Сформирован Совет главных конструкторов Сил общего назначения
Как сообщает РИА Новости, в целях координации работы Коллегия военно-промышленной комиссии совместно с министерствами обороны, промышленности и торговли и Росгвардией завершила формирование Совета главных конструкторов Сил общего назначения.
"Утвержден перечень 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов комплексов и систем вооружения общего назначения. Утверждены деловые организации промышленности и назначены главные конструкторы по проекту. Вчера на заседании Военно-промышленной комиссии была утверждена работа совета. Таким образом, будут обеспечены сбалансированное развитие наземных сил общего назначения, научные обоснования принимаемых решений и экспертиза оценки технической и технологической готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военно-научное и научно-техническое сопровождение проводимых работ", — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Данный орган по замыслу правительства будет координировать действия разработчиков и производителей отдельных систем вооружений и регулировать "не всегда добросовестную конкуренцию между ними", снижающую эффективность работ по модернизации существующих и разработке новых систем вооружений. Совет поможет рационально использовать выделяемые ресурсы, научно-производственный потенциал и таким образом обеспечит сбалансированное развитие наземных сил — сухопутных войск, ВДВ, береговых структур ВМФ и национальной гвардии.
"Утвержден перечень 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов комплексов и систем вооружения общего назначения. Утверждены деловые организации промышленности и назначены главные конструкторы по проекту. Вчера на заседании Военно-промышленной комиссии была утверждена работа совета. Таким образом, будут обеспечены сбалансированное развитие наземных сил общего назначения, научные обоснования принимаемых решений и экспертиза оценки технической и технологической готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также военно-научное и научно-техническое сопровождение проводимых работ", — пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Данный орган по замыслу правительства будет координировать действия разработчиков и производителей отдельных систем вооружений и регулировать "не всегда добросовестную конкуренцию между ними", снижающую эффективность работ по модернизации существующих и разработке новых систем вооружений. Совет поможет рационально использовать выделяемые ресурсы, научно-производственный потенциал и таким образом обеспечит сбалансированное развитие наземных сил — сухопутных войск, ВДВ, береговых структур ВМФ и национальной гвардии.