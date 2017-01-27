Лидеры эсминцев: исчезнувший класс

Источники:

Дашьян А. В., Патянин С. В., Митюков Н. В., Барабанов М. С. Флоты Второй мировой.

Платонов А. В., Апальков Ю. В. Боевые корабли Германии 1939—1945.

Патянин С. В. Лидеры, эскадренные миноносцы и миноносцы Франции во Второй мировой войне.

Кофман В.Л. Лидеры типа «Могадор».

Качур П. И., Морин А. Б. Лидеры эскадренных миноносцев ВМФ СССР.

Качур П. И. «Гончие псы» Красного флота. «Ташкент», «Баку», «Ленинград».

Рубанов О. А. Эскадренные миноносцы Англии во Второй мировой войне.

Лидеры эскадренных миноносцев канули в историю фактически по окончании Второй мировой войны. И вина на этом факте целиком и полностью лежит на эсминцах. Но пойдем по порядку.Сам класс, или, если быть точным, подкласс торпедно-артиллерийских кораблей, придумали англичане еще в годы Первой мировой войны. Первоначально термин «лидер эскадренных миноносцев» звучал как «лидер флотилии эскадренных миноносцев». В те годы британский флот оперировал такими соединениями, как флотилии эсминцев и миноносцев. И лидером флотилии обычно являлся корабль, на котором располагался командир флотилии со своим штабом.Обычно роль лидера играл первый корабль в серии. При постройке учитывалось размещение на нем штаба флотилии, так как это несло увеличение экипажа. Вместе с командиром соединения эсминцев на этом же корабле размещался штаб флотилии, флагманские радисты, шифровальщики, сигнальщики. А это немалое количество людей, которое надо было и разместить, и обеспечить всем необходимым.Если перейти на цифры, то стандартный эсминец Королевского флота типа «Трайбл» имел экипаж 183 человека. А в комплектации «лидер» — 223. В остальном же эти корабли ничем не отличались от одноклассников.Примерно той же концепции придерживались немцы, осуществив идею «дивизионного миноносца» в конце 19-го века. Это были корабли более крупные, чем миноносцы, и кроме штаба несли на себе запас ремонтных материалов, минные мастерские и лазарет. Один такой «дивизионный миноносец» приходился на 5-7 обычных миноносцев.В советской военно-морской классификации лидер — это корабль подкласса эсминцев, но большего водоизмещения, с большей скоростью и усиленным артиллерийским вооружением. Основное предназначение — вывод в атаку эсминцев и поддержка при отходе.Но в целом в мире лидерами называли как корабли, построенные для поддержки эсминцев и управления ими, так и боевые корабли, не предназначенные для подобных задач.Например, французские «контрминоносцы», итальянские «разведчики», немецкие «разрушители», английские «истребители». В итоге в лидеры попали небронированные или легкобронированные торпедно-артиллерийские корабли, занимавшие промежуточное положение между эскадренными миноносцами и лёгкими крейсерами.К началу Первой мировой войны сложились и определенные задачи для лидеров. Лидер должен был осуществлять следующее:1. Служить флагманом флотилий эсминцев. То есть, как было указано выше, на лидере размещалось оперативно-тактическое командование флотилией.2. Выводить свои эсминцы в торпедную атаку. Исходя из п.1, именно с лидера командование осуществляло выдачу целеуказаний и корректировку задач.3. Бороться с вражескими эсминцами. Для этого лидер и должен был обладать более мощным вооружением.В 1905 году Королевский флот решил эту задачу вводом в строй легких крейсеров-скаутов. Или лидеров. «Сентинел», «Форвард», «Патфайндер», «Эдвенчур» имели водоизмещение немного менее 3000 тонн, легкое бронирование, вооружение из десяти 76-мм пушек и скорость 25 узлов. Что вполне сопоставимо с эсминцами того времени. А появление паровых турбин, вызвавшее увеличение скорости кораблей, повлекло за собой и постройку новых лидеров.