Штайнмайер: "Россия не добьётся целей только военными средствами"

Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам. По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось. Россию воспринимают как серьёзного военного и политического игрока. Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако России не стоит заниматься самообманом. Не будет пути обратно ко временам Ялты (речь о Ялтинской конференции).

Заявивший на днях о том, что с приходом на пост президента США Дональда Трампа закончилась целая эпоха и по-настоящему наступает XXI век, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на сей раз решил высказаться о России. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Россия сегодня воспринимает себя в качестве серьёзного геополитического и военного игрока в современном мире, и это Россию «кратковременно устраивает».Штайнмайер заявил, что Россия обозначила себя в таком качестве в ходе операции в Сирии.Перевод фрагмента интервью изданию «Зюддойче Цайтунг» главы МИД ФРГ, который в скором времени покидает свой пост, публикует РИА Новости Интересная логика. Если не будет возврата ко временам Ялты, выходит, что Штайнмайера полностью устраивает доялтинский вариант развития событий с бушующей войной и разрозненными действиями тех, кого потом стали называть «союзниками»...Кроме того, Штайнмайер заявил, что одними лишь военными средствами Россия не достигнет «необходимых целей», и России «нужно искать политического партнёра». А что, разве у России нет политических партнёров? Или Штайнмайер по привычке забывает, что Германия и США – это далеко не все страны на планете.