Ни денег, ни брони

Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств «Укроборонпром» должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода. На сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш ГОЗ в несколько раз меньше объёма средств, предусмотренных программой развития ОПК Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии.

Для сравнения - оборонный бюджет России почти 50 млрд долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины.

Каждый проданный на экспорт танк - это несколько танков для нашей армии за счёт налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости.