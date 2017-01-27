Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада
Как полагает министр иностранных дел Борис Джонсон (по информации The Guardian), Великобритания упорно «повторяла, как мантру», что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост. Так как добиться этого до сих пор не удалось, необходимо, по его мнению, отказаться от прежней политики и пересмотреть позицию. «Мы считаем, что Асад должен уйти, это наша давняя позиция. Но мы открыты относительно того, как это должно произойти и когда».
Б. Джонсон заявил, что Лондон «верит и поддерживает» демократию, в связи с чем он готов решать сирийскую проблему политическими методами. Например, возможно сотрудничество Британии с Россией в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). «Мы не можем бесконечно давить на них [русских] и демонизировать их», – заявил политик. Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе.
Б. Джонсон заявил, что Лондон «верит и поддерживает» демократию, в связи с чем он готов решать сирийскую проблему политическими методами. Например, возможно сотрудничество Британии с Россией в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). «Мы не можем бесконечно давить на них [русских] и демонизировать их», – заявил политик. Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе.