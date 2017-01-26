01:22 27 января

Глава МИД: Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»

Латвия продолжит укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность, она не может быть слабой и дожидаться в сторонке, пока уйдет «страшный волк», передает Интерфакс заявление главы МИД республики Эдгара Ринкевича.



«Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны», – сказал министр на внешнеполитических дебатах в Сейме.

По его словам, «в глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку – будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата, и достичь результатов можно лишь в тесном взаимном сотрудничестве».

«Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой», – добавил Ринкевич.

Дипломат сообщил также, что в текущем году Латвия, помимо укрепления своей безопасности, «будет вносить свой вклад в укрепление единого и безопасного Евросоюза, поддерживать латвийские предприятия, чтобы помочь в освоении новых экспортных рынков и привлечь иностранные инвестиции, а также поддерживать тесные связи с латвийской диаспорой».

Использованы фотографии: BaltNews.lv
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Комментарии 65
  1. KIBL Вчера, 17:03
    Ринкевич является открытым педерастии.Так что действительно зайчик только не белый и пушистый,а скорее голубой побитый молью!
    KIBL
    1. Zibelew Вчера, 17:07
      ...зайчик накосил волшебной травы в полночь, и ему теперь не страшно... Кстати Россия скорее не волк, а медведь.В классическом анекдоте медведь подтирается зайчиком...
      Zibelew
      1. майор Юрик Вчера, 17:16
        Гимн зайчиков гейропы исполняет тормознутый военный предводитель балтийских кролей:- Нам не страшен серый волк.......! fool
        майор Юрик
        1. bouncyhunter Вчера, 18:17
          Паранойя в странах Балтии цветёт пышным цветом ... И судя по скандинавам , полякам , скаклам и грузинам - она заразная ! Все на прививку ! laughing
          bouncyhunter
          1. негодяй Вчера, 19:52
            Цитата: bouncyhunter
            Паранойя в странах Балтии цветёт пышным цветом ... И судя по скандинавам , полякам , скаклам и грузинам - она заразная ! Все на прививку !

            Тут прививки поздно делать, только уколы галоперидола в голову и клизма с хлоркой!
            Глава МИД: Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»

            Будет сидеть как мышь под веником.
            hi
            негодяй
        2. Incvizitor Вчера, 20:18
          Вспоминается laughing
          Только тут не овцы волков пустили а кролики.

          Сегодня мы возьмем интервью у овечки из группы поддержки тринадцатого стада:

          - Здравствуйте, отличная стрижка!
          - Здравствуйте, спасибо!
          - Как вы относитесь к строительству мясокомбината?
          - Это отлично! Наша ферма теперь будет отвечать высоким европейским стандартам.
          - Вы слышали, что там планируется выпуск баранины?
          - Глупости!
          - Почему?
          - Просто глупости.
          - Но ведь называется "мясокомбинат"


