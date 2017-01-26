Минобороны закажет «плащи-невидимки» для маскировки военной техники

Объединение «Росэлектроника» (входит в Ростех) в скором времени может начать поставку в войска так называемых «плащей-невидимок», предназначенных для защиты техники от средств радиоэлектронной борьбы, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора предприятия Арсения Брыкина.По словам Брыкина в настоящее время предприятие вышло на подписание договора с военным ведомством.– сказал он.Ранее глава «Росэлектроники» Игорь Козлов сообщал агентству, что в войсках проходит испытания специальный "плащ-невидимка", который сможет защищать танки, боевые корабли, самолеты от средств РЭБ.– пояснил гендиректор объединения.