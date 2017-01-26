01:20 27 января

Грузинские наёмники покинули "зону АТО", не дождавшись денег

Сегодня в ходе брифинга представителя Народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко и руководитель центра по связям с общественностью Министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко было сообщено о том, что Служба безопасности Украины активизировалась в плане вербовки военнослужащих ЛНР. По словам Евгении Любченко попытки вербовки приобретают по-настоящему массовый характер.

Из заявления официального представителя МГБ Луганской народной республики (цитата ЛИЦ):
С целью получения разведывательной информации сотрудники СБУ путем шантажа и угроз принуждают к сотрудничеству граждан республики и родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР, проживающих на оккупированных украинскими силовиками территориях. Подобные противоправные действия со стороны спецслужб Украины приобрели массовый характер. Практически ежедневно МГБ фиксируются факты вербовки наших граждан, пересекающих линию разграничения. В большинстве случаев прецеденты происходят на пункте "Станица Луганская". СБУ незаконно задерживает жителей на предмет выявления родственных связей с военнослужащими силовых ведомств Республики и оказания на них давления, что противоречит всем нормам международного права.


В ходе брифинга Андрей Марочко рассказал журналистам о том, что отдельные группы наёмников на днях покинули свои позиции. По заявлениям главы пресс-службы Народной милиции ЛНР, в полном составе от линии соприкосновения отошло вооружённое формирование, составленное преимущественно из грузинских «солдат удачи», которые таким образом выразили протест против невыплаты денежного довольствия.

Грузинские наёмники покинули "зону АТО", не дождавшись денег


Из заявления Андрея Марочко:
38 наемников так называемого "Грузинского легиона" из состава 25 отдельного батальона 54 бригады ВСУ в районе населённого пункта Троицкое Попаснянского района на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком, из-за не выплаты денежного довольствия, 24 января сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию.


Напомним, что на стороне украинских силовиков в карательной операции в Донбассе принимают участие наёмники из самых разных государств мира, включая Грузию, Литву, Швецию, Финляндию, США, Польшу, Хорватию и др.

Использованы фотографии: Глагол
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Комментарии 72
  1. СРЦ П-15 Вчера, 18:01
    " Грызуны" побежали с корабля! smile
    СРЦ П-15
    1. тол100в Вчера, 18:14
      [quote=СРЦ П-15]" Грызуны" побежали с корабля![/quote А это очень серьезный и значимый сигнал! Эти просто ТАК не бегут!
      тол100в
      1. 210окв Вчера, 18:19
        Тут не деньги..Накануне грандиозный шухер по видимому..[quote=тол100в][quote=СРЦ П-15]" Грызуны" побежали с корабля![/quote А это очень серьезный и значимый сигнал! Эти просто ТАК не бегут![/quote]
        210окв
        1. bouncyhunter Вчера, 18:26
          Свидомые "кидают" всех - и Россию , и грузинских "братушек" . Пусть наёмнички драпают - без них лучше и спокойней будет на Донбассе .
          bouncyhunter
          1. alexneg Вчера, 22:34
            А они что хотели чтобы холявщики им еще и платили! Хи-хи! Ну, ну. request
            alexneg
        2. papas-57 Вчера, 22:12
          Зачем украинским руководителям всех мастей и рангов делится деньгами с кем то ещё. Деньги хорошо делятся только для себя родного. Остальные лишние.
          papas-57
      2. СРЦ П-15 Вчера, 18:22
        Цитата: тол100в
        Эти просто ТАК не бегут!

        Эти просто ТАК не воюют! yes А сигнал один: у "пана-атамана", грошей нема - одним укропом сыт не будешь. laughing
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Вчера, 18:32
          Саш , привет ! hi drinks Сдаётся , что мы на грани грандиозного шухера . Если так дальше пойдёт - все наёмники разбегутся в разные стороны ! wassat
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:39
            Цитата: bouncyhunter
            Сдаётся , что мы на грани грандиозного шухера .

            Привет, Паша! hi drinks Всё верно: "Кони стоят пьяные, хлопцы запряжённые!" lol
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Вчера, 19:22
              Пусть наёмнички делают ноги , а то придут к ним "вежливые люди" - двое с носилками , один с лопатой . bully
              bouncyhunter
          2. Vita VKO Вчера, 18:44
            Цитата: bouncyhunter
            все наёмники разбегутся в разные стороны

            Киевским преступникам, захватившим власть в стране все равно кого подставлять под пули на Донбассе. Вместо наемников будут подставлять под пули выпускников школьников и студентов. Только промывка мозгов и рост ненавести ко всему русскому позволит им еще некоторое время воровать и держаться у власти.
            Vita VKO
            1. 210окв Вчера, 20:07
              Наемники или контрактники не переведутся пока в стране больше делать нечего как воевать..Заметьте что в ВСУ полно лиц под тридцать и старше..Студенты и школьники еще не осознали что кроме скачек на площадях и сбором денег на войну есть еще и отсутсвие работы и всякой перспективы кроме как идти и убивать..
              Цитата: Vita VKO
              Цитата: bouncyhunter
              все наёмники разбегутся в разные стороны

              Киевским преступникам, захватившим власть в стране все равно кого подставлять под пули на Донбассе. Вместо наемников будут подставлять под пули выпускников школьников и студентов. Только промывка мозгов и рост ненавести ко всему русскому позволит им еще некоторое время воровать и держаться у власти.
              210окв
          3. Скептик-Самоучка Вчера, 21:35
            Сегодня инфа прошла, что вместо грызунов наемники из бриттов прибыли
            Скептик-Самоучка
        2. тол100в Вчера, 18:34
          Цитата: СРЦ П-15
          Эти просто ТАК не воюют!

          Просто ТАК и их Мишико ничего не делает!
          тол100в
          1. СРЦ П-15 Вчера, 18:37
            Цитата: тол100в
            Просто ТАК и их Мишико ничего не делает!

            Не скажите! Он галстук, просто ТАК жевал, не запивая. laughing
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Вчера, 19:29
              Цитата: СРЦ П-15
              Не скажите! Он галстук, просто ТАК жевал, не запивая. laughing

              Так с него потом пайковые высчитали ! laughing
              bouncyhunter
      3. sgazeev Вчера, 18:55
        Помнят Южную Осетию,.
        sgazeev
      4. lis-ik Вчера, 19:10
        [quote=тол100в][quote=СРЦ П-15]" Грызуны" побежали с корабля![/quote А это очень серьезный и значимый сигнал! Эти просто ТАК не бегут![/quote]
        Они только из каптёрок не бегут, а так быстрее лани мчатся.
        lis-ik
      5. Монархист Вчера, 20:14
        Комбриг(до 1940 Ваше звание соответствовало комбрига)разрешите высказать предположение:бабкина нет,галстукоеда не пустили обнюхать ботинок нового господина,а это дурной знак. Вот легионеры и решили домой
        Монархист
    2. Ростов Папа Вчера, 18:19
      А может стоит ВСУшникам назначить награду за сданную технику и оружие ? Донбассу станет легче да и селюки за доллары наемников приволокут, в надежде получить пару лишних сотен.
      Как в анекдоте - Прапорщик Цыбулько ночами подрабатывал, воевал на стороне противника...
      Ростов Папа
      1. Avis Вчера, 18:55
        Цитата: Ростов Папа
        А может стоит ВСУшникам назначить награду за сданную технику и оружие ? Донбассу станет легче да и селюки за доллары наемников приволокут, в надежде получить пару лишних сотен.

        Ну, так выше цитировали из бессмертного: https://www.youtube.com/watch?v=dHFiCSxX4ec
        Avis
    3. Владыка Ситх Вчера, 18:46
      У нас все подразделения подняты по боевой! Ждем вестей... soldier
      Владыка Ситх
      1. himRa Вчера, 20:03
        Цитата: Владыка Ситх
        У нас все подразделения подняты по боевой! Ждем вестей... soldier

        Уважаемый позвольте попробовать успокоить Вас и тех кто рядом....
        Грызуны побежали по моему мнению по экономической причине
        1-задерживают плату - недопустимо в зоне БД
        экономическое состояние укрофашистов -будут задержки или снижение оплаты и задержки что логически рассудить недопустимо
        3-если о экономическом состоянии они могут знать то о военных замыслах верхушки им знать не дано тоже из логики
        himRa
        1. Владыка Ситх Вчера, 20:09
          Я сообщение написал не по поводу грызунов, а вообще что в данный момент у нас происходит.
          Владыка Ситх
    4. parafoiler Вчера, 19:02
      Не так: грУзыны побежали с корабля!
      parafoiler
      1. Александр 3 Вчера, 19:32
        Грузыны сели в автобус и поехали "на кладбище,"лучше звучит.
        Александр 3
    5. vovanpain Вчера, 19:42
      24 января сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию.

      Ну так чего эти наемники ждали то от наркуш. fellow
      vovanpain
    6. Incvizitor Вчера, 19:47
      Грызуны и у себя то прыснули как мыши, при виде русских воинов, а там то вообще не поддержки не смысла убивать не денег.
      Incvizitor
      1. мыслитель Вчера, 20:39
        Недолго продолжался бой,
        Бежали робкие грузины!

        М.Ю.Лермонтов 1839 г.
        мыслитель
    7. venik Вчера, 20:31
      Цитата: СРЦ П-15
      " Грызуны" побежали с корабля!

      ====
      Есть хорошая украинская поговорка: "Бачылы очи, що купували - тепер йыжте, хоч повылазтэ!"
      -----
      (Перевод на русский: "Видели глаза, что покупают - теперь ешьте, хоть наружу вылезьте!")
      venik
  2. Zibelew Вчера, 18:01
    Весь международный сброд набрали, а грошей нема.
    Zibelew
  3. Либероид- Вчера, 18:02
    Грузины прославились уже не раз, что в Абхазии, что в Осетии...Их главный предводитель Мишико ,где то в маями пузо греет...
    Либероид-
    1. lis-ik Вчера, 19:13
      Виталь, молодец, уже младшой, спорим до генерала опять не дойдёшь?
      lis-ik
      1. Либероид- Вчера, 21:01
        Цитата: lis-ik
        Виталь, молодец, уже младшой, спорим до генерала опять не дойдёшь?

        Дойду ,наверное...Я упертый! soldierЕсли опять не спровоцируют, а "товарищи " в этом деле спецы сейчас...(как волка загоняют под выстрелы и потом хохочат видя кровь на снегу..)))

        Вот такие дела в танковых войсках....
        Либероид-
        1. Владимирец Вчера, 22:13
          Цитата: Либероид-
          как волка загоняют под выстрелы и потом хохочат видя кровь на снегу.

          Владимирец
    2. Скептик-Самоучка Вчера, 22:09
      Как в Маями? Он же партию вроде как на Украине организовал...
      Уже свалил что ли?
      Скептик-Самоучка
  4. g1v2 Вчера, 18:06
    Нашим службам надо составлять базу с данными всех , кто воевал на Донбассе из других стран. Если граждане украины еще могли быть мобилизованы или просто сагитированы , то вот эти иностранные добровольцы - дело другое. Они приехали целенаправленно убивать русских. А значит - даже если они уехали с Донбасса , то рано или поздно себя проявят еще где-то. Поэтому их надо записывать в список и рано или поздно кто-то из них пересечет нашу границу. Тогда их надо сразу брать под любым предлогом. Официально им предъявить нечего , тк они убивали в другой стране с разрешения ее рук-ва. Но при желании можно и переход дороги в неположенном месте с отягчающими придумать лет на 10-15. Главное что бы они знали , что про них помнят и ждут на просторах Арктики и Сибири с кайлом и лопатой. fellow
    g1v2
    1. слава1974 Вчера, 18:16
      Главное что бы они знали , что про них помнят и ждут на просторах Арктики и Сибири с кайлом и лопатой


      Согласен с вами. Хотелось бы добавить, что все , кто хочет "поубивать" за денежки наших сограждан, должны быть в "расстрельных" списках наших спецслужб без срока давности.
      слава1974
    2. V.ic Вчера, 18:46
      Цитата: g1v2
      Но при желании можно и переход дороги в неположенном месте с отягчающими придумать лет на 10-15

      В таком случае лучше всего было бы начать с т.н. "правозащитников". Чем отделались "ганрнiи хлопци" = верхолазы, что-то там раскрасившие в жовто-блакытный колор верхнюю часть здания в Москваабаде? Во-о-от! При провозглашённом приоритете международного законодательства над Российским что "птенцам удачи" светит? Ни-че-го!
      V.ic
      1. g1v2 Вчера, 19:20
        Ну есть разница наверное между придурью с раскраской и убийством русских людей, нет? Те верхолазы выпендрились , ну за это ответка идет обычно простая - увольнение с работы, отчисление из вуза и волчий билет . Плюс штраф или пятнашка за хулиганство. Ид....в много , всех ссылать - охраны не хватит. В таких случаях окружающие должны наглядно объяснять одноклеточным , что те совсем не правы. hi
        g1v2
        1. V.ic Вчера, 20:14
          Цитата: g1v2
          В таких случаях окружающие должны наглядно объяснять одноклеточным , что те совсем не правы.

