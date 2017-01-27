Экспериментальный проект легкого танка UDES XX 20 (Швеция)



Опытный танк UDES XX 20 на испытаниях. Фото Ointres.se



Схема машины в "боевой" конфигурации. Фото Ointres.se



Испытания прототипа с макетом пушки. Фото Strangernn.livejournal.com



Преодоление препятствия. Фото Strangernn.livejournal.com



Подъем на крутой склон. Фото Strangernn.livejournal.com



Подъемная кабина командира. Рисунок Ointres.se



Полноценный прототип на испытаниях. Фото Ointres.se



Вид на правый борт. Фото Ointres.se



Движение через лес. Фото Ointres.se



Опытный танк во время огневых испытаний, кожух орудия удален. Фото Ointres.se



Схема танка UDES XX 20B. Рисунок Ointres.se



Схема танка UDES XX 20С. Рисунок Ointres.se



Опытный танк в экспозиции музея Armémuseum. Фото Gotavapen.se

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://btvt.narod.ru/

http://arsenalen.se/

http://strangernn.livejournal.com/

http://warfaretech.blogspot.fr/

Экспериментальный проект UDES XX 5 позволил шведским специалистам на практике изучить перспективы создания совершенно нового танка сочлененной схемы. Опытным путем были доказаны высочайшие характеристики подвижности и проходимости подобной техники, а также определены необходимые доработки существующих конструкций. После внесения некоторых корректив предлагаемый облик танка с повышенными характеристиками мог быть использован при создании нового проекта. Результатом последовавших за этим работ стало появление проекта UDES XX 20, фактически ставшего венцом всей амбициозной программы, стартовавшей в начале семидесятых годов.В рамках очередного проекта, разрабатываемого в рамках программы UDES (Underlagsgrupp Direkt Eld Stridsfordon – «Наземная боевая машина, стреляющая прямой наводкой») были определены основные требования к перспективному сочлененному танку. Для повышения подвижности машина должна была иметь два отдельных корпуса с собственными гусеничными движителями. Передний предлагалось оснастить орудийной установкой и рабочими местами экипажа. Задняя секция, в свою очередь, предназначалась для размещения силовой установки и некоторых элементов комплекса вооружения.Работы по новому экспериментальному проекту стартовали в 1977 году, однако до определенного времени строительство и испытания опытной машины не планировались. Проект новой боевой машины получил обозначение UDES XX 20. Литеры «XX» означали Extra Experimental и указывали на пробный характер разработки. Предполагалось, что новый проект позволит проверить и усовершенствовать уже существующие конструкции, однако не будет «претендовать» на серийное производство. Тем не менее, по мере развития новый вариант танка мог рассчитывать на дополнительную доработку и последующее принятие на вооружение.Испытания двух макетных образцов танка UDES XX 5 показали, что сочлененная схема имеет ряд характерных преимуществ перед традиционной компоновкой. Одновременно с этим имелись и некоторые недостатки, негативным образом сказывавшиеся на подвижности. Тем не менее, развитие такой конструкции решили продолжить. Опробованный на полигоне макет орудийной установки тоже не обошелся без претензий. Так, было решено отказаться от жесткого монтажа пушки. Для повышения боевых характеристик следовало использовать полноценный боевой модуль с системами горизонтального и вертикального наведения. Наводку пушки путем перемещения корпуса посчитали неудобной. В частности, она не позволяла стрелять на ходу, а также накладывала иные ограничения на боевое применение техники.Предварительные работы по проекту UDES XX 20 продолжались до начала восьмидесятых годов. При этом использовались технические требования, сформированные еще в начале семидесятых специалистами управления FMV. Танк должен был иметь боевую массу около 20-25 т и нести пушку калибра 105 мм. В начале восьмидесятых требования были скорректированы. Теперь заказчик желал увидеть танк той же массы, но с усиленным бронированием и «главным калибром» в виде гладкоствольного орудия калибра 120 мм. Подобные технические требования на этот раз следовало соединить с сочлененной компоновкой, что само по себе было не слишком простой задачей.Результатом обновления технического задания стало появление улучшенной версии проекта, по которой в дальнейшем планировалось строить опытный образец. Из имеющихся данных следует, что пересмотр требований к проекту не потребовал серьезной переработки конструкции машины. Отдельные элементы танка пришлось изменить, увеличив и усилив их. Общие черты конструкции, однако, остались без изменений. Благодаря этому удалось в определенной мере ускорить создания улучшенной версии проекта.