США поставят в Кению штурмовики Air Tractor
Минобороны США направило конгрессу уведомление о планируемой поставке в Кению по линии межправительственных продаж (Foreign Military Sales) 12-ти турбовинтовых штурмовиков Air Tractor AT- 802L и 2-х учебных самолетов Air Tractor AT-504, сообщает блог bmpd.
Стоимость возможной сделки, уже одобренной Госдепом, составила около $ 418 млн.
Согласно документации, самолеты AT-802L должны быть, в частности, оснащены «круглосуточной электронно-оптической турелью MX–15HDi EO/IR FMV (также используемой для применения оружия с лазерной полуактивной системой наведения), нашлемной системой целеуказания HGU–55/P HMCS и комплексом самообороны в составе систем AN/ALE–47 и AN/AAR–47».
Сообщается также, что вместе с самолетами должны быть поставлены «14 корректируемых 70-мм ракет APKWS, 114 управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов, 222 управляемые бомбы GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов, 12 учебных бомб Mk 81/Mk 82, а также подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN HMP400 LLC Herstal и 505 тысяч патронов к ним». Стоимость вооружения (включена в общую сумму) составит $ 53,6 млн.
Справка bmpd: «с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802. Стартовым заказчиком AT-802U выступило командование специальных операций ОАЭ, получившее с 2010 года 38 таких самолетов в конфигурациях Block 1 и Block 2 (последняя иногда обозначается как AT-802i)».
Стоимость возможной сделки, уже одобренной Госдепом, составила около $ 418 млн.
Согласно документации, самолеты AT-802L должны быть, в частности, оснащены «круглосуточной электронно-оптической турелью MX–15HDi EO/IR FMV (также используемой для применения оружия с лазерной полуактивной системой наведения), нашлемной системой целеуказания HGU–55/P HMCS и комплексом самообороны в составе систем AN/ALE–47 и AN/AAR–47».
Сообщается также, что вместе с самолетами должны быть поставлены «14 корректируемых 70-мм ракет APKWS, 114 управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II калибра 500 фунтов, 222 управляемые бомбы GBU-58 Paveway II калибра 250 фунтов, 12 учебных бомб Mk 81/Mk 82, а также подвесные контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN HMP400 LLC Herstal и 505 тысяч патронов к ним». Стоимость вооружения (включена в общую сумму) составит $ 53,6 млн.
Справка bmpd: «с 2009 года американская компания Air Tractor ведет производство своих легких турбовинтовых противоповстанческих штурмовиков AT-802U, cозданных на основе сельскохозяйственного и противопожарного самолета AT-802. Стартовым заказчиком AT-802U выступило командование специальных операций ОАЭ, получившее с 2010 года 38 таких самолетов в конфигурациях Block 1 и Block 2 (последняя иногда обозначается как AT-802i)».
Использованы фотографии: Stephane Richard / stanakshot.free.fr