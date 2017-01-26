01:18 27 января

«Турборус» отсудил у украинского предприятия «Зоря-Машпроект» деньги за непоставленные турбины

ЗАО «Турборус» отсудило у НПКГ «Зоря-Машпроект» в арбитражном суде кассационной инстанции денежные средства в размере 816,7 млн. руб., которые были переданы в качестве аванса за непоставленные газотурбинные двигатели, сообщает блог bmpd со ссылкой на diana_mihailova.

«Турборус» отсудил у украинского предприятия «Зоря-Машпроект» деньги за непоставленные турбины


Таким образом, российское предприятие «получило обратно аванс за дизель-газотурбинные агрегаты (ДГТА) M55P правого и левого вращения для комплектации фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" по договору поставки № 271/11 от 21 ноября 2012 г», говорится в материале.

Общая сумма изделий составила 1020985320 рублей, сумма авансового платежа – 816788256 рублей. Вся заказанная продукция должна была поступить в 1-ом квартале 2015 г.

Комментарий блога: «Окончательное решение о взыскании с николаевского "Зоря-Машпроект" 816,7 млн. руб. было принято Арбитражным судом Волго-вятского округа 30 ноября 2016 года. Возвращение аванса рыбинскому предприятию «Турборус» было утверждено судом еще в июне 2016 года, однако украинская сторона попыталась оспорить решение, в результате чего суд затянулся еще на полгода. Позиция украинской стороны заключалась в том, что прекращение поставок вызвано "форс-мажорными обстоятельствами". Российская сторона потребовала вернуть аванс до 15 июля 2015 г, но ответа не получило».





Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com
36

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Комментарии 36
  1. katalonec2014 Вчера, 16:24
    Как бы их ещё стрясти.
    katalonec2014
    1. maxim947 Вчера, 16:29
      Что за новость? Где деньги Зин??? Пока денег не будет все это в сегодняшних отношениях - ералаш, лучше бы этот суд отсудил, что нибудь конкретное в пользу ЗАО «Турборус», например всем известную конфетную фабрику)
      maxim947
      1. mashinist Вчера, 19:45
        Новость эта как то нигде не освящается! Если это не фэйк ,то Украина не отдала, а только проиграла дело в российском суде, на который может положить большой и толстый и тупо не отдавать деньги. Да и где маш-зоря возьмёт такие бабки ,они уже все распилены...
        mashinist
    2. vovanpain Вчера, 16:33
      Цитата: katalonec2014
      Как бы их ещё стрясти.

      Легче у еврея доллар отспорить,чем хохлопы аванс отдадут. request Сегодня где то поочитал заметку,что если суд в Лондоне,откреститься от политики,и присудит отдать 3 лярда кредита России,то Украина тут же обьявит дефолт поэтому кредиту.А то аванс,аванс. what
      vovanpain
      1. bouncyhunter Вчера, 16:37
        Украина прощает всем , кому должна . fool
        bouncyhunter
      2. kapitan92 Вчера, 20:08
        Цитата: vovanpain
        Украина тут же обьявит дефолт поэтому кредиту.А то аванс,аванс.

        Дефолт кредиту объявить нельзя! Такого понятия нет.Долг государственный, учитывая, что в золотовалютных закромах окраины порядка 12 млрд баков -заплатят, если нет, учитывая постановление последней инстанции(лондонский суд) идет арест имущества окраины за рубежом.
        kapitan92
    3. VadimSt Вчера, 17:39
      Цитата: katalonec2014
      Как бы их ещё стрясти.

      Как "стряхивали" мнимые долги России и российских компаний за рубежом? Накладывали через ближайший суд арест на имущество России или погашали в счет других платежей.
      VadimSt
    4. Incvizitor Вчера, 20:23
      С паршивой овцы хоть шерсти клок.
      Incvizitor
    5. антивирус Вчера, 21:46
      СТРЯСТИ -МАЛО.
      ГЛАВНОЕ- НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ БОЛЬШЕ.ПОД ВОПЛИ "МЫ БАНДЕРУ ВЫГНАЛИ" , ПУСТИТЕ НАС НА РЫНОК РОССИИ. ХАЙ И ЯБЛОКО МОЧЕНОЕ. ТОЛЬКО СЕЛЬХОЗ, "ЗРОБЫТЧАНЕ" И ТРАНЗИТ(НАШЕ ВСЕ ГТС ВСЕЙ УКРИИ)
      антивирус
  2. 210окв Вчера, 16:25
    Три ХА ХА...Забудьте про эти деньги!Да и про николаевское предприятие тоже..Если оно даже и существует еще..И учитывая еще что этот суд в Москве...Был бы в Стокгольме-пол России осталось бы должно "Зоре"
    210окв
    1. свой1970 Вчера, 17:57
      И учитывая еще что этот суд в Москве...-текст статьи прочтите для начала - место дислокации суда - г. Н.Новгород, адрес правда характерный-Кремль lol lol ...
      свой1970
      1. 210окв Вчера, 18:10
        Да,именно в Москве-именно там принимаются ВСЕ решения.Хотя Арбитраж находится в Питере,а в Нижнем напечатали бланк.. hi
        Цитата: свой1970
        И учитывая еще что этот суд в Москве...-текст статьи прочтите для начала - место дислокации суда - г. Н.Новгород, адрес правда характерный-Кремль lol lol ...
        210окв
      2. dauria Вчера, 22:05
        Н.Новгород, адрес правда характерный-Кремль