          ...да? В самом деле? Поскольку имеется признание приоритета забугорного законодательства над российским, то любое прикосновение к т.н. "малярам" будет расценено как покушение на общемировые ценности и будет расценено в суде, под присмотром т.н. "правозащитников", как покушение на права и свободы личности, с соответствующими исками о возмещении морального ущерба.
          V.ic
          1. свой1970 Вчера, 21:08
            Поскольку имеется признание приоритета забугорного законодательства над российским, то любое прикоснов- вы прежде разберитесь в вопросе а потом плачьте. В Конституции РФ(как и в Конституции СССР- да!!там тоже это написано!!) написано о приоритете международного договора(НЕ закона!!!) над внутренним законодательством.Написано это только по тому что международный договор проходит ратификацию.Если договор не соответствует Конституции - он не ратифицируется и не вступает в силу
            свой1970
    3. kapitan92 Вчера, 19:54
      Цитата: g1v2
      Официально им предъявить нечего , тк они убивали в другой стране с разрешения ее рук-ва.

      А ничего предъявлять не надо , надо этапировать на Донбасс-там предъявят и разберутся.
      Цитата: g1v2
      что про них помнят и ждут на просторах Арктики и Сибири с кайлом и лопатой.

      Злой Вы! Этап на Донбасс, с наемниками там не церемонятся и деньги на содержания не тратят. hi
      kapitan92
      1. g1v2 Вчера, 20:05
        Для этапирования есть юридические процедуры. То есть как минимум нужно официальное признание республик. Без этого юридически это будет не этапирование , а незаконная передача заключенного или вообще - организация побега. Ну и наконец , а у республик столько денег , чтобы всякую шоблу содержать ? И где? Опять же тогда их придется в списки для обмена включать hi
        Наемников на Донбассе стараются в плен не брать, а уж если все-таки взяли , то дальше все в соответствии с конвенцией - содержание , обращение , кормежка и тд.
        А у нас это будет просто заключенный и нормы и правила и нормы тут другие. Снега на северах много , работы по его уборке это вполне гуманный и цивилизованный метод донесения до мозгов русофобов,что безопаснее и надежнее ненавидеть не русских , а кого-то другого у кого нет таких холодных районов страны. crying
        g1v2
        1. kapitan92 Вчера, 20:19
          Цитата: g1v2
          Для этапирования есть юридические процедуры. То есть как минимум нужно официальное признание республик.

          Да о чем Вы! Какие юр. процедуры? Людей за деньги они убивали , учитывая эти процедуры?
          Взяли в России-этап на Донбасс. Штамп в паспорте ему на границе поставят.(турист)
          Цитата: g1v2
          Наемников на Донбассе стараются в плен не брать, а уж если все-таки взяли , то дальше все в соответствии с конвенцией - содержание , обращение , кормежка и тд.

          Наемникам -содержание, кормежка!? Вы о чем?
          Цитата: g1v2
          Снега на северах много , работы по его уборке это вполне гуманный и цивилизованный метод донесения до мозгов

          Чтобы зека снег убирал его надо содержать и кормить.
          kapitan92
  5. iliitchitch Вчера, 18:06
    Мы ж не знаем ничего ... Сидим , блин , на диване .
    Ну когда уже сподобитесь уже , как Крым ? Нет ответа ...
    iliitchitch
  6. volodya Вчера, 18:08
    Убивают и денег не платят-абидна панимишь!
    volodya
  7. Михаил55 Вчера, 18:08
    Скатертью - дорога!!! wink
    Михаил55
    1. тол100в Вчера, 18:31
      Цитата: Михаил55
      Скатертью - дорога!!

      В преисподнюю!
      тол100в
  8. Волька Вчера, 18:10
    ну что генацвале обидели тебя твои укропы?
    Волька
    1. rasputin17 Вчера, 18:17
      Цитата: Волька
      ну что генацвале обидели тебя твои укропы?


