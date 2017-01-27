Ни денег, ни брони
Не так давно генштаб ВС королевства Таиланд сделал Украине последнее «тайское» предупреждение, заявив о том, что если все контрактные танки «Оплот» не будут поставлены украинским производителем, то официальный Бангкок будет вынужден пересмотреть соглашение и отказаться от взаимодействия в военно-технической сфере с Киевом. По крайней мере, именно так, ссылаясь на представителей генерального штаба страны, сообщила пресса Таиланда. На Украине эта новость вызвала большой ажиотаж, причём ажиотаж был связан вовсе не с тем, что харьковские танкостроители никак не могут выполнить контрактные обязательства, а с тем, что такого рода заявления якобы представляют собой наглую ложь и попытку очернить украинскую «конкурентоспособную» оборонку.
В украинских СМИ появились комментарии представителей Харьковского завода им.Малышева, которые заявили, что «против них ведётся информационная война конкурентами». Было объявлено, что информационной войной являются и материалы в прессе Таиланда, а именно в одном из крупнейших изданий королевства – «Bangkok Post». При этом руководство украинского завода не сообщило, кто же стал «заказчиком информационного удара» по Украине в бангкокской прессе. Конкуренты-китайцы? Или всё дело опять в «русских хакерах»?..
В общем, об информационном ударе по самим себе заявили, после чего пообещали, что, пусть с опозданием, но контракт перед Таиландом закроют – до осени 2017-го.
На этом фоне появилась информация от пресс-службы украинского государственного концерна «Укроборонпром» фактически об очередной «зраде», которая опосредованно связана с поставками украинской техники за рубеж. «Зрада» состоит в том, что, отчитываясь о поставках (завершённых, текущих и будущих) иностранным заказчикам, сама Украина новой военной техники не получает. Точнее – получает, но отнюдь не в тех объёмах, которые обычного громко анонсируются верховным главкомом Порошенко на фоне свежевыкрашенных БТРов советской постройки. Подробнее...
«Укрооборонпром» с помпезностью сообщил о том, что пока страна находится под «информационным ударом» тайской прессы и конкурентов в сфере производства бронетехники, харьковские производители делают своё дело. В частности, было сообщено, что ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им.Морозова» передало пять произведённых БТР-4М корпусу морской пехоты Индонезии.
Заявлено, что индонезийская сторона «высоко оценила возможности украинской бронетехники», в частности её высокие амфибийные свойства.
Добавляется, что поставки бронетехники в Индонезию состоялись «после поставки головной партии бронетехники для нужд ВСУ». То есть в данном случае всё преподнесено так, будто бы техника за рубеж не просто поставляется, а ещё и поставляется после покрытия внутриукраинских нужд.
И вот тут-то обнаруживается упомянутая выше «зрада». Ровно та же контора – «Укроборонпром» - устами своей же пресс-службы на своём же официальном сайте сообщает, что у Минобороны, оказывается, нет «грошей», чтобы оснастить вооружённые силы Украины достаточным количеством бронетехники. Как нет? Ну так только же что сами сказали – «отправили в Индонезию после поставок своим...»
Выясняется, что всё не совсем так, а точнее совсем не так.
Из материала:
Далее руководство «Укроборонпрома» окончательно встаёт на «зрадный» путь, позволяя себе по-майданному страшное, а именно: сравнение оборонного бюджета России с бюджетом Украины...
Из заявления:
Обращает на себя внимание тот факт, что такое заявление делает ГОСУДАРСТВЕННЫЙ концерн страны, власти которой постоянно заявляют о том, что «Россия ведёт войну против Украины». И причём так «ведёт», что при наличии у России оборонного бюджета, сопоставимого с консолидированным бюджетом Украины укровояки в дырявых берцах и с переваренными «волонтёрами» пулемётами советского производства и скачущими миномётами-трансформерами удивительнейшим образом «сдерживают российские полчища», ещё и умудряясь при этом продвигаться в «серых» зонах... Ответ у Киева есть: «Цэ ж патриЁты!» «Укроборонпром» при этом не столь позитивен в отношении «украинского патриотизма».