Проектом UDES XX 20 предлагалось использование двух корпусов схожей конструкции. Корпуса должны были иметь наклонные лобовые листы большого размера. Спереди к верхней лобовой детали присоединялись прямоугольные нижние листы. Корпус имел развитые надгусеничные ниши трапециевидного поперечного сечения, дополненные бортовыми экранами. Предлагалось использование вертикального кормового листа. Защита танка должна была обеспечиваться катаной гомогенной броней толщиной до 20 мм в лобовой проекции. Прочие элементы корпуса имели толщину 6 мм. Использование комбинированного бронирования с соответствующим уровнем защиты не предполагалось.Компоновка двух корпусов серьезно отличалась. Кроме того, в связи с различным набором оборудования два корпуса должны были отличаться и некоторыми особенностями конструкции. Так, лобовая часть передней секции отвечала только за защиту экипажа и внутренних агрегатов, из-за чего, в отличие от заднего корпуса, не имела никаких дополнительных устройств. В передней части первой секции находились элементы трансмиссии, связанные с ведущими колесами переднего расположения. За трансмиссионным отсеком находился обитаемый объем для размещения экипажа. В корме предусматривались крепления для башни с орудием.Лобовая часть задней секции получила набор креплений для установки элементов шарнира, соединяющего корпуса. Там же имелось окно для вывода карданного вала. Заметным отличием заднего корпуса была измененная форма наклонной части бортов: на этих листах находились выступающие прямоугольные выступы. Задний корпус предназначался для установки двигателя и основных элементов трансмиссии. Кроме того, в нем предлагалось монтировать различные устройства гидравлической системы, а также средства подачи рабочей жидкости к цилиндрам шарнира. В заднем корпусе планировалось разместить часть устройств автоматической системы перезарядки орудия, однако построенный позже опытный образец не получил такое оснащение.Во втором корпусе поместили дизельный двигатель Detroit Diesel 8VA-71TA мощностью 600 л.с., предназначенный как для передвижения машины, так и для использования в качестве источника энергии для насосов гидросистемы. Рядом с двигателем находились различные устройства трансмиссии, необходимые для выдачи крутящего момента на все четыре гусеницы. При помощи коробки передач и раздаточной коробки мощность выводилась на собственные элементы трансмиссии задней секции. Кроме того, часть мощности через карданный вал уходила в передний корпус, где перенаправлялась на соответствующие устройства. Таким образом, все четыре гусеницы танка были ведущими, что должно было положительным образом сказаться на его подвижности.Оба корпуса должны были оснащаться одинаковыми ходовыми частями. В их составе имелись передние ведущие колеса малого диаметра. Также предусматривалось использование трех опорных катков большого диаметра с индивидуальной подвеской на каждом борту. В корме находились крупные направляющие колеса, так же опущенные на уровень грунта.Два корпуса должны были соединяться между собой при помощи особого шарнира, представлявшего собой дальнейшее развитие существующей системы. В нижней части кормы передней секции и лобового листа задней помещались устройства для соединения двух корпусов, позволявшие им качаться относительно друг друга. На верхней части кормы передней секции располагались крепления для установки поршня управляющего гидроцилиндра. Сам цилиндр следовало крепить на верхней части лба заднего корпуса. Такое положение гидроцилиндров позволяло изменять положение корпусов всеми необходимыми способами. Дифференцированная работа цилиндров заставляла машину изгибаться для выполнения в поворот. Синхронный выпуск поршней заставлял центральную часть танка подниматься вверх, тогда как обратный процесс приводил к подъему носа и кормы с опорой на «внутренние» части гусениц. Все эти возможности предлагалось использовать для маневрирования и преодоления препятствий. Кроме того, перемещение передней секции можно было применять для увеличения углов наводки орудия.В кормовой части переднего корпуса танка UDES XX 20 должна была находиться башня лафетной компоновки. На погоне корпуса, задняя часть которого помещалась на вынесенной опоре на корме, помещалась поворотная платформа башни. На ней разместили две наклоненные вперед стойки с шарниром для монтажа пушки. На цапфах должна была располагаться 120-мм пушка компании Rheinmetall со стволом длиной 44 калибра. Орудие оснащалось развитыми противооткатными устройствами и дульным тормозом характерной формы. Для защиты от обстрела казенная часть пушки должна была находиться внутри корпуса сложной многогранной формы. Орудийная установка получила электрические и гидравлические приводы наводки, позволявшие обстреливать цели в любом направлении в пределах значительного вертикального сектора.