01:20 27 января

На «Севмаше» впервые создали 3D-модель строящейся АПЛ

Конструкторы объединения «Севмаш» впервые в отечественном атомном подводном судостроении создали полную 3D-модель строящейся АПЛ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы предприятия.

На «Севмаше» впервые создали 3D-модель строящейся АПЛ


«Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка "Хабаровск". Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота», – говорится в релизе.

Сообщается, что конструкторы также разработали и внедрили в практику программы, с помощью которых создается плановая документация строительства подводного корабля.

«Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ», – цитирует пресс-служба главного конструктора «Севмаша» Юрия Спиридонова.

«Хабаровск» – головная атомная подлодка 5-го поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомохода позволяет в соответствии с решаемыми задачами заменить оружие и использовать беспилотные подводные аппараты.

Использованы фотографии: пресс-служба ПО "Севмаш"
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Комментарии 46
  1. НЕКСУС Вчера, 17:41
    С этой АПЛ Хабаровск очень много чего не понятного и секретного...так же как и с АПЛ Белгород...есть мнение,это носители того самого Статуса-6
    НЕКСУС
    1. Либероид- Вчера, 17:52
      Научные роты в действии...(помнится года четыре назад..статьи были и многие смеялись..) Молодежь работает и Слава Богу!
      Либероид-
      1. bouncyhunter Вчера, 18:28
        Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ

        Может , теперь и сроки постройки сократятся ? lol
        bouncyhunter
        1. 210окв Вчера, 19:09
          Паша,это безусловно так.Во первых сокращается время на изготовление моделей,во вторых-проще работать КБ.Сейчас избавляются от кип бумаг-всю документацию оцифровывают.На самом производстве тоже должна быть модернизация оборудования и станочного парка.Сейчас один обрабатывающий центр заменяет несколько крупных станков.
          Цитата: bouncyhunter
          Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ

          Может , теперь и сроки постройки сократятся ? lol
          210окв
      2. kenig1 Вчера, 19:01
        "Конструкторы объединения «Севмаш»"
        kenig1
    2. Alexey RA Вчера, 17:53
      Цитата: НЕКСУС
      С этой АПЛ Хабаровск очень много чего не понятного и секретного...

      Дык... помницца, даже Кулешов Олег ("Фото Флота") пару лет назад смог найти единственное изображение этой ПЛ - в виде силуэта на сувенирной ручке.

      Второе мутное изображение появилось в ходе организованной утечки по "Статусу-6" (картинка ПЛ в правом углу известного документа - это как раз проект 09851).
      Alexey RA
    3. Vita VKO Вчера, 18:53
      Цитата: НЕКСУС
      это носители

      написано ведь, что модульная конструкция, может быть и носителем, а может простым грузовиком или буровиком. Главное, что бы их использование в гражданских целях было экономически целесообразным и выгодным, тогда их можно строить большой серией, а какие из них будут с модулем "статус" по сути неважно, за всеми не уследишь.
      Vita VKO
      1. НЕКСУС Вчера, 19:04
        Цитата: Vita VKO
        Главное, что бы их использование в гражданских целях было экономически целесообразным и выгодным

        Какие гражданские цели,уважаемый,если эти две лодки боевые? Их могут как угодно называть,хоть Научными лабораториями по изучению океанского дна...но для себя,поройте информацию об этих ПЛ.
        Эти ПЛ спецназначения. И есть мнение,что это будут носители Статуса-6.Кстати,гляньте как выглядит один из роботов ,которого будут нести такие лодки...

        Подводный робот Клависин.
        Ничего не приходит на ум,нет?
        НЕКСУС
  2. bogart047 Вчера, 17:43
    фух, ну наконец-то. Давно пора. Только непонятно, чего это дядька тыкает в монитор сканером штрих-кода...))
    bogart047
    1. Либероид- Вчера, 17:54
      Цитата: bogart047
      фух, ну наконец-то. Давно пора. Только непонятно, чего это дядька тыкает в монитор сканером штрих-кода...))

