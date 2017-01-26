01:20 27 января

Новые совместные авиаудары ВКС РФ и ВВС Турции по ИГ в Сирии

Из Сирии приходят сообщения о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Турции нанесли совместные авиаудары по позициям и объектам террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). Информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает, что удары нанесены по территориям. контролируемым боевиками на севере САР в районе Эль-Баба (провинции Алеппо).

Отмечается, что с российской стороны были задействованы бомбардировщики Су-24М, прикрытие которых осуществляли многоцелевые истребители Су-35С.

Новые совместные авиаудары ВКС РФ и ВВС Турции по ИГ в Сирии


Турецкие ВВС были представлены самолётами F-4 и F-16.

В сообщении говорится, что уничтожены несколько пунктов управления террористов, а также узлы связи и опорные пункты. Нанесено серьёзное поражение боевикам ИГИЛ в живой силе и военной технике.

Операция в воздушном пространстве Сирии ВКС РФ и ВВС Турции проходила на фоне обмена разведывательной информацией.

Это уже третья совместная авиационная операция России и Турции против террористов ИГИЛ.

На этом фоне власти Турции заявили, что поддерживают инициативу новой американской администрации, касающуюся создания так называемых «зон безопасности» в Сирии. Речь идёт о бесполётных зонах над отдельными территориями САР. Информационный ресурс Анадолу публикует заявление представителя турецкого МИД Хусейна Мюфтюоглу:
Для нас главное - результаты подобных заявлений и то, насколько изменится позиция Белого Дома под воздействием тех или иных структур США. Мы давно говорили о поддержке создания таких зон.


И тут же снова из серии «Асад должен уйти»:
Главе режима, ставшему причиной гибели 600 тысяч соотечественников, нет места в будущем Сирии. Это наше неизменное мнение.


Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 18
  1. himRa Вчера, 21:05
    Главное чтоб получилось ,,кто девушку ужинает тот ее и танцует,,
    Для нас главное - результаты подобных заявлений и то, насколько изменится позиция Белого Дома под воздействием тех или иных структур США. Мы давно говорили о поддержке создания таких зон.
    himRa
    1. Alex_Rarog Вчера, 21:15
      Я так думаю не у кого кроме нас там нет достаточной чилы что бы создвть бесполетные зоны...
      Alex_Rarog
      1. hirurg Сегодня, 00:02
        Друзья! Разыгрыватся красивая шахматная партия! Сирийско-Турецкий Гамбит!
        Не для впечатлительных..
        hirurg
    2. антивирус Вчера, 21:52
      КОРМИТЬ ДОЛГО И ТОСТЫ ПЕРЕД ТАНЦЕМ БУДУТ ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ, НЕКОТОРЫЕ МОГУТ ЗАСНУТЬ ЗА СТОЛОМ , НЕ ДОЖДАВШИСЬ ТАНЦЕВ.
      антивирус
      1. himRa Вчера, 22:10
        Не волнуйтесь! как сказал не глупый человек Отто Иванович Бисмарк
        Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
        himRa
        1. антивирус Вчера, 22:23
          и всё равно -долго, всю жизнь нашу. США так 70 лет кормят и доят. ферма, однако.
          антивирус
          1. himRa Вчера, 22:26
            Цитата: антивирус
            и всё равно -долго

            Кто США кормит? Россия или вы наверно имели ввиду СССР ?
            вы уверены что мы их кормим? подумайте еще раз! lol fool
            да вы батенька чудак!
            А по Отто Иванычу все норм? вы бот походу!!!
            himRa
      2. iliitchitch Вчера, 22:51
        Цитата: антивирус
        КОРМИТЬ ДОЛГО И ТОСТЫ ПЕРЕД ТАНЦЕМ БУДУТ ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ, НЕКОТОРЫЕ МОГУТ ЗАСНУТЬ ЗА СТОЛОМ , НЕ ДОЖДАВШИСЬ ТАНЦЕВ.


        Танцы зачем ? Сразу к делу soldier
        iliitchitch
        1. himRa Сегодня, 00:14
          Цитата: iliitchitch
          Танцы зачем ? Сразу к делу soldier

          Дружишше по ходу бот это ...его цитировать значит кормить wassat
          чтой то я тоже нюх потерял -устарели мои знания скорее всего ... sad
          himRa
  2. iliitchitch Вчера, 21:35
    У них главное "ДЛЯ НАС" , уже смешно становится :"МЫ , да наша попка" . Ну не смешите уже , а . Великий таракан , Великая америка , да что ж такое - все великие , а мы кто ? Да твои усы ещё живы благодаря ГРУ , голос , блин , прорезался .
    iliitchitch
  3. Владимирец Вчера, 21:42
    "с российской стороны были задействованы бомбардировщики Су-24М, прикрытие которых осуществляли многоцелевые истребители Су-35С."

    С таким союзником, без прикрытия никак. smile
    Владимирец
    1. iliitchitch Вчера, 21:53
      От союзнички , а ? Но одного 35-го хватит , чтобы эти в тонусе были . Развернётся и причешет братанов , при необходимости .
      iliitchitch
  4. капрал Вчера, 21:44
    Пешков в гробу наверное вертится, аки вентилятор турбины.
    капрал
  5. ukoft Вчера, 21:59
    Опять мир дружба жвачка или газ туристы помидоры. Какой яркий роман, хоть книги пиши.
    ukoft
  6. den-protector Вчера, 22:14
    Думаю, что турки наносят удары все-таки не по ИГИЛ, а по своим врагам - курдам на территории Сирии. Это нам наши СМИ впаривают, что мы с ними (турками) типа тесно сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Буквально полгода назад по зомбоящику кричали, что турки враги и предатели, имеют колоссальный бакшиш от перепродажи ворованной на территории Сирии нефти, которую им поставляли торгаши из ИГИЛ. А теперь диаметрально наоборот - мы с ними как бы партнеры. На самом деле, каждый решает свои вопросы, что кому выгодно. Мы пока не мешаем туркам, они пока явно не мешают нам.
    den-protector
  7. Anchonsha Вчера, 22:24
    Быстрее надо покончить с бандитами в Сирии пока все мразь западная занята трампизмом, затем станет легче. Да и Трампу не к чему тогда будет лезть в Сирию.
    Anchonsha
    1. iliitchitch Сегодня, 00:35
      Цитата: Anchonsha
      Быстрее надо покончить с бандитами в Сирии пока все мразь западная занята трампизмом, затем станет легче. Да и Трампу не к чему тогда будет лезть в Сирию.


      Каков план-то , коллега . А хорош , чёрт возьми , план-то . Первое , чё трамп первым делом сделает , так это с помощниками дяди Вовы договорится , типа "куда лететь-о чём базарить " . Этим же америкакам нельзя признать , что они шныри , они ж исключительные . Ну , пусть побудут исключительными . В "клещах" из истребителей прилетит . Ну , поговорим .Блин , а вдруг он вменяемый ? Есть маленькая надежда , что дядя Вова с Трампом договорятся враз . Но маленькая . Скучно дяде Вове в мире без конкурентов , а тут , понимаешь ли , вот он , коллега . Темы у них есть .
      iliitchitch
  8. BlackMokona Вчера, 22:29
    ИГИЛ заявили,что перекрыли единственную дорогу связывающие Аллепо с остальной контролируемой Асадом Сирией. Будет новость?
    BlackMokona

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