          - Будут выпускать мясо птицы.
          - А почему тогда не птицефабрика?
          - Ну что тут непонятного? Потому что мясо!
          - Вы уже видели их эмблему?
          - Да, очень удачная.
          - Говорят, что это стилизованный барашек.
          - Да, очень похоже.
          - Говорят, что туша.
          - Глупости, просто он коротко пострижен.
          - Вы слышали про окровавленную овцевозку?
          - Даже фотки видела.
          - Что думаете?
          - Может быть банка с томатным соком лопнула или краска для пола.
          - На кровь не похоже?
          - Нет, очень темные пятна, кровь ярче.
          - А если экспертиза покажет, что все-таки кровь?
          - Значит это был несчастный случай.
          - Что думаете про расстрел баранов у здания администрации?
          - Это дело кровавых свиней, которых мы прогнали!
          - А зачем свиньям было стрелять в баранов?
          - Потому что они свиньи.
          - Что думаете о том, что фермой теперь управляют волки?
          - Очень приветствую. Сразу чувствуется больше порядка.
          - Не опасаетесь?
          - Нет, их же совсем немного, если что - мы их сразу прогоним, как свиней.
          - Вы уверены, что стоило менять свиней на волков?
          - Абсолютно. При свиньях было очень грязно, сейчас будет чище.
          - Вы слышали, что на ферму будут приняты пять опытных волков из других лесов?
          - Да, это очень хорошо, нам наверняка пригодится их опыт.
          - Что вы считаете самым главным для фермы сегодня?
          - Безопасность. Главное обеспечить безопасность от медведей из тайги.
          - Вы уверены, что медведи опасны?
          - Абсолютно, они угрожают нашей ферме.
          - Но у них очень большая тайга, медведи там питаются рыбой и ягодами.
          - И еще они питаются молодыми барашками.
          - Почему вы так решили?
          - Я видела снимки растерзанных барашков.
          - Почему вы думаете, что их растерзали медведи?
          - Больше некому.
          - А волки?
          - Волки здесь чтобы навести порядок.
          - А что вы скажете про слухи о тысячах баранов, убитых на восточном поле?
          - Я видела фотографии - это не бараны, а .
          - Но они больше похожи на баранов.
          - Нет, это , которые служили медведям.
          - Скажите, может быть это личное, у вас есть свой барашек?
          - Да, конечно.
          - Он собирается на восточное поле?
          - Нет, он уже устроился работать на мясокомбинат.
          - Он вам пишет?
          - Пока нет.
          - Наверное недавно устроился.
          - Да, второй месяц всего.
          - А как вы относитесь к решению об обязательной стрижке?
          - Это очень правильное решение.
          - Вас не смущает, что стижку проводят на мясокомбинате?
          - Нет, у них там специальное оборудование для этого.
          - Вы пойдете?
          - Да, обязательно, сделаю стрижку как у них на логотипе.
          - Отлично! Спасибо вам за интервью!
          - Всегда пожалуйста, обращайтесь.
          - Слава Агроферме!
          - Баранам слава!
          Incvizitor
          1. негодяй Вчера, 20:38
            Цитата: Incvizitor
            - Слава Агроферме!
            - Баранам слава!

            Даже не знаю, как Вас отблагодарить! Снимаю шляпу. hi
            негодяй
    2. Хубун Вчера, 17:18
      вот вот, только зайчики тихо не сидят, зайцы драпают так , что пятки сверкают
      Хубун
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:29
        да не зайчики они,а кролики перед убоем,причем с низкой степенью воспроизводства)
        Ратник с пулеметом
        1. stas Вчера, 17:56
          Скоро прибалты запоют - А нам всё равно, и запрыгают козлами.
          stas
    3. vlad767 Вчера, 17:59
      К тому же зайчики которые не сидят под ёлочкой или не драпают, а лезут на рожон обычно плохо кончают.
      vlad767
      1. Orionvit Вчера, 23:51
        Удел зайца сидеть под ёлкой, тогда у него есть шанс выжить. Но если заяц возомнил себя тигром, что уже само по себе смешно, то последствия для зайца предсказуемые. Особенно, если (углубимся и дальше в аналогии), заяц выбирает себе в "друзья" волков и лисиц, а не восточного медведя. Медведи к слову, на зайцев в природе не охотятся. И наоборот, во всех Русских сказках (народные сказки, это менталитет народа), медведи всегда защищали зайцев. Но если зайцы превратились в баранов, пусть потом не жалуются. Как то так, даже на примере детских сказок понятно, а чем там "думают" в прибалтике, не известно.
        Orionvit
    4. Стабилиози Вчера, 18:38
      Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс призвал власти республики «разворачиваться в сторону России», ведь с вступлением в должность президента США Дональда Трампа, по его мнению, отношения Вашингтона и Москвы начнут строиться по-новому.

      «Америка будет с Россией, а не против России, как это было во времена Обамы», – приводит его слова РИА «Новости».
      Юрканс призвал «разворачиваться в сторону России» и подумать, как начать восстанавливать экономические связи между двумя странами.

      Он подчеркнул, что «поворот к России лицом [должен быть] быстрым и эффективным».

      По его словам, на дипломатическом уровне пора начинать говорить «без криков, без шума».

      Юрканс выступил за то, что Латвия проводила «политику утки» – «когда на поверхности кажется, что она ничего не делает, а под водой идет очень энергичная работа».

