Новые совместные авиаудары ВКС РФ и ВВС Турции по ИГ в Сирии
Из Сирии приходят сообщения о том, что самолёты ВКС РФ и ВВС Турции нанесли совместные авиаудары по позициям и объектам террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). Информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает, что удары нанесены по территориям. контролируемым боевиками на севере САР в районе Эль-Баба (провинции Алеппо).
Отмечается, что с российской стороны были задействованы бомбардировщики Су-24М, прикрытие которых осуществляли многоцелевые истребители Су-35С.
Турецкие ВВС были представлены самолётами F-4 и F-16.
В сообщении говорится, что уничтожены несколько пунктов управления террористов, а также узлы связи и опорные пункты. Нанесено серьёзное поражение боевикам ИГИЛ в живой силе и военной технике.
Операция в воздушном пространстве Сирии ВКС РФ и ВВС Турции проходила на фоне обмена разведывательной информацией.
Это уже третья совместная авиационная операция России и Турции против террористов ИГИЛ.
На этом фоне власти Турции заявили, что поддерживают инициативу новой американской администрации, касающуюся создания так называемых «зон безопасности» в Сирии. Речь идёт о бесполётных зонах над отдельными территориями САР. Информационный ресурс Анадолу публикует заявление представителя турецкого МИД Хусейна Мюфтюоглу:
И тут же снова из серии «Асад должен уйти»:
Отмечается, что с российской стороны были задействованы бомбардировщики Су-24М, прикрытие которых осуществляли многоцелевые истребители Су-35С.
Турецкие ВВС были представлены самолётами F-4 и F-16.
В сообщении говорится, что уничтожены несколько пунктов управления террористов, а также узлы связи и опорные пункты. Нанесено серьёзное поражение боевикам ИГИЛ в живой силе и военной технике.
Операция в воздушном пространстве Сирии ВКС РФ и ВВС Турции проходила на фоне обмена разведывательной информацией.
Это уже третья совместная авиационная операция России и Турции против террористов ИГИЛ.
На этом фоне власти Турции заявили, что поддерживают инициативу новой американской администрации, касающуюся создания так называемых «зон безопасности» в Сирии. Речь идёт о бесполётных зонах над отдельными территориями САР. Информационный ресурс Анадолу публикует заявление представителя турецкого МИД Хусейна Мюфтюоглу:
Для нас главное - результаты подобных заявлений и то, насколько изменится позиция Белого Дома под воздействием тех или иных структур США. Мы давно говорили о поддержке создания таких зон.
И тут же снова из серии «Асад должен уйти»:
Главе режима, ставшему причиной гибели 600 тысяч соотечественников, нет места в будущем Сирии. Это наше неизменное мнение.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru