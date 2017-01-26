«Турборус» отсудил у украинского предприятия «Зоря-Машпроект» деньги за непоставленные турбины
ЗАО «Турборус» отсудило у НПКГ «Зоря-Машпроект» в арбитражном суде кассационной инстанции денежные средства в размере 816,7 млн. руб., которые были переданы в качестве аванса за непоставленные газотурбинные двигатели, сообщает блог bmpd со ссылкой на diana_mihailova.
Таким образом, российское предприятие «получило обратно аванс за дизель-газотурбинные агрегаты (ДГТА) M55P правого и левого вращения для комплектации фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" по договору поставки № 271/11 от 21 ноября 2012 г», говорится в материале.
Общая сумма изделий составила 1020985320 рублей, сумма авансового платежа – 816788256 рублей. Вся заказанная продукция должна была поступить в 1-ом квартале 2015 г.
Комментарий блога: «Окончательное решение о взыскании с николаевского "Зоря-Машпроект" 816,7 млн. руб. было принято Арбитражным судом Волго-вятского округа 30 ноября 2016 года. Возвращение аванса рыбинскому предприятию «Турборус» было утверждено судом еще в июне 2016 года, однако украинская сторона попыталась оспорить решение, в результате чего суд затянулся еще на полгода. Позиция украинской стороны заключалась в том, что прекращение поставок вызвано "форс-мажорными обстоятельствами". Российская сторона потребовала вернуть аванс до 15 июля 2015 г, но ответа не получило».
Таким образом, российское предприятие «получило обратно аванс за дизель-газотурбинные агрегаты (ДГТА) M55P правого и левого вращения для комплектации фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" по договору поставки № 271/11 от 21 ноября 2012 г», говорится в материале.
Общая сумма изделий составила 1020985320 рублей, сумма авансового платежа – 816788256 рублей. Вся заказанная продукция должна была поступить в 1-ом квартале 2015 г.
Комментарий блога: «Окончательное решение о взыскании с николаевского "Зоря-Машпроект" 816,7 млн. руб. было принято Арбитражным судом Волго-вятского округа 30 ноября 2016 года. Возвращение аванса рыбинскому предприятию «Турборус» было утверждено судом еще в июне 2016 года, однако украинская сторона попыталась оспорить решение, в результате чего суд затянулся еще на полгода. Позиция украинской стороны заключалась в том, что прекращение поставок вызвано "форс-мажорными обстоятельствами". Российская сторона потребовала вернуть аванс до 15 июля 2015 г, но ответа не получило».
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com