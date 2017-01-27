10:50 27 января

Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада

Как полагает министр иностранных дел Борис Джонсон (по информации The Guardian), Великобритания упорно «повторяла, как мантру», что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост. Так как добиться этого до сих пор не удалось, необходимо, по его мнению, отказаться от прежней политики и пересмотреть позицию. «Мы считаем, что Асад должен уйти, это наша давняя позиция. Но мы открыты относительно того, как это должно произойти и когда».

Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада


Б. Джонсон заявил, что Лондон «верит и поддерживает» демократию, в связи с чем он готов решать сирийскую проблему политическими методами. Например, возможно сотрудничество Британии с Россией в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). «Мы не можем бесконечно давить на них [русских] и демонизировать их», – заявил политик. Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе.


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Комментарии 60
  1. Владимирец Сегодня, 06:37
    "Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе."

    Конечно, Бориска, конечно, и Асада "уйдём", и Иран под шконку загоним. Ещё бы, такая возможность для сотрудничества с Британией выдалась. Уффф, ажно дух захватывает от перспектив для России. winked
    Владимирец
    1. Reptiloid Сегодня, 06:43
      Да, сверх высокого мнения о себе сей Бориска , интересно, может принимает что---такое величие. Правильный президент Асад----если нажил себе Таких врагов!!!!
      Reptiloid
      1. смерш24 Сегодня, 07:50
        "... Русские на войне своих не бросают!" (Данила Багров в х/ф "Брат-2", реж. А. Балабанов).
        смерш24
        1. dik-nsk Сегодня, 08:12
          "Хрен тебе, а не Володю Шарапова" (Жеглов, Место встречи изменить нельзя)))))
          dik-nsk
          1. Orionvit Сегодня, 08:42
            От мёртвого осла ему уши, а не Асада.
            Orionvit
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 07:01
      Цитата: Владимирец
      "Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе."

      Конечно, Бориска, конечно, и Асада "уйдём", и Иран под шконку загоним. Ещё бы, такая возможность для сотрудничества с Британией выдалась. Уффф, ажно дух захватывает от перспектив для России. winked


      Странный шантаж, это получается раз в Лондоне давно бомбы не взрывались, то можно выторговывать одолжение за борьбу с терроризмом. Совсем тяжёл человек на голову свою, волосья то как раскидало то.
      Wild_Grey_Wolf
      1. ALLxANDr Сегодня, 07:40
        Слово - расчёска, интересно он знает? Ходит, как Тузик или Бобик. Хотя это сравнение конечно оскорбление для дворняг.
        ALLxANDr
      2. Orionvit Сегодня, 08:46
        Ну надо же, британцы сделку предлагают, и даже дружбу обещают. В таких случаях говорят: "Упасите Боги Россию от таких "друзей", а с террористами она как нибудь сама справится ."
        Orionvit
    3. Blondy Сегодня, 07:27
      Какая прямо-таки страсть - обменивать себе преимущества.
      Blondy
      1. Azim77 Сегодня, 08:14

        Британия все о своих замшевых куртках, магнитофонах и портсигарах..
        Azim77
    4. антивирус Сегодня, 08:58
      Борис не знает о существовании "БАРАНКА" и "БУБЛИК".
      И слово "ПРОЛЕТ" не ведомо ему.
      Не пролетит мимо и не получит дырку от бублика.
      Тяжелая жизнь, без дырки от бублика, в Британии
      Хорошо, что часто меняются руков-ли в брит МИДе- быстро забудем политического засланца ( 25 лет назад нас убеждали, что "сменяемость"-гл для успешного размития общества)
      антивирус
  2. Александр романов Сегодня, 06:37
    Кто нибудь,подарите этому оленю расческу .Или побрить на фиг под ноль
    Александр романов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:39
      борька- брат дональда? what
      андрей юрьевич
      1. Владимирец Сегодня, 06:45
        Цитата: андрей юрьевич
        борька- брат дональда?

        Сестра. yes
        Владимирец
  3. Titsen Сегодня, 06:40
    Клоун по фото, клоун по действиям, клоун по заялениям.

    Вывод - КЛОУН ПОЖИЗНИ!

    Как Британия могла скатиться до такого после Черчиля и Течер?

    ПРОСТО ЦИРК!
    Titsen
    1. rasputin17 Сегодня, 07:24
      ПРОСТО ЦИРК!

      В црке всегда главные это клоуны!!!
      rasputin17
      1. Балу Сегодня, 08:27
        В црке всегда главные это клоуны!!!