      Просканировал макет и он на экране монитора появился...Так наверно!
      Либероид-
    2. Homo Вчера, 19:42
      Цитата: bogart047
      Только непонятно, чего это дядька тыкает в монитор сканером штрих-кода...))

      А разве есть только сканеры штрих-кода? Или ваши познания заканчиваются на этих сканерах?
      Homo
      1. с-т Petrov Сегодня, 00:55
        там еще и метки есть на корпусе макета. какие-то. видимо для того сканера, который он держит
        с-т Petrov
  3. Altona Вчера, 18:01
    А раньше вся документация карандашная была чтоли? Только сейчас оцифровали и создали 3D-модели? Великая вещь компьютер, но советского инженера пока превзойти не может. hi
    Altona
    1. bubalik Вчера, 20:47

      1
      Altona Новый
      Сегодня, 19:01
      А раньше вся документация карандашная была чтоли? Только сейчас оцифровали и создали 3D-модели? Великая вещь компьютер, но советского инженера пока превзойти не может. hi
      ,,да так и было,, чертили карандашами
      bubalik
  4. фа2998 Вчера, 18:07
    Что то мне не нравятся эти 3D-модели.Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты.Да и взломы систем никого не удивишь.Ранее все чертежи с грифом "секретно","для служебного пользования",прошиты и в железный сейфах опечатанных.А теперь на дворе-"общество потребителей". stop hi
    фа2998
    1. слава1974 Вчера, 18:22
      Что то мне не нравятся эти 3D-модели.Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты


      Новые времена, новые правила. Раньше секреты на бумаге писали, потом на микропленке, дальше на флэшках, теперь через сеть. Новые молчи-молчи должны быть.
      слава1974
    2. Cat Man Null Вчера, 18:25
      Цитата: фа2998
      Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты.Да и взломы систем никого не удивишь

      - в "серьезных конторах", занимающихся, например, космосом (или оборонкой, или чем-то-там-еще-шибко-секретным) интернета нет. То есть совсем нет.
      - поэтому, например, "взломать сеть" в такой конторе невозиожно, сеть замкнута сама на себя
      - флешки и прочие внешние диски к рабочему компьютеру там не подключить. Либо тупо нет разъемов, либо стоит "собака кусачая" (прога такая, их много и разной степени "кусачести")
      - поэтому скопировать что-то с рабочего компа тоже невозможно.

      Вот примерно так yes
      Cat Man Null
      1. Либероид- Вчера, 18:53
        Цитата: Cat Man Null
        - в "серьезных конторах", занимающихся, например, космосом (или оборонкой, или чем-то-там-еще-шибко-секретным) интернета нет. То есть совсем нет.

        Все верно...А если и есть ,то отдельный комп и то трясешься ,как бы чего не занести... hi
        Либероид-
        1. Cat Man Null Вчера, 18:56
          Цитата: Либероид-
          Все верно...А если и есть ,то отдельный комп и то трясешься ,как бы чего не занести...

          - работал я в прошлом годе с такой конторой... Комета называется
          - как раз те самые спутники
          - интернет - только у большого начальства, и то - на отдельных компах (ноутах)
          - сеть предприятия выхода в инет не имеет. От слова "совсем".

          Вот таким вот образом yes
          Cat Man Null
          1. Либероид- Вчера, 19:25
            Цитата: Cat Man Null
            Цитата: Либероид-
            Все верно...А если и есть ,то отдельный комп и то трясешься ,как бы чего не занести...

            - работал я в прошлом годе с такой конторой... Комета называется
            - как раз те самые спутники
            - интернет - только у большого начальства, и то - на отдельных компах (ноутах)
            - сеть предприятия выхода в инет не имеет. От слова "совсем".

            Вот таким вот образом yes

            Теперь я понимаю почему Кот наши спутники падают иногда..(шутка..))) wassat
            Сегодня в новостях промелькнуло , причина аварии "Протона" ...Наберите воздуха глубже...Готовы? Обслуживающий персонал золото соскребали(воровали) с контактов ракеты и что то замкнуло... laughing laughing laughing Не удивлюсь, если выяснится , что золото у цыган для микросхем ракетоносителей и спутников закупали...
            Либероид-
            1. Cat Man Null Вчера, 19:29
              Цитата: Либероид-
              Теперь я понимаю почему Кот наши спутники падают иногда..(шутка..)))

