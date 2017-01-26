01:19 27 января

Минобороны закажет «плащи-невидимки» для маскировки военной техники

Объединение «Росэлектроника» (входит в Ростех) в скором времени может начать поставку в войска так называемых «плащей-невидимок», предназначенных для защиты техники от средств радиоэлектронной борьбы, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора предприятия Арсения Брыкина.

Минобороны закажет «плащи-невидимки» для маскировки военной техники


По словам Брыкина в настоящее время предприятие вышло на подписание договора с военным ведомством.

«Сейчас идет процесс контрактации Гособоронзаказа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.

Ранее глава «Росэлектроники» Игорь Козлов сообщал агентству, что в войсках проходит испытания специальный "плащ-невидимка", который сможет защищать танки, боевые корабли, самолеты от средств РЭБ.

«"Плащ" крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект», – пояснил гендиректор объединения.

Использованы фотографии: https://spb.riss.ru
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Комментарии 18
  1. Хубун Вчера, 15:38
    это же каких размеров должен быть плащик , например, на " Адмирала Кузнецова".
    Хубун
    1. Комментарий был удален.
    2. Pirogov Вчера, 16:10
      Цитата: Хубун
      это же каких размеров должен быть плащик , например, на " Адмирала Кузнецова".

      Умно однако !)
      Pirogov
    3. APASUS Вчера, 20:09
      Цитата: Хубун
      это же каких размеров должен быть плащик , например, на " Адмирала Кузнецова".

      Там не плащик,там краска разработанная по этой технологии
      APASUS
  2. gabonskijfront Вчера, 15:43
    У нас в Калининграде можно отходить от берега только 5км,а треска летом уходит на километров 15,у погранцов ты на радаре высвечиваешься ,как на ладони,а вот с такой накидкой можно спокойно порыбачить.Нужная вещь.
    gabonskijfront
    1. BlackMokona Вчера, 15:57
      У нас в Калининграде можно отходить от берега только 5км,а треска летом уходит на километров 15,у погранцов ты на радаре высвечиваешься ,как на ладони,а вот с такой накидкой можно спокойно порыбачить.Нужная вещь.

      С такой накидкой будете светиться до радиогоризонта. Она не поглощает радио волны , и не рассеивает их.
      Оно его идентифицирует как объект отражения
      BlackMokona
      1. Асадулла Вчера, 17:05
        С такой накидкой будете светиться до радиогоризонта. Она не поглощает радио волны , и не рассеивает их.


        Есть разные варианты. В зависимости от задачи. В данном случае, фактором будет являться высота плавсредства. Что нибудь низкое, без надстроек, проканает. Надо еще отдельную накидку на лодочный мотор, с функцией ИК фильтра.
        Асадулла
  3. BlackMokona Вчера, 15:55
    «"Плащ" крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект»

    Какие проблемы так же развернуть кусок метала, например фольги?
    BlackMokona
    1. Асадулла Вчера, 17:07
      Какие проблемы так же развернуть кусок метала, например фольги?


      Не получится. На фольге отразится терморисунок объекта. Если девайс сложный, а если упрощенный, то покажет, что-то чем-то накрыто, а значит прячут что то ценное. Не так все просто.
      Асадулла
      1. BlackMokona Вчера, 17:48
        Терморисунок это для ИК, причём тут РЭБ?
        BlackMokona
        1. Асадулла Вчера, 18:01
          Терморисунок это для ИК, причём тут РЭБ?


          Ну для того, что бы заработала РЭБ, неким направленным действием, не будем особо распинаться каким, нужно определить на что именно оно будет направлено, что бы не облучать каждую груду камней на дороге. Для этого существуют различные виды технической разведки, где тестирование температурной окраски местности один из методов. Консолидируя все методы в один кэш, аналитическая машинка выдает результат, чем или кем является исследуемый объект. И стоит ли на него тратить усилия. Поэтому данные материалы разработаны в различных модификациях.
          Асадулла
          1. BlackMokona Вчера, 18:16
            Радары облучают всё без разбора. А если вы уже засекли обьект с помощью средств видовой разведки, зачем вам радар?
            BlackMokona
  4. iliitchitch Вчера, 16:07
    Селектирование-мелектирование ... Лопаткой по сопатке -100% эффективность . В случае большой войны отрубится всё . Вот по сопатке и придётся работать . Пехота всегда точку ставит . А у нас ещё и десантура есть .
    iliitchitch
    1. BlackMokona Вчера, 16:11
      Военная электроника защищена от ЭМИ.
      BlackMokona
  5. kolkulon Вчера, 16:12
    Я таким обрезиненым нанобрезентом снегоход накрываю от пурги.
    kolkulon
  6. kayman4 Вчера, 16:52
    В текст верю в фото нет. Может надо в статье про танки фото какой нибудь Лады вставить -а что пипл схавает :)
    kayman4
  7. VOENOBOZ Вчера, 18:55
    Пушку тоже закройте мини чехлом.
    VOENOBOZ
  8. Ded_Mazay Вчера, 20:07
    Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект»
    Короче говоря у любой интеллектуальной РЛС и СУО наступает "вывих мозга". Объекты есть, а которая из них цель, а которая сарай - шут его знает. Так что ли?
    Ded_Mazay
  9. Force Вчера, 21:51
    Плащ-невидимка-это очень символично. Никакой техники не будет,а нам скажут,что она накрыта "плащем-невидимкой и рядом телепорт разместят.
    Force

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