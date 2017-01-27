Российский ВМФ сохранил все корабли

По составу вооружения ТАВКР соответствовал большому противолодочному кораблю, несмотря на шестикратную разницу в их водоизмещении! С появлением РКР “Слава” сравнение вообще утратило всякий смысл ввиду несравнимых возможностей ТАВКРов и “нормальных” крейсеров, вооруженных 16 “Базальтами” и дальнобойной зенитной системой С-300.

Вот он, “костяк” современного российского ВМФ

Ракетный крейсер проекта 1164. Все три построенных представителя проекта до сих пор в строю

Большой противолодочный корабль “Адмирал Чабаненко” (введен в строй в 1999 г.)

Проходящий модернизацию ТАРКР “Адмирал Нахимов” в осушенном бассейне ПО “Севмаш”

Подводный стратегический ракетоносец пр. 667БДРМ “Дельфин”. Все семь единиц — в строю!

Десантные корабли пр. 775 из состава “сирийского экспресса”

Атомный крейсер типа "Вирджиния"

В 90-е годы российский военно-морской флот не потерял ни одного ценного корабля.Все боевые единицы, которые могли решать задачи на уровне лучших мировых аналогов, были оснащены и вооружены самым современным оружием — остались в строю и прекрасно здравствуют и поныне.Страшилки о том, как “проклятые враги под покровом ночи уводили корабли на разделку в Аланг” или “продали крейсера китайцам за копейки”, или “резали новейшие лодки в угоду американским “друзьям”, не соответствуют действительности.Если вы не согласны с данным утверждением, ознакомьтесь со списочным составом ВМФ. Основные факты, характеристики, даты ввода в строй и вывода из состава флота.Теперь назовите хоть один современный на тот момент, реально боеспособный корабль, который был бы просто так отправлен на разделку.Главная причина списания — абсолютное моральное устаревание. Как правило, сопряженное с физическим износом, вызванным десятилетиями службы.Какие задачи могли решать эсминцы проектов 56 и 57, заложенные в середине 1950-х гг.?Для чего в составе флота числились десятки сторожевиков пр. 159 и малых противолодочных кораблей пр. 204? К моменту списания большинство из них по десять лет не выходили в море, просто “зависнув” на балансе ВМФ.Для чего ржавели у причалов свыше двухсот дизельных подлодок послевоенных проектов?Для чего? Право, что за вопрос! Для раздутия численности личного состава и, следовательно, увеличения числа адмиральских должностей.По той же причине продлевалась служба условно боеспособных АПЛ 1-2 поколений.При всем уважении к создателям этих винтажных шедевров, по состоянию на начало 90-х никаких реальных задач решать уже не могли. Любая техника имеет свои пределы.Списание устаревших кораблей было естественным процессом, вне зависимости от политической ситуации в стране.Все вышесказанное справедливо для ракетных крейсеров и БПК 60-70-х гг.Большие противолодочные корабли проекта 61, РКР проектов 58 “Грозный” и 1134 “Беркут” находились свыше 30 лет в строю. Кое-кто настаивал на их модернизации и продлении срока службы. Вы серьезно?Вертолетоносцы “Ленинград” и ”Москва” из 1960-х гг. К концу века они полностью устарели от киля до клотика, а возможности их авиакрыльев уступали любому “Мистралю”.Собственно, я не собираюсь выискивать все изъяны у кораблей эпохи “холодной войны”. Достаточно сказать, что даже у относительно современных кораблей, отправленных на слом, имелись крупные проблемы.Потому и было принято решение об их списании.и переживут еще нас с вами.Среди тех, кому повезло меньше:Эсминцы пр. 956. Корабли сгубила ненадежная котлотурбинная установка.Самые большие в мире подлодки “Акула”. Серия создавалась под твердотопливные ракеты массой 90 тонн (как три современных “Булавы”). Обеспечить выполнение требований ТЗ при меньших размерах ракет промышленность тогда не смогла.С появлением более компактных вооружений необходимость в “Акулах” попросту исчезла. Сомнительные достижения гигантов нивелировались вполне реальными недостатками. Два реактора, два гребных винта, максимальные габариты — макс. возмущения в магнитном поле Земли, максимальная площадь смачиваемой поверхности. Большая шумность — меньшая скрытность. В боевых условиях это смертельно.Разведывательный корабль ССВ-33 “Урал”, который с момента вступления в строй имел постоянный крен 2 град. на левый борт.Его создание — доказательство великих возможностей науки и промышленности того времени. Но все-таки еще на этапе выдачи ТЗ кто-то должен был задуматься: сможет ли столь сложный корабль эксплуатироваться в реальных условиях? Будет ли обеспечена надлежащая подготовка л/с и комплектация необходимыми специалистами? Будет ли на практике обеспечены совместимость и работоспособность бесчисленных радиоэлектронных средств и систем?Наверное, не думали. Отсюда и результат. В 1989 году разведчик “Урал” совершил переход к месту службы на ТОФ, после чего навсегда вышел из строя. Все “девяностые” и “нулевые” корабль простоял на рейде, сейчас принято решение об утилизации “Урала”.Гибрид ракетного крейсера и авианосца оказался малоэффективен, как крейсер, и полностью небоеспособен в роли авианосца.Достаточно одного факта: их основное оружие, самолет с вертикальным взлетом Як-38,. Появление сверхзвукового Як-141 положения исправить не могло: сравните его характеристики с корабельным Су-33, с которым они рождались в одно время.Плюс возраст. Головной “Киев” прослужил почти 20 лет, большую часть из которых он провел на рейде, вырабатывая ресурс своей ГЭУ. Создание полноценных мест базирования для ТАВКРов не посчитали необходимым.Впоследствии один из авианесущих крейсеров (“Баку, он же “Адмирал Горшков”) был перестроен в классический авианосец и продан в Индию по цене 2,3 млрд. долл.Сейчас специалисты обязательно вспомнят об атомном авианосце “Ульяновск”, забывая, что на момент решения о его разборке степень готовности “Ульяновска” составляла всего 18%.Единственный, кому можно посочувствовать в этой истории, это авианосец “Варяг”, который остался в Николаеве и был продан в Китай при готовности 67%. Спустя 15 лет бывший “Варяг” был наконец достроен и введен в состав ВМС НОАК под именем “Ляонин”.Впрочем, даже в случае “Варяга” речь идет не о действующем, а о недостроенном корабле. И, как показывает недавняя эпопея с походом “Кузнецова” к сирийским берегам, надобность в кораблях данного класса для ВМФ вызывает все больше сомнений. И где взять самолеты для оснащения двух кораблей, если в недавнем походе на палубе "Кузнецова базировалось всего 8 истребителей!..Как уже говорилось выше, все списанные корабли былиЧто с теми, с кем проблем не имелось, кто соответствовал современным стандартам и чьё наличие было оправданным с точки зрения возможностей их боевых качеств? ВСЕ ОНИ ОСТАЛИСЬ В СТРОЮ.8 из 12 кораблей семейства 1155 были сохранены и дожили о наших дней. Один из четырёх списанных БПК стал жертвой несчастного случая (взрыв турбины на БДК “Адмирал Захаров”, 30-часовой пожар). Остальные три по техническим причинам выведены в резерв и разобраны уже в “нулевые” годы.Массовое списаниекораблей в 90-е гг. есть плод воображения общественности.Списывались только самые устаревшие и проблемные единицы, реальная боеспособность которых вызвала сомнения. А экономика страны сомнительных экспериментов уже не тянула. Ухудшение экономической ситуации не есть хорошо, но и держать на балансе сотни единиц ржавого хлама — тоже идея не из лучших.Аналогичные процессы происходили в США, где за тот период было списано 300 боевых кораблей, включая все 9 атомных крейсеров, 7 авианосцев и 60 атомных подлодок. При этом, откровенно говоря, многие из американских кораблей были “еще ничего” на фоне того, что приходилось списывать нашим военным.Вопреки сложившемся стереотипам, флот в 90-е годы не только списывал корабли, но даже успевал пополняться новыми. Трагически погибший “Курск” был новейшим атомоходом, построенным в 1995 году. Всего в то время было построено целых пять атомных субмарин. А все современные проекты также берут начало из 90-х. Головной “Ясень” был заложен в 1993 году, а первый из “Бореев” — в 1996.Привычка валить все современные проблемы на “лихие девяностые” выглядят неразумной. Во-первых, корабли в то время худо-бедно строились. А если «по чесноку», то строились они гораздо быстрее, чем сегодня. Во-вторых, та эпоха уже стала историей.Виновников скандальных “долгостроев” и переносов сроков сдачи кораблей следует искать среди современников, а не среди исторических персонажей.Также является мифом отсутствие мощностей и квалифицированных кадров. Если бы судостроительная отрасль действительно испытывала столь неразрешимые проблемы, как бы строились корабли на экспорт?Кто заменил 234 секции корпуса и силовую установку авианосца “Викрамадитья”?Кто построил четыре эсминца для Китая и еще шесть индийских “Тальваров”?Кто поставил на экспорт 15 подводных лодок для ВМС Индии, Алжира и Вьетнама?Гордость берет за отечественную промышленность. Черт возьми, можем! Но возникает неясная ситуация с военно-морским флотом.Возвращаясь к заглавной теме статьи… Мы не смогли обнаружить ни одного явного примера, когда современные боеспособные корабли были бы безо всякого повода уведены на разделку.