В украинском сегменте социальных сетей ещё менее позитивны в этом плане. ПатриЁты, говорят, патриЁтами, а где же, Пётр Алекеевич, те средства военной помощи, о которых было под фанфары доложено? Речь идёт о получении Киевом 110 миллионов долларов военной помощи за три последних года. Аптечки, камуфляж, сухпайки и медоборудование с бинтами и йодом – это всё замечательно, а где «броня»? Ну ладно, говорят, Запад вроде как носится с запретом на поставки летального оружия, но куда в таком случае подевались средств из изрядно раздувшегося украинского военного бюджета – бюджета «одной из сильнейших армий континента»? Где, говорят, «Оплоты» и «Дозоры-Б»?..
И тут «Укроборонпрому» приходится вносить коррективы в свои же материалы. На фоне всего описанного выше появляется заявление руководства концерна, в котором гражданам разъясняется, «почему лучше продавать оружие за рубеж». «Разъяснение» это выглядит следующим образом:
Возникает вопрос: сколько новых станков появилось на украинских оборонных предприятиях за то время, которое прошло со дня «перемоги» на майдане? Во сколько раз с тех пор «масштабировано» производство?
Итак, что хочет же сказать своими противоречивыми формулировками «Укроборонпром»: он бы и рад поставить технику для ВСУ, но госбюджет не позволяет заключать контракты с производителями. Заказов недостаточно, а потенциал у заводов ого-го... Такой, что тому же Таиланду поставить «Оплоты» никак не могут в нужном количестве и в срок. В то же время, чтобы госбюджет позволял осуществлять закупки «для себя», бронетехнику продают за рубеж...
Вот в таком замкнутом кругу и существуют: для себя - нет денег, а для зарубежных заказчиков нет возможностей. В итоге вся надежда опять на волонтёров с их вундервафлями для противостояния «страшной российской агрессии»... Ну, ещё и на кредиты от «партнёров», чтобы потом попивать коктейли с зонтиками в том же Таиланде на фоне дальнейшего «масштабирования производства»...
В украинских СМИ появились комментарии представителей Харьковского завода им.Малышева, которые заявили, что «против них ведётся информационная война конкурентами». Было объявлено, что информационной войной являются и материалы в прессе Таиланда, а именно в одном из крупнейших изданий королевства – «Bangkok Post». При этом руководство украинского завода не сообщило, кто же стал «заказчиком информационного удара» по Украине в бангкокской прессе. Конкуренты-китайцы? Или всё дело опять в «русских хакерах»?..
В общем, об информационном ударе по самим себе заявили, после чего пообещали, что, пусть с опозданием, но контракт перед Таиландом закроют – до осени 2017-го.
На этом фоне появилась информация от пресс-службы украинского государственного концерна «Укроборонпром» фактически об очередной «зраде», которая опосредованно связана с поставками украинской техники за рубеж. «Зрада» состоит в том, что, отчитываясь о поставках (завершённых, текущих и будущих) иностранным заказчикам, сама Украина новой военной техники не получает. Точнее – получает, но отнюдь не в тех объёмах, которые обычного громко анонсируются верховным главкомом Порошенко на фоне свежевыкрашенных БТРов советской постройки. Подробнее...
«Укрооборонпром» с помпезностью сообщил о том, что пока страна находится под «информационным ударом» тайской прессы и конкурентов в сфере производства бронетехники, харьковские производители делают своё дело. В частности, было сообщено, что ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения им.Морозова» передало пять произведённых БТР-4М корпусу морской пехоты Индонезии.
Заявлено, что индонезийская сторона «высоко оценила возможности украинской бронетехники», в частности её высокие амфибийные свойства.