В 1911-13 годах появились «Бодицея», «Блонд» и «Эктив», скорость которых возросла до 30 узлов, а артиллерия имела калибр 102 мм.Британские лидеры-скауты вызвали волну подражаний в Италии, Австро-Венгрии, США и других странах. Хотя в самой Британии лидеры-скауты считались неудачным проектом.Первыми полноценными лидерами стали корабли типа «Шекспир». Пройдя непростой путь создания лидеров через неудачи проектов «Лайтфут», «Гренвилл» и «Фолкнор», англичане создали корабли, надолго ставшие примером для подражания.«Шекспир» и его «одноклассники» имели водоизмещение 2000 тонн, скорость в 36 узлов и дальность хода в 5000 миль при 15 узлах. Вооружение составляли 5 120-мм орудий, торпедные аппараты.После окончания Первой мировой войны строительство эсминцев для британского флота надолго прекратилось и только в 1928 году англичане заложили первую серию послевоенных эсминцев — тип A.Предполагалось, что для каждой из «алфавитных» восьмерок эсминцев будет построен лидер флотилии, чуть больший по размерам и несколько сильнее вооружённый. Первым британским лидером флотилии послевоенной постройки стал «Кодрингтон». В сравнении с эсминцами типа A он имел почти на 200 тонн большее стандартное водоизмещение и на одно 120-мм орудие больше, но отличался значительно худшей маневренностью.Далее впечатленные стоимостью «Кодрингтона» англичане стали практиковать простую переделку эсминца в лидер. Например, лидер эсминцев типа B «Кейт» лишился одного из 120-мм орудий ради размещения штаба. На лидере «Кемпенфелт» штабные помещения разместили за счёт снятия противолодочного вооружения.В дальнейшем англичане все-таки вернулись к практике строительства усиленных лидеров флотилий. Так появились «Эксмут», «Фолкнор», «Гренвилл» и «Харди». При небольшом увеличении водоизмещения они получили пятое, дополнительное орудие калибра 120 мм. Последним лидером флотилии, построенным по специальному проекту, стал «Инглефилд».Начиная с типа J лидеры флотилий уже не строились по специальным проектам, а оборудовались из стандартных эсминцев и отличались лишь объёмом помещений для командного состава. Поэтому состав типовой флотилии сократили до восьми единиц, а корабли подкласса «лидер» в Великобритании более не строились.Итальянцы подхватили идею британских коллег, но выдали ее в теме легкого крейсера-разведчика. Первоначально корабли типа «Карло Мирабелло» (1917 г) были задуманы именно как лидеры эсминцев. Водоизмещение в почти 2000 т, скорость в 35 узлов и дальность хода 2300 миль на 15 узлах при весьма солидном вооружении из 8-ми 102-мм орудий вполне позволяли говорить об успехе.Эти корабли не смогла испортить даже установка 152-мм орудия вместо двух носовых 102-мм. Но фактически крейсер их лидера у итальянцев не получился.Кроме того, итальянцы просто не отдали румынам строившиеся по из заказу четыре эсминца и ввели их в состав своего флота как лидеры типа «Аквила». «Аквила» был на 200 т водоизмещения меньше, чем «Карло Мирабелло»,имел почти такую же скорость, но немного меньшую (1700 миль) дальность хода.Зато на эти корабли итальянцы смогли впихнуть батарею из 3 орудий 152-мм и четыре вспомогательных 76-мм. Вышло несколько тяжеловато, и после окончания Первой мировой войны все итальянские лидеры получили 120-мм орудия.Дальнейшее развитие итальянских лидеров, тип «Леоне», с которыми итальянские ВМС вступили во Вторую мировую войну, были не очень выдающимися кораблями. Водоизмещение в 2650 т, скорость хода те же 35 узлов, дальность хода 2000 миль при 15 узлах. Вооружение состояло из 8 (4х2) орудий 120-мм, имелась зенитная артиллерия (2 автомата 40-мм, 2х2 20-мм), 2 двухтрубных ТА и 60 мин заграждения."Пантера"К началу войны корабли фактически устарели, но приняли участие в боевых действиях Все три лидера («Лев», «Пантера» и «Тигр») были затоплены экипажами в апреле 1941 года в Красном море."