Проект предусматривал использование автомата заряжания. Ввиду недостатка места внутри передней секции механизированная укладка должна была располагаться в заднем корпусе. Там же планировалось поместить и манипулятор для подачи боеприпасов к пушке. Доступ к казеннику мог обеспечиваться люком в корпусе орудийной установке. При решении задач компоновочного характера такая конструкция автоматики заряжания, однако, требовала после каждого выстрела возвращать пушку в нейтральное положение. Тем не менее, имелась возможность достичь скорострельности на уровне 7-10 выстрелов в минуту.В переднем корпусе танка UDES XX 20 должен был работать экипаж, состоящий из трех человек. Водитель и командир находились в передней части корпуса, слева и справа соответственно. Наводчика предлагалось поместить за ними. Члены экипажа имели собственные люки в крыше, дополненные смотровыми приборами. Для улучшения обзора на поле боя в новом проекте была предложена оригинальная система. Рабочее место командира планировалось поместить внутри многоугольной трубчатой кабины-стакана из 20-мм брони. При необходимости изучения местности такая кабина должна была подниматься над крышей корпуса, выводя смотровые приборы командира на требуемую высоту, сопоставимую с высотой линии огня. В боевой обстановке командир вместе со своей кабиной должен был возвращаться обратно в корпус.Общая длина перспективного танка с пушкой вперед составляла 9,63 м, длина по корпусам – 7,4 м. Ширина – 2,9 м, высота по крыше орудийной установки – 2,6 м. Боевая масса танка была определена на уровне 26 т. 600-сильный дизельный двигатель давал удельную мощность на уровне 23 л.с. на тонну, что позволяло получить максимальную скорость 55 км/ч.В 1982 году компания HB Utveckling AB при участии управления министерства обороны FMV построила опытный образец перспективного танка. С целью отработки различных элементов конструкции было предложено провести первый этап испытаний без применения полноценной орудийной установки. Вместо нее на крыше передней секции смонтировали упрощенный агрегат схожих габаритов и массы. В качестве макета 120-мм пушки на имитаторе башни закрепили трубу, не выступающую за пределы носовой части корпуса. Кроме того, из-за некоторых проблем производственного характера опытный танк не получил подъемную кабину командира. Для защиты экипажа от внешних воздействий на лобовом листе была смонтирована рама особой конструкции. Впоследствии ее несколько раз снимали с танка и устанавливали обратно. В таком виде опытный танк вышел на первые полигонные испытания.В течение некоторого времени прототип сочлененного танка ездил по трассам испытательного полигона и преодолевал различные препятствия, в том числе и достаточно сложные. Ходовые испытания полностью подтвердили расчетные характеристики шасси. Как и ожидалось, сочлененная машина отличалась высокой проходимостью на сложных ландшафтах и могла преодолевать самые разные препятствия, в том числе широкие траншеи и высокие стенки. При невозможности преодолении препятствия за счет мощности двигателя и гусениц водитель мог изменить взаимное положение двух корпусов, оптимизировав его под текущую задачу. В таком случае задняя секция помогала передней пересечь препятствие или одолеть подъем, после чего та затаскивала ее вслед за собой.Завершив проверки шасси, авторы проекта отправили опытный образец на мелкий ремонт и доработку. Кроме того, на этом этапе планировалось оснастить прототип полноценной орудийной установкой. По результатам восстановления и доработки на полигон был выведен полноценный опытный образец экспериментального танка UDES XX 20. При этом, однако, машина по-прежнему не имела передвижной кабины командира и автомата заряжания. В остальном она полностью соответствовала существующему проекту.Одной из главных задач следующего этапа испытаний была проверка воздействия сравнительно мощной 120-мм гладкоствольной пушки на относительно легкое шасси, разделенное на две секции. Существовал риск негативного влияния на технику. К примеру, имели место опасения, что стрельба при больших углах горизонтальной наводки может опрокинуть танк. Кроме того, следовало определить иные характеристики оружия и особенности его взаимодействия с шасси.Для определения реальных возможностей танка были проведены огневые испытания со стрельбой на всех возможных режимах и углах наводки. При стрельбе с разными углами горизонтальной наводки было установлено, что дульный тормоз и развитые противооткатные устройства гасят значительную часть отдачи и сокращают негативное воздействие как на саму машину, так и на ее экипаж. При отсутствии дополнительных влияющих факторов танк не рисковал завалиться на бок. Прочие характеристики стрельбы находились на приемлемом уровне и, в целом, соответствовали возможностям 120-мм пушек других современных танков.