдержки из приказа Минобороны, которые в своем Facebook опубликовала журналист Кристина Малазония, пишет Гордон.
          Согласно документам, Яценюк был награжден в мае 2015 года “за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности страны, укрепление нацбезопасности, образцовое выполнение служебного долга и обнаруженные высокий профессионализм, честь и доблесть“. Он получил пистолет-пулемет Томпсон образца 1928 года и 203 патрона.Глава Минюста Павел Петренко и глава МВД Арсен Аваков также получили наградное оружие – кольты М1911, и 84 и 140 патронов соответственно.Секретарь СНБО Александр Турчинов получил 7,63 мм пистолет Маузер К-96 и 105 патронов.Нарадил Полторак и самого себя, через два месяца после вступления в должность: пистолетом GLOCK 19 gen в комплекте с 103 патронами.Также были награждены помощник президента Украины Алексей Горащенков (7.63 мм пистолет Маузер К-96 и 73 патрона), председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз (5,45 мм пистолет ПСМ и 8 патронов).Оружие также получили нардепы: первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко (9 мм ФОРТ и 15 патронов), депутат “Народного фронта“ Игорь Котвицкий (11.43 мм пистолет Кольт М1911 и 7 патронов), депутат БПП Сергей Куницын (7,62 мм пистолет ТТ и 8 патронов), депутат Оппозиционного блока Иван Мирный (9 мм автоматический пистолет АПС и 20 патронов)."

          ИМХО. Не надо нам этого, не надо...
          свой1970
  3. 210окв Вчера, 15:06
    Нет слов!Это ВЕЩЬ..Особенно "максим".. hi
    210окв
  4. arane Вчера, 15:18
    Наградной боевой пистолет или что то из холодного оружия да, здорово!
    Все остальное х ерня!
    Деньги девать некуда? Сороки, блин....
    arane
  5. aleksandrs95 Вчера, 15:19
    макар очень красив,еще бы на корд полюбоваться.Да такие подарки не оставят никого равнодушным,надо делать презенты с кем заключаются серьезные контракты,прекрасная реклама нашему оружию.
    aleksandrs95
  6. Bradley Вчера, 15:24
    Ну не знаю, оригинальный ПМ как то красивее чем этот разукрашенный.
    Вот например, 1911-й, без всяких узоров с золотом чертовски красив!
    Bradley
  7. Чаронда Вчера, 15:30
    Печально,что власть в РФ принадлежит людям,которые так бездумно и бесполезно тратят бюджетные деньги,в то время как армия и флот России испытывают нехватку новых вооружений.
    Чаронда
    1. Хубун Вчера, 15:36
      да ладно Вам, глупости какие то пишете. Есть люди которые заслуживают такой награды, армия и флот финансируются достаточно интенсивно, от партии таких вещей не пострадают
      Хубун
      1. Oriental Express Вчера, 17:13
        Глупость это тратить деньги на цацки,в то время когда денег не хватает на новые вооружения.
        Oriental Express
  8. gabonskijfront Вчера, 15:31
    Пулемёт Максима откровенная пошлятина,порядочные люди с таким в приличном обществе не появятся.
    gabonskijfront
    1. skeptik Вчера, 15:38
      С пулемётом точно перебор.
      skeptik
    2. Avis Вчера, 17:04
      Цитата: gabonskijfront
      Пулемёт Максима откровенная пошлятина,порядочные люди с таким в приличном обществе не появятся.

      Действительно... :)
      Впрочем, и с обычным не поймут. Так и представляю:
      "Представляете, парни? Вчера заходит, значит в курилку Лёха Поржевский и, по ошибке, из не того кармана вместо сигарет непринуждённо так достаёт "максим"! Да я ему за такую пошлость теперь руки не подам!".
      Avis
  9. seregatara1969 Вчера, 15:32
    папандопуло за такой "максим" столько бы барахла выменял - на пол банды красных штанов хватило!
    seregatara1969
  10. 100502 Вчера, 15:37
    Сами себе будут дарить
    100502
  11. warriordima Вчера, 15:39
    красота!Но наградное оружие не должно быть охолощёным,иначе это уже не оружие,а сувенир.
    warriordima
    1. Avis Вчера, 17:06
      Цитата: warriordima
      красота!Но наградное оружие не должно быть охолощёным,иначе это уже не оружие,а сувенир.

