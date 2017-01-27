10:50 27 января

Сформирован Совет главных конструкторов Сил общего назначения

Как сообщает РИА Новости, в целях координации работы Коллегия военно-промышленной комиссии совместно с министерствами обороны, промышленности и торговли и Росгвардией завершила формирование Совета главных конструкторов Сил общего назначения.

"Утвержден перечень 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов комплексов и систем вооружения общего назначения. Утверждены деловые организации промышленности и назначены главные конструкторы по проекту. Вчера на заседании Военно-промышленной комиссии была утверждена работа совета. Таким образом, будут обеспечены сбалансированное развитие наземных сил общего назначения, научные обоснования принимаемых решений и экспертиза оценки технической и технологической готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военно-научное и научно-техническое сопровождение проводимых работ", — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сформирован Совет главных конструкторов Сил общего назначения


Данный орган по замыслу правительства будет координировать действия разработчиков и производителей отдельных систем вооружений и регулировать "не всегда добросовестную конкуренцию между ними", снижающую эффективность работ по модернизации существующих и разработке новых систем вооружений. Совет поможет рационально использовать выделяемые ресурсы, научно-производственный потенциал и таким образом обеспечит сбалансированное развитие наземных сил — сухопутных войск, ВДВ, береговых структур ВМФ и национальной гвардии.


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Комментарии 8
  1. Alex_Rarog Сегодня, 07:11
    Только развитие... пора уже бабки в свою страну вливать а не во всякие левые фонды...
    Alex_Rarog
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    В общем правильно, чтобы не было как у лебедя, рака и щуки.
    a.s.zzz888
  3. dik-nsk Сегодня, 07:26
    похоже на возврат к единой системе "шарашек", созданной Берией и доказавшей свою эффективность. все правильно
    dik-nsk
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    Товарищ,господин Рогозин, вы хоть чем то конкретно займитесь, а то за все хватаетесь и ничего до ума не доводите-бардак во всем!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Orionvit Сегодня, 08:17
      Что то Рогозина в последнее время как то не заметно. Раньше по любому поводу пиарился. Видно Владимир Владимирович здорово по шапке настучал. Если не уволил, может наконец работать начнёт, на благо Родины.
      Orionvit
  5. МПК105 Сегодня, 08:28
    Ну понятно...Рагозин нарулит там...Читаешь подобное,и,ловишь себя на мысли-дальше можно не читать... sad
    МПК105
  6. Jovanni Сегодня, 08:33
    Совет поможет рационально использовать выделяемые ресурсы, научно-производственный потенциал

    Так-то вроде правильно, но лишь бы к протекционизму это всё не свелось... Прецеденты были, так сказать...
    Jovanni
  7. sdc_alex Сегодня, 09:23
    Вот интересно, а что министерство не может выполнять эти функции?? Или нужно обязательно еще одну структуру сформировать?
    sdc_alex

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