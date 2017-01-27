10:50 27 января

Российский ВМФ сохранил все корабли



В 90-е годы российский военно-морской флот не потерял ни одного ценного корабля.

Все боевые единицы, которые могли решать задачи на уровне лучших мировых аналогов, были оснащены и вооружены самым современным оружием — остались в строю и прекрасно здравствуют и поныне.

Страшилки о том, как “проклятые враги под покровом ночи уводили корабли на разделку в Аланг” или “продали крейсера китайцам за копейки”, или “резали новейшие лодки в угоду американским “друзьям”, не соответствуют действительности.

Если вы не согласны с данным утверждением, ознакомьтесь со списочным составом ВМФ. Основные факты, характеристики, даты ввода в строй и вывода из состава флота.

Теперь назовите хоть один современный на тот момент, реально боеспособный корабль, который был бы просто так отправлен на разделку.

Главная причина списания — абсолютное моральное устаревание. Как правило, сопряженное с физическим износом, вызванным десятилетиями службы.

Какие задачи могли решать эсминцы проектов 56 и 57, заложенные в середине 1950-х гг.?



Для чего в составе флота числились десятки сторожевиков пр. 159 и малых противолодочных кораблей пр. 204? К моменту списания большинство из них по десять лет не выходили в море, просто “зависнув” на балансе ВМФ.

Для чего ржавели у причалов свыше двухсот дизельных подлодок послевоенных проектов?

Для чего? Право, что за вопрос! Для раздутия численности личного состава и, следовательно, увеличения числа адмиральских должностей.

По той же причине продлевалась служба условно боеспособных АПЛ 1-2 поколений.

При всем уважении к создателям этих винтажных шедевров, по состоянию на начало 90-х никаких реальных задач решать уже не могли. Любая техника имеет свои пределы.

Списание устаревших кораблей было естественным процессом, вне зависимости от политической ситуации в стране.

Все вышесказанное справедливо для ракетных крейсеров и БПК 60-70-х гг.

Большие противолодочные корабли проекта 61, РКР проектов 58 “Грозный” и 1134 “Беркут” находились свыше 30 лет в строю. Кое-кто настаивал на их модернизации и продлении срока службы. Вы серьезно?

Вертолетоносцы “Ленинград” и ”Москва” из 1960-х гг. К концу века они полностью устарели от киля до клотика, а возможности их авиакрыльев уступали любому “Мистралю”.

Собственно, я не собираюсь выискивать все изъяны у кораблей эпохи “холодной войны”. Достаточно сказать, что даже у относительно современных кораблей, отправленных на слом, имелись крупные проблемы.

Потому и было принято решение об их списании.

Те боевые единицы, с которыми вопросов не возникало, продолжили службу и переживут еще нас с вами.

Среди тех, кому повезло меньше:

Эсминцы пр. 956. Корабли сгубила ненадежная котлотурбинная установка.

Самые большие в мире подлодки “Акула”. Серия создавалась под твердотопливные ракеты массой 90 тонн (как три современных “Булавы”). Обеспечить выполнение требований ТЗ при меньших размерах ракет промышленность тогда не смогла.

С появлением более компактных вооружений необходимость в “Акулах” попросту исчезла. Сомнительные достижения гигантов нивелировались вполне реальными недостатками. Два реактора, два гребных винта, максимальные габариты — макс. возмущения в магнитном поле Земли, максимальная площадь смачиваемой поверхности. Большая шумность — меньшая скрытность. В боевых условиях это смертельно.

Разведывательный корабль ССВ-33 “Урал”, который с момента вступления в строй имел постоянный крен 2 град. на левый борт.



Его создание — доказательство великих возможностей науки и промышленности того времени. Но все-таки еще на этапе выдачи ТЗ кто-то должен был задуматься: сможет ли столь сложный корабль эксплуатироваться в реальных условиях? Будет ли обеспечена надлежащая подготовка л/с и комплектация необходимыми специалистами? Будет ли на практике обеспечены совместимость и работоспособность бесчисленных радиоэлектронных средств и систем?

Наверное, не думали. Отсюда и результат. В 1989 году разведчик “Урал” совершил переход к месту службы на ТОФ, после чего навсегда вышел из строя. Все “девяностые” и “нулевые” корабль простоял на рейде, сейчас принято решение об утилизации “Урала”.

Авианесущие крейсеры “Киев”, “Минск”, “Новороссийск”, “Баку”.

Гибрид ракетного крейсера и авианосца оказался малоэффективен, как крейсер, и полностью небоеспособен в роли авианосца.

Достаточно одного факта: их основное оружие, самолет с вертикальным взлетом Як-38, не имел радара. Появление сверхзвукового Як-141 положения исправить не могло: сравните его характеристики с корабельным Су-33, с которым они рождались в одно время.

По составу вооружения ТАВКР соответствовал большому противолодочному кораблю, несмотря на шестикратную разницу в их водоизмещении! С появлением РКР “Слава” сравнение вообще утратило всякий смысл ввиду несравнимых возможностей ТАВКРов и “нормальных” крейсеров, вооруженных 16 “Базальтами” и дальнобойной зенитной системой С-300.


Плюс возраст. Головной “Киев” прослужил почти 20 лет, большую часть из которых он провел на рейде, вырабатывая ресурс своей ГЭУ. Создание полноценных мест базирования для ТАВКРов не посчитали необходимым.

Впоследствии один из авианесущих крейсеров (“Баку, он же “Адмирал Горшков”) был перестроен в классический авианосец и продан в Индию по цене 2,3 млрд. долл.

Сейчас специалисты обязательно вспомнят об атомном авианосце “Ульяновск”, забывая, что на момент решения о его разборке степень готовности “Ульяновска” составляла всего 18%.

Единственный, кому можно посочувствовать в этой истории, это авианосец “Варяг”, который остался в Николаеве и был продан в Китай при готовности 67%. Спустя 15 лет бывший “Варяг” был наконец достроен и введен в состав ВМС НОАК под именем “Ляонин”.

Впрочем, даже в случае “Варяга” речь идет не о действующем, а о недостроенном корабле. И, как показывает недавняя эпопея с походом “Кузнецова” к сирийским берегам, надобность в кораблях данного класса для ВМФ вызывает все больше сомнений. И где взять самолеты для оснащения двух кораблей, если в недавнем походе на палубе "Кузнецова базировалось всего 8 истребителей!..

Как уже говорилось выше, все списанные корабли были или ненадежны, или избыточно сложны, или небоеспособны, или все вместе сразу.

Что с теми, с кем проблем не имелось, кто соответствовал современным стандартам и чьё наличие было оправданным с точки зрения возможностей их боевых качеств? ВСЕ ОНИ ОСТАЛИСЬ В СТРОЮ.

Вот он, “костяк” современного российского ВМФ



Ракетный крейсер проекта 1164. Все три построенных представителя проекта до сих пор в строю



Большой противолодочный корабль “Адмирал Чабаненко” (введен в строй в 1999 г.)


8 из 12 кораблей семейства 1155 были сохранены и дожили о наших дней. Один из четырёх списанных БПК стал жертвой несчастного случая (взрыв турбины на БДК “Адмирал Захаров”, 30-часовой пожар). Остальные три по техническим причинам выведены в резерв и разобраны уже в “нулевые” годы.


Проходящий модернизацию ТАРКР “Адмирал Нахимов” в осушенном бассейне ПО “Севмаш”



Подводный стратегический ракетоносец пр. 667БДРМ “Дельфин”. Все семь единиц — в строю!



Многоцелевая АПЛ третьего поколения пр. 971 “Щука-Б”. Становой хребет подводного флота, из 13 построенных лодок 11 сохранены в составе ВМФ. В силу возраста списаны два самых ранних представителя проекта, построенные в начале 80-х гг. Секции корпуса списанных "Щук" использованы для достройки стратегических "Бореев"


Десантные корабли пр. 775 из состава “сирийского экспресса”


Эпилог

Массовое списание современных кораблей в 90-е гг. есть плод воображения общественности.

Списывались только самые устаревшие и проблемные единицы, реальная боеспособность которых вызвала сомнения. А экономика страны сомнительных экспериментов уже не тянула. Ухудшение экономической ситуации не есть хорошо, но и держать на балансе сотни единиц ржавого хлама — тоже идея не из лучших.

Аналогичные процессы происходили в США, где за тот период было списано 300 боевых кораблей, включая все 9 атомных крейсеров, 7 авианосцев и 60 атомных подлодок. При этом, откровенно говоря, многие из американских кораблей были “еще ничего” на фоне того, что приходилось списывать нашим военным.

Российский ВМФ сохранил все корабли

Атомный крейсер типа "Вирджиния"


Вопреки сложившемся стереотипам, флот в 90-е годы не только списывал корабли, но даже успевал пополняться новыми. Трагически погибший “Курск” был новейшим атомоходом, построенным в 1995 году. Всего в то время было построено целых пять атомных субмарин. А все современные проекты также берут начало из 90-х. Головной “Ясень” был заложен в 1993 году, а первый из “Бореев” — в 1996.

Привычка валить все современные проблемы на “лихие девяностые” выглядят неразумной. Во-первых, корабли в то время худо-бедно строились. А если «по чесноку», то строились они гораздо быстрее, чем сегодня. Во-вторых, та эпоха уже стала историей.

Виновников скандальных “долгостроев” и переносов сроков сдачи кораблей следует искать среди современников, а не среди исторических персонажей.

Также является мифом отсутствие мощностей и квалифицированных кадров. Если бы судостроительная отрасль действительно испытывала столь неразрешимые проблемы, как бы строились корабли на экспорт?

Кто заменил 234 секции корпуса и силовую установку авианосца “Викрамадитья”?





Кто построил четыре эсминца для Китая и еще шесть индийских “Тальваров”?

Кто поставил на экспорт 15 подводных лодок для ВМС Индии, Алжира и Вьетнама?

Гордость берет за отечественную промышленность. Черт возьми, можем! Но возникает неясная ситуация с военно-морским флотом.

Возвращаясь к заглавной теме статьи… Мы не смогли обнаружить ни одного явного примера, когда современные боеспособные корабли были бы безо всякого повода уведены на разделку. Таких случаев в 90-е годы отмечено не было.
Автор: Олег Капцов


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Комментарии 46
  1. kugelblitz Сегодня, 06:19
    Сейчас в ремонт планируют отправить 945 Барракуды, титановые подводные перехватчики, очень ценные и удачные АПЛ.
    kugelblitz
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:14
      В 90-е годы российский военно-морской флот не потерял ни одного ценного корабля.
      это надо понимать-не затонули? а отсутствие нормального финанасирования флота сказалось в дальнейшем, в 2000х.. список потерь большой...

      Пограничный сторожевой корабль пр. 11351 «Имени 70-летия Погранвойск». В 2003 году «Имени 70-летия Погранвойск» был исключен из состава Морских частей Погранвойск РФ и уведён на разделку (предположительно в Китай).

      ТК-12 «Симбирск» — подводная лодка класса ТРПКСН проекта 941 «Акула», на утилизации.

      ТК-202 — подводная лодка класса ТРПКСН проекта 941 «Акула». Второй корабль серии. В 2005 году разделан на металлолом при финансовой поддержке США.

      ТК-13 — подводная лодка класса ТРПКСН проекта 941 «Акула». Четвёртый корабль в серии. 3 июля 2008 года в док-камере на «Звёздочке» была начата утилизация.

      АПЛ «Борисоглебск» перед разделкой на гвозди.
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      Утилизация РПКСН К-530. Распиленные ракетные шахты – как гарант безопасности нас с вами.

      Северодвинск 2009 год – на утилизации РПКСН «Борисоглебск» проекта 667БДР слева и АПЛ «Барс» проекта 971.

      Транспортировка подлежащей утилизации АПЛ пр. 671 (по НАТО – Виктор) на борту судна-дока Тransshelf.

      АРКР пр.1144 «Адмирал Лазарев». В ожидании утилизации.

      СКР «Дружный». Гордо защищает г. Москву ввиде ночного «клуба-ресторана».
      Большой противолодочный корабль пр. 1155 «Маршал Василевский». 11 декабря 2006 года (10 февраля 2007 года) на корабле спущен военно-морской флаг. Демонтаж орудий и утилизация
      Пограничный сторожевой корабль пр. 745П «Амур» на острове Шикотан, 21 мая 2007 года. Снят с мели, утилизирован. Так мы охраняем Курилы.
      Пограничный сторожевой корабль проекта 97П «Айсберг». Утилизирован.
      андрей юрьевич
      1. rudolff Сегодня, 08:47
        Можно еще 705(К) Лиру вспомнить.
        rudolff
        1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 09:14
          Скоростная Лира 705(К) - серия из 6 подлодок ВМФ СССР

          К-64 - исключена из списков 9 февраля 1978 года

          К-316 - исключена из состава флота 19 апреля 1990 года

          К-364 - исключена из состава флота 19 апреля 1990 года (причина: радиационная авария в реакторном отсеке, лодку не могли утилизировать 20 лет, ожидая понижения радиационного фона)

          К-464 - исключена из состава флота 19 апреля 1990 года

          К-123 - выбыла из строя на 10 лет, радиационная авария в 1982 году. Окончательно исключена из состава флота в 1996

          К-432 - реактор выгружен в 1991 г, исключена из списков в 1996

          К-493, перенесла радиационную аварию в 1986, выведена из состава сил постоянной готовности в 1989

          Вот такие "Лиры", сами себя угробили. Тяжелые радиационные аварии на всех шести лодках проекта
          Причем здесь политика?
          SWEET_SIXTEEN
          1. Serg65 Сегодня, 09:31
            Цитата: SWEET_SIXTEEN
            Причем здесь политика?

            Да как при чём. Олег? Шахрай, Бурбулис энд Горбачёв уже в январе 90-го Беловежскую пущу готовили!
            Serg65
  2. demiurg Сегодня, 07:04
    А что толку что корабли сохранены?
    Большая часть либо стоит в ремонте, либо стоит у стенки, дожидаясь ремонта.
    Неплохо бы сделать табличку и показать к примеру, сколько у РФ Удалых, и сколько из них готовы уйти хоть завтра на 6 месяцев в море.
    А то, что твориться на Дальневосточных СРЗ, когда подлодка/корабль ремонтируются лет по пять, это же уму не растяжимо.
    demiurg
    1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:26
      Цитата: demiurg
      Неплохо бы сделать табличку и показать к примеру, сколько у РФ Удалых, и сколько из них готовы уйти хоть завтра на 6 месяцев в море.

