У Ил-112 растут крылья

В цехах Воронежского акционерного самолетостроительного общества началась окончательная сборка планера первого прототипа основного российского транспортника Ил-112. В установочную партию войдут два самолета, заявил директор программы Ил-112 «Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина» Дмитрий Савельев.Воронежские авиастроители изготовят два опытных образца нового самолета. Первый, которому предстоит впервые подняться в воздух уже в июне этого года, предназначен для летных испытаний. Судьба второго тоже определена. Он останется на земле и станет стендом для ресурсных испытаний в ЦАГИ.Самолет рождался в двух ипостасях – в 1994 году в ОКБ им. С. В. Ильюшина создали эскизный проект гражданского пассажирского лайнера Ил-112 на 40 мест, а в 2004-м – эскизный проект легкого транспортного самолета Ил-112В для ВВС России. Проект одержал победу в тендере, объявленном Министерством обороны, обойдя конкурентов: предложения на конкурс представляли и корпорация «МиГ», и ОКБ имени Мясищева.Первые машины планировалось поставить в войска уже в 2010 году. Но к намеченному сроку самолеты в серию не пошли. Хотя в цехах Воронежского акционерного самолетостроительного общества уже стояло наготове необходимое технологическое оборудование.Волей министра обороны Анатолия Сердюкова проект закрыли, отечественной машине предпочли украинские Ан-140. Тогдашний глава военного ведомства в оправдание своего решения заявил, что разработка проекта неоправданно затянулась да и острой нужды в самолете такого типа нет. Возможно, свою роль сыграло то, что в СССР именно в ОКБ Антонова занимались транспортными самолетами и в российской авиации еще немало антоновских машин. Ан-26 – хорошо известная рабочая лошадка, зарекомендовавшая себя простой и надежной в эксплуатации.Между тем оправдать подобное решение невозможно ни с какой точки зрения: украинский самолет не предназначен в военное время для перевозки и десантирования техники – у него нет рампы, а без нее загрузить в самолет тяжелые и объемные грузы невозможно. Оптимисты говорили, что при желании можно относительно быстро создать рамповый вариант Ан-140, но на фоне откровенно натянутых отношений между РФ и Украиной тему закрыли.С приходом Сергея Шойгу в военном ведомстве решили окончательно расстаться с устаревшими Ан-26, сделку с ОКБ Антонова расторгли, и в 2013 году начался новый этап реализации ильюшинского проекта. Через год ОАО «Ил» и Минобороны заключили контракт на опытно-конструкторскую разработку Ил-112В, а в 2015-м предприятие защитило техпроект. В 2016 году на ВАСО поступила вся проектная документация, необходимая для сборки нового легкого транспортника.Машина спроектирована по схеме моноплана с высоко расположенным крылом с двумя мотогондолами. Соединение основных узлов клепаное.Конструкторы создали новый транспортный самолет, приспособленный летать в различных условиях: днем и ночью, при любой погоде. В Ил-112В предусмотрена возможность автоматического снижения до высоты предпосадочного выравнивания при дальности видимости на ВПП не менее 400 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров. Самолет Ил-112В обеспечивает и ручной заход на посадку на слабо оборудованные в радиотехническом отношении аэродромы.Преимущество «россиянина» в том, что при транспортировке легкой военной техники и вооружения, грузов и личного состава он может садиться на небольшие и не слишком оборудованные аэродромы, на бетонированную взлетно-посадочную полосу или грунтовую ВПП.Если сравнивать российский транспортник с его украинским предшественником – Ан-26, то у Ил-112В есть заметные преимущества. Прежде всего при одинаковых объемах грузового отсека (65 кубометров) у российского самолета он шире и выше.