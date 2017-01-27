10:50 27 января

Штайнмайер: "Россия не добьётся целей только военными средствами"

Заявивший на днях о том, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа закончилась целая эпоха и по-настоящему наступает XXI век, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на сей раз решил высказаться о России. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Россия сегодня воспринимает себя в качестве серьёзного геополитического и военного игрока в современном мире, и это Россию «кратковременно устраивает».
Штайнмайер заявил, что Россия обозначила себя в таком качестве в ходе операции в Сирии.

Штайнмайер: "Россия не добьётся целей только военными средствами"


Перевод фрагмента интервью изданию «Зюддойче Цайтунг» главы МИД ФРГ, который в скором времени покидает свой пост, публикует РИА Новости:
Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам. По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось. Россию воспринимают как серьёзного военного и политического игрока. Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако России не стоит заниматься самообманом. Не будет пути обратно ко временам Ялты (речь о Ялтинской конференции).


Интересная логика. Если не будет возврата ко временам Ялты, выходит, что Штайнмайера полностью устраивает доялтинский вариант развития событий с бушующей войной и разрозненными действиями тех, кого потом стали называть «союзниками»...

Кроме того, Штайнмайер заявил, что одними лишь военными средствами Россия не достигнет «необходимых целей», и России «нужно искать политического партнёра». А что, разве у России нет политических партнёров? Или Штайнмайер по привычке забывает, что Германия и США – это далеко не все страны на планете.

Использованы фотографии: Вестник Кавказа
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Комментарии 28
  1. Владимирец Сегодня, 07:12
    "Если не будет возврата ко временам Ялты, выходит, что Штайнмайера полностью устраивает доялтинский вариант развития событий с бушующей войной и разрозненными действиями тех, кого потом стали называть «союзниками»"

    Я вообще не могу сделать вменяемых выводов после пассажа о Ялте. request Причем здесь Ялта? Какое отношение ситуация 1945-го года вообще имеет к сегодняшним реалиям? Где здесь параллели? Или Франк считает, что третья мировая уже бушует? what
    Владимирец
    1. dik-nsk Сегодня, 07:23
      будет Ялта, только игроки уже другие, а вот Россия также останется ключевым игроком. Мир меняется, страны все меньше устраивает беспредел фашингтона и их подвывающих шакалов, будет и у них свой нюрнберг, время все расставит и с каждого спросят
      dik-nsk
    2. Orionvit Сегодня, 08:28
      Пенсионер просто поразил "глубиной мысли" и "всесторонним анализом". Как вообще, человек с такой банальной узостью мышления, был министром иностранных дел ведущей Европейской страны? Или на западе , что бы быть министром или политиком, достаточно быть лояльным к хозяину, и остальные профессиональные качества уже не нужны? Таких "политиков" и на украине хватает. Мельчает Европа.
      Orionvit
      1. Alena Frolovna Сегодня, 09:49
        Этот пенсионер забыл однако, что ЭТО МЫ очистили Германию от фашизма, что ЭТО МЫ прошли ПАРАДОМ ПОБЕДЫ в сентябре 1945 в Берлине, что благодаря НАМ, РУССКИМ, он смог стать тем, кто он есть: родиться, получить образование, стать политиком. Он, видимо, так и не понял, что РУССКИМ ЛЮБАЯ ВОЙНА НЕ НУЖНА!
        Alena Frolovna
  2. Alex_Rarog Сегодня, 07:14
    Ну старый дедушка уже... склероз, маразм... вот и заговаривается... да и не помнит что его страна аккупирована...
    Мне это странное партнерство в нато тактику братков из 90х напоминает с крышеванием....
    Alex_Rarog
    1. Stas157 Сегодня, 07:28
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну старый дедушка уже... склероз, маразм... вот и заговаривается...

      Может и склероз, но в одном он прав! Есть серьёзный дисбаланс, с одной стороны Россия представляет себя как серьезного геополитического игрока, очень сильного в военном плане. С другой - страна со слабой экономикой. Понятно что экономически слабая страна не сможет долгое время потдерживать армию на должном уровне, и быть способной к геополитическим компаниям, проецировать свою силу вовне.
      Поэтому со временем у нас или экономика вырастет до должного уровня, чтобы соответствовать своему геополитическому статусу, или же попросту действительно скатимся на роль региональныой державы.
      Stas157
    2. Jovanni Сегодня, 08:28
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну старый дедушка уже... склероз, маразм... вот и заговаривается... да и не помнит что его страна аккупирована...


      А плюс к этому ещё и отсутствие совести. Напрочь....
      Jovanni
  3. Баракуда Сегодня, 07:17
    главы МИД ФРГ, который в скором времени покидает свой пост,

    Не будет пути обратно

    Еще один пакостник "запел" на прощание. am
    Не за горами выборы в Германии и Франции, вот тогда я думаю мы похохочем о том, кто и чего достиг.
    Баракуда
    1. kostiknet Сегодня, 07:23
      И самое интересное - никто не удивится, если невесть кого в себе увидевший немчин после отставки "прозреет"! А про Ялту вспоминает от комплекса неполноценности. hi
      kostiknet
      1. Лелёк Сегодня, 08:28
        Цитата: kostiknet
        А про Ялту вспоминает от комплекса неполноценности.


        Ну да, Ялта была альянсом против фашистской Германии на заключительном этапе войны. Штайнмайер намекает на то, что сегодня такого альянса против Германии не может быть. Но геру Штайнмайеру следовало бы озаботиться тем, чтобы с его Германией не приключился 1938 год. Колонны неофашистов уже шествуют по городам и весям Германии, а это наводит на мысль о повторении "Ялты". Но это будет уже совсем другая история. yes
        Лелёк
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Не будет пути обратно ко временам Ялты (речь о Ялтинской конференции).

    Все же немец в политике остается немцем с укоренившимися генами времен фюрера и мечтами о рейхе.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 08:44
      Цитата: rotmistr60
      Не будет пути обратно ко временам Ялты (речь о Ялтинской конференции).

      Цитата: rotmistr60
      Все же немец в политике остается немцем с укоренившимися генами времен фюрера и мечтами о рейхе.

      так надо напомнить ему времена Нюрнбергского процесса...
      Masya Masya
  5. Аналитик Сегодня, 07:22
    Не без США (через третьи страны) Германия 30-х превратилась в мощную военно-промышленную империю, не без них же восстановилась. Все страны-агрессоры второй мировой войны полностью подчиняются США.
    Аналитик
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Мордой он если судить по фотке бульдог один в один! lol Как там говорится-"лай,лай,только не кусайся"! lol
    Изгоняющий либероидов
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    У этого г-на, в очках, частенько перекос в мозгах! laughing
    a.s.zzz888
  8. Дмитрий Потапов Сегодня, 07:48
    Ганс,не добьемся военным путем говоришь? А 9 мая1945 забыл? Я что то не помню что бы СССР вел политический или дипломатический диалог с вашими предками,склерозы только и лечатся военным путем.
    Дмитрий Потапов
  9. Altona Сегодня, 07:49
    Зависть берет немчика. Они с военной коалицией в 60 государств только расплодили терроризм с наплывом "беженцев" в Европу. Вернее с двумя или даже тремя "коалициями". А Россия с небольшими силами примерно в 5000 человек смогла развернуть ход войны вспять и существенно охладить масштаб напряженности. Напомню герру Штайнмайеру, что не иначе как США, Германия и Франция пытались и пытаются достичь военными средствами решение геополитических вопросов. Именно Германия столкнула Украину в Гражданскую войну, когда Янукович подписал с европейскими послами и "оппозицией" ряд согласительных документов. Так что завидуйте молча, герр Штайнмайер.
    Altona
  10. Волька Сегодня, 08:07
    я бы посоветовал этому серьезно умному немецкому дядьке заняться решением своих внутригерманских проблем, а уж потом делать политические и экономические прогнозы развития России, дядя вы свое уже отыграли, ваше место совсем не там где вам хочется быть...
    Волька
  11. temirtau72 Сегодня, 08:11
    Не дают ему покоя лавры лаврова, но только скудный ум и языка не даютему поднятся на этот уровень. Один соцдер уйдёт, другой придёт, а толку от этого как всегда...
    temirtau72
  12. Балу Сегодня, 08:11
    Мнение главы МИД ФРГ, который в скором времени покидает свой пост кого-то кроме журналюг интересует? winked
    Одними лишь военными средствами Россия не достигнет «необходимых целей», и России «нужно искать политического партнёра»
    Да уж не его ли? Россия прекратила развязанную ФША и гейропой бойню в Сирии и Донбассе, по крайней мере острую его фазу. Медленно, но последовательно, принуждая всех к миру. Штайнмайерам и шайсе фраум надо подумать о нейтрализации исламского экспедиционного корпуса под видом беженцев, который фашингштонские макаки им заслали. Нестабильность в гейропе из-за "исламского фактора" уже отразилась на соотношении бакс\гейро. Что дальше? Столкновения вызовут протесты местных и придется гейропсоюзу выдавливать "беженцев". Куда? В Россию и Белоруссию? А оно нам надо? В Украину, чтобы потом эта орда под руководством инструкторов НАТО двинулись с поредевшими рядами бандерлогов на Россию? Тогда казакам опять придется пить кофе на улицах Парижа и Берлина, а фашингтон придется разрушить, как главный источник зла.
    Балу
  13. МПК105 Сегодня, 08:14
    А,кстати,дядя правильно сказал-не только военными методами.Пусть они уже договариваются там сами,без нас...
    МПК105
  14. ARES623 Сегодня, 08:18
    "Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам. По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось. Россию воспринимают как серьёзного военного и политического игрока. Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако России не стоит заниматься самообманом. Не будет пути обратно ко временам Ялты (речь о Ялтинской конференции)."

