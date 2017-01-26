Грузинские наёмники покинули "зону АТО", не дождавшись денег
Сегодня в ходе брифинга представителя Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко и руководитель центра по связям с общественностью Министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко было сообщено о том, что Служба безопасности Украины активизировалась в плане вербовки военнослужащих ЛНР. По словам Евгении Любченко попытки вербовки приобретают по-настоящему массовый характер.
Из заявления официального представителя МГБ Луганской народной республики (цитата ЛИЦ):
В ходе брифинга Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что отдельные группы наёмников на днях покинули свои позиции. По заявлениям главы пресс-службы Народной милиции ЛНР, в полном составе от линии соприкосновения отошло вооружённое формирование, составленное преимущественно из грузинских «солдат удачи», которые таким образом выразили протест против невыплаты денежного довольствия.
Из заявления Андрея Марочко:
Напомним, что на стороне украинских силовиков в карательной операции в Донбассе принимают участие наёмники из самых разных государств мира, включая Грузию, Литву, Швецию, Финляндию, США, Польшу, Хорватию и др.
Из заявления официального представителя МГБ Луганской народной республики (цитата ЛИЦ):
С целью получения разведывательной информации сотрудники СБУ путем шантажа и угроз принуждают к сотрудничеству граждан республики и родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, проживающих на оккупированных украинскими силовиками территориях. Подобные противоправные действия со стороны спецслужб Украины приобрели массовый характер. Практически ежедневно МГБ фиксируются факты вербовки наших граждан, пересекающих линию разграничения. В большинстве случаев прецеденты происходят на пункте "Станица Луганская". СБУ незаконно задерживает жителей на предмет выявления родственных связей с военнослужащими силовых ведомств Республики и оказания на них давления, что противоречит всем нормам международного права.
В ходе брифинга Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что отдельные группы наёмников на днях покинули свои позиции. По заявлениям главы пресс-службы Народной милиции ЛНР, в полном составе от линии соприкосновения отошло вооружённое формирование, составленное преимущественно из грузинских «солдат удачи», которые таким образом выразили протест против невыплаты денежного довольствия.
Из заявления Андрея Марочко:
38 наемников так называемого "Грузинского легиона" из состава 25 отдельного батальона 54 бригады ВСУ в районе населённого пункта Троицкое Попаснянского района на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком, из-за не выплаты денежного довольствия, 24 января сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию.
Напомним, что на стороне украинских силовиков в карательной операции в Донбассе принимают участие наёмники из самых разных государств мира, включая Грузию, Литву, Швецию, Финляндию, США, Польшу, Хорватию и др.
Использованы фотографии: Глагол