Украинские политики засуетились в своей неопределённости

В эти дни внимание мира приковано к действиям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Политики и эксперты отслеживают его первые указы и распоряжения, чтобы понять: какой на самом деле будет внутренняя и внешняя политика нового лидера Америки и как она повлияет на весь остальной мир. Особенно напряглись те, кто в выборную пору откровенно мешал и даже вредил Трампу. Здесь среди особо отличившихся — наши украинские соседи.Киевские политики теперь наспех переформатируют своё отношение к 45-му президенту США. Прежде всего, они основательно почистили Twitter, Facebook и другие американские ресурсы, полюбившиеся украинцам для выражения своей политической позиции. За время выборной компании в Соединённых Штатах они так навыражались в адрес Дональда Трампа, что теперь стараются реабилитировать себя, продемонстрировать сервильность, лояльность и показное уважение к нему.В этот процесс активно включились президент Украины и его администрация, депутаты Верховной Рады и правительство, демонстрируя свою, как теперь принято говорить, на редкость «пониженную социальную ответственность». «Кабмин в срочном порядке начал исправлять документы, — пишет в Elise Journal Виталий Глюдзо. — Оказывается, у нас в Украине 3 года не война с Россией, а гражданское противостояние, а Донбасс не оккупированная территория, она называется временно не подконтрольная. Именно так указано во всех официальных документах, и нет ни единого упоминания про то, что Россия агрессор. Хотя еще месяц назад всё было иначе».Вся эта работа так увлекла киевских политиков, что они теперь ощутили себя если не друзьями президента Трапма, то, по крайней мере, его желанными гостями. Так это видится, например, президенту Петру Порошенко. В недавнем интервью телеканалу Bloomberg он заговорил о скорой встрече с Дональдом Трампом: «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас был многообещающий диалог, и мы согласовали дату моего визита в Вашингтон сразу после инаугурации».Заявление Порошенко стало центральной новостью украинских СМИ. В Киеве воспрянули духом, представив себя среди главных союзников Соединённых Штатов, востребованных новой американской администрацией. Республиканское агентство «Укринформ», развивая популярную тему, обратилось к послу Украины в США Валерию Чалому за уточнением деталей визита в Вашингтон президента Порошенко.Посол Чалый оказался более сдержанным в оценках. Он отметил, что визит планируется не «сразу после инаугурации», а на «двадцатые числа» февраля. Президент Порошенко поедет не в Вашингтон, а в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН. Здесь к Украине на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН.Обычно программу действия страны на это время представляют чиновники министерства иностранных дел, но Порошенко решил сам поучаствовать в мероприятии. Что касается встречи президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне, Валерий Чалый пока не знает: «каким образом всё получится, или во время нынешнего визита, или позже — вопрос ещё не решен. Но, я думаю, — заметил посол, — что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время».Осторожность украинского посла можно понять. Он должен быть в курсе, как десятки киевских политиков рванули в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа. Не всем это удалось сделать. Большой части украинцев, страждущих присягнуть Трампу и покаяться, американские власти просто не дали визы.Как отметил депутат Борислав Береза, эти люди «фактически получили заграждение» на въезд в Америку, то есть стали «нежелательны в США». С таким отношением к себе постмайданные политики столкнулись впервые. Больше того, сумевшие добраться в Вашингтон украинцы к Трампу так и не попали. Кому-то за плату в две тысячи долларов удалось поучаствовать в инаугурационной массовке, но были и такие, что оказались за бортом знакового мероприятия.В СМИ мелькали фотографии Михаила Саакашвили, одиноко гуляющего в окрестностях Белого Дома. Меж тем, именно Саакашвили хвалился в соцсетях своим знакомством и связями с Трампом, договорённостями о встречах с окружением нового президента Америки. Однако он не смог попасть даже близко к центру торжеств.У экспертов сложилось убеждение, что команда Трампа игнорирует действующих украинских политиков. Не повезло даже пронырливому депутату от партии Оппозиционный блок Сергею Лёвочкину, бывшему главе администрации президента Януковича. В прежние времена он частенько общался с влиятельными американцами, например, с возглавлявшим избирательную кампанию Трампа Полом Манафортом. На сей раз Манафорт Лёвочкина к себе не подпустил. Все эти факты заставляют посла Чалого осторожничать и отстраниться от восторженных ожиданий встречи украинского и американского президентов, которыми полны сейчас украинские СМИ.Есть ещё обстоятельства, делающие Валерия Чалого малоразговорчивым. Во-первых, новая американская администрация пока не определилась с отношением к показаниям беглого украинского депутата Геннадия Онищенко. Он, как помним, предоставил спецслужбам США свидетельства коррумпированности Петра Порошенко. Эти сведения ещё ждут своей оценки.Во-вторых, в Вашингтоне вспомнили, что не все украинцы подались без оглядки поддерживать Хиллари Клинтон. Украинский бизнесмен и участник рейтинга Forbes Виктор Пинчук благоразумно поучаствовал в финансировании обеих избирательных кампаний кандидатов в президенты США. Теперь Пинчук осмелился вести самостоятельную политическую линию и вдрызг рассорился с Петром Порошенко и его командой.Эксперты тут же заговорили о Викторе Пинчуке, как о возможном кандидате на пост президента Украины. На горизонте замаячили досрочные выборы. Пинчука теперь называют персоной, устраивающей и Белый Дом и Кремль. Об этом заговорили так уверенно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вынужден был вступить в публичную полемику и опровергнуть сообщения, что Виктор Пинчук является «прокремлевским кандидатом».Впрочем, отрицательный ответ Дмитрия Пескова на вопрос журналиста агентства УНИАН мало охладил пыл дискуссии в СМИ. В ней уже открыто говорят о должности президента Украины, как о вакантной. Так это или нет, но повод к разговорам даёт и сам Пётр Порошенко.Неожиданно для многих принадлежащая украинскому президенту корпорация Roshen приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике в России. «Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года», — говорится в сообщении компании.Эту фабрику, несмотря на обещания, Порошенко так и не продал. Сейчас её оценивают в 200 млн. американских долларов. Станут ли они «выходным пособием» украинского президента, не совсем ясно. Осенью на имущество фабрики Следственный комитет России наложил арест, который пока не оспорен в суде.Известно, что сумма претензий к фабрике много меньше её оценочной стоимости. Вскоре после ареста имущества липецкого предприятия в СМИ появилась информация о возможной продаже филиала Roshen российской компании «Славянка». Тогда Roshen опровергла информацию о намечаемой сделке. Тем более, что Липецкая фабрика работала ритмично, получала прибыль. Так охарактеризовал состояние предприятия президент Владимир Путин в октябре 2016 года на сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».Как будет на этот раз? Есть разные варианты. Эксперты склоняются к тому, что фабрику всё-таки продадут. Год назад Пётр Порошенко передал её в трастовое управление инвестиционному банку Rothschild и оформил четырёхлетнюю доверенность на переговоры и продажу актива. Видимо, теперь своё будущее Порошенко не связывает с фабрикой в Липецке, потому её остановят и законсервируют.Любопытно, что в самый острый период конфликта на Украине Порошенко вовсю пользовался своими активами в России. На портале агентства REGNUM приводится интересная оценка уже упоминаемого здесь Виталия Глюдзо. «За 3 года войны с Россией Петро Порошенко заплатил в российский бюджет 2,8 миллиарда рублей чистого налога, — подсчитал Глюздо. — Это в три раза больше, чем его бизнес заплатил в Украине (кстати, по этой причине Путин назвал Порошенко крупным иностранным инвестором, легально работающим в России)».По мнению эксперта, Порошенко хочет продать свои российские активы, чтобы уберечь наличные деньги. Это касается не только Липецкой кондитерской фабрики. В России украинский президент владеет ещё примерно 50 компаниями. Их тоже срочно закрывают. Это похоже на панику. Её вызвала у президента Порошенко и его окружения неопределённость, которая пришла в украинскую политику вместе с новой американской администрацией.Заволновались и партнёры Петра Порошенко из британского банка Rothschild. Очень, между прочим, влиятельного. Это с его подачи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала одной из главных тем своей предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины и сохранение санкций против России. Только вряд ли это заступничество принесёт стабильность украинской власти. В Киеве реально понимают, что они сотворили со страной в последние три года. Подходит время держать за это ответ…