Легкая буксируемая гаубица AH4 (Китай)



Гаубица AH4 на выставке Airshow China 2014. Imp-navigator.livejournal.com



Первое опубликованное изображение орудия. Фото China-defense.blogspot.fr



Лафет отличается упрощенной и облегченной конструкцией. Фото Imp-navigator.livejournal.com



Орудие на огневой позиции. Фото NORINCO / Janes.com



Гаубица в положении для стрельбы прямой наводкой. Фото Defenseworld.net

По материалам сайтов:

http://janes.com/

http://china-defense.blogspot.fr/

http://globalsecurity.org/

http://warspot.ru/

Для решения определенных боевых задач и эксплуатации в некоторых условиях артиллерийские орудия должны отличаться не только высокими огневыми характеристиками, но и удобством транспортировки. Облегченные орудия большого калибра представляют большой интерес для различных армий, что приводит к появлению соответствующих новых проектов. Не так давно на международном рынке легких буксируемых гаубиц появилось новое предложение – орудие AH4 китайского производства.Новый проект перспективного артиллерийского вооружения, имеющего ряд характерных черт, был создан конструкторам корпорации NORINCO – ведущего китайского разработчика и производителя вооружений и техники. Целью работ было создание новой буксируемой системы калибра 155 мм с уменьшенными габаритами и массой, способными значительно облегчить транспортировку орудия по различным дорогам и по пересеченной местности. По имеющимся данным, проект AH4 изначально создавался с учетом вывода на международный рынок. Таким образом, орудие нового типа является исключительно экспортным образцом и не предназначается для поставок китайским вооруженным силам.О существовании проекта AH4 стало известно в 2012 году. В середине 2014 года, когда был опубликован первый фотоснимок перспективного орудия. На фотографии гаубица была запечатлена в транспортном положении на специальном трейлере. В ноябре того же года корпорация NORINCO приняла участие в одной из китайских военно-технических выставок, представив ряд уже известных и новых разработок. Среди прочих образцов оружия и техники на этой выставке впервые публично показали полноценный образец перспективного орудия. В дальнейшем изделие AH4 неоднократно демонстрировалось на различных выставках и салонах, однако до недавнего времени перспективы разработки не уточнялись.В середине июля прошлого года компания-разработчик рассказала о получении требуемых результатов. Согласно официальному сообщению NORINCO, к лету 2016 года были завершены все проектные работы, а также проведены все необходимые испытания. Кроме того, были подготовлены производственные линии, необходимые для выпуска серийных орудий. Сборка серийного вооружения могла начаться в любой момент, сразу после получения соответствующего заказа. При этом, однако, на момент публикации подобных новостей сведения о заказах на гаубицы AH4 отсутствовали.С точки зрения общей концепции китайское орудие NORINCO AH4 нередко именуют аналогом американской буксируемой гаубицы BAE M777, уже находящейся в серийном производстве и состоящей на вооружении нескольких стран. В то же время, несмотря на сходство идей, лежащих в основе двух проектов, образцы имеют массу заметных отличий. Два орудия различаются как по своей конструкции, так и с точки зрения примененных материалов. Подобная ситуация вполне понятна и объяснима: конструкторы двух разных компаний имели схожие цели, но достигали их разными способами.Быстрая переброска орудия на требуемую огневую позицию должна осуществляться при помощи лафета с колесным ходом. С целью облегчения транспортировки гаубицы в сложных условиях была разработана облегченная конструкция лафета, способная обеспечить требуемую устойчивость во время стрельбы. Одновременно с этим лафет имеет минимально возможные размеры, но обеспечивает решение всех поставленных задач.Основой лафета орудия AH4 является опорная платформа сравнительно большого размера, к которой крепятся все остальные агрегаты, в том числе станины и колесный ход и устройства крепления качающейся артиллерийской части. В передней части платформы предусматриваются шарнирные крепления для двух качающихся балансиров колесного хода. При переходе из транспортного положения в боевое и наоборот балансиры с колесами могут перемещаться вверх или вниз, опуская платформу на грунт или поднимая ее. При движении гидропневматическая система, отвечающая за перемещение балансиров, выполняет функции амортизатора, обеспечивающего мягкий ход.