Навигатори"В дальнейшем итальянский флот, проэкспериментировав с эсминцами класса «Навигатори», отказался от идеи лидеров, сделав акцент на легкие крейсера.Наблюдая за эволюцией германских эсминцев вообще трудно сказать, были ли у них лидеры вообще. В целом, немецкая судостроительная мысль развивалась по каким-то своим канонам и подарила миру несколько кораблей, о которых спустя много лет идут споры об их принадлежности. Это касалось и «карманных линкоров», то же самое относится и к эсминцам.Говоря о немецких лидерах эсминцев, начать разговор стоит с проекта S-113. Это был реальный ответ немцев на появление у извечных противников англичан эсминцев увеличенного тоннажа.Для 1916 года это были шедевральные корабли. Водоизмещение 2500 т, скорость хода 36 узлов, дальность хода 2500 миль при 20 (!) узлах. По вооружению на тот момент эти корабли не имели аналогов. 4 орудия 150-мм, 4 торпедных аппарата 600-мм, мины.Да, в конструкции кораблей было много недочетов, отмечались трудности с ведением огня из 150-мм орудий при волнении на море. Тем не менее, попавший во Францию в 1920 году в качестве трофея «S-113», стал образцом при разработке тактико-технического задания для проектирования первого французского большого контрминоносца типа «Ягуар».Дальнейшее развитие немецких эсминцев проходило под знаком «больше и больше». И стоит отметить, что по своим параметрам корабли, которые начала строить Германия после прихода к власти Гитлера, больше соответствовали лидерам, нежели эсминцам.Серия 1934 года. Z-1 «Леберехт Маас». Водоизмещение 3150 т, скорость 38 узлов, дальность хода 1900 миль при 19 узлах. Вооружение: 5 орудий 127 мм, ПВО (2 × 2 — 37 мм, 6 × 1 20 мм), 2 четырехтрубных торпедных аппарата 533 мм.Серия 1936В, Z-43. Водоизмещение 3507 т, скорость 38 узлов, дальность хода 2900 миль при 19 узлах. Вооружение 5 орудий 127-мм, ПВО (2 × 2 — 37-мм, 16 × 1 20-мм), 2 четырехтрубных торпедных аппарата 533-мм, 4 бомбомета, 30 глубинных бомб и 76 мин заграждения.Если посмотреть на немецкие эсминцы, то понимаешь, что им в лидеры вполне годились «Хиппер» или «Шарнхорст». Что, собственно, и имело место быть.До Первой мировой войны французский флот не имел кораблей такого класса. После окончания войны основным «потенциальным противником» стала считаться Италия, а основным ТВД — Средиземное море.Учитывая тот факт, что итальянский флот располагал значительным количеством эсминцев, превосходивших имевшиеся тогда у французов корабли этого класса и появление у итальянцев кораблей типа «Леоне», было принято решение разработать противовес.Так как строительство новых крейсеров было существенно ограничено условиями Вашингтонского договора, было решено создать новый класс торпедно-артиллерийских кораблей, получивший название «контрминоносцы» или «истребители эсминцев», которые должны были действовать однородными соединениями — дивизионами по три единицы и эскадрами по два дивизиона. Для лидирования эсминцев они не предназначались. На них возлагались задачи разведки, борьбы с лёгкими силами и торпедные атаки линкоров.Изучение немецкого трофейного S-113 и привело к появлению кораблей класса «Ягуар»."Шакал"Водоизмещение 3050 т, скорость 35 узлов, дальность хода 2900 миль при 16 узлах. Вооружение 5 орудий 130-мм, 2 зенитных орудия 75-мм, 2 трехтрубных торпедных аппарата 550-мм.Нельзя сказать, что первые французские контрминоносцы оказались удачными кораблями. Строившиеся одновременно «чистые» французские эсминцы «Бурраск» при стандартном водоизмещении 1500 тонн несли немногим менее сильное вооружение. Тем не менее, «Ягуар», «Пантера», «Рысь», «Леопард», «Шакал» и «Тигр» сыграли свою роль в становлении нового класса кораблей.