В существующем виде перспективный танк имел достаточно высокие характеристики, однако не был лишен недостатков. Прежде всего, критике подверглись большие размеры лобовой проекции, демаскировавшие машину и повышавшие вероятность ее поражения огнем противника. С целью решения этой проблемы были предложены два новых проекта, в которых использовались иные системы монтажа орудия. Так, проект танка UDES XX 20B предлагал смещение орудийной установки вперед, что позволяло уменьшить общую высоту машины, а вместе с тем и увеличить углы вертикальной наводки. Альтернативный проект UDES XX 20C подразумевал перемещение экипажа в левую часть корпуса. Справа, соответственно, должна была находиться качающаяся артиллерийская часть. В таком случае достигалось еще большее сокращение высоты. Тем не менее, два дополнительных проекта не продвинулись дальше стадии предварительной проработки.По результатам испытаний опытного танка UDES XX 20 были сформированы списки преимуществ и недостатков такой техники. Положительными чертами сочли высокую подвижность, в том числе на сложных ландшафтах и на мягких грунтах. Сравнительно малая удельная нагрузка на гусеницы снижала требования к прочности грунта, способного выдержать машину. Возможность изменения взаимного положения двух корпусов становилась дополнительным средством улучшения проходимости. Малые размеры лобовой проекции (относительно других современных танков традиционного облика) сочли фактором, снижающим вероятность обнаружения танка и повышающим его живучесть на поле боя. Еще одним плюсом стало перемещение всех рабочих мест экипажа внутрь корпуса. Размещение боекомплекта в задней секции снижало риски, связанные с подрывом на минах. Взрывное устройство могло повредить переднюю секцию, тогда как задняя с укладками оказывалась в относительной безопасности.Самым заметным недостатком проекта стала чрезмерная сложность производства и эксплуатации, связанная с необходимостью изготовления сразу двух корпусов и специальных систем для их соединения. Сочлененная компоновка также сокращала маневренность техники: четыре гусеницы даже при наличии шарнира не позволяли танку разворачиваться на месте подобно другой гусеничной технике. По площади бортовой и верхней проекции сочлененный танк превосходил любую другую технику классической архитектуры. Открытое размещение шарнира и его гидроцилиндров приводило к повышенным рискам. При повреждении приводов шарнира бронемашина лишалась большей части своих преимуществ в маневренности и проходимости. Вынесение автомата заряжания за пределы обитаемого объема не позволяло экипажу заряжать пушку вручную.Испытания опытного танка UDES XX 20 с макетом боевого модуля и полноценной башней продолжались с начала 1982 года до марта 1984-го. В рамках этих работ были подтверждены или уточнены основные характеристики и возможности техники. Кроме того, испытатели смогли выявить все имевшиеся недостатки и определить степень их влияния на машину. После завершения испытаний управление FMV и организации оборонной промышленности получили возможность продолжить работы по развитию бронетанковой техники с учетом собранных данных и полученного опыта.Предложенный проект перспективного танка сочлененной конструкции представлял большой интерес для армии ввиду получения достаточно высоких технических и боевых характеристик. Тем не менее, машина имела ряд серьезных недостатков производственного и эксплуатационного характера. С учетом перспектив и возможностей было решено не продолжать разработку проекта UDES XX 20 или иной подобной техники с целью дальнейшего создания полноценной боевой машины для армии. Военные решили, что больше пользы будет от новых проектов танков традиционной архитектуры. Экспериментальный проект выполнил поставленные задачи, после чего был закрыт.Единственный построенный прототип танка UDES XX 20 был списан и отправился на хранение. Впоследствии уникальный образец бронетанковой техники был передан стокгольмскому музею Armémuseum, где и хранится по сей день.В рамках двух экспериментальных проектов с литерами «XX» в названиях шведским специалистам удалось определить реальные характеристики и возможности сочлененных танков. По результатам анализа плюсов и минусов было решено не запускать такую технику в серию. Для будущего обновления парка военной техники теперь требовалось разрабатывать менее смелые проекты. Последующие бронемашины шведской разработки должны были строиться по традиционным схемам. Новые проекты сочлененных танков и боевых машин все еще рассматривались, но более не доводились до стадии испытаний, не говоря уже о серийном производстве. Швеция отказалась от применения нестандартных идей в области бронетехники. Накопленный опыт в сфере дальнейшего развития танков так и не был реализован в полной мере.