Практически характеристики обоих самолетов несильно отличаются, но все же Ил-112 получил более мощный мотор, имеет более высокую крейсерскую скорость, максимальную высоту и дальность полета. Кроме того, экипаж российского легкого транспортника состоит из четырех человек: командира (летчика), помощника командира, штурмана, борттехника, тогда как Ан-26 обслуживают пятеро. По скоростным характеристикам – от 450 (крейсерская) до 500 километров в час – российский транспортник вполне сопоставим с Ан-24 или Ан-26. Максимальная высота полета – до 7600 метров.В первой декаде октября военпреды приняли на ВАСО хвостовой отсек (Ф-3) фюзеляжа транспортника. Были завершены герметизация и покраска его внутренней поверхности. Стапельную сборку отсека провели в соответствии с графиком, уложившись в два с половиной месяца.Сейчас рабочие после стыковки всех отсеков (Ф-1, Ф-2 и Ф-3) фюзеляжа приступили к окончательной сборке и проверке основных деталей корпуса, начали монтаж проводки и гидравлической системы.Параллельно заканчивается формирование крыла легкого транспортника, и об этом следует сказать особо: впервые в российской практике самолетостроения создается монокрыло вместо двух консолей, которые на других типах машин крепятся к центроплану.Цикл сборки планера завершится с установкой оперения и навеской крыла. Кстати говоря, после того как его производство было поручено специалистам ВАСО, локализация на заводе-финалисте превысила 86 процентов. Воронежские авиастроители делают отсеки фюзеляжа, крыло, оперение, стыковку агрегатов, окончательную сборку. За ними же закреплен весь комплекс испытаний. В кооперации по строительству Ил-112В ульяновская компания «Авиастар-СП» изготавливает панели на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3, люки и двери, «КАПО-Композит» – детали из композиционных материалов.Воронежские самолетостроители с началом возрождения серийного производства авиатехники начали вкладывать немалые средства в автоматизацию процессов. И здесь огромную роль сыграл и играет до сих пор проект ВАСО и Воронежского государственного технического университета, направленный на укрепление связей науки и производства.В этом проекте многое получилось впервые. Документация на транспортник выпускалась в бумажном и цифровом вариантах. Делалось так потому, что работающие над самолетом в кооперации с воронежцами ульяновская компания «Авиастар» и казанская «КАПО-Композит» давно перешли на «цифру» и чертежи на ватмане там уже не нужны. С 2011 года в ВАСО внедряется PLM-система – методология управления жизненным циклом изделия.«По факту чертежей больше нет, изделие проектируется в электронном формате – здесь налицо визуализации техпроцессов, все предоставляется в интерактивном виде», – поясняет доцент Воронежского государственного технического университета Алексей Прядихин.Мы разговариваем у цехового терминала системы. Здесь, по словам собеседника, собрана различная информация в удобном 3D-виде. Тут всего три кнопки, и если у рабочего есть необходимость получить информацию об узле или детали, достаточно найти на сенсорном экране номер – на терминал будет выдана полная подборка информации о техпроцессе.Есть ли возможность с помощью терминалов узнать о том, на какой стадии исполнения находится узел или деталь? Прядихин уточняет: «Задача такая ставится, чтобы в терминал вводилась отметка о выполнении задания и информация уходила бы в систему планирования». Поскольку внедрение разработанной учеными ВГТУ системы идет успешно, решение будет найдено.Оснастку для первого опытного образца в цехах ВАСО изготовили сразу «под серию», хотя раньше для сборки первого летного образца делалась одноразовая.Как заявил директор программы Ил-112В ОАО «Ил» Дмитрий Савельев, планируется, что планер самолета будет состыкован к концу февраля, затем навеска двигателя, систем и оборудования. По его словам, график производства легкого транспортника Ил-112 предусматривает подъем самолета в воздух не позднее 30 июня 2017 года.При этом Савельев заметил, что контракт с военным ведомством на поставку серийных самолетов, включая первые два из установочной партии, прорабатывается, его планируется подписать уже в этом году.