    Мне думается, что у Штайнмайера изначально не правильная оценка мотивации действий России. Они привыкли к приоритету демонстраций своих амбиций, в то время как Россия в Сирии решала в первую очередь вопросы собственной безопасности и коммерческие интересы. То, как лидеры стран называют и определяют соседей - глобальные, региональные или межгалактические державы - на самом деле показывает в большей степени ограниченность мышления политика. Эти термины не юридические, ни к чему не обязывающие. А когда Россия "обнажила бицепс ненароком", то на него и отреагировали, и не важно, что Обама назвал нас региональной державой. В этом контексте Штайнмайеру в пору бы голову свою пеплом посыпать, потому как в последнее время за что бы он не взялся, ничего не доведено до логического завершения. Ни с мигрантами, ни с гарантиями по Украине у МИД ФРГ никаких положительных результатов. А берется оценивать Россию, которая рвет ИГ на практике, без долгой говорильни. А возврата к Ялте он боится в смысле определения сфер влияния глобальных игроков на европейском континенте. Ведь если Путин с Трампом договорятся о разделе сфер влияния и уважения договорных границ, то ФРГ попадает из разряда глобальных субъектов в объекты, а это обидно... smile Недаром ведь сирийский вопрос перебрался из Женевы в Астану. Это показатель того, что ЕС в решении проблем безопасности провалился.
    ARES623
  15. Андрюха Г Сегодня, 08:25
    "Или Штайнмайер по привычке забывает, что Германия и США – это далеко не все страны на планете". Штайнмайер к сожалению уже забыл или прикидывается что забыл о том кто и когда его соплеменников поставил на место при этом потеряв миллионы лучших людей страны.
    Андрюха Г
  16. PValery53 Сегодня, 08:38
    Хоть Штайнмайеру и стыдно сказать, но он бы и не возражал для своей Германии нового величия в виде 4-го рейха и нового фюрера..
    PValery53
  17. koshmarik Сегодня, 09:04
    Меня удивляет другое.- жил ЕС спокойно, так нет же, его лидеры одержимые, манией величия и ослепленные ненавистью к нам, не просчитав толком последствий затеяли свару с Россией и заварили кашу в Украине, значительная роль во всей этой заварушке принадлежит "очень умному Штайнмайеру" - именно он возглавлял и вдохновлял операцию "обман" Украины вместе с Францией и Польшей. А теперь строит из себя оракула и претендует на ведущую фигуру в Европе. Единожды совравший, кто тебе поверит?
    koshmarik
  18. Knizhnik Сегодня, 09:10
    Как-то товарищ на спор (50 долларов) за минуту уложил на обе лопатки другого тоже нехилого спортсмена. Оправившись, тот заявил: техничности тебе не хватает, и скорость плохая(?!) wassat
    Knizhnik
  19. Altona Сегодня, 09:21
    Кто там вчера анекдот рассказывал про самый большой город Сталинград? Дедушка немецкий рассказывал внуку, что по улице этого города шли 200 дней и так не дошли до конца улицы. Вообще, герру Штайнмайеру пора бы снимать глобалистский шаблон с мозга и подстраивать свою мысель под либеральные методички. laughing
    Altona
  20. Pete Mitchell Сегодня, 09:48
    Знаете, все это очень грустно. Работая с буржуями постоянно, давно заметил что они не слушают собеседника, не читают emailов далее первых двух строчек, любят только себя и никого не слышат. Нельзя грешить на простых смертных, если министр фатерлянда не слышит что говорят партнеры, он глухой или неумный?
    Pete Mitchell

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