Минобороны закажет «плащи-невидимки» для маскировки военной техники
Объединение «Росэлектроника» (входит в Ростех) в скором времени может начать поставку в войска так называемых «плащей-невидимок», предназначенных для защиты техники от средств радиоэлектронной борьбы, передает Интерфакс сообщение заместителя гендиректора предприятия Арсения Брыкина.
По словам Брыкина в настоящее время предприятие вышло на подписание договора с военным ведомством.
«Сейчас идет процесс контрактации Гособоронзаказа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.
Ранее глава «Росэлектроники» Игорь Козлов сообщал агентству, что в войсках проходит испытания специальный "плащ-невидимка", который сможет защищать танки, боевые корабли, самолеты от средств РЭБ.
«"Плащ" крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект», – пояснил гендиректор объединения.
По словам Брыкина в настоящее время предприятие вышло на подписание договора с военным ведомством.
«Сейчас идет процесс контрактации Гособоронзаказа, поэтому мы ожидаем, что эти научно-технические разработки будут овеществлены в контрактах. У нас есть на это полная уверенность, основания и готовность выполнить взятые на себя обязательства», – сказал он.
Ранее глава «Росэлектроники» Игорь Козлов сообщал агентству, что в войсках проходит испытания специальный "плащ-невидимка", который сможет защищать танки, боевые корабли, самолеты от средств РЭБ.
«"Плащ" крайне затрудняет селектирование радиоэлектронными средствами того или иного объекта. Волокна сплетены таким образом, что радиоэлектронное средство не идентифицирует объект как танк и так далее. Оно его идентифицирует как объект отражения, но не селектирует, что это именно за объект», – пояснил гендиректор объединения.
Использованы фотографии: https://spb.riss.ru