Дальнейшим развитием стал тип «Гепард». Было построено шесть кораблей: «Бизон», «Гепард», «Лев», «Вальми», «Вобан», «Верден». Все корабли этого типа были потеряны в ходе военных действий, причем лишь «Бизон» погиб в бою, а остальные пять были затоплены в Тулоне 27 ноября 1942 года в ходе самоуничтожения французского флота."Бизон"Водоизмещение 3200 т, скорость 35 узлов, дальность хода 3000 миль при 14 узлах. Вооружение 5 орудий 138-мм, 4 зенитных автомата 37-мм, 2 спаренных пулемета 13,2-мм, 2 трехтрубных торпедных аппарата 550-мм.Далее последовал тип «Эгль». Корабли этого класса были значительно лучше «Гепардов»."Милан"Водоизмещение 3140 т, скорость 36 узлов, дальность хода 3500 миль при 18 узлах. Вооружение 5 орудий 138-мм, 4 зенитных автомата 37-мм, 2 спаренных пулемета 13,2-мм, 2 трехтрубных торпедных аппарата 550-мм.Более качественные корабли, тем не менее, судьба их была печальной. Войну пережил только «Альбатрос». «Эгль», «Жерфо» и «Вотур» были затоплены экипажами в Тулоне в 1942 году, а «Эпервье» и «Милан», поврежденные в бою англо-американской эскадрой, были выброшены на берег в районе Касабланки.Лидеры типа «Вокелен», развитие лидеров типа «Эгль». Всего построено шесть единиц: «Вокелен», «Тартю», «Керсен», «Майе Брезе», «Кассар», «Шевалье Поль». По ТТХ фактически не отличались от типа «Эгль», за исключением снижения дальности плавания до 2800 миль при 14 узлах."Майе Брезе"«Майе Брезе» погиб в результате взрыва собственной торпеды в 1940 году, «Шевалье Поль» 16 июня 1941 года потопили британские торпедоносцы близ Латакии, остальные были затоплены в Тулоне.Лидеры типа «Ле Фантаск». Развитие лидеров типа «Вокелен». Всего построено шесть единиц в серии: «Ле Триомфан», «Ле Фантаск», «Ле Малэн», «Л’Одасье», «Ле Террибль», «Л’Эндомтабль». Также известны как лидеры типа «Ле Террибль».Эти более крупные, и, чего говорить, красивые корабли стали вершиной развития французских контрминоносцев и своеобразной «визитной карточкой» французского флота. Сочетание высокой огневой мощи с прекрасными ходовыми качествами делало их крайне опасными для итальянских эсминцев и серьёзными оппонентами для итальянских лёгких крейсеров. В качестве торпедно-артиллерийских кораблей их можно оценить очень высоко.Недостатком этих лидеров было то, что они предназначались лишь для боя с надводным противником. Борьба с подводными лодками была для них практически невозможна, ввиду отсутствия средств их обнаружения, а противовоздушная оборона кораблей оказалась слишком слабой. Тем не менее, это были хорошие корабли.Водоизмещение 3380 т, скорость 37 узлов, дальность хода 4000 миль при 17 узлах. Вооружение 5 орудий 138-мм, 4 зенитных автомата 37-мм, 2 спаренных пулемета 13,2-мм, 3 трехтрубных торпедных аппарата 550-мм, бомбосбрасыватель и 16 глубинных бомб.Из шестерки лидеров, принявших участие во Второй мировой войне, «Л’Одасье» (7 мая 1943 года потоплен в порту Бизерта авиацией союзников) и «Л’Эндомтабль» (7 марта 1944 года потоплен в порту Тулон американской авиацией) не дожили до конца войны.Тип «Могадор». Последняя серия реально построенных французских лидеров. Было построено два корабля, «Могадор» и «Вольта». Оба были затоплены в Тулоне, хотя перед этим приняли участие в боях против английского флота в Северной Африке.Водоизмещение 4018 т, скорость 39 узлов, дальность хода 3000 миль при 20 узлах. Вооружение 8 орудий 138-мм (4х2), 2 спаренных зенитных автомата 37-мм, 2 спаренных пулемета 13,2-мм, 3 трехтрубных торпедных аппарата и 2 двухтрубных ТА 550-мм.Лидеры типа «Могадор» создавались под вполне конкретную тактическую задачу — действия в качестве разведчика в составе ударно-разведывательной группы во главе с линейными крейсерами типа «Дюнкерк». Следует признать, что идея оказалась неудачной. Не имея на борту гидросамолёта и радара, «могадоры» обладали весьма скромными возможностями по поиску противника.