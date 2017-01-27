Обама: кто это был?

Барак Обама, профессор-юрист из Чикаго, которого за пределами его штата никто не знал, не ведал, волею либеральной закулисы Америки был вознесён в президентское кресло в Вашингтоне. Почему? Он хорошо говорил публично. За ораторское искусство его, видимо, и взяли в президенты — как профессионально говорящую голову. Ну и, конечно, первый чернокожий президент — это так политкорректно и глобально-демократично.В избирательную кампанию Обамы вложили 1 млрд. долларов — беспрецедентная сумма для Америки, он получил громадный кредит доверия от цветного населения и звание Нобелевского лауреата, его президентство начиналось так оптимистично!.. Когда он ушёл через восемь лет из Белого дома Вашингтона, в января 2017, его рейтинг был позорно минимален, чёрная община Америки его едва не проклинала. Он не выполнил ничего из того, что обещал.Барак Обама — это, можно сказать, квинтэссенция западной либеральной демократии: анонимной власти закулисы, прикрывающейся всегда каким-нибудь ловким демагогом с хорошо подвешенным языком. Западная демократия как бы вернулась к началам демократии: сначала греки называли демократию «властью демагогов», а совсем не народа. В переводе с греческого «демагог» — это «ведущий народ» лидер, яркий оратор, которым заслушивался греческий демос.Но потом греческие демагоги так дискредитировали себя, что стали персонажами сугубо отрицательными. К этой трансформации «демагогов» приложили руку самые известные греческие философы, от Платона до Аристотеля, которые считали необходимым ограничивать демократию богами, традицией и различными цензами, чтобы избежать появления демагогов. При этом даже ограниченную демократию они ставили в один ряд с властью олигархов (аристократов) и автократией, считая, что все они хороши в свое время. Таким образом, Обама прошёл как бы весь путь демократии: от восхищения им в начале до презрения в конце. И оказал, пожалуй, медвежью услугу Хиллари Клинтон, агитируя за неё в предвыборной кампании.«Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в ваши», — с этой фразы в «Твиттере» Барак Обама начал своё президентство, и этой же фразой закончил. Абсолютно пустая фигура речи, кстати, но снимающая ответственность с Обамы. Пожалуй, это его самая честная речь: пусть витиевато, он сказал, что от него ничего не зависит, что он просто говорящая голова, от которой нечего ждать изменений — он просто выдаёт фигуры речи.Политические события не раз подтверждали это. Когда Обама в своём публичном выступлении поставил в один ряд «Россию» и «Эболу», Сергей Лавров выразил возмущение Джону Керри, на что он ответил: «Не обращайте внимания!» Маккейн публично кидал Обаме «дурака», Байден панибратски похлопывал его по плечу… У этих либеральных царедворцев влияния было много больше, чем у Обамы, это стало особенно заметно в последние недели президентства Обамы, когда они вышли из-за его спины и набросились на избранного президента Дональда Трампа, не обращая никакого внимания на Обаму.Сравните: когда министр финансов Кудрин позволил себе бестактное замечание в адрес президента Д. Медведева, он был сразу уволен, и премьер В. Путин эту отставку безоговорочно поддержал. Вообще, Вашингтон при Обаме проигрывал Москве в геополитических шахматах во многом потому, что опаздывал с принятием политических решений: закулиса слишком долго собиралась с мыслями. Москва собиралась с мыслями и реагировала много быстрее, особенно в Крыму, на Донбассе и в Сирии.Свою прощальную речь в Чикаго Обама закончил со слезами: «Берегите демократию во всём мире!» Сравните с Трампом, который говорит: «Сначала Америка!» Обама и Клинтон в предвыборной гонке гордились своей демократией, как когда-то СССР гордился своим общественным строем — вот простое объяснение победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон и поддержавшим её Обамой.Послушать прощальную речь Обамы в Чикаго пришло 20.000 человек, они заплатили по 5.000 долларов каждый. Такая демократия оказалась не по карману и не по нраву большинству простых американцев.Когда ФБР начала расследование обстоятельств компрометации президента Дональда Трампа, это неприятно удивило Обаму: «Какое это имеет отношение к чему бы то ни было?» Очень может иметь отношение, причём лично к нему. Ведь зиц-председатель для того и выбирается, чтобы отвечать, когда лопается банк, а сейчас в Америке лопается либеральная конструкция власти. Обама — яркий зиц-председатель, демагог-марионетка, он послужил своим хозяевам из либеральной закулисы жизнью, а может послужить и смертью, если она им потребуется, например, для борьбы с Дональдом Трампом в качестве сакральной жертвы…