              - я к спутникам не касался. Я все больше к планово-экономическому управлению, да к компу feel

              Цитата: Либероид-
              ... причина аварии "Протона"... Обслуживающий персонал золото соскребали (воровали) с контактов ракеты и что то замкнуло...

              - ИМХО гонево
              - контакты золотом покрывают, потому как оно проводник хороший
              - так что с ним еще вернее замкнуло бы...

              Снова жур-рналисы что-то попутали, стопудово yes
              Cat Man Null
              1. Либероид- Вчера, 19:53
                Цитата: Cat Man Null
                Цитата: Либероид-
                Теперь я понимаю почему Кот наши спутники падают иногда..(шутка..)))

                - я к спутникам не касался. Я все больше к планово-экономическому управлению, да к компу feel

                Цитата: Либероид-
                ... причина аварии "Протона"... Обслуживающий персонал золото соскребали (воровали) с контактов ракеты и что то замкнуло...

                - ИМХО гонево
                - контакты золотом покрывают, потому как оно проводник хороший
                - так что с ним еще вернее замкнуло бы...

                Снова жур-рналисы что-то попутали, стопудово yes

                С тобой Кот интересно беседовать...Нормально написал ! good И не придерешься , да и не хочется что то ..Умен зараза и пишешь вроде без гонора.. hi
                Либероид-
            2. Homo Вчера, 19:44
              Цитата: Либероид-
              Сегодня в новостях промелькнуло , причина аварии "Протона" ...Наберите воздуха глубже...Готовы? Обслуживающий персонал золото соскребали(воровали) с контактов ракеты и что то замкнуло... Не удивлюсь, если выяснится , что золото у цыган для микросхем ракетоносителей и спутников закупали...

              Ну Вы и сказочник! Так переврать новость! Лучше бы молчали, умнее бы выглядели!
              Homo
      2. 210окв Вчера, 20:13
        Хочу добавить что и смартфоны запрещены..Вы будете удивлены,но даже у нас на предприятии по переработке подсолнечника это запрещено.Даже на соседнем свинокомплексе.. no Почему?Да все просто-люди должны работать на работе.
        Цитата: Cat Man Null
        Цитата: фа2998
        Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты.Да и взломы систем никого не удивишь

        - в "серьезных конторах", занимающихся, например, космосом (или оборонкой, или чем-то-там-еще-шибко-секретным) интернета нет. То есть совсем нет.
        - поэтому, например, "взломать сеть" в такой конторе невозиожно, сеть замкнута сама на себя
        - флешки и прочие внешние диски к рабочему компьютеру там не подключить. Либо тупо нет разъемов, либо стоит "собака кусачая" (прога такая, их много и разной степени "кусачести")
        - поэтому скопировать что-то с рабочего компа тоже невозможно.

        Вот примерно так yes
        210окв
        1. himRa Вчера, 22:00
          Цитата: 210окв
          Хочу добавить что и смартфоны запрещены..Вы будете удивлены,но даже у нас на предприятии по переработке подсолнечника это запрещено.Даже на соседнем свинокомплексе.. no Почему?Да все просто-люди должны работать на работе.

          Темка как то ,,встала,, незаслуженно
          Глупость и тупость это... руководящего состава! потому что человек работает за материальное и моральное стимулирование если мат.стимул падает то должен компенсироваться мор.стимул.-м ну а проще люди должны иметь ,,видимость,, заботы руководства или побегут!
          будет текучка,не смотря даже на сельскую местность
          Надо делать чтобы чел. сам не пользовался -камеры есть везде да и стукачков никто не отменял....
          По поводу безопасности на производстве это делается элементарно как уже сказал коллега
          Цитата: Cat Man Null
          - в "серьезных конторах", занимающихся, например, космосом (или оборонкой, или чем-то-там-еще-шибко-секретным) интернета нет. То есть совсем нет.
          - поэтому, например, "взломать сеть" в такой конторе невозиожно, сеть замкнута сама на себя
          - флешки и прочие внешние диски к рабочему компьютеру там не подключить. Либо тупо нет разъемов, либо стоит "собака кусачая" (прога такая, их много и разной степени "кусачести")
          - поэтому скопировать что-то с рабочего компа тоже невозможно.