Добавляется, что поставки бронетехники в Индонезию состоялись «после поставки головной партии бронетехники для нужд ВСУ». То есть в данном случае всё преподнесено так, будто бы техника за рубеж не просто поставляется, а ещё и поставляется после покрытия внутриукраинских нужд.
И вот тут-то обнаруживается упомянутая выше «зрада». Ровно та же контора – «Укроборонпром» - устами своей же пресс-службы на своём же официальном сайте сообщает, что у Минобороны, оказывается, нет «грошей», чтобы оснастить вооружённые силы Украины достаточным количеством бронетехники. Как нет? Ну так только же что сами сказали – «отправили в Индонезию после поставок своим...»
Выясняется, что всё не совсем так, а точнее совсем не так.
Из материала:
Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств «Укроборонпром» должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода. На сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш ГОЗ в несколько раз меньше объёма средств, предусмотренных программой развития ОПК Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии.
Далее руководство «Укроборонпрома» окончательно встаёт на «зрадный» путь, позволяя себе по-майданному страшное, а именно: сравнение оборонного бюджета России с бюджетом Украины...
Из заявления:
Для сравнения - оборонный бюджет России почти 50 млрд долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины.
Обращает на себя внимание тот факт, что такое заявление делает ГОСУДАРСТВЕННЫЙ концерн страны, власти которой постоянно заявляют о том, что «Россия ведёт войну против Украины». И причём так «ведёт», что при наличии у России оборонного бюджета, сопоставимого с консолидированным бюджетом Украины укровояки в дырявых берцах и с переваренными «волонтёрами» пулемётами советского производства и скачущими миномётами-трансформерами удивительнейшим образом «сдерживают российские полчища», ещё и умудряясь при этом продвигаться в «серых» зонах... Ответ у Киева есть: «Цэ ж патриЁты!» «Укроборонпром» при этом не столь позитивен в отношении «украинского патриотизма».
В украинском сегменте социальных сетей ещё менее позитивны в этом плане. ПатриЁты, говорят, патриЁтами, а где же, Пётр Алекеевич, те средства военной помощи, о которых было под фанфары доложено? Речь идёт о получении Киевом 110 миллионов долларов военной помощи за три последних года. Аптечки, камуфляж, сухпайки и медоборудование с бинтами и йодом – это всё замечательно, а где «броня»? Ну ладно, говорят, Запад вроде как носится с запретом на поставки летального оружия, но куда в таком случае подевались средств из изрядно раздувшегося украинского военного бюджета – бюджета «одной из сильнейших армий континента»? Где, говорят, «Оплоты» и «Дозоры-Б»?..
И тут «Укроборонпрому» приходится вносить коррективы в свои же материалы. На фоне всего описанного выше появляется заявление руководства концерна, в котором гражданам разъясняется, «почему лучше продавать оружие за рубеж». «Разъяснение» это выглядит следующим образом:
Каждый проданный на экспорт танк - это несколько танков для нашей армии за счёт налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости.
Возникает вопрос: сколько новых станков появилось на украинских оборонных предприятиях за то время, которое прошло со дня «перемоги» на майдане? Во сколько раз с тех пор «масштабировано» производство?
Итак, что хочет же сказать своими противоречивыми формулировками «Укроборонпром»: он бы и рад поставить технику для ВСУ, но госбюджет не позволяет заключать контракты с производителями. Заказов недостаточно, а потенциал у заводов ого-го... Такой, что тому же Таиланду поставить «Оплоты» никак не могут в нужном количестве и в срок. В то же время, чтобы госбюджет позволял осуществлять закупки «для себя», бронетехнику продают за рубеж...
Вот в таком замкнутом кругу и существуют: для себя - нет денег, а для зарубежных заказчиков нет возможностей. В итоге вся надежда опять на волонтёров с их вундервафлями для противостояния «страшной российской агрессии»... Ну, ещё и на кредиты от «партнёров», чтобы потом попивать коктейли с зонтиками в том же Таиланде на фоне дальнейшего «масштабирования производства»...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua