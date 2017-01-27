18:53 27 января

Обама: кто это был?

Барак Обама, профессор-юрист из Чикаго, которого за пределами его штата никто не знал, не ведал, волею либеральной закулисы Америки был вознесён в президентское кресло в Вашингтоне. Почему? Он хорошо говорил публично. За ораторское искусство его, видимо, и взяли в президенты — как профессионально говорящую голову. Ну и, конечно, первый чернокожий президент — это так политкорректно и глобально-демократично.



В избирательную кампанию Обамы вложили 1 млрд. долларов — беспрецедентная сумма для Америки, он получил громадный кредит доверия от цветного населения и звание Нобелевского лауреата, его президентство начиналось так оптимистично!.. Когда он ушёл через восемь лет из Белого дома Вашингтона, в января 2017, его рейтинг был позорно минимален, чёрная община Америки его едва не проклинала. Он не выполнил ничего из того, что обещал.


Барак Обама — это, можно сказать, квинтэссенция западной либеральной демократии: анонимной власти закулисы, прикрывающейся всегда каким-нибудь ловким демагогом с хорошо подвешенным языком. Западная демократия как бы вернулась к началам демократии: сначала греки называли демократию «властью демагогов», а совсем не народа. В переводе с греческого «демагог» — это «ведущий народ» лидер, яркий оратор, которым заслушивался греческий демос.

Но потом греческие демагоги так дискредитировали себя, что стали персонажами сугубо отрицательными. К этой трансформации «демагогов» приложили руку самые известные греческие философы, от Платона до Аристотеля, которые считали необходимым ограничивать демократию богами, традицией и различными цензами, чтобы избежать появления демагогов. При этом даже ограниченную демократию они ставили в один ряд с властью олигархов (аристократов) и автократией, считая, что все они хороши в свое время. Таким образом, Обама прошёл как бы весь путь демократии: от восхищения им в начале до презрения в конце. И оказал, пожалуй, медвежью услугу Хиллари Клинтон, агитируя за неё в предвыборной кампании.

«Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в ваши», — с этой фразы в «Твиттере» Барак Обама начал своё президентство, и этой же фразой закончил. Абсолютно пустая фигура речи, кстати, но снимающая ответственность с Обамы. Пожалуй, это его самая честная речь: пусть витиевато, он сказал, что от него ничего не зависит, что он просто говорящая голова, от которой нечего ждать изменений — он просто выдаёт фигуры речи.

Политические события не раз подтверждали это. Когда Обама в своём публичном выступлении поставил в один ряд «Россию» и «Эболу», Сергей Лавров выразил возмущение Джону Керри, на что он ответил: «Не обращайте внимания!» Маккейн публично кидал Обаме «дурака», Байден панибратски похлопывал его по плечу… У этих либеральных царедворцев влияния было много больше, чем у Обамы, это стало особенно заметно в последние недели президентства Обамы, когда они вышли из-за его спины и набросились на избранного президента Дональда Трампа, не обращая никакого внимания на Обаму.

Сравните: когда министр финансов Кудрин позволил себе бестактное замечание в адрес президента Д. Медведева, он был сразу уволен, и премьер В. Путин эту отставку безоговорочно поддержал. Вообще, Вашингтон при Обаме проигрывал Москве в геополитических шахматах во многом потому, что опаздывал с принятием политических решений: закулиса слишком долго собиралась с мыслями. Москва собиралась с мыслями и реагировала много быстрее, особенно в Крыму, на Донбассе и в Сирии.

Свою прощальную речь в Чикаго Обама закончил со слезами: «Берегите демократию во всём мире!» Сравните с Трампом, который говорит: «Сначала Америка!» Обама и Клинтон в предвыборной гонке гордились своей демократией, как когда-то СССР гордился своим общественным строем — вот простое объяснение победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон и поддержавшим её Обамой.

Послушать прощальную речь Обамы в Чикаго пришло 20.000 человек, они заплатили по 5.000 долларов каждый. Такая демократия оказалась не по карману и не по нраву большинству простых американцев.

Когда ФБР начала расследование обстоятельств компрометации президента Дональда Трампа, это неприятно удивило Обаму: «Какое это имеет отношение к чему бы то ни было?» Очень может иметь отношение, причём лично к нему. Ведь зиц-председатель для того и выбирается, чтобы отвечать, когда лопается банк, а сейчас в Америке лопается либеральная конструкция власти. Обама — яркий зиц-председатель, демагог-марионетка, он послужил своим хозяевам из либеральной закулисы жизнью, а может послужить и смертью, если она им потребуется, например, для борьбы с Дональдом Трампом в качестве сакральной жертвы…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 21
  1. stas Сегодня, 15:31
    Юристов-адвокатов вообще нельзя во власть пускать, ведь они сродни второй продажной профессии (как простит.....), за ваши деньги любой заказ исполнят.
    stas
    1. hirurg Сегодня, 16:37
      Обама-это абсолютно безвольная личность, которую поставили президентом, как ширму, куклу безликую, заинтересованные круги с большими деньгами. Просто продвинули чувака, а чтоб не сильно страшно было дали Нобелевку-типа миротворец. И начали крутить своё, один х.... все шишки на миротворца.
      Ну это моё, личное мнение.
      hirurg
    2. Балу Сегодня, 17:04
      По английски лгун и адвокат это одно и тоже слово
      Балу
    3. vovanpain Сегодня, 17:15
      Цитата: stas
      Юристов-адвокатов вообще нельзя во власть пускать, ведь они сродни второй продажной профессии (как простит.....), за ваши деньги любой заказ исполнят.