          Добавлю что все посты(раб.места) делятся по уровню доступа и абсолютных доступов нет даже у Президента потому что ему не надо знать как изготавливается деталь 12106
          он может получить доступы к ТТХ лодки что логично ..
          и как только кто либо пытается получить несвойственные доступы это фиксирует программа далее человек оказывается под более тщательным колпаком wassat
          если что то серьезное то колпак более долгий и более плотный (будут отслеживаться его контакты и их контакты) и поверьте! невиновного не тронут а виновный получит наказание за конкретное преступление good
          теперь что касается 3Д модели немного неправильная новость это было уже давно в изготовлении отдельных узлов и деталей(как только появились станки с ЧПУ(программируемые)
          как было уже сказано про станки(изготовление) но вся лодка не делается на СевМаше а есть много деталей двойного назначения и есть поставщики
          пример: лампочка на 36 вольт на нее не действует режим и нет необходимости в моделировании
          в проектировании давно уже используется метод компьютерного моделирования
          мне кажется было какое то объединение разрозненных функций подали как создание 3Д модели (для упрощения понимания)
          himRa
    3. Слесарь Вчера, 18:35
      Цитата: фа2998
      Что то мне не нравятся эти 3D-модели.Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты

      3Д модель такого объекта имеет громадный объём ,даже специально дадут качнуть инфу на неё -уписаешься ждать пока скачается ,понятно никто не даст и ждать тоже не будут. wink
      Это как противоугонное устройство в виде мокрого гравия высыпанного зимой ,в мороз под ворота гаража.Видит око да глаз неймет. laughing
      Слесарь
    4. Dart2027 Вчера, 18:39
      Цитата: фа2998
      Да и взломы систем никого не удивишь

      Компьютеры с секретной информацией не имеют выходов в открытую сеть.
      Dart2027
    5. Ин100грамм Вчера, 18:58
      Цитата: фа2998
      Что то мне не нравятся эти 3D-модели.Зашел в интернет и слил всю информацию на другой конец планеты.Да и взломы систем никого не удивишь.Ранее все чертежи с грифом "секретно","для служебного пользования",прошиты и в железный сейфах опечатанных.А теперь на дворе-"общество потребителей".

      А как вы предполагаете станки программировать? Вторым этапом, увеличивая время проектирования? З-д проектирование позволяет избавится от многих ошибок и не стыковок в проекте ещё до воплощения в металл головного корабля, без излишних затрат, в несколько движений "мышки" hi 21 век на дворе. А утечки информации можно совсем исключить, есть и методы и соответствующие люди для этого.
      Ин100грамм
  5. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:23
    Простите, а что в этом необычного, или там не было грамотных прогроммистов? ??3д модель на компенсации сейчас и группа школьников сделает!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Слесарь Вчера, 18:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      3д модель на компенсации сейчас и группа школьников сделает!!!

      Имеется в виду компьютерная 3 Д модель ЧЕРТЕЖЕЙ лодки,это работа большого и квалифицированного КБ,школьники пока отдыхают.
      Слесарь
    2. sds87 Вчера, 18:39
      На дворе 2017 год. На «Севмаше» впервые создали 3D-модель строящейся АПЛ... Это звучит как печальный анекдот. Уже многие годы в машиностроении прежде всего создается поэлементный 3д макет изделия. Странно, что на «Севмаше» это считается новшеством.
      sds87
    3. Dart2027 Вчера, 18:40
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Простите, а что в этом необычного, или там не было грамотных прогроммистов? ??

