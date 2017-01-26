Глава МИД: Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»

Латвия продолжит укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность, она не может быть слабой и дожидаться в сторонке, пока уйдет «страшный волк», передает Интерфакс заявление главы МИД республики Эдгара Ринкевича.– сказал министр на внешнеполитических дебатах в Сейме.По его словам, «в глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку – будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата, и достичь результатов можно лишь в тесном взаимном сотрудничестве».«Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой», – добавил Ринкевич.Дипломат сообщил также, что в текущем году Латвия, помимо укрепления своей безопасности, «будет вносить свой вклад в укрепление единого и безопасного Евросоюза, поддерживать латвийские предприятия, чтобы помочь в освоении новых экспортных рынков и привлечь иностранные инвестиции, а также поддерживать тесные связи с латвийской диаспорой».