На бортах платформы, непосредственно за колесами, имеются выступающие агрегаты, являющиеся основой передних станин. Станины состоят из двух частей: одна является элементом платформы, тогда как вторая устанавливается на ней шарнирно. В боевом положении подвижная часть станины поворачивается вперед и вбок. При переводе в походное положение это устройство разворачивается назад и закрепляется у борта платформы. Для распределения веса орудия на грунт используются сравнительно небольшие плоские опоры без сошников.В задней части платформы имеются еще два неподвижных основания станин. В связи с некоторыми особенностями компоновки лафета эти устройства располагаются под углом к грунту, с подъемом задней части. Основания станин имеют шарниры для монтажа качающихся устройств. Качающиеся агрегаты задних станин выполнены в виде крупных коробчатых деталей, оснащенных широкими сошниками. При опускании станин на грунт сошники обеспечивают упор в грунт. Кроме того, при переводе в боевое положение в контакт должны входить гидравлические амортизаторы, частично гасящие импульс отдачи.На опорной платформе лафета имеется ось для монтажа опоры артиллерийской части. За выполнение горизонтальной наводки отвечает U-образное устройство с креплениями для цапф на боковых стойках. Конструкция опоры и ее приводов позволяет вести огонь в горизонтальном секторе шириной 22,5°. Также обеспечивается изменение углов возвышения в пределах от -3° до +72°. Управление наводкой осуществляется при помощи механизмов с гидравлическими приводами. Контроль за подобными процессами осуществляется с пульта на рабочем месте наводчика.Качающаяся артиллерийская часть гаубицы AH4 состоит из собственно орудия и набора устройств для его монтажа на лафете. Интересной особенностью компоновки качающейся части является смещение цапф максимально назад, на уровень казенника орудия. Это позволяет в определенной мере упростить вертикальное наведение, а также облегчить конструкцию лафета. Соединение орудия с лафетом осуществляется при помощи нескольких поперечных деталей-обойм и продольных балок. Последние контактируют с механизмами наводки и опорами.Главным элементом перспективной гаубицы является нарезной ствол калибра 155 мм длиной 39 калибров (6045 мм). Ствол оснащается развитым многокамерным дульным тормозом и скрепляется с затворной группой. Предусмотрено использование гидропневматических противооткатных устройств. Казенная часть орудия находится между продольными балками качающейся части, что определяет специфическую эргономику процесса заряжания.Слева от орудия на качающейся установке помещается прицельное оборудование, позволяющее атаковать цели как прямой наводкой, так и при стрельбе с закрытых позиций. Прицел помещается непосредственно над пультом наводчика, при помощи которого осуществляется контроль за работой приводов наведения.Утверждается, что перспективная буксируемая гаубицы NORINCO AH4 способна использовать всю существующую номенклатуру 155-мм артиллерийских снарядов китайского и зарубежного производства. В частности, обеспечена полная совместимость с выстрелами, соответствующими стандартам НАТО. Таким образом, эксплуатант орудий может применять любые доступные снаряды соответствующего калибра. Тип боеприпаса, соответственно, следует выбирать с учетом поставленных боевых задач.Вместе с «традиционными» осколочно-фугасными и иными снарядами орудие способно использовать боеприпасы новых типов. В течение последних лет китайская оборонная промышленность разработала и предложила заказчикам несколько новых изделий с различными особенностями. Вместе с орудием заказчик может приобрести корректируемые снаряды с наведением по сигналам спутниковой навигации или снаряд GP6 с наведением на цель, подсвечиваемую лазером. В последнем случае, как утверждается, орудие способно с дистанции до 25 км поразить стационарную или движущуюся цель с вероятностью до 90%.Облегченная буксируемая гаубица AH4 имеет боевую массу на уровне 4,5 т, что позволяет транспортировать ее при помощи различных тягачей. Кроме того, имеется возможность перевозки орудия военно-транспортной авиацией. В частности, некоторые из существующих вертолетов китайской или зарубежной постройки могут переносить гаубицу на внешней подвеске. Согласно опубликованным данным, после прибытия на указанную позицию расчету из семи человек требуется не более 3 минут для развертывания гаубицы. Перевод в походное положение для убытия с позиции занимает около 2 минут. Ввиду отсутствия собственных укладок на лафете перевозка боекомплекта возлагается на транспортную технику, в первую очередь, на артиллерийский тягач.