В производстве Ил-112В в кооперации с ВАСО участвует более 50 предприятий-смежников, заключено свыше 80 договоров. Самолет практически полностью сделан из российских комплектующих.На транспортнике будут стоять современные двигатели ТВ7-117СТ, разработанные специалистами одного из важнейших партнеров ВАСО – компании «Климов». Эта линейка агрегатов создавалась для самолетов и вертолетов. Вначале климовцы приступили к созданию самолетной модификации, однако вертолетная появилась первой. Но наработанный опыт при создании этой версии был в полной мере использован при работе над двигателем для легкого транспортника. Его мощность – 3,5 тысячи лошадиных сил с шестилопастными малошумными воздушными винтами АВ-112 разработки ступинской фирмы «Аэросила». Серийно моторы этого семейства начнут производить по кооперации с АО «ММП им. В. В. Чернышева» и НПЦ газотурбостроения «Салют».Для нового транспортника корпорация КРЭТ разрабатывает бортовой комплекс обороны, который, как заявляет пресс-служба концерна «Радиоэлектронные технологии», будет эффективен против всех перспективных угроз как минимум до 2025 года. Самолет сможет действовать на линии соприкосновения с противником и участвовать в контртеррористических операциях благодаря надежной защите от всех видов ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух». Именно поэтому военная версия самолета будет поставляться исключительно в авиасоединения ВКС России. Пока потребность в легких транспортных самолетах Ил-112В оценивается в 35 машин.Есть расчет на создание транспортной модификации самолета – Ил-112Т, в которой авионика стандартна – «без секретов», поэтому машина, как ожидается, будет поставляться российским и зарубежным авиакомпаниям. И к ней, по словам Дмитрия Савельева, уже проявляют серьезный интерес отечественные перевозчики, общий спрос доходит до ста единиц, включая потребности ВКС. Однако и тема поставок военной версии легкого российского транспортника за рубеж окончательно не закрыта. Во время недавнего визита на ВАСО курирующий оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что на Ил-112В обратило внимание военное ведомство Индии.Успешно завершены ремонт и модернизация двух противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н. С помощью новой поисково-прицельной системы модернизированный борт может успешно вести патрулирование, поиск и уничтожение субмарин (с применением расширенной номенклатуры вооружений), радиоэлектронное наблюдение за надводными и воздушными целями, постановку минных заграждений, поиск и спасение людей на море, а также экологический мониторинг акватории. В декабре 2016 года самолеты сданы заказчику.Специалисты ульяновской компании «Авиастар» модернизировали пилотажно-навигационное оборудование, установили бортовые комплексы обороны и связи нового поколения. Начат второй этап заводских испытаний. Их проводит экипаж ОАО «Ил» под командованием Героя России, заслуженного летчика-испытателя Николая Куимова. Все системы первого опытного образца тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А отработали в штатном режиме.Первый этап ГСИ из 38 полетов проводил совместный экипаж ОАО «Ил» и МО РФ. Было проверено функционирование пилотажно-навигационного комплекса «Купол-III-76М(А)», топливной системы, автопилота, радиосвязи. Проведена проверка на прочность при предельной скорости и с максимальной перегрузкой. Выполнены полеты с максимальным взлетным (210 тонн) и посадочным (170 тонн) весом. Отработана методика ухода самолета на второй круг при отказе одного и двух двигателей.На втором этапе испытаний самолет был проверен на отказобезопасность. Совместный экипаж ОАО «Ил» и ГосНИИ ГА под командованием летчика-испытателя Сергея Сухаря выполнил прерванный и продолженный взлеты со снежно-ледовой ВПП с имитацией отказа двигателя, дифференциальное торможение (торможение только стойками шасси, расположенными по одному из бортов самолета), посадку с одним неработающим двигателем. Проверена управляемость самолета на снежно-ледовом покрытии при асинхронной тяге, вызванной возможным отказом двигателя.Испытания подтвердили безопасность эксплуатации самолета Ил-76ТД-90ВД в Антарктиде. Рубеж принятия решения о продолжении полета и выполнении посадки или возврате на аэродром в условиях отсутствия запасных ВПП и неустойчивой погоды перенесен к точке назначения.Ил-76МД-М – проект, разработанный ОАО «Ил» согласно утвержденному тактико-техническому заданию на модернизацию парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменены светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, средства обороны и связи. В носовой части предусмотрена установка оптико-электронной визирной системы, работающей как в инфракрасном, так и в оптическом диапазонах. Срок службы самолета продлен до 40 лет.По программе развития системы сервиса авиатехники госкомпаний на самолете МЧС России Ил-76ТД впервые по налету четырех тысяч часов выполнены регламентные работы. Продлен назначенный межремонтный ресурс машины, проведены дополнительные работы по защите от коррозии.Для совершенствования системы послепродажного сервиса самолетов марки Ил в службе сервисного обслуживания в шести точках дислокации авиационной техники ВКС России и в Москве созданы семь мобильных сервисных бригад. Они обслуживают самолеты Ил-76, Ил-78 и их модификации.Сервисмены восстанавливают авиационную технику, продляют сроки службы самолетов марки Ил, стоящих на вооружении ВКС РФ. Проведена переаттестация всех 35 специалистов – военных авиационных инженеров и техников в отставке, имеющих профильное образование и колоссальный опыт работы на данных типах воздушных судов.В 2015 году сервисные бригады восстановили до норм летной годности более 70 самолетов. Общая стоимость работ составила порядка 150 миллионов рублей.На ульяновском заводе «Авиастар-СП» прошла летно-техническая конференция по вопросам создания нового самолета Ил-76ТД-90А – транспортной модификации серийного Ил-76МД-90А. В мероприятии участвовали представители Росавиации, ПАО «ОАК», ОАО «Ил», ГОСНИИ ГА, АО «Авиастар-СП», МЧС России, АК «Волга-Днепр», ОАО «Авиадвигатель».Самолет Ил-76ТД-90А соответствует стандартам ИКАО по уровню шума на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу, что расширяет географию полетов транспортника как на внутренних, так и на зарубежных авиалиниях.За счет модернизации крыла и установки более мощных, экономичных и малошумных двигателей ПС-90А-76 новый Ил-76ТД-90А берет больше груза (до 60 т) и летит дальше (до 4000 км с максимальной нагрузкой).Самолеты Ил-76ТД-90А и Ил-76МД-90А практически идентичны при проектировании и сборке, что снижает сложность, расходы и риски на всех этапах производства, одновременно обеспечивая эксплуатационные преимущества заказчикам.Проект разработан ОАО «Ил» в соответствии с тактико-техническим заданием ВВС РФ на модернизацию парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76М и Ил-76МД. Работы выполнены на производственных мощностях компании в Жуковском. Устаревшее оборудование заменено на современное. Назначенный срок службы самолета продлен с 30 до 40 лет.Президент России Владимир Путин отметил высокой наградой многолетнюю созидательную работу генерального конструктора ОКБ им. С. В. Ильюшина с 1970 по 2005 год, академика АН СССР, дважды Героя Социалистического Труда Генриха Новожилова. За выдающиеся заслуги перед страной и большой вклад в развитие авиационной промышленности, говорится в указе, подписанном главой государства.Вручая Генриху Новожилову высокую награду, Владимир Путин отметил, что Генрих Васильевич многие годы возглавлял КБ имени Ильюшина, стоял у истоков разработок передовых модификаций легендарного Ила. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, продолжает трудиться.28 февраля состоялся первый полет модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-М. Проект модернизации разработали специалисты ОАО «Ил». Были обновлены пилотажно-навигационное, радиосвязное, светотехническое и бытовое оборудование, средства обороны. Назначенный срок службы самолета продлен с 30 до 40 лет.