      Не!!! Их просто поимели как и поляков, прибалтов, скандинавов, матрасню и прочий сброд упырей!!! Без лоха жизнь у свидомых плоха!!! ха ха ха!!! tongue good
      rasputin17
  9. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:20
    Грузинские наемники укроине -"ты,ты,ты кинула,на бабло , оуоуоуооо"! lol
    Изгоняющий либероидов
  10. sergei1975 Вчера, 18:36
    Грузинские гусары денег не берут?
    sergei1975
  11. Jackking Вчера, 18:39
    уж так хочется в Нато грузынам, что всячески пытаются хоть что то напоминающее о них нарисовать на себе :)))
    Jackking
  12. APASUS Вчера, 18:42
    Если где то убыло - значит где то прибыло!
    Грузинам надо было пристрелить одного ,другого Горбатюка и все получили довольствие.Так на войне не делается
    APASUS
  13. Jovanni Вчера, 18:47
    Шакал шакалу глаз вряд ли выклюет, но пайку сопрет влегкую...
    Jovanni
  14. ротмистр Вчера, 18:52
    Это хороший сигнал, насколько знаю, наемники за так не воюют.
    ротмистр
  15. МАТРОСКИН-53 Вчера, 18:59
    Вот так! Не солоно хлебавши приходиться катиться восвояси. Думали приподняться, а их приопустили... Недаром гласит русская поговорка:"На чужом несчастье своего счастья не построишь."
    МАТРОСКИН-53
  16. Fonmeg Вчера, 19:01
    Паскудное сборище подонков, готовых убивать, но только за деньги! Стало быть идеи нет и не было!
    Fonmeg
  17. parafoiler Вчера, 19:03
    ГрУзыны побежали с корабля. Не те , что с хвостами, а те что с усиками!)))
    parafoiler
  18. nord62 Вчера, 19:13
    Наемники со стороны ВСУ должны покидать Окраину только в цинковых чемоданах и никак иначе angry
    nord62
  19. Zhnec Вчера, 19:18
    А чё! Братья не за идею пули зубами ловили? Где же солидарность в борьбе с ахрессором?
    Zhnec
  20. Монархист Вчера, 20:21
    Цитата: bouncyhunter
    Саш , привет ! hi drinks Сдаётся , что мы на грани грандиозного шухера . Если так дальше пойдёт - все наёмники разбегутся в разные стороны ! wassat

    Дай то Бог,но пан Педро поищет денег для"святого дела"
    Монархист
  21. Васян1971 Вчера, 20:29
    Вах, неблагодарные!
    Им море(Черное) выкопали? Выкопали!
    Им горы(Кавказ) насыпали? Насыпали!
    Дык какого же рожна еще надо? Они ж (грузины всмысле) теперь по гроб жизни ОБЯЗАНЫ впрягаться за потомков Великих Укров!
    Какие еще деньги?
    Васян1971
  22. Berkut24 Вчера, 20:58
    Кидок - второе название Украины.
    Berkut24
  23. Appraiser Вчера, 21:35
    Грузин бежал быстрее лани, Быстрей, чем заяц от орла,
    Бежал он в страхе с поля брани, Где кровь черкесская текла;
    soldier
    Appraiser
  24. faterdom Вчера, 21:56
    Просто чемпионы по бегу.
    В результате длительного отбора - во всех случаях убежать смогли очень даже не все, а эти -да! От абхазов из-под Сухума, от России из-под Цхинвала, от ЛДНР из-под Иловайска и Дебальцево.
    А теперь хотят свалить с Украины - у них чутье, невыплата денег скорее всего только повод. Не хотят готовиться к земле.
    faterdom
  25. Anchonsha Вчера, 22:18
    Кончились денюжки, не стало и наемных мерзавцев у бандеровцев. все твари чичас метнутся с убогой бандеровщины.
    Anchonsha
  26. Куница Вчера, 22:31
    Если и дальше так пойдёт, я тоже разбегусь на все четыре стороны! (Классика сов. кино)
    Куница
  27. знавель Сегодня, 00:30
    Радоваться особо нечему. Свалили- это как бы хорошо, но своих подлых делишек понаделать успели и без отомщения. Когда и где теперь их достать случится?
    знавель
    1. pudelartemon Сегодня, 01:09
      А когда снова на Черемушкинский рынок кинзой снова приедут торговать, тогда и спросим
      pudelartemon
  28. pudelartemon Сегодня, 01:07
    Мда, не везет гордым сынам гор:- 080808 по мордасам, сейчас опять по мордасам. Шли бы лучше более привычным и хорошо получающимся делом заниматься - чурчхелой на базаре торговать и лобио кушать в духане
    pudelartemon

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