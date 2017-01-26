Новые совместные авиаудары ВКС РФ и ВВС Турции по ИГ в Сирии

Для нас главное - результаты подобных заявлений и то, насколько изменится позиция Белого Дома под воздействием тех или иных структур США. Мы давно говорили о поддержке создания таких зон.

Главе режима, ставшему причиной гибели 600 тысяч соотечественников, нет места в будущем Сирии. Это наше неизменное мнение.