        В цирке главный -директор, а он традиционно за атлантической лужей. Все остальные, от шпрехшталмейстера до клоунов и прочей обслуги, просто массовка, зрители...
        Клоунов выпускают на ковер между номерами, сменой декораций.
        "Не надо тыкать спящего медведя спичкой в глаз", а если разбудили-беги...
        Балу
        1. Orionvit Сегодня, 08:52
          Не совсем так. В британском цирке свои директора, и сидят они не далеко от тамошних клоунов, в Сити.
          Orionvit
        2. rasputin17 Сегодня, 09:40
          В плохом цирке интересней и смешнее смотреть на клоунов нежели на основные номера!! laughing
          rasputin17
    2. AlexDARK Сегодня, 08:07
      Черчиль, это тот который голый по кабинету ходить любил, во время мыслительных процессов? Тот еще клоун.
      AlexDARK
    3. kapitan92 Сегодня, 09:06
      Цитата: Titsen
      Как Британия могла скатиться до такого после Черчиля и Течер?
      ПРОСТО ЦИРК!


      - "Вы не знаете, как они хитры. Вы не знаете, как они злы. Вы не знаете, как они поганят все, до чего дотронутся". (Мохаммед Мосаддык - премьер-министр Ирана, свергнутый в 1953 году в результате заговора, организованного американскими и британскими спецслужбами).
      kapitan92
  4. Flinky Сегодня, 06:47
    У вас МБР не туда летят, клоун... В чём с вами сотрудничать то можно?
    Flinky
  5. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:50
    Ничего,ничего",домес"даиш в Сирии это вопрос времени, а там вы и на Асада согласитесь лишь бы мы только Сирией ограничились.
    Дмитрий Потапов
  6. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Наверно любит читать Герберта Уэльса.
    Александр 3
  7. СМС Сегодня, 07:05
    Когда это сотрудничество с Британией какую-то пользу России приносило? Много обещают и в конце концов предают, как и в Первую и во Вторую мировую войну.
    СМС
    1. Orionvit Сегодня, 08:57
      Британия всегда была врагом России, ещё со времён Ивана Грозного (может и раньше). И никогда этого не скрывала. Удивляет одно, огромное количество идиотов, и во властных Российских кругах и среди чиновников, да и среди обывателей, которые верили в английскую "дружбу". Сталина я не имею в виду, уж он то видел гнилое нутро этих британцев насквозь.
      Orionvit
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада

    Решил показать, что он тоже бизнесмен не хуже Трампа и предложил заранее негодную сделку. Не оскудеет земля английская своими чудаками.
    rotmistr60
  9. Schilda Сегодня, 07:13
    Бориска !!!!!!! Ой ты !!!!!!! Кури меньше!!!!! ....просто директор местного ЖЭКа!!!!!
    Schilda
  10. Ангара Сегодня, 07:13
    Судя по его роже он курит или постоянно на стакане? what
    Ангара
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
    Да,джонсон малый не ду-р-ак,но,ду-р-ак немалый!!!] fool Вот уж воистину -"когда он говорит, создается впечатление что он бредит"! fool fool fool
    Изгоняющий либероидов
  12. Stinger Сегодня, 07:22
    Да, да, все уйдут, только Британия и Штаты останутся, но только когда Борис причешется.
    Stinger
  13. МПК105 Сегодня, 07:24
    Последовательная политика,а насчёт внешности-зачем.......
    МПК105
  14. Лелёк Сегодня, 07:30
    (Но необходимыми условиями совместной работы является отставка Б. Асада и снижение влияния Ирана в регионе)

    Ковровый "рыжий", условия будешь ставить своей тёще и, если при этом она не врежет скалкой по фейсу, считай, что тебе невероятно повезло. bully
    Лелёк
  15. annodomene Сегодня, 07:34
    По моему мнению, Британия сейчас находится не в тех условиях, когда может выдвигать какие-либо условия laughing , а именно: Brexit и скандал с пуском МБР. ИМХО, сугубо.
    annodomene
  16. seregatara1969 Сегодня, 07:37
    да он в зеркало давно смотрел на себя?
    seregatara1969
  17. rpek32 Сегодня, 07:38
    Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией

    зачем это сотрудничество?
    rpek32
  18. potapych Сегодня, 07:39
    Бритам-саксам доверять , что себя не уважать.
    potapych
  19. К-50 Сегодня, 07:43
    Наглассакцам верить это себя не уважать. Они же "джентельмены" сегодня дали слово "дружить", а завтра отозвали его. Ну и смысл менять сотрудничество с Асадом на таких оборотней?
    С Сирии хоть пока базы в Средиземноморье получили за помощь, а от Наглии только отстойник для денег олигархов можно получить. Так они и сами туда проползут, в смысле олигархи, а у остальных и денег таких нет, да и лучше держать деньги в России, за бугром захотят арест на счета наложить и плакали денюжки. А больше с Наглии ничего не получить, кроме тумана, но нам и своего хватает. request laughing
    К-50
  20. МПК105 Сегодня, 07:45
    Да что Вы всё о внешности всё,блин.
    МПК105
    1. МПК105 Сегодня, 07:47
      Не дописал-такое впечатление-собрались МОДЕЛИ одни-Боря некрасивый...фи-фи.
      МПК105
  21. Харон Сегодня, 07:47
    Сотрудник куев,от слова куевый. laughing
    Харон
  22. Altona Сегодня, 07:59
    Странная манера предлагать воздух в обмен на конкретное сотрудничество с Сирией и возможностью содержать там две полноценные базы- военно-морскую и авиационную. Нам не нужно мифическое сотрудничество с Британией. Она нам не выдает ни беглецов-нуворишей, ни террористов. В чем там сотрудничество.
    Altona
  23. romandostalo Сегодня, 08:02
    Похоже в Сирии надо завести дубль Асада, что бы только Британия с нами сотрудничать не начала. Сколько его (сотрудничества) не было, всегда оно нам во вред оборачивалось. А уж сотрудничество с запойным слесарем.....
    romandostalo
  24. AlexDARK Сегодня, 08:03
    Жертва парикмахеров.
    AlexDARK
  25. Jovanni Сегодня, 08:17
    «Мы считаем, что Асад должен уйти, это наша давняя позиция. Но мы открыты относительно того, как это должно произойти и когда».

    Эх Боря! Все мы когда-то уйдем... Кто-то раньше, кто-то позже. Кстати, гомосексуалисты подвержены бОльшему риску, так что смотри там... Проказник...
    Jovanni
  26. Андрюха Г Сегодня, 08:17
    "Дырку от бублика тебе, а не Шарапова!!!"
    Андрюха Г
  27. Moskovit Сегодня, 08:23
    Помнится и НАТО на восток обещали не расширять. И перезагрузки, и партнерство....Как говориться чего только у нас нет! И этого нет, и того нет....
    Moskovit
  28. NUR Сегодня, 08:32
    Посмотрел вокруг себя в своей квартире выглянул в окно и ничего не увидел что производится в Великобритании. Тогда какое сотрудничество он предлагает, кроме сомнительных военных конфликтов, те которые они сами и раздули. Участвовать без приглашения незаконно.
    NUR
  29. Волька Сегодня, 08:42
    Борис, ты нас спросил, а оно нам надо...
    Волька
  30. krops777 Сегодня, 08:47
    Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада


    Проверка на вшивость, мы друзьями не торгуем.
    krops777
  31. кирилл750 Сегодня, 08:55
    все понять не могу где этот запад находит этих уродов вот- бориска, кери, баба-яга из оон да сколько их еще У них фабрика по разведению? а вот борька клоун из цирка шапито
    кирилл750
  32. Стройбат запаса Сегодня, 08:55
    А с чего он взял, что с ним станут разговаривать? Так-то у нас с пи... геями не разговаривают.
    Стройбат запаса
  33. AID.S Сегодня, 09:06
    Надо тоже предложить британии сотрудничество, но та должна признать Крым за Россией и прекратить поддержку украины.
    AID.S
  34. PValery53 Сегодня, 09:13
    При таких высказываниях и таком выражении физиономии Борьке , который Джонсон, подошёл бы красный клоунский шарик на резинке на носу.
    PValery53
  35. RUSIVAN Сегодня, 09:19
    Борис Джонсон предложил России сотрудничество с Британией в обмен на отставку Асада.
    Интересно бы знать с какого Хуана... Россия должна слушать этот "веник"
    RUSIVAN
  36. Бригадир Сегодня, 09:42
    " И д и о т - это надолго ! " (Лёлик из "Бриллиантовой руки" )
    Бригадир
  37. bratchanin3 Сегодня, 10:09
    Упаси на (Россию) Боже от такого сотрудничества! Не успели СССР, вместе с "союзниками" одержать победу над Гитлером, как был готов план нападения на СССР бывших союзников. Не дай Бог связываться с западным миром союзническими отношениями!
    bratchanin3
  38. валерьян Сегодня, 10:12
    Мы считаем, что Асад должен уйти, это наша давняя позиция.а моя позиция..сдохни неумный человек.
    валерьян
  39. viktor. Сегодня, 10:25
    с англосаксами работать себя не уважать.
    viktor.
  40. Юрий Николаевич Сегодня, 10:31
    Пусть сначала выдадут всех беглых и скрывающихся от Российского правосудия казнокрадов, мошенников и прочую шушеру, а потом передумать.
    В стиле англосаксов поступить.
    Юрий Николаевич

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