      Ну так и мы имеем премьер министра юриста,результат имеем что имеем. request а Обама шел бы он лесом,плакать по нему не будем,он весь мир достал.
      vovanpain
  2. KIBL Сегодня, 15:34
    Эту ушастую макаку надо запереть в зоопарке под названием "Гуантанамо".Вот пущай там и толкает свои тезисы высоко задирая подбородок!Сволочь косвенная!
    KIBL
  3. g1v2 Сегодня, 15:35
    Обамка был явно нашим шпионом. Однозначно. Спасибо ему за Крым, санкции и мощный удар по сша. Ну и наращивание госдолга сша в 2 раза как вишенка на торте. В общем предлагаю обамке еще какую-либо премию дать или очередное звание присвоить. lol
    g1v2
    1. Евдоким Сегодня, 16:41
      Звание Свадебный Обер-Зиц-Фельд-Генералисимус, и орден "За Победу над здравым смыслом", грамоту за успехи в туалетной реформе. Кроме того особую "голубую" благодарность от ЛГБТ в виде абонемента к проктологу, ну и какую-нибудь премию от прихлебателей США. wassat
      Евдоким
  4. tolmachiev51 Сегодня, 16:00
    Черненькая кукла в руках жидо-евреев !!!
    tolmachiev51
  5. parusnik Сегодня, 16:03
    Это пророссийский политик..то что он сделал для России, цены ему нет, много пользы принес..При нем европейский Запад показал свое истинное лицо..Не разместил американские базы в Крыму, способствовал подъему экономики, путем введения санкций..наконец свой компьютер создали Эльбрус, со своими операционными программами, да много чего..А не хорошие белые расисты выгнали его из государственного жилья..вместе с семьей..на улицу...И как эти расисты будут жить в квартире,где раньше жили негры.. lol
    parusnik
    1. МПК105 Сегодня, 16:29
      Нормально будут жить.
      МПК105
  6. Барбулятор Сегодня, 16:16
    Все это уже было, но даже такой выдающийся демагог Обама не мог вытянуть Америку из болота лжи и ненависти к остальному миру. В точности такие же демагоги сотрясают воздух и в Европе, но в конце концов и им достанется своя доля любви народной.
    Барбулятор
    1. Ныробский Сегодня, 17:37
      Цитата: Барбулятор
      Все это уже было, но даже такой выдающийся демагог Обама не мог вытянуть Америку из болота лжи и ненависти к остальному миру.

      Он не особо её(Америку) и тянул из болота лжи и ненависти. Он просто добросовестно исполнял обязанности по закреплению за Америкой имиджа самого кровожадного государства.
      Ныробский
  7. prior Сегодня, 16:37
    Результаты президентства Обамы показывают, что Барак был агентом Путина.
    prior
  8. Виктор Каменев Сегодня, 17:09
    Прощай, Обама!
    Чикагский мен,
    Лауреат
    И лузер-президент!
    Большой оратор
    По меньшинствам,
    Защитник лучший
    Трубочистов!
    Большой юрист,
    Как Жириновский,
    Барак Хусейнович
    Вашингтонский!
    Нелёгкая ему досталась доля,
    Встречаться с Путиным Володей,
    Специалистом по юристам,
    Меньшинствам
    И трубочистам!
    Виктор Каменев
  9. ariman1 Сегодня, 17:10
    Пришло 20 000 которые заплатили по 5000 долларов. Это ам всем ответ - кто придет за 5000 долларов послушать путина? Добровольно? Ау....ымперцы...готовы по 300 000 руб за прослушивание путина сброситься?
    ariman1
  10. Балу Сегодня, 17:11
    Когда ФБР начала расследование обстоятельств компрометации президента Дональда Трампа, это неприятно удивило Обаму: «Какое это имеет отношение к чему бы то ни было?»

    А куда он пропал? Неужели...
    Балу
  11. Stinger Сегодня, 17:30
    Есть много положительных моментов.
    1. Узнали как присваиваются Нобелевские премии мира. Раньше догадывались, теперь знаем точно.
    2, Узнали истинное лицо западной демократии, основанной на лицемерии, демагогии и лжи.
    3. Узнали как выбирают американских президентов из кухарок. Всё просто - дядя платит, свободный американец тянет руку.
    4. Проявилась полная "независимость" ЕС. Стало мерзко. А нас туда тянули наши либералы и сейчас тянут.
    5. Американцы сами устали от актёров, саксофонистов, ковбоев в качестве президентов и выбрали делового человека.
    6. Помогли нам осознать на сколько низко мы пали и осознать, что пора начинать работать, укреплять армию, повернуться лицом к промышленности, а не заниматься спекуляциями на биржах
    Так, что спасибо тебе наш копчёный друг.
    Stinger
    1. рюрикович Сегодня, 17:41
      Нужно выписать орден Обаме, за заслуги перед отечеством soldier wassat Сам того не зная, он столько добра сделал России fellow (раскрыл глаза по поводу разных там демократий, благодаря санкциям начали поднимать сельское хозяйство и промышленность, благодаря блистательным спитчам о империи зла заставил восстанавливать собственную армию и не верить англосаксам good)
      рюрикович
  12. iouris Сегодня, 17:49
    Надо просто различать власть реальную и власть публичную. Трамп тоже просто ставленник. Ставленника могут убрать по щелчку.
    iouris
  13. parafoiler Сегодня, 18:06
    О чем может думать негр? Только о баскетбольном мяче-и этим всё сказано!
    parafoiler
  14. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 18:52
    На данный момент,это...Отработанный материал...
    КИБЕРНИНДЗЯ

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