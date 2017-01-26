На «Севмаше» впервые создали 3D-модель строящейся АПЛ
Конструкторы объединения «Севмаш» впервые в отечественном атомном подводном судостроении создали полную 3D-модель строящейся АПЛ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы предприятия.
«Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка "Хабаровск". Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота», – говорится в релизе.
Сообщается, что конструкторы также разработали и внедрили в практику программы, с помощью которых создается плановая документация строительства подводного корабля.
«Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ», – цитирует пресс-служба главного конструктора «Севмаша» Юрия Спиридонова.
«Хабаровск» – головная атомная подлодка 5-го поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомохода позволяет в соответствии с решаемыми задачами заменить оружие и использовать беспилотные подводные аппараты.
«Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка "Хабаровск". Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота», – говорится в релизе.
Сообщается, что конструкторы также разработали и внедрили в практику программы, с помощью которых создается плановая документация строительства подводного корабля.
«Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ», – цитирует пресс-служба главного конструктора «Севмаша» Юрия Спиридонова.
«Хабаровск» – головная атомная подлодка 5-го поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомохода позволяет в соответствии с решаемыми задачами заменить оружие и использовать беспилотные подводные аппараты.
Использованы фотографии: пресс-служба ПО "Севмаш"