      Вы совершенно правы

      современные управленцы провалились ниже уровня 90-х, на которые привычно сваливают все проблемы, если кто-то замечает несоответствие лозунгов и реального положения дел
      SWEET_SIXTEEN
      1. rudolff Сегодня, 08:58
        А вот здесь с Олегом согласен. Касательно флота нынешняя власть мало чем лучше "реформаторов" ельцинских времен и постоянные сетования на провальные 90-е уже поперек горла, одна болтовня.
        rudolff
        1. Serg65 Сегодня, 09:41
          Цитата: rudolff
          А вот здесь с Олегом согласен

          А я вот Рудольф, не согласен! Я с 91-го не только служил, но и жил на корабле, потому как дом в который я должен был заселиться. потому как господа Сергеев и Чернавин прекратили финансирование жилищного строительства для флота, снимать квартиру не мог потому как РФ прекратила финансирование выплаты ЗП. А теперь кто нибудь из господ офицеров скажет мне, сколько на их памяти в 90-х пришло новых кораблей?
          Serg65
          1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 09:53
            Цитата: Serg65
            А теперь кто нибудь из господ офицеров скажет мне, сколько на их памяти в 90-х пришло новых кораблей?

            К-141 «Курск» - не единственная АПЛ, построенная в то время. Вместе с ней, на стапелях «Севмаша» строилась однотипная К-150 «Томск»: закладка – август 1991 г., спуск на воду – июль 1996. 17 марта 1997 года К-150 вошла в состав 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. В 1998 году новейший подводный атомоход совершил переход на Дальний восток подо льдами Северного ледовитого океана. В настоящее время входит в состав Тихоокеанского флота.

            К-419 «Кузбасс». Закладка 1991 г. Спуск на воду: 1992 г. Принятие в состав флота в 1992 году.
            К-295 «Самара». Закладка 1993 г. Спуск на воду 1994 г. Принятие в состав флота в 1995 году.
            К-157 «Вепрь». Закладка 1990 г. Спуск на воду 1994 г. Принятие в состав флота в 1995 году.
            К-335 «Гепард», заложена в 1991 году, принята в состав Северного флота в 2001 (долго. но в наше время лодки строятся еще дольше)

            Тяжелый атомный крейсер "Пётр Великий" - достроен и передан флоту в 1998 г.

            Большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" - достроен и передан флоту в 1999 г.

            По мелочи - "варшавянка" Б-345 "Могоча" - заложена в 1993, введена в состав ВМФ в 1994


            На фото - сторожевой корабль "Неустрашимый" (заложен в 1987 г., передан флоту в 1993)

            Теперь ждем от уважаемого Сергея информации, СКОЛЬКО КОРАБЛЕЙ ПРИШЛО НА ФЛОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 17 лет

            особенно интересуют крупные единицы, а не баркасы и противодиверсионные катера
            SWEET_SIXTEEN
            1. Serg65 Сегодня, 10:30
              Цитата: SWEET_SIXTEEN
              Теперь ждем от уважаемого Сергея информации, сколько кораблей пришло на флот за последние 17 лет

              По вашим подсчётам до "нулевых" построено...не! Достроено 7 вымпелов. построен 1, итого семь вымпелов. За последние 17 лет построено 19 боевых кораблей + 1:
              Пр.955 - 2 ед.
              Пр.885 - 1 ед
              Пр. 667 - 1 ед
              Пр. 20120 - 1 ед
              Пр. 636.3 - 6 ед
              Пр. 20380 - 4 ед
              Пр. 11540 - 1 ед
              Пр. 11356 - 3 ед
              + Пр. 11711 - 1 ед
              и куча вспомогачей, которыми в 90-х и не пахло.
              И дело не в том, что сколько и когда построено! А дело в том, что не хрен было ломать не вами построенное!!!!
              Serg65
              1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 10:49
                Цитата: Serg65
                Достроено 7 вымпелов. построен 1

                В таком случае надо указывать, что из ваших 19 вымпелов шесть также достроены из заделов 90-х годов
                Цитата: Serg65
                И дело не в том, что сколько и когда построено!

                Именно в этом и дело

                Не замечается ничего, чтобы говорило о возрождении флота, по сравнению с провальными 90ми
                Корабли строятся теми же темпами, а иногда значительно дольше

                Притом, большая часть построенных кораблей в 90-е - атомные лодки, БПК и ракетный атомный крейсер

                Сейчас - в основном сторожевики и ДЭПЛ
                SWEET_SIXTEEN
          2. rudolff Сегодня, 10:15
            Сергей, ну ты уж не горячись. Все мы в 90-х прошли через это. У тебя хоть на корабле была возможность жить, а у меня... и в экипаже в казарме, и в офицерской "гостинице", и комнаты снимал в поселке. Всяко было.
            Касательно кораблей, могу сказать только за свою 24 ДиПЛ по 971-м. Пантера - 90, Волк - 91, Леопард - 92, Тигр - 93, Вепрь - 95, Гепард спустили в 99 (флаг 2001). Могли бы еще Кугуар с Рысью получить, но они на "запчасти" пошли. У коллег на КТОФе тоже обновки были до середины 90-х.
            rudolff
            1. Serg65 Сегодня, 10:40
              Цитата: rudolff
              Сергей, ну ты уж не горячись

              Ты уж извини, брат! Просто некоторым со своими умозаключениями не стоит лезть туда, куда не просят! Любите броню - вот и пишите о ней. а там где заплачено кровью. поломанными судьбами, несбывшимися мечтами не стоит свою либеральную сущность гнуть!!!!
              Рудольф smile , так ты заканчивал училище Песни и Пляски???(ВВМУПП им. Ленкома)
              Serg65
    2. Blondy Сегодня, 07:34
      В 90-е годы российский военно-морской флот не потерял ни одного ценного корабля. Да, конечно, Минск, который на гвозди продали был не Российский. А теперь, вон, Кузя на Средиземное море ходит, под ехидные смешки всего мира
      Blondy
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:07
    Молодец автор.Одним росчерком пера ,уничтожил труд сотен талантливых корабелов,и конструкторов.Ну и обелил естественно команду Гайдар,Чубайс.Именно это они и делали ,"оптимизировали"экономику России.Резали на металл ещё боеспособные корабли,и отправляли его за рубеж.
    Мар.Тира
    1. Смог Сегодня, 07:12
      Молодец автор.
      Так Капцов, однако.
      Самое главное америку не забыл упомянуть. Ну а как без этого.......
      Смог
    2. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:18
      Цитата: Мар.Тира
      Резали на металл ещё боеспособные корабли,и отправляли его за рубеж.

      Разумеется, ни бортовых номеров, ни названий тех "боеспособных кораблей" вы предоставить не сможете

      А раз так - оставьте ваше мнение при себе
      SWEET_SIXTEEN
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
        Цитата: SWEET_SIXTEEN
        Цитата: Мар.Тира
        Резали на металл ещё боеспособные корабли,и отправляли его за рубеж.

        Разумеется, ни бортовых номеров, ни названий тех "боеспособных кораблей" вы предоставить не сможете

        А раз так - оставьте ваше мнение при себе
        "О том, как резали корабли в 90-х" Военное обозрение от 26 декабря 2012 г. ссылка:https://topwar.ru/22510-o-tom-kak-rezali-k
        orabli-v-90-h.html вам достаточно?тот же капцов
        андрей юрьевич
        1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:28
          Цитата: андрей юрьевич
          ссылка:https://topwar.ru/22510-o-tom-kak-rezali-k
          orabli-v-90-h.html
          вам достаточно?

          Там про списанные корабли ВМС США
          SWEET_SIXTEEN
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:02
            Цитата: SWEET_SIXTEEN
            Там про списанные корабли ВМС США

            а на наши вы внимания не обратили?
            андрей юрьевич
    3. андрей юрьевич Сегодня, 07:21
      Молодец автор.Одним росчерком пера ,уничтожил труд сотен талантливых корабелов,и конструкторов.Ну и обелил естественно команду Гайдар,Чубайс
      капцов по другому не умеет...
      андрей юрьевич
  4. tomket Сегодня, 07:18
    Капцов жжет с утра!!!! Я сначала подумал, кто так упоролся , выдавая такие перлы, а это же Капцов!!!!
    tomket
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:21
      Цитата: tomket
      Капцов жжет с утра!!!! Я сначала подумал, кто так упоролся , выдавая такие перлы, а это же Капцов!!!!

      я отгадал по названию статьи...
      андрей юрьевич
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:35
    Цитата: SWEET_SIXTEEN
    Цитата: Мар.Тира
    Резали на металл ещё боеспособные корабли,и отправляли его за рубеж.

    Разумеется, ни бортовых номеров, ни названий тех "боеспособных кораблей" вы предоставить не сможете

    А раз так - оставьте ваше мнение при себе

    Так же как и вы уважаемый оставьте своё мнение при себе.Что толку ломать копья из года в год с провокаторами.Мне хватило нашего ПСКР пр.745П,"Амур".Сейчас вы броситесь его искать в интернете.
    Мар.Тира
  6. Alex_59 Сегодня, 07:42
    Трудно однозначно подсчитать процент лжи и бреда в данной статье. Можно лишь на глазок сказать что больше половины.
    Чтобы не быть голословным обещаю выдать статью в ближайшие 2-3 недели (как позволит время), где подвести статистику по вводу в строй и списанию кораблей ВМФ СССР-РФ и ВМС США. Будет учтен каждый корабль, каждая ПЛ начиная с 50-х годов и до примерно 2015 г. Будет подсчитан средний возраст списанных кораблей. Работа по анализу этого вопроса мною проводится уже около полугода и я близок к финалу.
    Alex_59
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 09:40
      Прошу обратить внимание на "Маршала Москаленко". Автор почему то забыл про него.
      Ст.пропорщик
      1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 09:56
        Цитата: Ст.пропорщик
        Прошу обратить внимание на "Маршала Москаленко".

        Его вообще-то списали в 2006 году
        В 1994 г. вошел в состав Атлантической эскадры надводных кораблей.

        С июля 2001 г. служил в составе Кольской флотилии разнородных сил.
        SWEET_SIXTEEN
      2. Alex_59 Сегодня, 10:11
        Цитата: Ст.пропорщик
        Прошу обратить внимание на "Маршала Москаленко". Автор почему то забыл про него.

        Оооо... Вы знаете, это титанический объем работы, поэтому не уверен что по "десантникам" будет какой-то законченный вид. Разделаться бы с боевыми, так чтобы работа имела законченный вид, с минимумом ошибок. А они ведь неизбежны, работа рутинная. Попробуй перебери все американские фрегаты. Или наши дизелюхи. Жесть.
        Alex_59
    2. Стропорез Сегодня, 09:41
      Цитата: Alex_59
      Будет подсчитан средний возраст списанных кораблей. Работа по анализу этого вопроса мною проводится уже около полугода и я близок к финалу.

      Спасибо за проделанную работу, будем ждать с нетерпением публикации.
      Стропорез
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:56
    Цитата: Alex_59
    Трудно однозначно подсчитать процент лжи и бреда в данной статье. Можно лишь на глазок сказать что больше половины.
    Чтобы не быть голословным обещаю выдать статью в ближайшие 2-3 недели (как позволит время), где подвести статистику по вводу в строй и списанию кораблей ВМФ СССР-РФ и ВМС США. Будет учтен каждый корабль, каждая ПЛ начиная с 50-х годов и до примерно 2015 г. Будет подсчитан средний возраст списанных кораблей. Работа по анализу этого вопроса мною проводится уже около полугода и я близок к финалу.

    Казалось бы про урон нанесённый оптимизаторами, нашей армии,и флоту уже написаны тысячи статей.А вот поди ж ты .Младо реформаторы появляются вновь,и вновь.Я уж не знаю,что в них хуже,уря патриотизм,или обеление преступлений?И то и другое не может принести пользу нашей стране.Подождём вашей статьи.
    Мар.Тира
  8. tomket Сегодня, 08:24
    Уважаемый Олег, какую боевую задачу на данный момент могут выполнить "Ушаков", "Нахимов" и "Лазарев"? А ведь это костяк, краса и гордость флота СССР. Бесполезные , по вашему мнению, "полу авианосцы - полу крейсера" могли бы пройти модернизацию по типу "Викры", да и "Викру" могли бы не продавать. Вместе с "Орланами" у нас было бы 4 полновесные КУГ, что обеспечило бы ротацию у берегов Сирии, и позволило бы нормально, и без спешки ремонтировать "Кузнецова" , и не позорится после известных событий. Пусть у того же переделанного "Новороссийска" авиагруппа была бы скромнее, чем на "Кузе", но ведь она была бы! Кроме того ,и по "Варягу" можно было бы договориться с Украиной. Было бы желание. Однако в 90-е флот пережил такой удар, что сейчас берут сомнения, что он возродится по части крупных кораблей, учитывая эпопею с "Греном".
    tomket
  9. tomket Сегодня, 08:46
    Олег , подкидываю идею для следующей статьи. В 90-2000-е годы развернулась величайшая операция прикрытия, дабы ввести в заблуждение наших зарубежных партнеров. На Западе подумали , что нашему флоту кранты ...но на самом деле.... Потому-то и не сносят Ельцин-центр.)))))
    tomket
  10. Serg65 Сегодня, 08:52
    Приветствуем Олег hi . Вы затронули очень больную для меня тему. Да, в чём то вы правы, списывать корабли начали ещё в конце 80-х. Но....разделку во первых проводили у себя и метал на лево не продавали.
    Теперь о том. что...
    Страшилки о том, как “проклятые враги под покровом ночи уводили корабли на разделку в Аланг”

    Именно так, в тишине и под покровом ночи был уведён в Аланг ПКР "Ленинград", на ремонт и модернизацию которого у так защищаемых вами личностей не хватило денег ( я не буду говорить о том как завлаб. сынок зам.министра, механик стройуправления где то находили эти самые не хватавшие для обороны станы деньги и становились олигархами).
    Какие задачи могли решать эсминцы проектов 56 и 57, заложенные в середине 1950-х гг.?

    В середине 80-х, в Донузлаве была сформирована 39-я дивизия морских десантных сил, а дивизион арт.поддержки как раз и вошли эти старые эсминцы со своими 130-ками. Заменой этим проектам должен был стать пр.956. который со смертью своей страны, так же по тихому и умер и не надо говорить о том. что это был неудачный корабль из за проблем с КТУ, если бы "демократы" не угробили котлотурбинный цех на Кировском.
    8 из 12 кораблей семейства 1155 были сохранены и дожили о наших дней. Один из четырёх списанных БПК стал жертвой несчастного случая (взрыв турбины на БДК “Адмирал Захаров”, 30-часовой пожар). Остальные три - по техническим причинам выведены в резерв и разобраны уже в “нулевые” годы.

    вывод из ваших слов - злой Путин продал корабли а сваливает на хорошего Ельцина! Ваша лживая формулировка "в "нулевые" года" очень расплывчата, а конкретно "Удалой" - 2002 г., "Василевский" - 2004 г., "Спиридонов" - 2003 г. Путин стал президентом в 2000-м, тогда же закончилась активная фаза 2-й Чеченской, Бог с ним, что 80% заводов в руинах или прихватизированны. самое интересное в том, что главкомом ВМФ был адмирал от бизнеса Куроедов!
    Пр. 1155.1 планировалось 10, заложено 2, в состав флота вошёл 1, где остальные 9? Кто виноват?
    Надеюсь вам не надо рассказывать про то как корабли прошедшие капремонт и модернизацию сразу после выхода из завода выводились в резерв, а через год списывались на иголки?
    Аналогичные процессы происходили в США, где за тот период было списано 300 боевых кораблей, включая все 9 атомных крейсеров, 7 авианосцев и 60 атомных подлодок

    А сколько американцы получили в замен? А сколько мы?
    .
    Serg65
    1. Serg65 Сегодня, 09:28
      Можно конечно сказать что у Родины денег не было. но вот вам список проданных кораблей,цены указаны в тыс.$
      Сторожевые корабли:
      «Доблестный» — 69,54 тыс.
      «Зоркий» — 227,5
      «Строгий» — 316,5
      «Стерегущий» — 314,16
      «Сообразительный» — 292,56
      «Свирепый» — 97,7
      Эскадренные миноносцы:
      «Упорный» — 173,9 «Внимательный» — 117,99
      «Громящий» — 225
      «Несокрушимый» — 216
      «Гневный» — 363
      Большие противолодочные корабли:
      «Хабаровск» — 579,6
      «Юмашев» — 468 (заканчивал средний ремонт в 35 заводе, в Росте)
      «Макаров» — 516
      «Исаченков» — 514,25 «Исаков» — 496,1 (в 1991 г. вышел из 35 завода после среднего ремонта, продолжавшегося 5 лет. Бегал как новенький, должен был идти с Горшковым на боевую.)
      «Смышленный» — 189,57
      «Чапаев» — 744
      «Октябрьский» — 724,8
      «Владивосток» — 1083,77
      Крейсера:
      «Зозуля» — 756
      «Фокин» — 543,4
      «Мурманск» — 1718,87
      «Минск» — 4236,7
      «Новороссийск» — 3832,34
      «Киев» — около 1800 (продан в 2000-м год
      Десантные и разведывательные корабли:
      ЛДК «Муромец» — 97,28
      БДК «Ильичев» — 242,5
      БДК-47 — 248,9
      БЗРК «Закарпатье» — 192,24
      МРЗК «Ильмень» — 3180,39
      ССВ «Сарычев» — 113,24
      ССВ «Приморье» — 150,48
      ССВ «Челюскин» — 114,59
      ОСВ «Забайкалье» — 207,99
      Плавбазы, плавмастерские и измерительные корабли:
      ПБ-27 — 252,52
      ПМ-147 — 161,7
      ПМ-150 — 181,22
      КИК «Спасск» — 868,5
      КИК «Чумикан» — 1544
      КИК-357 — 205
      Итого: 23 мил.400 тыс. $!!!
      При этом судно, проданное на лом, не облагается таможенной пошлиной, в отличие, скажем, от черного и цветного лома или от судна, проданного для дальнейшего использования.
      В 1995-м году стоимость металлолома на мировом рынке была 120$ (+-), первый в списке СКР "Доблестный" был продан по 35$ за тону!
      Кроме продажи на метал у Громова и Куроедова была ещё одна хитрая схема - сдача в аренду, как правило из аренды эти суда (в основном суда вспомогательного флота) не возвращались!
      Serg65
      1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 10:21
        Цитата: Serg65
        В 1995-м году стоимость металлолома на мировом рынке была 120$ (+-), первый в списке СКР "Доблестный" был продан по 35$ за тону!

        Естественно, плата за утилизацию корабля
        SWEET_SIXTEEN
        1. Serg65 Сегодня, 10:43
          Цитата: SWEET_SIXTEEN
          Естественно, плата за утилизацию корабля

          Олег, я не ребёнок, не надо мне сказки на ночь рассказывать
          Serg65
  11. tomket Сегодня, 09:00
    Особенно умиляют рассуждения Олега, о том, где же набрать целую прорву самолетов, на целых два авианосца, если на "Кузе" у берегов Сирии их было только 8 единиц?) Олегу видимо не знает, что контракты по постройке МиГ-29К выполнены, и наклепали бы с радостью еще сотню, да только надобности в них нет , потому что базироваться им не где.Про Як-141 отдельная песня. КМП США видимо "нууу тупые..." , как говорил Задорнов, раз требуют себе вертикалку в обязательном порядке.
    tomket
  12. saturn.mmm Сегодня, 09:33
    Самые большие в мире подлодки “Акула”. Серия создавалась под твердотопливные ракеты массой 90 тонн (как три современных “Булавы”). Обеспечить выполнение требований ТЗ при меньших размерах ракет промышленность тогда не смогла.
    С появлением более компактных вооружений необходимость в “Акулах” попросту исчезла. Сомнительные достижения гигантов нивелировались вполне реальными недостатками. Два реактора, два гребных винта, максимальные габариты — макс. возмущения в магнитном поле Земли, максимальная площадь смачиваемой поверхности. Большая шумность — меньшая скрытность. В б оевых условиях это смертельно.

    Масса ракеты была 84 тонны у американцев 60 тонн и что? Для океана эта разница значения не имеет. Что в то время появилось более компактное? Причина была в российско-американской программе «Совместного уменьшения угрозы», только американцы Огайо не резали они все как одна в строю.
    Насколько Акула огромна ходит много мифов вот только по длине она равна Огайо и на пару метров выше и всего лишь в два раза шире Огайо, океану это безразлично. Два реактора и два гребных винта больше достоинство чем недостаток, при выходе из строя одного лодка может продолжить боевое задание, по шумности, из заявления одного офицера служившего на "Акуле", когда лодка была новой то ее шумы были на уровне "Огайо" в последствии, когда не проводились текущие, средние и прочие ремонты показатели ухудшились.
    Ну а сейчас самое неожиданное, к утилизации АПЛ "Акула" ни Ельцин, ни Гайдар, ни кто либо другой из либералов 90 не причастен, все три лодки были утилизированы во время президенства Путина В.В. то бишь в 2005-2009 году
    А самая старая Акула "Дмитрий Донской" исправно служит стране, на ее борту успешно испытываются новые виды вооружения.
    saturn.mmm
    1. rudolff Сегодня, 09:47
      Все верно, Михаил. Акулы могли еще служить и служить. Достойный корабль, который можно совершенствовать и модернизировать до бесконечности, а для несения БС подо льдом лучшего проекта попросту нет.
      rudolff
      1. saturn.mmm Сегодня, 10:47
        Цитата: rudolff
        Достойный корабль

        Если бы Обама не попытался нагнуть Путина то скорее всего и Ваши Звери хирели бы где нибудь в отстойниках. Вот и получается нет худа без добра.
        saturn.mmm
    2. tomket Сегодня, 10:15
      Цитата: saturn.mmm
      Ну а сейчас самое неожиданное, к утилизации АПЛ "Акула" ни Ельцин, ни Гайдар, ни кто либо другой из либералов 90 не причастен, все три лодки были утилизированы во время президенства Путина В.В. то бишь в 2005-2009 году

      Если развал флота при Ельцине был следствием непроходимой тупости руководства страны, то после 2000- х пришел холодный расчет и жажда наживы или прибыли. Вспомним что не при Ельцине ,мы ушли из Вьетнама и Кубы. Не при Ельцине затопили "Мир" и похерили "Буран", утилизируем "Орланы", "Акулы" , продаем "Горшкова" сокращаем (а потом героически восстонавливаем что разогнали буквально пару лет назад). До известных событий в 08.08.08 и в Ливии, еще не известно было , кто был большим другом армии, правительство 90-х или 2000-х.
      tomket
  13. retractor Сегодня, 09:43
    Капцов, вы свои знания часом не в википедии черпаете?
    Для того, чтоб нанести урон флоту, корабли списывать не обязательно. Достаточно их просто не обслуживать, выводя тем самым в резерв 2-й категории и в ОФИ. Вам знакомы эти понятия?
    В качестве примера — 24-я ДиПЛ КСФ с АПЛ пр. 971. В настоящее время боеготов лишь один корабль. Как говорит начальство дивизии — чтоб из него застрелиться, если начнётся война. Про то, что творилось в девяностые, я и вовсе промолчу. Как раз в это время служил на АПЛ пр 671РТМК — это как раз "винтажный шедевр" второго поколения, который вы упомянули. Вступил в строй в 90-м. Между прочим, на то время вполне себе эффективный пароход.

    В общем Капцов, не вполне владея информацией — лучше не блистайте.
    retractor
  14. Rafale Сегодня, 10:01
    А разве в Китае не ходят эсминцы пр. 956 и жалоб вроде не слышно на их КТУ ? Слышал, что котлы с утилизированных эсминцев на Кузю ставили..не знаю насколько правдива информация..

    Жалко Орланы не все буду модернизировать.
    Rafale
  15. Мар.Тира Сегодня, 10:33
    Цитата: retractor
    Капцов, вы свои знания часом не в википедии черпаете?
    Для того, чтоб нанести урон флоту, корабли списывать не обязательно. Достаточно их просто не обслуживать, выводя тем самым в резерв 2-й категории и в ОФИ. Вам знакомы эти понятия?
    В качестве примера — 24-я ДиПЛ КСФ с АПЛ пр. 971. В настоящее время боеготов лишь один корабль. Как говорит начальство дивизии — чтоб из него застрелиться, если начнётся война. Про то, что творилось в девяностые, я и вовсе промолчу. Как раз в это время служил на АПЛ пр 671РТМК — это как раз "винтажный шедевр" второго поколения, который вы упомянули. Вступил в строй в 90-м. Между прочим, на то время вполне себе эффективный пароход.

    В общем Капцов, не вполне владея информацией — лучше не блистайте.

    Да и я не хочу искать,но сколько их было выведено в результате аварий,пожаров?А что в замен?
    Мар.Тира
  16. rudolff Сегодня, 10:48
    В 90-х ничего хорошего конечно не было, но нынешняя 24 ДиПЛ - лишь бледная тень дивизии 90-х. А если учесть, что все 885-е вероятно уйдут в 11 ДиПЛ, то лет через 10-15 вообще станет историей, как и славная 33-я.
    rudolff

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