      Ну, дальше по статье, всё же, написали, что ММГ.
      Avis
  12. Монархист Вчера, 15:47
    Цитата: arane
    Наградной боевой пистолет или что то из холодного оружия да, здорово!
    Все остальное х ерня!
    Деньги девать некуда? Сороки, блин....

    Целиком и полностью согласен,что это ДУРИСТИКА
    Монархист
  13. Laksamana Besar Вчера, 15:56
    Не хилые у них цены, но красиво, кортик сувенирный "Адмиральский" - 45200 руб.
    Laksamana Besar
    1. Laksamana Besar Вчера, 15:58
      Кортик сувенирный "Офицерский" - 27100 руб.
      Laksamana Besar
  14. Monster_Fat Вчера, 15:56
    Всегда ненавидел роспись "под хохлому" в оружии....владельцы такого оружия всегда ассоциируются у меня с чем-то, на вроде, клоунов-"петрушек"
    Monster_Fat
  15. Айрателинсион Вчера, 16:01
    Гомосятина то какая...
    Айрателинсион
  16. Kenneth Вчера, 16:07
    А тополь слабо так обработать
    Kenneth
  17. taseka Вчера, 16:12
    Любят они - это дело!
    Оружие Хусейна

    Оружие Каддафи
    taseka
    1. lis-ik Вчера, 17:29
      Шойгу тоже всё блестящее любит.
      lis-ik
  18. Галеон Вчера, 16:14
    Цитата: warriordima
    наградное оружие не должно быть охолощёным,иначе это уже не оружие,а сувенир

    Согласен на все 100%. Лучше наградное холодное с нормальным клинком, чем огнестрельное, но охолощенное.
    Галеон
  19. Комментарий был удален.
  20. a.hamster55 Вчера, 16:16
    Ну шо опять...
    a.hamster55
  21. Молодой_Коммунист Вчера, 16:30
    Как-раз под стать Академику, Герою России, таким золотым пистолетиком будет с трибуны в сторону Министра образования помахать, чтобы быстрее хиджабы в школы ввели.
    Молодой_Коммунист
  22. XYZ Вчера, 16:44
    Если честно, то представлена полная безвкусица и кич. Как раз для "людей с деньгами", для повышения веры в собственное "величие". Такая "хохлома" очень созвучна с любимыми нашей номенклатурой настольными гаджетами из поделочного камня с государственной символикой.
    XYZ
  23. Avis Вчера, 16:50
    Нереальное уродство.
    Avis
  24. Altona Вчера, 16:53


    Вот каким должно быть наградное оружие, а не гламурной фигней в золотой гравировке. Как маузер Семён Михайловича Буденного.
    Altona
  25. Стройбат запаса Вчера, 16:54
    Так-то на фотографиях именно "игрушки для нуворишей". Обычный ширпотреб для тех, у кого толщина кошелька больше собственного роста.
    Наградное оружие, я думаю, будет украшено нормально. Да и вообще, стОит вспомнить наградные шашки и маузеры с орденом Красного Знамени на рукоятке. куда лучше листиков-цветочков.
    Стройбат запаса
  26. sounddoc Вчера, 18:39
    Не хочу обидеть мастеров,но кич дичайший! Всегда считал,что любые украшения смотрятся органично только на холодном оружии. Это моё личное мнение,никому его не навязываю.
    Для примера - нож "Небесный Иерусалим" Олега Гущина (есть и другие поразительной красоты работы Мастера).
    sounddoc
  27. немец1314 Вчера, 20:06
    В Беларуси ко Дню Победы ППШ с водкой выпускали,очень даже неплохая водка,как и автомат в своё время.
    немец1314
  28. faterdom Вчера, 22:23
    Для критиков такого стиля: сходите как-нибудь в Оружейную палату - не пожалеете! И заодно убедитесь, что стремление украшать оружие ничуть не моложе традиции украшений для женщин. Поэтому такой вид Искусства был практически всегда - и будет еще примерно столько же, то есть опять -таки всегда.
    И коли мы в этом деле не лаптем щи хлебаем - нужно только приветствовать!
    И даже в качестве наградного оружия - предпочел бы такое, ибо смысла в качестве блестяшки и предмета гордости и красоты в нем больше, чем просто в боевом, с которым еще и хлопот полон рот при жизни награжденного, и, тем более, для его родни после того как...
    faterdom

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня