01:21 27 января

США поставят в Кению штурмовики Air Tractor

Минобороны США направило конгрессу уведомление о планируемой поставке в Кению по линии межправительственных продаж (Foreign Military Sales) 12-ти турбовинтовых штурмовиков Air Tractor AT- 802L и 2-х учебных самолетов Air Tractor AT-504, сообщает блог bmpd.

Турбовинтовой штурмовой самолет Air Tractor AT- 802U (бортовой номер "1584", бывший самолет ВВС ОАЭ) из состава 15-й эскадрильи ВВС Иордании.

Стоимость возможной сделки, уже одобренной Госдепом, составила около $ 418 млн.

Согласно документации, самолеты AT-802L должны быть, в частности, оснащены «круглосуточной электронно-оптической турелью MX–15HDi EO/IR FMV (также используемой для применения оружия с лазерной полуактивной системой наведения), нашлемной системой целеуказания HGU–55/P HMCS и комплексом самообороны в составе систем AN/ALE–47 и AN/AAR–47».

Сообщается также, что вместе с самолетами должны быть поставлены «14 корректируемых 70-мм ракет APKWS, 114 управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов, 222 управляемые бомбы GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов, 12 учебных бомб Mk 81/Mk 82, а также подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN HMP400 LLC Herstal и 505 тысяч патронов к ним». Стоимость вооружения (включена в общую сумму) составит $ 53,6 млн.

Справка bmpd: «с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802. Стартовым заказчиком AT-802U выступило командование специальных операций ОАЭ, получившее с 2010 года 38 таких самолетов в конфигурациях Block 1 и Block 2 (последняя иногда обозначается как AT-802i)».

Использованы фотографии: Stephane Richard / stanakshot.free.fr
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Комментарии 36
  1. 210окв Вчера, 16:39
    На базе этого "летающего клюва"делали разные машины-вплоть до сельхозсамолета..В Польше делали аналог-"Дромадер"
    210окв
    1. bouncyhunter Вчера, 16:41
      Видимо , Кении и таких еропланов достаточно . Особенно если вспомнить корни Обезьяныча .
      bouncyhunter
    2. Стройбат запаса Вчера, 16:43
      А не наоборот? laughing
      Справка bmpd: «с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802.
      Стройбат запаса
      1. 210окв Вчера, 20:19
        Я с Вами соглашусь.Поставил телегу впереди лошади... what
        Цитата: Стройбат запаса
        А не наоборот? laughing
        Справка bmpd: «с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802.
        210окв
        1. Стройбат запаса Вчера, 21:00
          Бывает. Будем считать, это был минный трал на конской тяге. laughing drinks
          Стройбат запаса
    3. Zibelew Вчера, 16:45
      «Кукурузник» получил солидный арсенал вооружения. Продолжительностью полета больше, чем у любого боевого вертолета, сможет обеспечить проводку конвоев через неспокойные районы. В общем послужит в районах, где отсутствует серьезная ПВО.
      Zibelew
      1. donavi49 Вчера, 16:51
        У него стоимость летного часа дешевле чем у ударного БПЛА. При этом, в отличии от ударного БПЛА - он более гибок, может применять больший набор вооружения и больший тонаж сразу.

        Ниша очень активна сегодня, когда по всему миру валом банд, баронов алмазных трубок/полей разных веществ с собственными армиями, революционеров и прочих бабахов.


        Нет, можно как американцы под Мосулом атаку 2-3 отделений легкой пехоты черных - останавливать силами Б-52. Но, зачем?
        donavi49
      2. pepel79 Вчера, 16:54
        фото зачет...
        pepel79
    4. Венд Вчера, 16:55
      Air Tractor
      А почему не Экскаватор или комбайн?
      Венд
    5. xetai9977 Вчера, 18:28
      Могут ли такие самолёты ( тип Супертукано) заменить ударные вертолёты ? И скорость большая,и стоят сравнительно недорого, обходятся гораздо дешевле в эксплуатации.....Если нет, то почему? Простите мой дилетанский вопрос. Обращаюсь к знающим людям.
      xetai9977
      1. Громобой Вчера, 19:26
        Цитата: xetai9977
        Могут ли такие самолёты ( тип Супертукано) заменить ударные вертолёты ?

        Не могут,т.к он не наш. wink
        Громобой
      2. APASUS Вчера, 19:49
        Цитата: xetai9977
        огут ли такие самолёты ( тип Супертукано) заменить ударные вертолёты ?

        Это так сказать боевая единица для бедных стран и это основная причина покупки такой машины.Все же ударный вертолет применяется для более серьезного противника,требует более серьезной подготовки пилота и техников,естественно час налета такой машины в пять,семь раз дешевле боевого вертолета .
        APASUS
  2. pepel79 Вчера, 16:44
    а Люфтваффе :


    хоть и жалко...
    pepel79
    1. pepel79 Вчера, 16:52
      А чем вам этот арсенал не нравится???
      pepel79
      1. Громобой Вчера, 17:02
        Всегда мучил вопрос как они в два перекрестья на пулемётах целяться,глаза же окосеют. crying
        Громобой
        1. Перейра Вчера, 19:21
          Их там двое.
          Перейра
        2. кг пв Сегодня, 00:51
          Арабы целятся??????????? belay
          кг пв
  3. kolkulon Вчера, 17:02
    Блин.21век.Как в прошлое попал.
    kolkulon
    1. igordok Вчера, 17:47
      По внешнему виду, в названии Air Tractor, Air - лишнее.
      igordok
  4. V.ic Вчера, 17:16
    Вспомнилась КВНовская шутка времён СССР: "Налетели "Фантомы" и "Миражи"... Да мы их "МиГ"ом выметем!
    V.ic
  5. роман66 Вчера, 17:37
    слушайте, какая прелесть!!! да еще и авиатрактор!!!! уже люблю!!
    роман66
  6. ALEA IACTA EST Вчера, 17:45
    Против аборигенов с берданками сойдет даже дирижабль.
    ALEA IACTA EST
  7. стас57 Вчера, 17:46
    аэртрактор конечно мил, но $ 418 млн.
    вот где откат и попил
    стас57
    1. алекс-сп Вчера, 18:05
      так это же за дюжину, да еще и немного ракет к ним...
      алекс-сп
      1. FinnTroll Вчера, 20:43
        ну все равно порядка 34 млн. за шт, даже с полным б.к. и ЗиП..... дороговато
        FinnTroll
        1. BlackMokona Вчера, 21:21
          Таки электроника и прочий хайтек
          BlackMokona
  8. sabakina Вчера, 18:09
    Я конечно понимаю, что air, но почему traktor? Ладно там немцам после ПМВ запрещали иметь танки, поэтому они и производили L Traktor. Но эти-то?
    sabakina
  9. cccr51 Вчера, 18:14
    Я так понл, с парашютом хрен выпрыгнешь, для этого надо быть клоуном.
    cccr51
  10. OlegYOla Вчера, 18:20
    Возвращение Железный Капут-зусулы молитесь wassat
    OlegYOla
  11. Товарищ Глебов Вчера, 18:40
    Ээээ...мм... А что это за уро...эээ... гав... Что это блин такое? Помесь ИЛ-2 с одногорбым верблюдом? На него хоть ПЗРК наводятся или брезгуют?
    Товарищ Глебов
  12. Jovanni Вчера, 18:44
    Так вот ты какой, мирный кенийский трактор!
    Jovanni
  13. VOENOBOZ Вчера, 19:08
    Хитрые америкосы чего придумали , аэрокобры запустили.
    VOENOBOZ
  14. sub307 Вчера, 20:40
    А чего, вполне внятная и востребованная техника. Подобные щтурмовики делают и продают Бразильцы - EMB 314 Super Tucano

    Швейцарцы Pilatus PC-21

    А также Pilatus PC-9 M

    В ЮАР тоже делают AHRLAC
    sub307
  15. shura7782 Вчера, 20:51
    Интересная тема. Эта задумка вызывает настоящий восторг. Туканоподобное аэродинамическое безобразие. Представленное вооружение и место эксплуатации предпологает серьёзную заявку на победу.
    shura7782
  16. Zaurbek Вчера, 21:07
    Это мне напоминает мой принтер ХП. новый стоит 1000р, а картриджи к нему 800(два шт) . так и трактор с бомбами с лазерным наведением. А просты он точно сбросить не сможет...
    Zaurbek
  17. RUSIVAN Вчера, 21:41
    США поставят в Кению штурмовики Air Tractor
    Да это не самолет...это пол самолета...
    RUSIVAN

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