        Цыц, наш Кремль настоящий, людей пущают свободно,даже по стенам ходить можно....Чай, не Москва

        dauria
    2. APASUS Вчера, 20:04
      Цитата: 210окв
      Три ХА ХА...Забудьте про эти деньги!Да и про николаевское предприятие тоже..Если оно даже и существует еще..И учитывая еще что этот суд в Москве...Был бы в Стокгольме-пол России осталось бы должно "Зоре"

      Да нормально все взыскивается.Даже если предприятие не получит свои деньги назад ,заблокировать счета предприятие должника за рубежом вполне по силам.Не думаю что НПКГ «Зоря-Машпроект»все производит на своей площадке,а вот импорт вполне хорошо блокируется.Стоит только заняться не на словах
      APASUS
  3. Смог Вчера, 16:28
    Ой долгонько придется этих денег ждать, если вообще дождутся.., что более вероятно.
    Украина она такая, одно слово-украдина.
    Смог
    1. katalonec2014 Вчера, 16:32
      На РВ только что была статья,у Укроборонпрома нет денег,и он вынужден отправлять работников в неоплачиваемый отпуск.
      Конечно,можно сказать а нам какое дело,деньги на бочку...но у них нет не то что денег,у них нет самого желания,возвращать нам хоть что то.
      katalonec2014
      1. Смог Вчера, 16:50
        И желания нет и денег нет.(и того и другого от слова совсем).
        Осталась только бочка с горилкой и то у педры в подвале.
        Так что и бочку хрен ярославцы получат. Увы и ах.
        Смог
  4. Комментарий был удален.
  5. Хубун Вчера, 16:29
    ну решение нашего суда они за аргумент не примут, хотя кажется никакой суд у них уже ничего не догонит
    Хубун
  6. фа2998 Вчера, 16:36
    Ну отсудили,а дальше что?Там уже столько решений судов в отношении Украины-девать некуда!"Газпром",3 млрд .$ кредита ,да и сам киевский режим признан незаконным(госпереворот)-а они в Киеве не чешутся!Может что чего то конфисковать в пользу истца-ну например липецкую фабрику "Рошен". wink hi
    фа2998
    1. 79807420129 Вчера, 16:47
      Цитата: фа2998
      Может что чего то конфисковать в пользу истца-ну например липецкую фабрику "Рошен".

      Липецкая фабрика " Roshen"и так закрывается в апреле 2017 года. what Пускай территориями отдают.Денег от скакунов один фиг не дождатся. hi
      79807420129
    2. Смог Вчера, 16:59
      забудьте о Рошене.Петька и тут соскочил.
      «Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация объектов запланированы на апрель 2017 г.», - такая информация появилась в конце прошлой неделе.

      Песков прокомментировал закрытие кондитерской фабрики Roshen в Липецке
      «Фабрика прекратит работу весной, после того как выработает закупленное сырьё, - подтвердил Олег Казаков, генеральный директор ЛКФ. - После этого три промплощадки - в Липецке, сёлах Сенцово и Косырёвка - будут закрыты».

      Стала ли эта новость полной неожиданностью? Вряд ли. Тучи над липецкой «кондитеркой» сгущались уже давно.

      Начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой фабрике сократилось в 3 раза. Если в 2012-2013 гг. там выпускали до 10-12 тыс. тонн кондитерских изделий в месяц, то в 2016 г. - только 3 тыс.
      Смог
    3. aleks700 Вчера, 19:36
      Может что чего то конфисковать в пользу истца-ну например липецкую фабрику "Рошен".
      Лучше всю украину конфисковать. Что надо оставить, остальное выкинуть.
      aleks700
  7. Oriental Express Вчера, 17:05
    Очень сомневаюсь,что Украина станет исполнять решение российского суда.Это приезжая в Россию они требуют для себя прав,а сами не торопятся соблюдать права России у себя на Родине.
    Oriental Express
  8. bogart047 Вчера, 17:33
    это даже не смешно. Никто там даже не почешется, чтобы их вернуть. Только когда все покроется песцом и пеплом, предприятия обанкротятся, власть поменяется, только тогда они приползут за новыми контрактами...
    bogart047
  9. Bronevick Вчера, 17:45
    Если у него только двигатели миллиард стоят, сколько же сам корабль стоит?
    Bronevick
  10. Berkut24 Вчера, 17:52
    российское предприятие «получило обратно аванс"...
    Получило или только отсудило? Ибо сами деньги уже давно попилены, не верю что такие деньги залежались на расчетном счету украинской конторы.
    Berkut24
  11. iouris Вчера, 18:09
    Денег нет! Вы там держитесь, не кашляйте.
    iouris
  12. anfil Вчера, 18:20
    Тут скорее всего, это судебное решение больше нужно бухгалтерии и связано с налогообложением, чтобы эти деньги перевести в другую статью расхода.

    Для учета сумм авансовых платежей (предварительной оплаты) к балансовым счетам открываются обособленные субсчета учета.
    В частности, суммы выданных поставщикам и подрядчикам авансов учитываются обособленно на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», суммы полученных авансов и предварительной оплаты от покупателей и заказчиков — на отдельном субсчете к балансовому счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

    Теперь эта головная боль ложится на судебных приставов по возможность взыскания этих средств.

    "Аванс обратно не взыскан. Предприятием был получен исполнительный лист, который мы направили в службу судебных приставов в город Николаев для взыскания долга, - сообщил FlotProm исполнительный директор "Турборуса" Сергей Нощенко. - Ответ от судебных приставов нам не поступал, также как и не поступили денежные средства.

    А между тем: "Турборус" - совместное предприятие НПО "Сатурн" и "Зоря-Машпроект", созданное в 1993 году для взаимодействия при поставках украинской газотурбинной техники и обеспечении ее сервисного обслуживания на территории России.
    По данным сервиса "Коммерсантъ Картотека", 30% акций "Турборуса" принадлежат николаевскому предприятию. Уставный капитал организации составляет 2 млн руб, чистая прибыль "Турборуса" в 2015 году составила 9,7 млн руб.

    Взыщут с доходов делов-то.
    anfil
    1. Ин100грамм Вчера, 18:34
      Цитата: anfil
      Взыщут с доходов делов-то

      Сто лет придется ждать с такими доходами и долей в распределении доходов. Кроме того поставок даже запчастей с Украины нет и не предвидится. Скорее для налогового учета и проценту по кредитам отмазка.
      Ин100грамм
      1. anfil Вчера, 19:07
        Думаю они уже не будут оглядываться на придут или не придут запчасти, а будут сами развиваться.

        В 2016 году компания открыла новое направление в сфере ремонта топливной аппаратуры дизельных систем Сommon Rail в Архангельске!
        Компания реализует не только украинские компрессоры, а так же Турбины для легковых и грузовых автомобилей:Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daf, Derways, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Great Wall, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, MAN, SCANIA, Detroit diesel, Iveco, КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ, ЗИЛ, УАЗ и др.

        Турбины для дорожно-строительной, тракторной, корабельной техники и стационарных двигателей: LIEBHERR, CAT, VOLVO PENTA, KOMATSU, JOHN DEERE, JCB, NEW HOLLAND, FENDT, DEUTZ, BUHLER, CASE, PERKINS, VOLVO-MARINE, YANMAR.
        anfil
        1. Ин100грамм Вчера, 19:55
          Цитата: anfil
          Думаю они уже не будут оглядываться на придут или не придут запчасти, а будут сами развиваться.

          Ну да, и акции отнимут в счёт долга hi
          Ин100грамм
  13. ротмистр Вчера, 19:19
    Блеф, игра для дурачков, денег не получим.
    ротмистр
  14. Влад5307 Вчера, 19:41
    Цитата: ротмистр
    Блеф, игра для дурачков, денег не получим.

    Зато есть возможность требовать ареста имущества Укространы за рубежом и в РФ! hi
    Влад5307
  15. Горный стрелок Вчера, 19:56
    Хохлы ничего отдавать не собираются. Никто не помнит, как вкладчики "Приватбанка" - крымчане одним махом, безо всяких судов, были лишены ВСЕХ вкладов. Воровство, в крови этих ... am
    Горный стрелок
  16. немец1314 Вчера, 20:04
    Опять по кастрюле получили! А деньги где,как забрать то?
    немец1314
    1. амурец Сегодня, 00:43
      Цитата: немец1314
      Опять по кастрюле получили! А деньги где,как забрать то?

      Всех кто имеет украинские паспорта и работает на территории России обязать выплачивать долги Украины и принудительно высчитывать их из зарплаты, до погашения всех долгов.
      амурец

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