Если сравнить «Могадор» и «Вольту» с аналогичными кораблями иностранных флотов, то таковых наберется немного. Фактически, это советский лидер «Ташкент» и итальянские крейсера-разведчики типа «Капитан Романи». Все они представляли собой попытку создания некоего «промежуточного» корабля, между классами эсминцев и крейсеров. Но попытка в отношении «Могадора» оказалась успешной.Попытка реализовать концепцию контрминоносца или лидера эсминцев была еще в императорской России постройкой серии эсминцев типа «Изяслав».Корабли данного типа были наиболее мощными по вооружению и крупными среди эсминцев русского флота того времени, фактически являлись лидерами, хотя официально такого класса кораблей в дореволюционной России ещё не существовало.Водоизмещение 1400 т, скорость 35 узлов, дальность хода 1880 миль при 21 узле. Вооружение 5 орудий 102-мм, 1 зенитная пушка 76-мм, 3 трехтрубных торпедных аппарата 457-мм.Опыт Первой мировой войны, в которой эсминцы типа «Новик» зачастую исполняли роль легких крейсеров, стал основой в программе создания советского лидера эсминцев. Кроме того, невозможность постройки современных легких крейсеров в начале 30-х годов предопределили повышенный интерес к лидерам.Задание на проектирование первого советского лидера выдали в 1930 году. Новый проект создавался «с чистого листа», без какого-либо прототипа, конструкторами, не имевшего серьёзного опыта в проектировании столь крупных кораблей. Лидеры «проекта 1» заложили в 1932 году как эсминцы, а в лидеры переклассифицировали уже в ходе постройки.Испытания показали, что мореходность и остойчивость лидеров проекта 1 совершенно недостаточны, запас плавучести очень мал, высока вибрация на полном ходу, а корпус оказался настолько слабым, что мог переломиться даже при незначительном волнении моря. Предполагалось построить шесть единиц, но в связи с выявившимися недостатками, было решено строить следующие корабли по усовершенствованному проекту.Так в строй Советского ВМФ вошли «Ленинград», «Москва» и «Харьков»Водоизмещение 2582 т, скорость 40 узлов, дальность хода 2100 миль при 18 узлах. Вооружение 5 орудий 130-мм, 2 зенитных орудия 76-мм, 2 зенитных орудия 45-мм, 2 четырехтрубных торпедных аппарата 533-мм.Лидер «Москва» погиб в ходе набега корабельной ударной группы из четырёх кораблей Черноморского флота ВМФ СССР на Констанцу 26 июня 1941 года.Лидер «Харьков» погиб 6 октября 1943 года от действий немецкой авиации в ходе набега отряда советских кораблей и катеров на Южное побережье Крыма.«Ленинград» принимал участие в боевых действиях в составе Балтийского флота.Дальше была серия лидеров проекта 38. В них корабелы попытались устранить хотя бы явные недостатки проекта 1. Фактически изменения свелись в основном к отказу от наиболее негативных особенностей предшественников. Лидеры имели солидное артиллерийское и торпедное вооружение, высокую скорость хода. Вместе с тем, их корпуса были непрочны, мореходность и дальность плавания недостаточна, а зенитное вооружение крайне слабо.ТТХ лидеров проекта 38 ничем не отличались от проекта 1.Лидер «Минск» принимал участие в боевых действиях Балтийского флота.Лидер «Баку» (заложен в Комсомольске-на-Амуре как «Киев», переименован в «Орджоникидзе», затем в «Баку» в 1940 г) сперва был в составе Тихоокеанского флота, а когда в мае 1942 года Ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение перебросить с Тихого океана на Северный флот несколько современных боевых кораблей, совершил переход из Владивостока до пролива Югорский Шар, тем самым став одним из первых советских боевых кораблей, совершивших переход Северным морским путём с востока на запад.После перехода кораблей ЭОН-18, приказом командующего флотом Головко от 24 октября 1942 года в составе Северного флота из трёх дивизионов была создана бригада эсминцев, и лидер «Баку» возглавил 1-й дивизион.Во время службы на Северном флоте «Баку» сопровождал союзные транспорты и конвои, участвовал в набеговых операциях на коммуникации противника, входил в состав кораблей охранения, обеспечивавших проводку конвоев. 6 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Баку» был награждён орденом Красного Знамени.Лидер «Тбилиси» был во время Великой Отечественной войны единственным лидером эсминцев на Тихоокеанском флоте. Боевые действия ограничились одной десантной операцией.Отдельно в списке лидеров стоит «Ташкент». Построенный итальянцами, корабль отличался от отечественных коллег мощным вооружением, комфортными условиями для экипажа, высокой скоростью и солидной дальностью плавания. По его чертежам планировали построить на советских заводах ещё три корабля, но несовместимость советской технологии с итальянской не позволили это осуществить.Водоизмещение 4175 т, скорость 43 узла, дальность хода 5030 миль при 20 узлах. Вооружение 6 орудий 130-мм (3х2), 2 зенитных орудия 76-мм, 6 зенитных автоматов 37-мм, 6 зенитных пулеметов 12,7-мм, 3 трехтрубных торпедных аппарата 533-мм.Лидер «Ташкент» прошёл 27 000 миль, отконвоировал без потерь 17 транспортов, перевёз 19 300 человек, 2 538 т боеприпасов, продовольствия и других грузов. Провел 100 боевых стрельб главным калибром, заставив замолчать 6 батарей, и повредил один аэродром. Сбил и повредил 13 самолётов противника. Потопил торпедный катер.Погиб 2 июля 1942 года в Новороссийске в результате налета немецкой авиации.К началу Второй мировой войны лидеры рассматривались как промежуточный между легкими крейсерами и эсминцами класс быстроходных артиллерийско-торпедных кораблей, назначением которых являлось:Подавление лидеров и миноносцев противника.Обеспечение защиты своих кораблей от атак торпедных сил противника.Выведение своих миноносцев в атаки против сил противника.Тактическая разведка.Использование торпедного оружия.Минные постановки.Однако в ходе военных действий не было зафиксировано случаев выведения эсминцев лидерами в торпедную атаку. Реально бои с применением торпедного оружия эсминцами происходили либо между самими эсминцами, либо с участием крейсеров. Не показали эти корабли себя ожидаемым образом и в качестве суперэсминцев.Если французские контрминоносцы были быстро выведены из войны капитуляцией Франции, а советские лидеры и итальянские скауты решали, в основном, совсем не предусмотренными для них задачи, то немецкие тяжеловооружённые эсминцы делали попытки вести морские бои с надводным противником, но не проявили себя с положительной стороны. Особенно характерным был бой в Бискайском заливе 28 декабря 1943 года, когда два британских лёгких крейсера, один из которых был устаревшим, уверенно разгромили немецкое соединение из пяти суперэсминцев и шести миноносцев, не понеся при этом никаких потерь.К середине войны эсминцы превратились из малых ударных кораблей в эскортные боевые единицы, защищающие главные силы флота от воздушной и подводной угрозы. При этом они могли принять участие в бою тяжёлых кораблей, но это уже не являлось их главной задачей.История подкласса лидеров была недолгой. Опыт боевого применения показал, что ни в Первой, ни во Второй мировой войнах лидерам не пришлось выводить эсминцы в атаку. А и случись такое, не имея подавляющего преимущества над эсминцами, лидер вероятно и не мог этого сделать.Главной же причиной исчезновения лидеров из классификации боевых кораблей стало изменение самого характера морской войны. Бои между надводными силами постепенно теряли своё значение, торпедные атаки эсминцев стали редкостью и скорее результатом удачного стечения обстоятельств. Класс эскадренных миноносцев превратился прежде всего в эскортные корабли ПВО и ПЛО, а таким эсминцам лидеры уже были не нужны.