      А Вы прикиньте объём работ. Сделать полноценную модель АПЛ - это очень много маленьких моделей.
      Dart2027
    4. ver_ Вчера, 18:42
      ...тодысь были логарифмические линейки.. и , кхе арифмометры..
      ver_
  6. iliitchitch Вчера, 18:35
    Главное - бессоница Трампа . Не спать , олень ! не спать ! Пока он не спит , наши девочки спят спокойно .А отпинать этих способы найдём ...Шестой как вариант .
    iliitchitch
  7. Samy Вчера, 18:44
    А как они до этого работали?! Это ж какие сроки и какие объемы документации .... поэтому и строим так долго.
    Samy
  8. siemens7774 Вчера, 18:45
    фа 2998 Вы не правы.Эти компы даже не имеют доступ к сети.Такие помещения экранированы от кабелей проходящих недалеко в помещениях где стоят машинки с тырнетом
    siemens7774
  9. Altona Вчера, 18:49
    Цитата: фа2998
    Что то мне не нравятся эти 3D-модели.

    ------------------------------
    3D-модель хорошая вещь, если производство хорошо автоматизировано. Если большая доля ручного труда, то 3D-модель не особо приживается, так как идеального на производстве нет. Нет правильных машин для профилей, нет элементной базы метизов и крепежа, да много чего нет, кроме общения со слесарем или станочником-универсалом.
    Altona
  10. rotor Вчера, 19:10
    Они на кульманах, что-ли до сих пор чертили, вот достижение.

    Такими темпами лет через 20 первого промышленного робота внедрят.
    rotor
    1. rotor Вчера, 20:00
      rotor
  11. APASUS Вчера, 19:20
    Честно говоря эдак в 90 м году ,я такую 3 D модель видел на стройке у Metra inzeniring, при строительстве завода .Где можно посмотреть как строиться здание каждый день ,выстроить планы на следующую смену ,получить реальную картинку отставания,можно выделить отдельно инженерные конструкции или стеновые панели .
    Я вот все думал ,не поздно ли мы взялись за это моделирование.
    APASUS
    1. faterdom Вчера, 22:04
      АПЛ сильно сложнее устроена любого на свете здания, и даже космического корабля.
      Поэтому, коли все-таки одолели полную 3D модель - это реально достижение. Прорыв, своего рода. Ибо, проектирование каждой лодки, пусть даже и одного проекта - огромнейший массив работы, требующий весьма времени и очень даже денег. И если это все удается сократить - это реальный плюс!
      faterdom
  12. Veteran Вчера, 20:25
    "Хабаровск" строится с 2014 года, прошло 3 года - создаётся (не создана!) 3D-модель корпуса,разработаны программы для создания плановой документации строительства. Это что, для спецподлодки - мегаспецсроки строительства? Ведь эту лодку должны были уже в следующем году на воду спустить.
    Veteran
  13. vov4ik_zver Вчера, 21:15
    Очень доставила фотка:-сначала плотник выпилил модельку из дерева, затем три(три,Карл!) молодых дарования оцифровывают её ручным 3Д сканером. Прогресс блин.
    vov4ik_zver
  14. Flinky Вчера, 21:41
    Надеюсь, ПО наше было?
    Flinky
    1. himRa Вчера, 22:21
      Цитата: Flinky
      Надеюсь, ПО наше было?

      разговор по телефону
      - где твоя квартира?
      - ну как зайдешь в здание сразу по лестнице и ко мне... wassat
      к кому вопрос то ? вы никого не цитируете, не участвуете в ветке дискуссии
      himRa
  15. Шептун Вчера, 23:46
    Думаю, главное достижение 3д сборки в том, что есть понимание как любая деталь собирается, в какой последовательности, и все это можно собрать и разобрать в порядке технологической сборки. Попробуй миллион деталей собрать на бумаге. Это десятки миллионов человеко часов и куча ошибок. А потом идут слухи о том, что кроме сварщика Васи с тройным переломом левой руки, никто трубопровод сварить нормально не может. Это как раз из-за отсутствия 3Д моделей.
    Шептун

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