      Он отметил, что у «правящих партий есть такая воля». «Они будут сидеть и смотреть, и только последними что-то сделают», – заключил экс-министр.
      Стабилиози
      1. Moskovit Вчера, 20:38
        По моему Латвия проводит политику подкладной утки если ес и США
        Moskovit
    5. Балу Вчера, 19:19
      «Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны», – сказал министр на внешнеполитических дебатах в Сейме.
      Этот чудак так и не понял, что страшный волк это ФША. Понимают ли латвийцы, что чем больше на их территории солдат НАТО и ФША, тем больше мишеней, до кучи они сами становятся мишенями. fool
      Балу
      1. Pirogov Вчера, 19:24
        Цитата: Балу
        Этот чудак так и не понял, что страшный волк это ФША. Понимают ли латвийцы, что чем больше на их территории солдат НАТО и ФША, тем больше мишеней, до кучи они сами становятся мишенями. fool

        А зачем им это понимать ? Их кормят за другое !
        Pirogov
        1. fennekRUS Вчера, 19:49
          пока на время не потеряли независимость своей страны- а она у них вообще была дольше 5 лет когда нибудь? И не декларативно, а реально.
          fennekRUS
  2. Смог Вчера, 17:04
    Ну если не хотят сидеть- пусть лежат.
    Хотя по большому счету они уже легли под нато и америкосов, и даже ноги раздвинули.
    Зачатия наверное ждут. lol
    Смог
    1. rasputin17 Вчера, 18:27
      Цитата: Смог
      ноги раздвинули.
      Зачатия наверное ждут. lol


      Скорее булки! С этими голубями зачатие не возможно априори!! hi
      rasputin17
  3. edeligor Вчера, 17:04
    "СмэлАя, горТая, непоПетимАя ЛатФия!" Какой зайчик?! ЗАЙЧИЩЕ!!! Как укрепит оборону - все волки разбегутся! .... О моська.....!
    edeligor
  4. kolkulon Вчера, 17:05
    Тявкать громче,тявкать истеричнее.Вдруг волк испугаеться и не нападет.
    kolkulon
    1. Siberia 9444 Вчера, 19:08
      Тявкать из кануры и место hi
      Siberia 9444
  5. PBF Вчера, 17:07
    Конечно, под ёлкой не чего сидеть. Ройте "схроны", там безопасней.
    PBF
  6. Стройбат запаса Вчера, 17:09
    Латвия не должна и не может тихо сидеть в сторонке, как зайчик под ёлочкой! Латвия должна гордо возлежать, как кучка под кустом!
    Стройбат запаса
  7. biserino Вчера, 17:09
    Волк Вермахта уже бродит мимо латвийской елке.
    biserino
  8. bankirchik34 Вчера, 17:10
    вот педо заяц раскудахтался, обострение видать пошло
    bankirchik34
  9. vitvdv75 Вчера, 17:10
    забейтесь под елку, прекинтесь ветошью и не отбрасывай тени... и будет у вас все норм (наверное)
    vitvdv75
  10. Oriental Express Вчера, 17:11
    Если Латвия продолжит нарываться,она получит по заслугам.
    Oriental Express
  11. kunstkammer Вчера, 17:11
    голос Латвии каждый день

    ну да... ну да... голос недорезанной латвийской свиньи действительно слышен каждый день.
    kunstkammer
  12. Асадулла Вчера, 17:12
    Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой


    Она и не может быть слабой. Ни сильной, ни слабой. Эти понятия применимы к материальным объектам. Латвия относится к предметам сказочным. Есть мир миражей, в нем где то скачет неуловимая Латвия......
    Асадулла
    1. voyaka uh Вчера, 17:27
      Вы про латышских стрелков-то когда-нибудь слышали? Как они появились
      в Первую Мировую и за что попали в Кремль?
      На ВО тоже была статья про них. Обьект был настолько реальный
      и НЕ сказочный, что о них слышал ЛЮБОЙ в России во время революции
      Гражданской войны.
      voyaka uh
      1. Асадулла Вчера, 17:53
        Вы про латышских стрелков-то когда-нибудь слышали? Как они появились
        в Первую Мировую и за что попали в Кремль?
        На ВО тоже была статья про них. Обьект был настолько реальный
        и НЕ сказочный, что о них слышал ЛЮБОЙ в России во время революции
        Гражданской войны.


        laughing Мой дорогой израильский друг! А вы знаете на каком языке разговаривали "латышские стрелки"? Ваши (наши) стрелки были настоящим пролетариатом Латышской Советской Республики, которая образовалась 22 декабря 1918 года и население состояло из бывших подданных РИ. Более того, даже после фашистского переворота в 34 году, многие документы велись на русском языке. Это сегодня, после двадцати лет независимости, молодежь из глубинки не понимает русского языка, а тогда, весь цвет государства разговаривал на русском и немецком. И сегодня, ваша реальная Латвия находится под финансовым управлением МВФ, половина ВВП страны составляют структурные фонд ЕС, половина населения страны уехало в поисках лучшей жизни, а Рига генерирует более половины дохода страны, на сегодняшний день даже намного больше половины. Ваш реальный объект, всего лишь небольшой зверек в зоопарке ЕС, с надписью, - Латвия.
        Асадулла
        1. voyaka uh Вчера, 23:42
          "Ваш реальный объект, всего лишь небольшой зверек в зоопарке ЕС, с надписью, - Латвия"///

          Спасибо за разъяснение. Я понял Вашу позицию. Вся Западная Европа - зоопарк.
          Я в этом зоопарке часто бываю, и мне он откровенно нравится. Дай Бог всем жить, как в этом зопарке. И я желаю Латвии в нем оставаться, развиваться, преодолевать начальные трудности. И Вам всег благ, конечно.
          voyaka uh
      2. Ш.О.К. Вчера, 18:17
        Вы про латышских стрелков-то когда-нибудь слышали?


        В своё время и французы с немцами были вояки будь здоров.И где они сейчас? В каком месте? Что вы после этого имеете сказать про латышей?
        Ш.О.К.
  13. инженерный Вчера, 17:13
    Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк...
    Ну если вам не нравится быть зайчиками, станьте мышами и тихо шуршите, вас же устраивает сейчас положение шакалов (Табаки, "Маугли") среди тигров, только и знаете, что подтявкиваете своим хозяевам.
    инженерный
  14. Kenneth Вчера, 17:18
    В свое время латыши очень помогли Ленину удержаться у власти.
    Kenneth
  15. Громобой Вчера, 17:30
    ...она не может быть слабой и дожидаться в сторонке, пока уйдет «страшный волк»...
    "Страшного волка" ты в зеркале увидишь,когда твой заокеанский натовский друг к тебе в вашей общей бане вдруг со спины подойдёт.А Мишка не куда не идёт---он получил боевую задачу не дать продвинуться "лютому" на Русь и играет себе на балалаечке.Давай..."зайчик под ёлкой"...смелее...
    Громобой
  16. vsdvs Вчера, 17:37
    Не хочешь тихо сидеть под, ну что же, будешь тихо висеть на.
    vsdvs
  17. Волька Вчера, 17:41
    это не лечится и само собой не пройдет, но конец будет трагикомичным...
    Волька
  18. Kisso4kin Вчера, 17:45
    Забавные эти прибалты. Их путь, самостоятельно выбранный - весело шагать в будущее с причендалами за щекой...
    Kisso4kin
  19. Jovanni Вчера, 17:58
    «Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой», – добавил Ринкевич.

    Во что делается! Новый природный вид, - могучие, говорящие на каждом шагу шпроты! Мутанты...
    Jovanni
  20. Stinger Вчера, 17:59
    Нет, конечно. Зайчик должен под елочкой скакать, как в известной песенке, и приговаривать: "Кто не скачет, тот не в НАТО" далее як в укропии.
    Stinger
  21. Лелёк Вчера, 18:02
    (Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк)

    Благодаря этому волку ты, ушлёпок, носишь галстук и говоришь по-латышски, а не на немецком, чистя ботинки геру Гансу. Ну да, свинья - она и есть свинья, из корыта почавкала и тут же нагадила. Это не о латышах в целом, а о "ринкевичах" и ему подобных. yes
    Лелёк
    1. Orionvit Сегодня, 00:14
      Это не о латышах в целом, а о "ринкевичах" и ему подобных
      К сожалению, "ринкевичи" в латвии, да вообще в прибалтике, это подавляющее большинство. Так было ещё со времён Союза, так было и при царе. Что такое прибалтийские "нации"? Это нечто, возникшее на пустом месте (хутора и деревни), правда со своим местным наречием и неуёмным самомнением. Гиперторофированное самомнение, это удел всех выскочек. Всё, что у них есть, досталось им даром, и без труда, в том числе и государство, так сказать в "наследство" от империи. В отличии от русских, которые на протяжении многих сотен (может и тысяч) лет, вели непрерывные кровавые войны за место под солнцем и своё государство. Только так зарабатывается независимость, только тогда ценится настоящая свобода. Но откуда прибалтийским потомкам немецких холопов, это знать.
      Orionvit
  22. volodya Вчера, 18:03
    Не хотят под елкой,пусть сидят под березой!
    volodya
  23. vfqjh Вчера, 18:06
    Грешно издеваться над убогими (даже если они и считают себя пупом земли и защитниками Европы , блоха она завсегда хочет злее укусить ).
    vfqjh
  24. Altona Вчера, 18:06
    На фото постаревший , который решил, что стал взрослым, большим и сильным и его голос кто то услышит.
    Altona
  25. Proton Вчера, 18:11
    Латвия не будет сидеть как зайчик laughing она,как Михаил Самуилыч,с криком «а ты кто такой?»пойдет в атаку..
    Чем кончилось все помнят по фильму laughing
    Proton
  26. фа2998 Вчера, 18:11
    Как бы жаба не раздувалась-все равно с быком не сравняется!Лопнет! laughing hi
    фа2998
  27. sabakina Вчера, 18:15
    Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк.

    Вот это он совсем зря так про зайцев!
    sabakina
  28. Ш.О.К. Вчера, 18:18
    Глядя на этого прыща,возникает только одно чувство,чувство гадливости.
    Ш.О.К.
  29. Игорь В Вчера, 18:21
    "...пока рядом бродит страшный волк..."
    А что, этот предводитель МИДа считает, что волк куда-то уйдёт? Получается, страх - генетическая черта руководителей Латвии.
    Игорь В
  30. Феликс Вчера, 18:47
    Угу. Еще вопрос, кого быстрей прихлопнут - тихого зайчика или визжащего брызжущего слюной пекинеса..
    Феликс
  31. VOENOBOZ Вчера, 19:06
    Опоздал , тайные медведи у тебя дома.
    VOENOBOZ
  32. raivo1960 Вчера, 19:14
    Не тянут они на зайчика! Максимум шпроты! А медведь такую мелочь и не замечает даже !
    raivo1960
  33. паниковский Вчера, 19:17
    Зайчик под ёлкой-слишком празднично. Она(Латвия) будет валяться собачьей какашкой на пешеходной тропинке, пока всякие незадачливые пешеходы не растопчут её в прах, мерзко сквернословя, вытирая гадость с обуви.
    паниковский
  34. APASUS Вчера, 19:36
    А что может предложить Латвия еще .................
    У них какая то особая миссия ?
    Оккупирована войсками НАТО,дотационная экономика за счет ЕС,население покидает страну ,отсутствие армии и флота ..
    APASUS
  35. немец1314 Вчера, 19:58
    А чё глаза у зайчика такие испуганные?! Обкакался под ёлкой?
    немец1314
  36. shura7782 Вчера, 21:20
    ..................она не может быть слабой и дожидаться в сторонке, пока уйдет «страшный волк.
    "Страшный волк" до поры , до времени будет дышать "зайчику" в затылок и ничего ему не поможет. Они знают, что вежливые люди красно зелёные столбы с восточной стороны перенесут на западную.
    А сейчас этот скулёж ласкает слух.
    shura7782
  37. romandostalo Вчера, 21:35
    [quote][/quote]Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»
    Всё будет гораздо круче, она будет сидеть как мышь под веником!
    romandostalo
  38. RUSIVAN Вчера, 21:39
    Глава МИД: Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»
    Ну заец то и не такое трусливое животное, в отличии от главы МИД Латвии ...заяц борется за свою свободу,а эти Прибалты сами в рабство отдались...
    RUSIVAN
  39. Boris63 Вчера, 21:52
    Чет этих про...балтов не понять. одни говорят что вроде как надо всё таки налаживать отношения с РФ. другие... "зайчики" наоборот нагнетают. Интересно... какое производство они собираются развивать.... и главное. с кем
    Boris63
  40. faterdom Вчера, 22:11
    Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»

    Так ведь есть у кого перенять опыт: не хочешь как зайчик, есть спасение - белочка. (рецепт от анонима Петра П.)
    faterdom
  41. Darth Revan Вчера, 23:34
    Какой-то алкаш на снимке! wassat
    Darth Revan
  42. lochin Сегодня, 00:31
    Глава МИД: Латвия не будет сидеть «как зайчик под ёлкой»
    Правильно! Лучше как г@вно в проруби пусть болтается.
    lochin

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