Характерной особенностью нового орудия является нетрадиционная конструкция лафета, упрощающая развертывание на огневой позиции и сокращающая массу гаубицы при сохранении прочих характеристик. В боевом положении орудие опирается на сравнительно крупную основную платформу, а дополнительная стабилизация обеспечивается двумя боковыми опорами и задними станинами, оснащенными амортизаторами и сошниками. Несколько точек опоры, в том числе зарывающихся в грунт, амортизаторов и дульного тормоза позволяет обеспечить приемлемую стабильность положения гаубицы во время стрельбы.Отсутствие автоматики заряжания и сравнительно большая масса 155-мм раздельных выстрелов накладывает определенные ограничения на скорострельность, однако этот параметр все же отвечает современным требованиям. Натренированный расчет может в течение небольшого времени показывать темп стрельбы до 5 выстрелов в минуту. При длительном ведении огня скорострельность падает до 2 выстрелов в минуту.При стрельбе стандартными снарядами различного назначения максимальная дальность выстрела достигает 25 км. При этом могут использоваться как обычные «болванки», так и управляемые снаряды. Также китайскими специалистами не так давно были созданы несколько новых снарядов активно-реактивного типа. Наличие донного газогенератора оптимизирует аэродинамику снаряда, что позволяет получить дальность стрельбы до 30 км. По некоторым данным, последние китайские активно-реактивные снаряды показывают еще более высокие характеристики. Их дальность стрельбы достигает 40 км, хотя точность попадания на таких дистанциях может ухудшаться.Новейшая китайская легкая гаубица NORINCO AH4 считается прямым аналогом американского орудия M777. Более того, некоторые особенности конструкции двух образцов позволяют предполагать, что китайские оружейники, как минимум, учли зарубежный опыт. Так, использованы схожие средства распределения веса и отдачи на грунт, а также применена аналогичная система установки тела орудия. Известно, что компания BAE Systems при создании своего орудия активно использовала алюминий и титан, позволившие резко сократить массу конструкции. Вероятно, китайские конструкторы тоже использовали более легкие материалы и сплавы, что позволило получить соответствующие результаты. Тем не менее, по массе AH4 уступает M777: американское орудие весит 4,2 т против 4,5 т китайского.С точки зрения заявленных боевых качеств перспективное орудие китайской разработки не уступает основному зарубежному конкуренту. Согласно известным данным о возможностях AH4, гаубица способна отправить обычный снаряд на 24 км, активно-реактивный – на 30 км, а изделия последних моделей могут лететь на 40 км. Схожие характеристики показывает и M777. При этом должны присутствовать заметные отличияСогласно последним сообщениям компании-разработчика, проект AH4 прошел стадию разработки и испытаний. Легкая буксируемая гаубица уже подтвердила свои возможности и теперь готова к началу серийного производства. Проект изначально разрабатывался с целью вывода на международный рынок, из-за чего Народно-освободительная армия Китая до сих пор не проявила свой интерес к ней и вряд ли сделает это в будущем. Что касается потенциальных заказчиков в лице зарубежных армий, то сведения на их счет пока отсутствуют. В ходе прошлых выставок военные третьих стран проявляли интерес к новому оружию, однако, насколько известно, никто пока не пожелал подписать твердый контракт на поставку артиллерии.Для решения разных боевых задач современным армиям нужны вооружения с различными специфическими особенностями. В частности, в последние годы явно проявилась тенденция к повышению потенциала гаубиц крупного калибра с минимально возможным весом. Ответом на такой вызов должна стать новейшая китайская буксируемая система NORINCO AH4. Несколько месяцев назад компания-разработчик этого орудия завершила все требуемые работы, и теперь принимает заказы на поставку серийного оружия. Тем не менее, насколько известно, пока перспективная легкая гаубица не стала предметом какого-либо контракта.