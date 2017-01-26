Грузинские наёмники покинули "зону АТО", не дождавшись денег

С целью получения разведывательной информации сотрудники СБУ путем шантажа и угроз принуждают к сотрудничеству граждан республики и родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, проживающих на оккупированных украинскими силовиками территориях. Подобные противоправные действия со стороны спецслужб Украины приобрели массовый характер. Практически ежедневно МГБ фиксируются факты вербовки наших граждан, пересекающих линию разграничения. В большинстве случаев прецеденты происходят на пункте "Станица Луганская". СБУ незаконно задерживает жителей на предмет выявления родственных связей с военнослужащими силовых ведомств Республики и оказания на них давления, что противоречит всем нормам международного права.

38 наемников так называемого "Грузинского легиона" из состава 25 отдельного батальона 54 бригады ВСУ в районе населённого пункта Троицкое Попаснянского района на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком, из-за не выплаты денежного довольствия, 24 января сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию.